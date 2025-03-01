找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
行銷自動化軟體旨在自動化行銷任務、簡化工作流程並衡量行銷活動的有效性。這些工具提供了一個用於儲存行銷資訊和互動的集中資料庫，使行銷人員能夠為客戶或潛在客戶創建個人化且及時的體驗。這些平台憑藉著電子郵件、社群媒體、潛在客戶開發、直效郵件和數位廣告等各個行銷方面的自動化功能，提高了行銷效率。 行銷自動化工具的一個重要方面是其分析功能，它允許使用者評估不同細分市場和管道的行銷活動是否成功。這些功能衡量行銷活動對關鍵績效指標 (KPI) 和投資回報 (ROI) 的影響，以及它們對公司整體收入的貢獻。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一個專為小型企業建造的多合一營銷平台。借助報告和分析，營銷CRM，電子郵件活動，新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶放在中心，以便您可以更智能營銷和更快地發展業務。 MailChimp的Marketing＆CRM移動應用程序可幫助您從第一天開始更智能營銷和更快地發展業務。訪問您所需的工具，無論您的工作帶任何地方都需要您，並在幾分鐘之內啟動並運行 - 無需經驗。借助MailChimp，您將永遠不會錯過任何機會進行銷售，帶回客戶，找到新訂戶或分享品牌的使命。 使用MailChimp進行： *營銷CRM-跟上與MailChimp的營銷CRM的聯繫。使用聯繫導入工具（例如名片掃描儀）查找並添加新客戶。跟踪觀眾成長並查看有關儀表板上個人聯繫的見解。在一個地方完成所有操作 - 直接從應用程序中致電，短信和電子郵件。記錄註釋並在每次交互後添加標籤，以記住重要細節。 *報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和營銷業績。跟踪所有廣告系列的結果，並就如何改進獲得可行的建議。查看電子郵件活動，登陸頁面，Facebook和Instagram廣告，社交媒體帖子和明信片的報告和分析。 *電子郵件和自動化 - 創建，編輯和發送電子郵件營銷活動，新聞通訊和自動化。通過一鍵式重新發送給非開放器和產品重新定位電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook＆Instagram廣告 - 草稿和發布廣告，設定預算並針對特定組。吸引新朋友，參與現有聯繫人，設置自定義受眾或帶回網站訪問者。 *營銷建議 - 獲得可行的建議，以幫助改善營銷。知道何時該設置廢棄的購物車電子郵件或提醒您設置品牌的徽標。 *品牌管理 - 將設備的圖像直接上傳到MailChimp中，並在所有廣告系列中使用它們。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 透過智慧行銷自動化平台推動更智慧的數位關係，該平台由所有客戶推動，並從第一天起就進行了規模化設計。 Klaviyo 建立在靈活、即時的資料庫之上，集中了所有客戶資料（來自整個技術堆疊、任意時間長度、完整的詳細資訊），可以輕鬆創建、交付和優化令人難以置信的複雜和個人化體驗。電子郵件、簡訊、行動應用程式、評論、網路、付費廣告等等。使用 Klaviyo 加入超過 13 萬付費客戶的行列，提高轉換率和客戶終身價值，並以自己的方式成長。了解更多信息，請訪問 klaviyo.com。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培育網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
ManyChat
manychat.com
Manychat是世界上D2C品牌，零售商店，非營利組織，餐館，房地產公司的＃1 Omnichannel平台。曼查特（Manychat）成立於2016年，每年都有超過10億個對話，並在190多個國家 /地區使用。立即吸引您的客戶。在Instagram直接消息，Facebook Messenger，WhatsApp和SMS中自動進行交互式對話，以發展您的品牌。無論您是想生成更多的潛在客戶，自動化廣告系列，還是通過增加SLA時代來提高客戶滿意度，Manychat都擁有解決業務營銷需求的所有工具。這就是聊天營銷以及Manychat是什麼。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何使用Dynamics 365變得更加敏捷，這是唯一賦予所有人適應和創新的智能業務應用程序組合。
