行銷日曆軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 玻利維亞

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
行銷日曆軟體可協助企業制定策略並協調行銷活動、內容建立、預算分配和目標設定。透過打破團隊之間的溝通障礙，這些工具提高了組織透明度，並使利害關係人了解行銷計劃的最新情況。它們促進各個管道之間的凝聚力，使行銷人員能夠有效地管理行銷活動並確定其優先順序。此外，該軟體簡化了內容規劃、創建和分發流程，促進作家、設計師和編輯之間的無縫協作。
提議新的應用程式
Asana
asana.com
Asana 是一款網路和行動應用程序，旨在幫助團隊組織、追蹤和管理他們的工作。 Forrester, Inc. 報告稱“Asana 簡化了基於團隊的工作管理。”它是由同名公司生產的。 （體式公司） 它由 Facebook 聯合創始人達斯汀·莫斯科維茨 (Dustin Moskovitz) 和前 Google、前 Facebook 工程師賈斯汀·羅森斯坦 (Justin Rosenstein) 於 2008 年創立，兩人都致力於提高 Facebook 員工的生產力。該產品於 2012 年 4 月上市。
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet 是一個現代工作管理平台，它將人員、流程和技術結合在一起，使任何人都能推動有意義的變革。各種規模的組織都使用 Smartsheet 來管理專案、自動化流程並大規模了解計劃和專案組合——所有這些都在一個即時、集中的平台上進行，可以從任何地方透過任何設備進行存取。超過 90% 的財富 100 強公司相信 Smartsheet 可以調整其資源，以在當今不斷變化的工作世界中提高效率、敏捷性和協作。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects 是一款基於雲端的專案管理軟體，在全球擁有超過 20 萬家客戶。它可以幫助您規劃專案並完美執行它們。透過項目，您可以輕鬆分配任務，與團隊和客戶進行有效溝通，了解所有專案更新，獲得有關工作進度的詳細報告，並每次都按時交付專案。 Zoho Projects 擁有大量的客製化功能和特性，例如甘特圖、藍圖和時間表，是一款成熟的專案管理工具，可滿足各種規模和行業的公司的業務需求。 Projects 具有廣泛的內部和第三方整合功能，是現有整合度最高的專案管理工具之一，非常適合您的工作生態系統。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
Nifty
nifty.pm
Nifty 是一款一體化工作空間，可讓整個組織的人員、專案和職能保持一致。透過將聊天、任務、目標、文件和文件集中到一處 — Nifty 可讓您專注於工作，而不是擺弄各種工具。 Nifty 將專案管理的所有重要功能整合到一款軟體中，有助於縮短專案開發週期並提高團隊生產力。最終結果是里程碑驅動的進度自動化，使每個利害關係人保持一致，確保組織目標按計劃進行。 Nifty 的軟體可讓您透過看板、清單和時間軸視圖來管理任務。在 Nifty 上合作是很自然的，因為每個專案都有一個單獨的討論線程，鼓勵專案有一個專門的知識中心。 Nifty 旨在鼓勵跨部門協作，這是獨一無二的。憑藉內建日曆，Nifty 可以與...
