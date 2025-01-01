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行銷自動化軟體 - 最受歡迎的應用程式

行銷自動化軟體旨在自動化行銷任務、簡化工作流程並衡量行銷活動的有效性。這些工具提供了一個用於儲存行銷資訊和互動的集中資料庫，使行銷人員能夠為客戶或潛在客戶創建個人化且及時的體驗。這些平台憑藉著電子郵件、社群媒體、潛在客戶開發、直效郵件和數位廣告等各個行銷方面的自動化功能，提高了行銷效率。 行銷自動化工具的一個重要方面是其分析功能，它允許使用者評估不同細分市場和管道的行銷活動是否成功。這些功能衡量行銷活動對關鍵績效指標 (KPI) 和投資回報 (ROI) 的影響，以及它們對公司整體收入的貢獻。

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

HighLevel是一個多合一銷售和營銷平台，提供CRM、營銷自動化、呼叫跟踪、報告等功能，適合數字代理商使用。

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp是一個針對小型企業的全方位行銷平台，提供電子郵件營銷、自動化、報告分析和客戶關係管理工具。

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ManyChat 是一個聊天自動化平台，幫助企業在多個社交媒體上管理與客戶的互動，並提供自動化解決方案以改善營銷效果。

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage是一個專為技術公司設計的業務管理平台，提供自動化、客戶服務、項目管理及業務分析等功能。

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Microsoft Dynamics 365是一款雲端業務解決方案，整合ERP和CRM功能，提升企業的生產力與運營靈活性。

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo是一個營銷自動化平台，幫助企業管理客戶數據，創建個性化的行銷活動，並提高轉換率和客戶忠誠度。

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign是一個營銷自動化平台，幫助企業透過電子郵件和CRM工具連結客戶，並提供個性化的營銷體驗。

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

LeadSquared是一個全面的市場自動化和CRM平台，幫助企業管理潛在客戶捕獲、銷售和分析。

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay是一款多合一CRM軟體，提供銷售、營銷自動化與客戶支持功能，幫助企業管理客戶關係以增長業務。

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse是一個全面的電子郵件營銷平台，幫助企業與受眾互動，提供自動化工具和多功能支持。

Keap

Keap

keap.com

Keap是一個全方位的客戶關係管理（CRM）平台，幫助企業自動化銷售和營銷流程，管理潛在客戶並分析性能。

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home是一個集中管理IT服務的應用，提供端點安全、網絡監視和自動化任務，支持IT服務提供商的操作。

Simplero

Simplero

simplero.com

Simplero是一個全面的線上課程管理平台，幫助教練和知識創作者創建、銷售課程及管理客戶關係。

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Sendcloud 是一個運輸自動化平台，幫助電子商務企業簡化運輸流程，提高交付效率並改善客戶體驗。

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Nielsen應用程序提供消費者行為和市場趨勢的數據分析，幫助企業優化決策和提升業務績效。

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago是一個客戶互動平台，幫助中型企業自動化營銷流程，增強客戶關係並改善業務績效。

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

Zoho營銷自動化是一個綜合工具，幫助企業自動化營銷流程，管理多渠道行銷，增強客戶互動並提高轉化率。

Drip

Drip

drip.com

Drip是一個自動營銷平台，幫助電子商務品牌推動重複購買和品牌忠誠。提供電子郵件自動化和客戶數據分析功能。

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io是一個客戶互動平台，幫助企業通過數據驅動的策略個性化溝通，並在多個渠道上自動化營銷活動。

SocialHub

SocialHub

socialhub.io

SocialHub是一款簡單的社交媒體管理工具，讓用戶快速創建、調度和分析社交媒體內容，支持團隊合作與內容組織。

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal.io 是一個基於人工智慧的客戶體驗應用，能即時識別客戶意圖並自動調整互動方式，提升品牌與客戶的互動。

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo是一款生成式AI行銷平台，透過多通道活動、即時客戶旅程及個性化客戶互動，提高品牌的客戶參與和價值。

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly是現代且實惠的CRM，幫助企業集中管理客戶、銷售和業務數據，增強生產力，促進銷售和客戶關係。

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360是一個數據驅動的營銷自動化平台，幫助企業整合客戶數據，創建個性化的營銷活動以提高客戶參與度和保留率。

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Omnisend是一個電子郵件和SMS營銷平台，專為電子商務商店提供自動化工具和分析功能，以促進業務成長。

Insider

Insider

useinsider.com

Insider是一個全渠道平台，幫助企業整合客戶數據，提供個性化客戶體驗，支持各種通信渠道。

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM是一個集成的客戶關係管理平台，提供銷售跟踪、聯繫人管理、營銷自動化和客戶支援功能，適合中小型企業使用。