SocialHub
socialhub.io
SocialHub 是世界上最簡單的社群媒體管理軟體。只需點擊幾下，即可比以往更快地建立和安排 Facebook 貼文和廣告。在您使用過的最簡單的介面中規劃您的所有內容。作為一個具有強大協作功能的團隊一起工作，並透過簡單易懂的分析讓您一目了然地了解哪些內容有效。 只需點擊幾下即可規劃、安排、推廣和分析社交媒體帖子，每天節省數小時的時間。唯一的問題是：你打算用這些額外的時間做什麼？
Customer.io
customer.io
Customer.io 是一個客戶參與平台，專為行銷團隊設計，旨在創建數據驅動的行銷活動，在適當的時間透過所有訊息管道接觸到人們。他們的產品套件包括 Journeys（滿足所有參與需求的訊息傳遞自動化工具）和 Data Pipelines（連接整個技術堆疊的客戶資料平台）。 Customer.io 透過結合即時數據和個人化訊息，提供了有效客戶參與的勝利秘訣。 Customer.io 專為規模化而打造，已被超過 5,500 家公司使用，每年發送超過 290 億條訊息。 Customer.io 成立於 2012 年，是一家全球分佈的遠端優先公司，被評為 2022 Inc. 5000 強中成長最快的私人公司之一。
HighLevel
gohighlevel.com
Highlevel是一個白色標籤的銷售和營銷平台，適用於數字代理商和顧問。功能包括帶有智能清單的CRM，電子郵件，2向SMS，合併的SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/GMB聊天，出口通話，呼叫跟踪，呼叫錄音，電源撥號器，表單構建器，調查構建器，調查構建器，漏斗構建器，漏斗構建器，網站構建器，網站構建器，網站構建器，網站構建器，，網站構建器，，網站構建器，，網站構建器，，網站構建器，網站構建器，，構建器，網站構建器，網站構建器，，構建器在線調度，工作流程自動化，報告，Webhooks等！代理商帳戶包括可以克隆的無限子（位置）帳戶，以加快設置的速度。將自己的Twilio＆SMTP憑據帶給您的帳戶供電，使您可以通過電子郵件，電話和短信訪問批發費率。從14天的免費試用期開始！
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一個數據驅動的行銷自動化平台，為您提供 360 度客戶視圖，使您能夠透過清理資料、細分受眾和個人化自動化行銷活動來加速銷售並最大限度地保留客戶。將客戶數據轉化為銷售額從未如此簡單。
Insider
useinsider.com
Insider 是一個用於建立個人化跨通路體驗的單一平台，使企業行銷人員能夠跨通路和系統連接客戶數據，使用 AI 意圖引擎預測他們的未來行為，並建立個人化的客戶體驗。行銷人員使用 Insider 的平台跨 Web、應用程式、Web 推播、電子郵件、簡訊、WhatsApp Commerce 等提供一致且引人入勝的體驗。最近獲得獨角獸地位的 Insider 也受到納斯達克的祝賀，成為世界上唯一由女性創立、女性領導的 B2B SaaS 獨角獸之一。 CrunchBase 最近將 Insider 聯合創始人兼執行長 Hande Cilingir 評為美國以外的頂級女性執行長之一。三分之一的財富 500 強公司和零售、汽車和旅遊領域的頂級品牌選擇 Insider 來提供超越客戶期望的人工智慧主導的個人化體驗。 Insider 受到1,200 多家全球企業的信賴，包括新加坡航空、雅詩蘭黛、維珍、豐田、新百倫、宜家、GAP、歐萊雅、三星、沃達豐、安聯、桑坦德銀行、BBVA、必勝客、新聞周刊、MediaMarkt、日產、 AVIS、MAC、Marks & Spencer、Madeira 馬德拉、雅芳和 CNN。
Simplero
simplero.com
Simplero 透過將軟體堆疊簡化為一個有趣且易於使用的平台，幫助教練和知識創造者建立他們喜愛的業務和生活，以便他們能夠與客戶建立有意義的關係。從創建課程、建立網站和發送電子郵件，到銷售產品、管理聯盟計劃和自動化。借助 Simplero，您可以在一個地方（而不是到處）經營您的線上業務。 Simplero 幫助領導者建立改變世界的社群。 - 出色的支援 - 建立網站和登陸頁面 - 會員管理 - 電子郵件行銷和自動化 - 付款和訂閱 - 課程和社群 - 客戶洞察
