行銷日曆軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 孟加拉

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
行銷日曆軟體可協助企業制定策略並協調行銷活動、內容建立、預算分配和目標設定。透過打破團隊之間的溝通障礙，這些工具提高了組織透明度，並使利害關係人了解行銷計劃的最新情況。它們促進各個管道之間的凝聚力，使行銷人員能夠有效地管理行銷活動並確定其優先順序。此外，該軟體簡化了內容規劃、創建和分發流程，促進作家、設計師和編輯之間的無縫協作。
提議新的應用程式
Asana
asana.com
Asana 是一款網路和行動應用程序，旨在幫助團隊組織、追蹤和管理他們的工作。 Forrester, Inc. 報告稱“Asana 簡化了基於團隊的工作管理。”它是由同名公司生產的。 （體式公司） 它由 Facebook 聯合創始人達斯汀·莫斯科維茨 (Dustin Moskovitz) 和前 Google、前 Facebook 工程師賈斯汀·羅森斯坦 (Justin Rosenstein) 於 2008 年創立，兩人都致力於提高 Facebook 員工的生產力。該產品於 2012 年 4 月上市。2018 年 12 月，該公司估值為 15 億美元。
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet is a software as a service (SaaS) offering for collaboration and work management, developed and marketed by Smartsheet Inc. It is used to assign tasks, track project progress, manage calendars, share documents, and manage other work, using a tabular user介面.
Spreadsheet
spreadsheet.com
您熟悉的具有資料庫和專案管理系統功能的電子表格。甘特圖、日曆、看板、表單和自動化。免費開始。
Zoho Projects
zoho.com
專案管理盡可能有效。 Zoho Projects 是一款基於雲端的專案管理工具，可協助您規劃工作、有效率地追蹤工作，並與您的團隊（無論他們身在何處）進行協作。
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以讓您的團隊全面了解並控制所有任務和專案。專案管理軟體從未如此具有協作性。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社群媒體行銷工具。我們為行銷人員量身打造了社群媒體調度自動化。
Opal
workwithopal.com
連結策略與執行的靈活動態規劃平台。 Opal 創造了無與倫比的可見性，並協調行銷和傳播團隊進行出色的工作。
Nifty
nifty.pm
管理項目，而不是工具。停止在聊天、任務、文件、日曆和會議工具之間切換 - 將您的團隊和客戶聚集在一個簡單但強大的應用程式中。
Teamwork
teamwork.com
透過 Teamwork 的專案管理軟體、幫助台、聊天、文件管理軟體和 CRM，創建一支能夠協同工作的高效團隊。
TeamGantt
teamgantt.com
試試 TeamGantt 的免費甘特圖製作工具，並透過拖放計畫在幾分鐘內在線上建立甘特圖。評價最高且永久免費——無需信用卡。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一個內容發現工具，讓內容管理部落格和社群媒體輕鬆適合任何利基或市場的企業。
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 是一款專案規劃軟體，包含您的團隊更快完成工作所需的所有工具。無需按用戶付費。免費試用。沒有學習曲線。
CoSchedule
coschedule.com
一系列敏捷的行銷工具將幫助您保持專注、按時交付專案並使您的團隊感到高興。現在就組織起來吧。
Hive
hive.com
適用於快速移動團隊的第一生產力平台。管理專案、追蹤任務並與各種規模的團隊合作。立即開始 14 天免費試用。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 從任何裝置或位置安全地共用內容並與客戶和內部團隊合作。部門和小型企業需要簡單、安全的解決方案來與客戶和彼此合作。借助 ShareFile，您可以使用任何裝置安全地存取文件、共享資料並建立省時的工作流程。設定簡單、快速 - 無需 IT。在任何裝置上共用、傳送任何大小的檔案：無論您是在辦公室還是在旅途中，您都可以透過雲端儲存隨時隨地安全地存取您的檔案。了解您的文件始終安全：銀行級加密可保護您的文件、電子郵件和附件在傳輸和靜態時的安全。安全協作：審核追蹤和可配置權限，以了解和控制誰在存取您的資料。優化客戶和員工入職流程：節省時間的工作流程減少了單點協作中的手動文書工作。安全...
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy 是一款協作且直覺的專案管理工具。輕鬆規劃您的任務並安排您的時間，使您的專案成為現實。
Planly
planly.com
真正自動化的社群媒體排程。 Planly 是一款為所有人提供的免費社群媒體排程。憑藉完全自動化和先進的介面，我們可以讓您儲存媒體、計劃並自動發佈到社交媒體 - 無需進一步通知！透過安排社交媒體貼文來節省時間並享受您的創作過程。
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep 是一個行銷日曆和促銷規劃平台，旨在改善各種規模的行銷團隊的組織和溝通。 PromoPrep 是一個真正的行銷日曆，可以為您的團隊完全客製化，而不是使用無休止的電子表格或破解專案管理工具來追蹤行銷活動。
Gain
gainapp.com
簡而言之：增益是客戶對社群媒體內容的回饋，變得很容易。 51 個國家的行銷團隊信任 Gain 為超過 9,000 個品牌提供的社群媒體內容，因為 Gain 將客戶回饋和批准層納入其社群媒體工作流程。借助 Gain 的自動化審批工作流程： - 您的團隊可以不再浪費時間與客戶進行緊張的來回溝通，以便及時批准其社交內容並發布。 - 當需要回饋時，增益會通知客戶；當需要變更時，增益會通知團隊成員。 - 不再有錯誤從長電子郵件鏈、電子表格和聊天訊息的縫隙中溜走。 - 所有客戶通訊都在其應有的位置進行追蹤：就在他們引用的內容旁邊。 - 可自訂的批准輪次確保每個需要查看內容的人都能看到它。 - 一旦獲得批准...
Narrator
narrator.ai
Narrator 的數據平台讓任何人都可以在幾分鐘而不是幾週內獲得答案，該平台由客戶 360 提供支持，其中包含客戶與您的企業的每一次互動。