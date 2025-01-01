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行銷自動化軟體旨在自動化行銷任務、簡化工作流程並衡量行銷活動的有效性。這些工具提供了一個用於儲存行銷資訊和互動的集中資料庫，使行銷人員能夠為客戶或潛在客戶創建個人化且及時的體驗。這些平台憑藉著電子郵件、社群媒體、潛在客戶開發、直效郵件和數位廣告等各個行銷方面的自動化功能，提高了行銷效率。 行銷自動化工具的一個重要方面是其分析功能，它允許使用者評估不同細分市場和管道的行銷活動是否成功。這些功能衡量行銷活動對關鍵績效指標 (KPI) 和投資回報 (ROI) 的影響，以及它們對公司整體收入的貢獻。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel是一個多合一銷售和營銷平台，提供CRM、營銷自動化、呼叫跟踪、報告等功能，適合數字代理商使用。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一個針對小型企業的全方位行銷平台，提供電子郵件營銷、自動化、報告分析和客戶關係管理工具。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
ManyChat
manychat.com
ManyChat 是一個聊天自動化平台，幫助企業在多個社交媒體上管理與客戶的互動，並提供自動化解決方案以改善營銷效果。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage是一個專為技術公司設計的業務管理平台，提供自動化、客戶服務、項目管理及業務分析等功能。
Brevo
brevo.com
Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365是一款雲端業務解決方案，整合ERP和CRM功能，提升企業的生產力與運營靈活性。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo是一個營銷自動化平台，幫助企業管理客戶數據，創建個性化的行銷活動，並提高轉換率和客戶忠誠度。
Constant Contact
constantcontact.com
持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一個營銷自動化平台，幫助企業透過電子郵件和CRM工具連結客戶，並提供個性化的營銷體驗。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay是一款多合一CRM軟體，提供銷售、營銷自動化與客戶支持功能，幫助企業管理客戶關係以增長業務。
LeadSquared
leadsquared.com
LeadSquared是一個全面的市場自動化和CRM平台，幫助企業管理潛在客戶捕獲、銷售和分析。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一個全面的電子郵件營銷平台，幫助企業與受眾互動，提供自動化工具和多功能支持。
Keap
keap.com
Keap是一個全方位的客戶關係管理（CRM）平台，幫助企業自動化銷售和營銷流程，管理潛在客戶並分析性能。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home是一個集中管理IT服務的應用，提供端點安全、網絡監視和自動化任務，支持IT服務提供商的操作。
Simplero
simplero.com
Simplero是一個全面的線上課程管理平台，幫助教練和知識創作者創建、銷售課程及管理客戶關係。
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud 是一個運輸自動化平台，幫助電子商務企業簡化運輸流程，提高交付效率並改善客戶體驗。
Nielsen
nielsen.com
Nielsen應用程序提供消費者行為和市場趨勢的數據分析，幫助企業優化決策和提升業務績效。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago是一個客戶互動平台，幫助中型企業自動化營銷流程，增強客戶關係並改善業務績效。
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Zoho營銷自動化是一個綜合工具，幫助企業自動化營銷流程，管理多渠道行銷，增強客戶互動並提高轉化率。
Drip
drip.com
Drip是一個自動營銷平台，幫助電子商務品牌推動重複購買和品牌忠誠。提供電子郵件自動化和客戶數據分析功能。
Customer.io
customer.io
Customer.io是一個客戶互動平台，幫助企業通過數據驅動的策略個性化溝通，並在多個渠道上自動化營銷活動。
SocialHub
socialhub.io
SocialHub是一款簡單的社交媒體管理工具，讓用戶快速創建、調度和分析社交媒體內容，支持團隊合作與內容組織。
Regal.io
regal.io
Regal.io 是一個基於人工智慧的客戶體驗應用，能即時識別客戶意圖並自動調整互動方式，提升品牌與客戶的互動。
Contlo
contlo.com
Contlo是一款生成式AI行銷平台，透過多通道活動、即時客戶旅程及個性化客戶互動，提高品牌的客戶參與和價值。
Insightly
insightly.com
Insightly是現代且實惠的CRM，幫助企業集中管理客戶、銷售和業務數據，增強生產力，促進銷售和客戶關係。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360是一個數據驅動的營銷自動化平台，幫助企業整合客戶數據，創建個性化的營銷活動以提高客戶參與度和保留率。