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一個全面的電子郵件營銷平台，可為小型企業，企業家，教練和營銷人員提供強大而負擔得起的工具，以增加受眾，與訂戶互動並將訂戶變成付費客戶。憑藉超過25年的專業知識，我們的客戶為我們的用戶友好解決方案選擇GetResponse，屢獲殊榮的24/7客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具- 具有自動化，列表增長以及其他溝通工具，例如網絡研討會和實時。聊天以幫助企業建立自己的個人品牌，出售其產品和服務並建立社區。需要一個更高級的平台嗎？ GetResponse Max和Max²是為尋求高級營銷功能和可靠支持的用戶提供的解決方案。
Regal.io
regal.io
Regal 是人工智慧驅動的 CX 的新標準。 Regal 了解即時客戶意圖訊號，並與 Regal AI 代理商和人工代理商結合，自動客製化多點觸控入站和出站互動。 客戶至上的品牌包括 Angi（以前稱為 Angie's List）、AAA、Google、Harvard（透過 Podium Education）、K Health、Kin Insurance、Ro、Toyota 和 Varsity Tutors，透過 Regal 改善了與數億客戶的互動，領先收入達到5B 美元。 Regal.io 總部位於紐約，獲得 Emergence Capital、Founder Collective 和 Homebrew 等領先投資者 8,300 萬美元的支持。
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss 是一款一體化銷售、行銷、通訊和自動化軟體平台，適用於各行業的本地企業，包括家庭服務、零售、汽車、房地產、專業服務等。 SalesBoss 將銷售、行銷、簡訊、電子郵件、電話、日曆、網路聊天、收件匣、管道、評論、付款、網站、管道和自動化的功能結合在一個人工智慧驅動的解決方案中。從潛在客戶捕獲和培育到交易完成和客戶保留，Salesboss 可協助您在一個易於使用的平台上管理整個銷售管道。此外，其內建的自動化功能透過自動執行重複任務來節省時間並提高效率。本地企業可以組織資料、產生更多潛在客戶、創建強大的管道並更快地完成更多交易。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在確保更多客戶一次又一次地回到您的業務。它易於學習和使用，這意味著您可以輕鬆執行有影響力的行銷活動。透過 Retainly，您可以讓客戶保持參與並建立更牢固、更持久的關係。
Solitics
solitics.com
Solitics 是一個創新的客戶參與平台，專門從事訪客活化、客戶參與和最先進的分析套件。該平台使 B2C 品牌能夠自動化、個人化並全面管理其客戶生命週期，實現最雄心勃勃的願景並推動成長。憑藉對快速實施（45 天內上線！）和持續創新的承諾，Solitics 合作夥伴和客戶在轉換、保留和生命週期價值方面見證了出色的成果。多個垂直領域的數百個全球品牌正在利用 Solitics 以創新和個性化的方式即時吸引客戶。
Dittofeed
dittofeed.com
Dittofeed 是 Klaviyo 和 Customer.io 等平台的開源替代品。它是一個可自行託管的客戶參與平台，提供簡化的介面，用於建立訊息範本、客戶細分和客戶旅程，以實現行銷推廣自動化。 Dittofeed 擁有 MIT 許可的一鍵部署、自架選項以及雲端託管產品。
CamBuildr
cambuildr.com
提高意識、吸引志同道合的人、吸引支持者：開展運動從未如此簡單。但這仍然很困難 - 管理大量不同的工具和應用程序，跨所有平台同步數據，同時保持 GDPR 合規性。這就是我們創建 Cambuildr 的原因，這是第一個歐洲製造的數位運動一體式解決方案。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個跨通路客戶參與平台，專為重視敏捷性而不是繁瑣的複雜性的行銷人員和產品所有者而建立。我們透過即時洞察和個人化的跨通路溝通，幫助消費品牌快速適應不斷變化的客戶期望。 MoEngage 受到 1,200 多個全球消費品牌的信賴，包括 Soundcloud、花旗、邁克菲、7-11、三星、Flipkart、達美樂、雀巢、德國電信和 Airtel。 MoEngage 在 10 個國家設有辦事處，並獲得高盛資產管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matrix Partners、Ventureast 和 Helion Ventures 的支持。 