Wrike
wrike.com
Wrike 是最強大的工作管理平台。 Wrike 專為希望每天進行協作、創造和超越的團隊和組織而打造，將所有人和所有工作集中到一個地方，以消除複雜性、提高生產力，讓人們能夠專注於最有意義的工作。憑藉無與倫比的功能、多功能性和直觀性，Wrike 是組織在競爭激烈的世界中擴展、優化和快速發展所需的唯一工作管理解決方案。超過 20,000 名滿意的客戶齊聚 Wrike，助力他們的未來，其中包括雅詩蘭黛、Hootsuite、尼爾森、奧美、西門子和蒂芙尼公司。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一個擁有一流的客戶營運以及團隊喜愛的易於使用的專案管理的平台。在一個平台上按時按預算交付工作、消除客戶混亂並了解盈利能力。 Teamwork.com 總部位於愛爾蘭科克，由先前經營代理商的團隊創立，在全球擁有超過 20,000 名客戶，全球團隊由 350 多名員工組成。請造訪 teamwork.com 以了解更多資訊。
TeamGantt
teamgantt.com
不會浪費您時間的專案管理軟體。沒有令人困惑的系統可供學習。只需拖放專案管理即可 - 就應該如此。使用以下功能輕鬆保持您的專案盈利並按時完成：甘特圖、日曆、工作負載、時間追蹤、專案組合視圖、依賴關係等。各種規模的團隊都使用 TeamGantt 在辦公室或遠端進行專案規劃和協作。
ContentStudio
contentstudio.io
使用 ContentStudio 改進您的社群媒體和內容策略 - 企業、機構和行銷人員的終極動力來源。簡化您的內容創建流程並擴大您的線上形象。 ContentStudio 不僅僅是另一個工具；它是一個工具。它是一個完整的解決方案，可在所有社交和部落格平台上提升您的內容行銷。造訪我們的網站：https://contentstudio.io 為什麼選擇 ContentStudio？原因如下： 加快內容創建速度：利用 AI 將高品質內容的製作速度提高 10 倍，確保您的社群媒體管道始終充滿引人入勝的貼文。一體化平台：告別使用多種工具。 ContentStudio 將從內容發現到發布的一切都集中在一個...
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot 是一款社群媒體行銷自動化工具，可協助您安排和分析社群媒體行銷活動，進而提高社群媒體效率和覆蓋範圍。 1) 您可以使用 SocialPilot 連接超過 9 個社群媒體網絡，例如 Facebook、Twitter、Instagram、Google My Business、LinkedIn、Pinterest、Tumblr、TikTok 和 VK。 2) 只需一個 SocialPilot 帳戶即可分享多達 500 個貼文並連結 100 多個個人資料。 3) 使用社群收件匣管理您的社群媒體對話。 4) 在您的 SocialPilot 帳號中新增最多 10 位團隊成員，以使用團...
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 成立於 2012 年，是一個基於雲端的專案管理和團隊協作平台，供全球團隊使用。 ProofHub 是一款頂級的工作管理應用程序，旨在幫助團隊進行日常工作，全球有超過 85,000 個團隊使用，包括 Netflix、Google、NASA、Nike 和 Trip Advisor。 ProofHub 是一款極為簡單但功能強大的專案管理軟體，可提供任務和進度的綜合視圖。此專案管理軟體允許團隊在任何地方使用任何設備進行工作溝通。這款線上 SaaS 工具將豐富的功能集中在一個位置，旨在幫助企業快速規劃、協調、組織和交付各種規模的專案。 ProofHub 是一種經濟高效的解決方案，可供各...
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule 的行銷日曆可協助行銷人員在一處查看所有行銷活動。這是您最終在一個日曆中查看、安排和分享您的行銷活動的秘密武器。 CoSchedule 的行銷日曆為您提供了以下工具： 在一個日曆中視覺化每個行銷項目。了解一切如何與統一的即時記錄日曆一目了然地連接起來。使用人工智慧驅動的行銷智慧助理撰寫初稿、產生新想法並升級您的行銷工作流程。留住利害關係人
Hive
hive.com
Hive 幫助團隊更快行動。 Hive 一流的專案管理平台包含您需要和想要的所有工具 - 如果沒有，我們將為您建立它們。憑藉靈活的專案視圖和無限的自訂，Hive 可根據您的條件提供專案管理，保證成功。 Hive 被數千個快速發展的團隊用來幫助： - 專案管理 - 整合工具 - 資源配置 - 時間追蹤 - 打樣和批准 - 記筆記 - 任務管理 - 報告和分析
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
Spreadsheet
spreadsheet.com
您熟悉的具有資料庫和專案管理系統功能的電子表格。甘特圖、日曆、看板、表單和自動化。免費開始。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 從任何裝置或位置安全地共用內容並與客戶和內部團隊合作。部門和小型企業需要簡單、安全的解決方案來與客戶和彼此合作。借助 ShareFile，您可以使用任何裝置安全地存取文件、共享資料並建立省時的工作流程。設定簡單、快速 - 無需 IT。在任何裝置上共用、傳送任何大小的檔案：無論您是在辦公室還是在旅途中，您都可以透過雲端儲存隨時隨地安全地存取您的檔案。了解您的文件始終安全：銀行級加密可保護您的文件、電子郵件和附件在傳輸和靜態時的安全。安全協作：審核追蹤和可配置權限，以了解和控制誰在存取您的資料。優化客戶和員工入職流程：節省時間的工作流程減少了單點協作中的手動文書工作。安全...