Omnisend
omnisend.com
Omnisend是一個電子郵件和SMS營銷平台，專為電子商務商店提供自動化工具和分析功能，以促進業務成長。
Insider
useinsider.com
Insider是一個全渠道平台，幫助企業整合客戶數據，提供個性化客戶體驗，支持各種通信渠道。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM是一個集成的客戶關係管理平台，提供銷售跟踪、聯繫人管理、營銷自動化和客戶支援功能，適合中小型企業使用。
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss是一個綜合性的銷售、行銷和自動化平台，幫助當地企業管理銷售流程和客戶互動。
Dittofeed
dittofeed.com
Dittofeed是一個開源的自托管客戶參與平台，提供簡易的工具來自動化多渠道的消息傳遞和客戶互動。
CamBuildr
cambuildr.com
CamBuildr 是一款歐洲開發的全方位解決方案，專為數位運動而設計，幫助用戶建立運動、吸引支持者並管理各種工具。
Retainly
retainly.app
Retainly 是一款幫助企業管理客戶關係的工具，增強客戶參與和保留率，提供個性化的交流和客戶見解。
MoEngage
moengage.com
MoEngage是一個跨渠道客戶參與平台，幫助企業通過個性化的實時洞察和通訊增強用戶參與和忠誠度。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer是一個全方位的行銷自動化平台，提供電子郵件行銷、活動管理、調查、著陸頁和行動行銷等工具。
VBOUT
vbout.com
VBOUT是一個營銷自動化平台，幫助企業集中管理社交媒體、電子郵件和著陸頁，並提供數據分析以提升行銷效果。
OneSignal
onesignal.com
OneSignal是一個客戶消息和參與解決方案，提供推送通知、應用內消息、電子郵件和SMS，幫助企業與用戶進行有效溝通。
Ontraport
ontraport.com
Ontraport是一個無需編碼的業務軟體，幫助服務性企業自動化購買流程及管理客戶關係，提升效率與增長。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital是一個客戶體驗和數據平台，幫助營銷人員提供個性化的跨渠道體驗並簡化決策過程。
Solitics
solitics.com
Solitics是一個創新的客戶互動平台，幫助企業自動化和個性化客戶生命周期管理，促進數據整合與分析。
Bento
bentonow.com
Bento 是一個強大的訊息自動化平台，專為線上商業而設，提供電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
Markate
markate.com
Markate應用程式旨在幫助中小型企業簡化工作流程，自動化日常任務，提高運營效率並增強客戶保持率。
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
La Growth Machine是一個多渠道潛在客戶挖掘平台，支持在LinkedIn、電子郵件和Twitter上管理和自動化銷售互動。
Thryv
thryv.com
Thryv是一款綜合的小型企業管理軟體，提供客戶通訊、報價、付款、排程和聲譽管理等功能，以簡化業務運營。
vcita
vcita.com
vcita是一款面向中小型企業的管理平台，提供客戶管理、約會安排、發票生成及安全支付等功能，幫助企業簡化日常運營。
Signpost
signpost.com
Signpost 是一款自動化的顧客回饋收集工具，幫助商家獲得更多評論、吸引新客戶及提高回頭客的業務。
Iterable
iterable.com
Iterable是一個客戶通信平台，可整合實時數據，實現多渠道定制化溝通，幫助品牌提升客戶體驗。
Shape Software
setshape.com
Shape 是一款專為銷售和行銷自動化設計的軟體，提供可配置的預建功能，整合業務所有面向。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday是一個數字獎勵平台，幫助企業自動化獎勵和激勵計劃，支持多貨幣和多地區，並提供自定義選項和分析工具。
Kartra
home.kartra.com
卡特拉是一個綜合營銷平台，提供著陸頁、電子郵件行銷、會員網站等工具，幫助用戶管理在線銷售和營銷。
Dashly
dashly.io
Dashly是一個對話式營銷平台，幫助SaaS和EdTech公司透過聊天機器人和即時通訊提高客戶轉化率和銷售額。
Referrizer
referrizer.com
推薦器是一個營銷自動化平台，幫助企業管理推薦活動，跟踪性能，提升客戶參與及獲得更多客戶。
Mautic
mautic.org
Mautic是一個開源的營銷自動化平台，幫助企業管理潛在客戶、創建活動及分析結果，支持與其他系統集成。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta是一個綜合電商平台，幫助企業銷售數字產品和服務，並提供行銷自動化、CRM及專案管理工具。
VipeCloud
vipecloud.com
VipeCloud是一個雲端平台，提供CRM、電子郵件行銷、社交媒體發佈及自動化工具，幫助企業提高生產力和客戶管理效率。
EQUP
equp.com
EQUP是一款整合商業流程的軟體，幫助企業主簡化行銷、銷售、帳務及溝通等功能，支援多公司管理，且提供專業方案。
Act-On
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ACT-ON是一個營銷自動化平台，幫助企業管理與優化營銷活動，並提升客戶互動與轉化率。
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