產品描述： * 跨通路行銷 根據客戶的行動、行為、屬性和偏好，在他們喜歡的時間透過他們的首選管道即時細分並與其互動。 MoEngage 可讓您透過網站、電子郵件、行動應用程式、簡訊、WhatsApp 和社群媒體等十一個管道與客戶互動。 * 客戶洞察 將您的客戶資料引入 MoEngage 並利用我們的 AI 引擎 Sherpa 來深入了解客戶行為和偏好。透過單一儀表板輕鬆細分和吸引客戶。只需點擊幾下，一切就完成了！ * 網頁和應用程式個人化 根據您的網站和應用程式訪客的偏好、喜好、旅程階段和生活方式喜好，提供個人化的內容、優惠和推薦，讓他們感到滿意。 * 即時交易提醒 MoEngage Inform 提供了一個統一的基礎設施，可透過單一 API 管理跨通路和供應商的關鍵警報。
Omnisend
omnisend.com
Omnisend 是一個電子郵件和簡訊行銷平台，具有一套專門用於幫助電子商務商店更快發展線上業務的功能。與主要電子商務平台的一鍵整合、預製自動化和電子郵件範本以及屢獲殊榮的 24/7/365 即時客戶支援使任何規模的品牌都可以輕鬆銷售更多產品，而無需支付過高的成本。加入超過 100,000 個使用 Omnisend 自動發展業務的電子商務品牌，透過快速建立、高度相關的電子郵件和簡訊來轉換客戶。 - 發送新聞通訊和有針對性的活動使用我們的拖放電子郵件生成器和各種現成的電子郵件模板，在幾分鐘內創建精美的可購物電子郵件。添加優惠券代碼、自動挑選和插入產品以及自動向非開啟者重新發送活動 - 所有這些都無需任何繁瑣的手動工作！ - 透過電子商務自動化在自動駕駛儀上推動銷售透過針對購物車放棄、歡迎系列、交易電子郵件等的預建工作流程贏得（挽回）損失的銷售。在幾分鐘內即可運行預先建置的創收自動化，或使用我們的無程式碼拖放自動化編輯器輕鬆建立您的自訂工作流程。 - 透過強大的細分來提高您的定位根據客戶的購物行為以及其他屬性對您的客戶進行細分，以透過針對性明確的個人化電子郵件和文字來提高轉換率。為高價值客戶、特定類別/產品購買者或需要重新吸引和個人化訊息的客戶建立細分。 - 將電子郵件與簡訊和更多管道結合使用相同平台在電子郵件旁邊新增簡訊和推播通知，並提供一致的全通路客戶體驗。節省時間和成本 - 無需再為單獨的電子郵件、簡訊和推送應用程式付費！ - 建立您的電子郵件和簡訊清單 使用我們適合行動裝置、完全可自訂的表單收集新訂閱者。從彈出視窗、註冊框、登陸頁面或命運輪盤中進行選擇，以無縫收集電子郵件和/或簡訊選擇加入。使用退出意圖表單捕獲訪客，並使用表單定位選項來提高彈出視窗的參與度，所有這些都可以在 Omnisend 中實現。 - 24/7 支援 我們隨時為您提供一流的支援和有用的建議。我們 24/7 全天候提供服務。開始免費使用 Omnisend，隨時升級！ Omnisend 邀請自由工作者和代理商加入 Omnisend 合作夥伴計畫。該計劃旨在幫助自由工作者和代理商加速發展、贏得更多客戶並獲得業界領先的推薦和管理帳戶收入分成。檢查連結並加入該計劃：https://www.omnisend.com/partners/
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一體化行銷自動化平台！易於使用但功能強大得令人難以置信。在我們的平台中，您將找到行銷自動化工具 電子郵件行銷 活動管理 調查與評估 登陸頁面 行動應用程式 行動行銷
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一體化客戶體驗和資料平台 (CXDP)，使行銷團隊能夠透過高度個人化的跨通路旅程超越客戶期望。借助 Dotdigital，行銷人員可以無縫地統一、豐富和細分客戶資料。 Dotdigital 打破了資料孤島，簡化了決策，並為實現大規模客戶參與的行銷創意鋪平了道路。憑藉強大的 AI 功能，Dotdigital 可以輕鬆實現跨網路、電子郵件、簡訊、WhatsApp、聊天、推播、社交、廣告等的深度個人化體驗的自動化。 Dotdigital 受到電子商務、零售、非營利、教育、金融服務和其他領域 4,000 多個品牌的信賴，為全球行銷人員提供支援。 Dotdigital 總部位於倫敦，成立於 1999 年，專注於建立值得信賴、互聯且面向未來的解決方案，為以客戶為中心的企業提供支援。請造訪 dotdigital.com 以了解更多資訊。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Signpost
signpost.com
Signpost 是完整的自動化解決方案，用於收集客戶回饋、獲得更多更好的評論、贏得新客戶、獲得推薦並增加回頭客業務。
