Omnisend

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Omnisend 是一個電子郵件和簡訊行銷平台，具有一套專門用於幫助電子商務商店更快發展線上業務的功能。與主要電子商務平台的一鍵整合、預製自動化和電子郵件範本以及屢獲殊榮的 24/7/365 即時客戶支援使任何規模的品牌都可以輕鬆銷售更多產品，而無需支付過高的成本。加入超過 100,000 個使用 Omnisend 自動發展業務的電子商務品牌，透過快速建立、高度相關的電子郵件和簡訊來轉換客戶。 - 發送新聞通訊和有針對性的活動使用我們的拖放電子郵件生成器和各種現成的電子郵件模板，在幾分鐘內創建精美的可購物電子郵件。添加優惠券代碼、自動挑選和插入產品以及自動向非開啟者重新發送活動 - 所有這些都無需任何繁瑣的手動工作！ - 透過電子商務自動化在自動駕駛儀上推動銷售透過針對購物車放棄、歡迎系列、交易電子郵件等的預建工作流程贏得（挽回）損失的銷售。在幾分鐘內即可運行預先建置的創收自動化，或使用我們的無程式碼拖放自動化編輯器輕鬆建立您的自訂工作流程。 - 透過強大的細分來提高您的定位根據客戶的購物行為以及其他屬性對您的客戶進行細分，以透過針對性明確的個人化電子郵件和文字來提高轉換率。為高價值客戶、特定類別/產品購買者或需要重新吸引和個人化訊息的客戶建立細分。 - 將電子郵件與簡訊和更多管道結合使用相同平台在電子郵件旁邊新增簡訊和推播通知，並提供一致的全通路客戶體驗。節省時間和成本 - 無需再為單獨的電子郵件、簡訊和推送應用程式付費！ - 建立您的電子郵件和簡訊清單 使用我們適合行動裝置、完全可自訂的表單收集新訂閱者。從彈出視窗、註冊框、登陸頁面或命運輪盤中進行選擇，以無縫收集電子郵件和/或簡訊選擇加入。使用退出意圖表單捕獲訪客，並使用表單定位選項來提高彈出視窗的參與度，所有這些都可以在 Omnisend 中實現。 - 24/7 支援 我們隨時為您提供一流的支援和有用的建議。我們 24/7 全天候提供服務。開始免費使用 Omnisend，隨時升級！ Omnisend 邀請自由工作者和代理商加入 Omnisend 合作夥伴計畫。該計劃旨在幫助自由工作者和代理商加速發展、贏得更多客戶並獲得業界領先的推薦和管理帳戶收入分成。檢查連結並加入該計劃：https://www.omnisend.com/partners/