SalesBoss

SalesBoss

salesboss.ai

SalesBoss是一個綜合性的銷售、行銷和自動化平台，幫助當地企業管理銷售流程和客戶互動。

Dittofeed

Dittofeed

dittofeed.com

Dittofeed是一個開源的自托管客戶參與平台，提供簡易的工具來自動化多渠道的消息傳遞和客戶互動。

CamBuildr

CamBuildr

cambuildr.com

CamBuildr 是一款歐洲開發的全方位解決方案，專為數位運動而設計，幫助用戶建立運動、吸引支持者並管理各種工具。

Retainly

Retainly

retainly.app

Retainly 是一款幫助企業管理客戶關係的工具，增強客戶參與和保留率，提供個性化的交流和客戶見解。

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage是一個跨渠道客戶參與平台，幫助企業通過個性化的實時洞察和通訊增強用戶參與和忠誠度。

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer是一個全方位的行銷自動化平台，提供電子郵件行銷、活動管理、調查、著陸頁和行動行銷等工具。

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT是一個營銷自動化平台，幫助企業集中管理社交媒體、電子郵件和著陸頁，並提供數據分析以提升行銷效果。

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Ontraport是一個無需編碼的業務軟體，幫助服務性企業自動化購買流程及管理客戶關係，提升效率與增長。

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital是一個客戶體驗和數據平台，幫助營銷人員提供個性化的跨渠道體驗並簡化決策過程。

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics是一個創新的客戶互動平台，幫助企業自動化和個性化客戶生命周期管理，促進數據整合與分析。

Bento

Bento

bentonow.com

Bento 是一個強大的訊息自動化平台，專為線上商業而設，提供電子郵件和簡訊行銷自動化功能。

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

OneSignal是一個客戶消息和參與解決方案，提供推送通知、應用內消息、電子郵件和SMS，幫助企業與用戶進行有效溝通。

Markate

Markate

markate.com

Markate應用程式旨在幫助中小型企業簡化工作流程，自動化日常任務，提高運營效率並增強客戶保持率。

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv是一款綜合的小型企業管理軟體，提供客戶通訊、報價、付款、排程和聲譽管理等功能，以簡化業務運營。

La Growth Machine

La Growth Machine

lagrowthmachine.com

La Growth Machine是一個多渠道潛在客戶挖掘平台，支持在LinkedIn、電子郵件和Twitter上管理和自動化銷售互動。

vcita

vcita

vcita.com

vcita是一款面向中小型企業的管理平台，提供客戶管理、約會安排、發票生成及安全支付等功能，幫助企業簡化日常運營。

Signpost

Signpost

signpost.com

Signpost 是一款自動化的顧客回饋收集工具，幫助商家獲得更多評論、吸引新客戶及提高回頭客的業務。

Iterable

Iterable

iterable.com

Iterable是一個客戶通信平台，可整合實時數據，實現多渠道定制化溝通，幫助品牌提升客戶體驗。

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape 是一款專為銷售和行銷自動化設計的軟體，提供可配置的預建功能，整合業務所有面向。

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Xoxoday是一個數字獎勵平台，幫助企業自動化獎勵和激勵計劃，支持多貨幣和多地區，並提供自定義選項和分析工具。

Kartra

Kartra

home.kartra.com

卡特拉是一個綜合營銷平台，提供著陸頁、電子郵件行銷、會員網站等工具，幫助用戶管理在線銷售和營銷。

Dashly

Dashly

dashly.io

Dashly是一個對話式營銷平台，幫助SaaS和EdTech公司透過聊天機器人和即時通訊提高客戶轉化率和銷售額。

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

推薦器是一個營銷自動化平台，幫助企業管理推薦活動，跟踪性能，提升客戶參與及獲得更多客戶。

Mautic

Mautic

mautic.org

Mautic是一個開源的營銷自動化平台，幫助企業管理潛在客戶、創建活動及分析結果，支持與其他系統集成。

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta是一個綜合電商平台，幫助企業銷售數字產品和服務，並提供行銷自動化、CRM及專案管理工具。

VipeCloud

VipeCloud

vipecloud.com

VipeCloud是一個雲端平台，提供CRM、電子郵件行銷、社交媒體發佈及自動化工具，幫助企業提高生產力和客戶管理效率。

EQUP

EQUP

equp.com

EQUP是一款整合商業流程的軟體，幫助企業主簡化行銷、銷售、帳務及溝通等功能，支援多公司管理，且提供專業方案。

Act-On

Act-On

act-on.com

ACT-ON是一個營銷自動化平台，幫助企業管理與優化營銷活動，並提升客戶互動與轉化率。

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