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受團隊喜愛的現代化、經濟實惠的 CRM。它易於使用、易於自訂，並可隨著公司的發展而擴展，解決傳統 CRM 無法解決的常見痛點。 Insightly 協助團隊建立和轉換銷售管道、提高生產力並建立持久的客戶關係。在一款易於使用、靈活且安全且可隨您的業務擴展的CRM 中集中管理您的所有客戶、銷售和業務數據（潛在客戶、聯絡人、電子郵件、事件、報價、項目、任務、機會和業務報告） 。利用 Insightly 的企業級產品、價格手冊和報價 (PPQ) 功能提高銷售效率和透明度。在 Insightly 平台內快速搜尋、追蹤和管理數百萬種不同的產品和服務。將產品和服務與個人機會連結起來，消除人為錯誤、瓶頸和不一致。借助 Insightly 的 PPQ，您的現場團隊只需點擊幾下即可為其機會產生自訂報價、合約和建議。完全控制並了解您銷售的產品、銷售對象、銷售時間和價格。使用 Insightly 的自訂物件和應用程式根據您獨特的業務需求和偏好自訂工作流程和流程，確保高採用率和滿意度。使用 AppConnect 將 Insightly 與 500 多個流行應用程式整合。 Insightly 的本機CRM 整合包括： Gmail Google Workspace 和Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads 等等...使用適用於Android 和iOS 的屢獲殊榮的行動應用程式隨時隨地管理一切。掃描名片並一鍵上傳所有信息，即時更新項目和記錄，並使您的現場團隊能夠在客戶所在地創建和更新機會。 Insightly CRM 在任何垂直領域都很強大，客戶可以在同一平台中添加用於行銷自動化、客戶服務和整合的配套產品。
Iterable
iterable.com
Iterable 是一個客戶溝通平台，它匯集了即時客戶數據和創造體驗的能力，以創紀錄的時間跨渠道激活客戶——我們幫助品牌透過大規模的協調、個性化和動態溝通提供愉悅的體驗。憑藉由 Iterable AI 提供支援的智慧個人化解決方案、Catalog 的個人化動態內容功能以及一流的跨通路個人化工具套件，Iterable 協助品牌重新定義客戶體驗。透過讓 Iterable 成為現代成長堆疊的焦點，您可以透過電子郵件、簡訊、行動推播、網路推播、應用程式內通知、社交等方式為客戶創建無縫體驗。請造訪 Iterable.com 以了解更多資訊。
Contlo
contlo.com
Contlo 是領先的生成式人工智慧行銷平台，可透過全通路行銷活動、即時生成式客戶旅程、人工智慧驅動的一對一超個人化細分以及有關客戶行為的可行見解來推動自主客戶參與。 Contlo 專為人工智慧優先的世界而打造，使現代企業能夠利用人工智慧來協調其端到端行銷。該平台幫助品牌提高客戶終身價值、提高客戶參與度並提供超個人化體驗以留住最有價值的客戶。 Contlo 受到數千家快速發展的企業的信賴，可透過吸引忠實客戶並在整個客戶生命週期中更快地做出數據驅動的決策來提高銷售。使他們能夠借助以下工具衡量和優化個人客戶體驗： * 針對每個顧客接觸點的自主個人化行銷活動： 透過電子郵件、簡訊、WhatsApp、網路推播、行動推播、Facebook 和 Instagram 等所有主要行銷管道中由人工智慧驅動的自主行銷活動，輕鬆吸引您的客戶。 * 由法學碩士提供支援的即時生成客戶旅程： 再見模板化自動化流程！讓人工智慧根據最近的互動建立最優化的客戶參與工作流程和客戶旅程，以最大限度地提高您的投資回報。 * 使用人工智慧產生客戶細分以進行一對一個性化： 根據網站上的行為數據、人口統計和最近的操作，協調高度個人化和有針對性的客戶互動。 * 法學碩士產生的見解、分析與自主報告： 取得客戶行為、活動績效和整體商業智慧的精細可見性，以及人工智慧產生的見解、建議和自主報告。 * 自主客戶參與、法學碩士支援的聊天機器人和統一的對話收件匣： 透過 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天並直接從單一儀表板撥打電話，為您的客戶提供無縫的品牌體驗。 Contlo 與 200 多個平台無縫集成，幫助品牌圍繞其業務建立強大的自主行銷技術堆疊。
Splio
splio.com