Opal
workwithopal.com
Opal 是一個規劃平台，使行銷人員能夠直觀地制定策略、共同協作並透過客戶的視角體驗其品牌。借助視覺化日曆、動態工作流程和靈活的內容系統，團隊可以輕鬆地在任何地方進行協作。共享資產、收集回饋和獲得批准都很簡單——您甚至只需點擊幾下即可匯出詳細的簡報。跨各個管道管理您的行銷活動：社群媒體、店內零售、網路、電子郵件、付費甚至簡訊。團隊可以一目了然地了解他們的工作如何融入更大的圖景，高階主管可以透過觀看策略的即時實施而安心。請造訪 workwithopal.com，了解 Opal 如何為星巴克、Target、Wendy’s 和 Microsoft 等一流品牌節省時間並推動績效。 Opal 是一家私人...
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy 是一個協作規劃工具。它易於使用，允許聯合專家用戶和臨時用戶。 - 任務的規劃以甘特圖的形式體現在時間表中（查看專案的時間），這仍然簡單且易於調整。多專案視圖使您能夠概覽所有活動。 - 資源規劃是在按計畫顯示所有資源和關聯任務的檢視中完成的（人員檢視）。此視圖可讓您考慮佔用率和資源的限制來分配工作負載並對其進行規劃。這種按資源的規劃視圖也存在於多專案模式中，大大方便了將工作分配給不同專案時的仲裁。透過規劃任務和資源，您可以啟動可以製定切合實際的時間表的槓桿。您重新了解自己的活動，每個人都獲得平靜。
Planly
planly.com
真正自動化的社群媒體排程。 Planly 是一款為所有人提供的免費社群媒體排程。憑藉完全自動化和先進的介面，我們可以讓您儲存媒體、計劃並自動發佈到社交媒體 - 無需進一步通知！透過安排社交媒體貼文來節省時間並享受您的創作過程。
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep 是一個行銷日曆和促銷規劃平台，旨在改善各種規模的行銷團隊的組織和溝通。 PromoPrep 是一個真正的行銷日曆，可以為您的團隊完全客製化，而不是使用無休止的電子表格或破解專案管理工具來追蹤行銷活動。
Gain
gainapp.com
簡而言之：增益是客戶對社群媒體內容的回饋，變得很容易。 51 個國家的行銷團隊信任 Gain 為超過 9,000 個品牌提供的社群媒體內容，因為 Gain 將客戶回饋和批准層納入其社群媒體工作流程。 借助 Gain 的自動化審批工作流程： * 您的團隊可以不再浪費時間與客戶進行緊張的來回溝通，以便他們的社交內容及時獲得批准並發布。 * 當需要回饋時，增益會通知客戶；當需要變更時，增益會通知團隊成員。 * 不再有錯誤從長長的電子郵件鏈、電子表格和聊天訊息的縫隙中溜走。 * 所有客戶通訊都會在其應有的位置進行追蹤：就在他們引用的內容旁邊。 * 可自訂的批准輪次確保每個需要查看內容的人都能看到它。...
Narrator
narrator.ai
Narrato 是一個 AI 內容創建、協作和工作流程管理平台，旨在幫助獨立行銷人員/創作者、精益內容團隊甚至大規模內容製作團隊以前所未有的速度和成本效益數倍地創建和發佈內容。該平台的主要功能： - 超過100 多個人工智慧內容創建、構思、優化和SEO 工具，可快速創建以結果為導向的內容（涵蓋的用例- 部落格、社交媒體、電子郵件、視頻、新聞稿、文案、廣告、摘要）等等）。創建您自己的 AI 模板選項和品牌聲音。 - 完整的內容項目管理和工作流程自動化支持，包括任務分配、內容日曆管理、自動通知、發布、自由職業者管理等- 強大的SEO 簡介以及人工智能主題構思- 自定義內容模板以及強大的文檔內和工作...