Splio是一個結合了行銷自動化和忠誠度行銷的全通路行銷平台。 Splio 讓行銷人員能夠在線上和線下管理其基於交易和關係的忠誠度計劃，並根據客戶知識協調強大的行銷活動。全球有超過 500 個品牌每天使用 Splio，包括 The Kooples、Kusmi Tea、Givenchy、Le Slip Français、Caudalie、Degrenne、Intersport、Longchamp、Lindt、Air China 和 Cache Cache。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，ConnectWise PSA 15 年來一直是科技公司的首要業務管理平台。
DreamCampaigns
dreamcampaigns.com
DreamCampaigns 一體化電子郵件和簡訊行銷工具讓您只需點擊幾下即可發送超級個人化、優化、回應靈敏且美觀的電子郵件和文字行銷活動。根據客戶操作觸發個人化電子郵件和簡訊並發送自動跟進。直接在您的網站上透過訊息回應客戶行為並促進號召性用語。利用無限預覽、電子郵件送達率評分、自動細分和行銷自動化等功能拓展您的業務。
Marketing Master IO
marketingmaster.io
一體化多通路行銷平台，協助企業管理 Messenger、簡訊、電子郵件、社群媒體和電子商務行銷。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 為 60,000 多家合作夥伴提供端到端電子商務平台，這些合作夥伴向全球超過 550 萬家中小企業 (SMB) 銷售數位產品和服務。這些合作夥伴包括行銷機構、獨立軟體供應商 (ISV) 和媒體公司。 Vendasta 平台使這些團體能夠輕鬆地從基於雲端的技術市場採用新的解決方案，並以自己的品牌向中小型企業客戶銷售這些解決方案。該平台提供由人工智慧驅動的行銷自動化、銷售工具和整合的 CRM，以促進產品進入市場。它還包括項目、訂單和計費管理系統，以幫助透過機器人流程自動化進行擴展。中小型企業只需一次登入即可存取以 Vendasta 客戶品牌購買的所有解決方案。他們喜歡一個包含處方、上下文和追蹤的整合式儀表板。使用業務應用程式儀表板，中小型企業能夠管理使其業務在網路上取得成功的資訊和解決方案。
SpotlerUK
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完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
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EQUP 是一款一體化軟體，可協助企業主簡化行銷、銷售、計費、溝通等業務流程。它為他們的業務問題提供特定行業的解決方案，無論他們是在服務、SAAS 還是電子商務行業。 EQUP 是市場上唯一的 CRM+行銷自動化軟體，讓您可以選擇使用單一帳戶和單一訂閱來管理多個公司。無需購買新計劃來管理您的其他業務。 EQUP 的庫存池功能可讓您在公司之間池化您的電子郵件、使用者、交易、標籤、任務、約會等，這樣就不會遺漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和發展業務所需的所有工具都集中在一處，使您可以更輕鬆地管理業務，而無需學習多個程式並在它們之間切換以獲取必要的資訊。您也可以聯絡專門的客戶經理，他不僅可以幫助您入職，還可以幫助您滿足您的軟體需求。
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一體化小型企業管理軟體，可協助您簡化業務，以便您可以重新做自己喜歡的事情。借助 Thryv，小企業主可以更好地溝通、解決更多業務挑戰並變得更有條理。與 Thryv 合作，超越客戶的期望並增強您的線上形象，這一切只需一次登入即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，專家了解小型企業主的目標和獨特需求。 Thryv 手把： * 客戶溝通 * 估價、發票和付款 * 預約安排 * 聲譽管理 * 社群媒體管理等等！ Thryv 可以自動執行任務，並將客戶置於業務中心，透過一款易於使用的軟體，可輕鬆接觸更多客戶、保持井然有序、更快獲得付款並自動產生評論。 Thryv 讓客戶可以輕鬆地： * 透過評分和評論、社交存在和準確的搜尋結果在線找到您。 * 輕鬆即時地互動、接收提醒、發送簡訊和電子郵件以及安排約會。 * 輕鬆付款，立即收到收據，知道它是安全可靠的並選擇付款方式。 * 與要求他們回覆的自動訊息保持聯繫，保持聯繫並要求評論。 Thryv 屢獲殊榮的軟體正在幫助美國、加拿大和澳洲的 45,000 多家企業轉變其開展業務和管理客戶的方式。
OptCulture
optculture.com
OptCulture 是一個專注於零售業的客戶參與和忠誠度解決方案。它吸收來自不同零售系統和來源（如 POS 軟體、電子商務引擎、資訊網站甚至實體形式）的選擇加入的客戶資料。利用這些數據，它為零售商提供購買和行為洞察力，以及執行忠誠度計劃、多通路行銷活動和促銷、瞄準回訪和重複銷售的能力。
Genoo
genoo.com
行銷自動化軟體可以完成您需要做的事情：電子郵件行銷、表單、登陸頁面、潛在客戶培育、潛在客戶評分、調查、評估等- 憑藉業務中排名第一的收件匣交付能力- 將更多電子郵件發送給您的受眾想見他們。我們很榮幸最近獲得了卓越客戶服務獎 - 因為我們熱衷於與客戶合作，以實現他們所設想的成功。您準備好拋棄普通行銷並獲得更好的結果了嗎？是時候以不同的方式進行行銷了。
Right On Interactive
rightoninteractive.com
科技總是在不斷發展，但參與是永恆的。參與的客戶會產生更多收入，並且常常成為您的擁護者。在 Right On Interactive，當行銷人員將參與視為旅程而不僅僅是一場行銷活動時，我們就看到了獲利的持續成長。因此，我們設計了我們的軟體來自動化客戶生命週期行銷的概念，在客戶旅程的每個階段（從潛在客戶到狂熱粉絲）提供對組織最合適和最積極參與的人的可見性。我們基於雲端的解決方案映射了客戶的整個品牌體驗，從訊息傳遞到產品使用。行銷人員和銷售團隊可以準確地了解潛在客戶或客戶與品牌的關係處於什麼位置，以及如何最好地接近他們以最大化終身價值。在 Right On Interactive，我們堅信吸引並獲得最適合終身的客戶。
Lucep
lucep.com
Lucep 的自動潛在客戶資格系統會驗證數字，獲取潛在客戶以確認他們的興趣，並繼續透過電話、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 進行互動。
Inflection.io
inflection.io
下一代 B2B 行銷和客戶溝通平台。發送帶有用戶參與數據的高度個人化訊息，無需等待產品或數據團隊。引導您的用戶更快地入職、更好地採用並獲得更多收入和管道。 Marketo 的強大功能、Intercom 的易用性、Snowflake 的資料。
Synerise
synerise.com
人工智慧驅動的即時互動自動化管理平台。 Synerise 將現代資料收集、處理方法和分析與人工智慧驅動的業務場景執行連接起來。 Synerise 使用 AI 徹底改變了現代資料管理方法。全面的生態系統提供了從多個來源收集有關最終客戶的資訊、分析這些數據並得出業務流程優化結論的能力：所有這些都是即時（毫秒）的。 Synerise 提供自己獨特的、快速反應的資料庫、基於機器學習的現成業務解決方案以及可滿足您的每種需求的開放平台。 Synerise 基於三個技術支柱： 1. Terrarium 數據引擎我們的無模式、面向列和行的資料庫是一種可擴展、超快速的工具，可同時處理數據密集型執行分析和行為數據，以真實創建各種業務場景-時間。玻璃容器是一個
Enalito
enalito.com
Enalito 是一個由人工智慧驅動的電子郵件行銷和個人化平台，使行銷人員、品牌和電子商務專業人士能夠在所有數位管道上提供1:1 個性化購物體驗並與客戶互動，從而帶來真正的全渠道體驗。 Enalito 不僅可以幫助您創造更多收入、提高保留率並為您的客戶提供自動化的個人化體驗，還可以將您的現有客戶轉化為您的忠實客戶，並將忠實客戶轉化為您的品牌大使。
Convertedin
converted.in
Convertedin 是一個電子商務行銷作業系統，它利用數據和購物者的洞察來創建個人化的多通路行銷，從而提高客戶參與度並最大限度地提高投資回報率。使用廣告自動化擴展您的廣告活動在五個不同平台（Facebook、Instagram、Snapchat、TikTok 和Google）上運行、擴展和自動化您的廣告活動使用短信和電子郵件自動化發送有針對性的活動利用客戶的數據發送高度個人化的活動；為您的企業帶來轉換和銷售。使用目錄智慧連結您的商店匯入所有電子商務商店產品並將其分類為可自訂的集合，以便能夠使用它們啟動動態行銷活動。 AI 支援的細分會根據客戶的購物行為將其細分為非常詳細的細分，您可以在行銷活動中輕鬆使用這些細分。 24/7 支援如果您需要支援或建議，我們將竭誠為您服務。我們的團隊全天 24 小時提供服務。
Gamooga
gamooga.com
Gamooga 是一種行銷自動化解決方案，可協助電子商務透過電子郵件、網路、行動、社交和展示等各種管道為客戶提供個人化操作。
Netmera
netmera.com
Netmera 是一個全通路客戶參與行銷平台，可提供個人化的客戶體驗。該平台允許數位行銷人員和產品經理透過人工智慧支援的行動和網路推播通知、應用程式內訊息、彈出視窗、分析和行銷自動化來增加收入和投資回報率。 Netmera 在全球擁有 4.5 億用戶，每月發送 120 億則推播通知。 Netmera 協助公司接觸、轉換和留住客戶。
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。 我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。 我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。
erxes
erxes.io
歡迎使用 erxes，開源 Hubspot/Qualtrics 替代方案。 erxes 是一種開源體驗作業系統 (XOS)，使 SaaS 供應商和數位行銷代理商/開發人員能夠創建適用於所有類型業務的獨特體驗。我們將透過為社區提供突破性價值來改變企業的成長方式。跟我們一起踏上這段旅程吧！透過 erxes，您的公司可以實現成長和團結，因為它： - 100% 免費且可持續：erxes 提供了一種可持續的商業模式，讓開發者和用戶都能雙贏。它是開源軟體，但更好。 - 100% 可自訂：我們基於插件的架構提供無限的定制，讓您滿足您的所有需求，無論它們有多具體。 - 100% 隱私：我們設計的 erxes 平台可以保留對您公司敏感資料的完全控制，而無需第三方監控。 - 100% 掌控：您可以建立任何您想要的體驗，其中您業務運營的所有管道都已連接和整合。探索您的選擇：自架 AGPLv3 以及企業版授權的開源 Hubspot 替代方案。它是用 Node.js、GraphQL 和 React 寫的。自助服務 免費啟動並透過我們的增強功能和附加元件解鎖高級功能、附加服務和自訂選項。企業 為企業提供安全、合規的開源軟體。使您的團隊能夠更快地行動。將 erxes 核心插件、元件和 SDK 嵌入整合到您的平台中，以增強其功能並簡化操作。平台利用核心外掛、元件和企業功能來支援您的整個平台業務。基礎架構 使用 erxes 基礎架構和本機外掛程式增強您的 SaaS。讓我們的專家團隊將您的願景變為現實。
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud 是專為精明的行銷人員和廣告商打造的單一複雜的銷售和行銷平台。我們的平台透過預測分析和大數據管理技術提供即時全通路行銷和活動優化。
Omniengage
omniengage.co
Omniengage 平台是一個工作流程建構器，適用於希望透過向客戶提供即時全通路目標訊息傳遞來提高參與度並增加收入的企業。利用網路、行動裝置、簡訊、電子郵件、Facebook Messenger 或 WhatsApp 上的每個接觸點。 Omniengage 的主要功能包括工作流程建立器、行銷歸因、即時視覺分析、活動分發和多通路活動管理。 Omniengage 具有開放 API 和 Firebase、Twilio 和 SMTP 等整合。可以使用來自 Webhooks 或公司資料的客戶活動互動的第一個節點來建立跨渠道的自動化工作流程。每個觸發器（客戶的互動）和操作都可以基於工作流程構建，以發送電子郵件、推播通知或應用程式內訊息。一些進階功能包括 A/B 測試內容和條件訊息傳遞。
theMarketer
themarketer.com
theMarketer 是一個一體化電子郵件和忠誠度行銷平台，旨在促進業務成長並建立真實的客戶關係。創建100% 個人化的電子報、建立忠誠度計劃、設定自動化流程、發送簡訊和推播通知、透過彈出視窗擴大您的聯絡人清單、依靠RFM 分析、收集回饋和評論，並利用推薦將客戶互動轉變為有意義的關係，提高品牌忠誠度以及顧客終身價值。
Omni.us
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唯一一個全通路平台，可讓您在一個地方自動尋找、聯繫和關閉高品質 B2B 客戶。
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) 是最聰明的對話式行銷平台，可協助電子商務企業實現多重投資報酬率。該平台使品牌能夠使用聊天機器人進行自動化交易，使用 CRM 管理多任務處理，透過活動創建客製化廣播並獲得即時成長洞察。 BIK（bik.ai）以創建以客戶為中心的平台為願景，正在幫助各個細分領域的企業獲得137倍的投資回報率，並以「讓品牌無限」的口號為全球企業賦能！
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