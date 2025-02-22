行銷自動化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 泰國

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
行銷自動化軟體旨在自動化行銷任務、簡化工作流程並衡量行銷活動的有效性。這些工具提供了一個用於儲存行銷資訊和互動的集中資料庫，使行銷人員能夠為客戶或潛在客戶創建個人化且及時的體驗。這些平台憑藉著電子郵件、社群媒體、潛在客戶開發、直效郵件和數位廣告等各個行銷方面的自動化功能，提高了行銷效率。 行銷自動化工具的一個重要方面是其分析功能，它允許使用者評估不同細分市場和管道的行銷活動是否成功。這些功能衡量行銷活動對關鍵績效指標 (KPI) 和投資回報 (ROI) 的影響，以及它們對公司整體收入的貢獻。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
Contlo
contlo.com
Contlo 是領先的生成式人工智慧行銷平台，可透過全通路行銷活動、即時生成式客戶旅程、人工智慧驅動的一對一超個人化細分以及有關客戶行為的可行見解來推動自主客戶參與。 Contlo 專為人工智慧優先的世界而打造，使現代企業能夠利用人工智慧來協調其端到端行銷。該平台幫助品牌提高客戶終身價值、提高客戶參與度並提供超個人化體驗以留住最有價值的客戶。 Contlo 受到數千家快速發展的企業的信賴，可透過吸引忠實客戶並在整個客戶生命週期中更快地做出數據驅動的決策來提高銷售。使他們能夠借助以下工具衡量和優化個人客戶體驗： * 針對每個顧客接觸點的自主個人化行銷活動： 透過電子郵件、簡訊、WhatsApp、網路推播、行動推播、Facebook 和 Instagram 等所有主要行銷管道中由人工智慧驅動的自主行銷活動，輕鬆吸引您的客戶。 * 由法學碩士提供支援的即時生成客戶旅程： 再見模板化自動化流程！讓人工智慧根據最近的互動建立最優化的客戶參與工作流程和客戶旅程，以最大限度地提高您的投資回報。 * 使用人工智慧產生客戶細分以進行一對一個性化： 根據網站上的行為數據、人口統計和最近的操作，協調高度個人化和有針對性的客戶互動。 * 法學碩士產生的見解、分析與自主報告： 取得客戶行為、活動績效和整體商業智慧的精細可見性，以及人工智慧產生的見解、建議和自主報告。 * 自主客戶參與、法學碩士支援的聊天機器人和統一的對話收件匣： 透過 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天並直接從單一儀表板撥打電話，為您的客戶提供無縫的品牌體驗。 Contlo 與 200 多個平台無縫集成，幫助品牌圍繞其業務建立強大的自主行銷技術堆疊。
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受團隊喜愛的現代化、經濟實惠的 CRM。它易於使用、易於自訂，並可隨著公司的發展而擴展，解決傳統 CRM 無法解決的常見痛點。 Insightly 協助團隊建立和轉換銷售管道、提高生產力並建立持久的客戶關係。在一款易於使用、靈活且安全且可隨您的業務擴展的CRM 中集中管理您的所有客戶、銷售和業務數據（潛在客戶、聯絡人、電子郵件、事件、報價、項目、任務、機會和業務報告） 。利用 Insightly 的企業級產品、價格手冊和報價 (PPQ) 功能提高銷售效率和透明度。在 Insightly 平台內快速搜尋、追蹤和管理數百萬種不同的產品和服務。將產品和服務與個人機會連結起來，消除人為錯誤、瓶頸和不一致。借助 Insightly 的 PPQ，您的現場團隊只需點擊幾下即可為其機會產生自訂報價、合約和建議。完全控制並了解您銷售的產品、銷售對象、銷售時間和價格。使用 Insightly 的自訂物件和應用程式根據您獨特的業務需求和偏好自訂工作流程和流程，確保高採用率和滿意度。使用 AppConnect 將 Insightly 與 500 多個流行應用程式整合。 Insightly 的本機CRM 整合包括： Gmail Google Workspace 和Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads 等等...使用適用於Android 和iOS 的屢獲殊榮的行動應用程式隨時隨地管理一切。掃描名片並一鍵上傳所有信息，即時更新項目和記錄，並使您的現場團隊能夠在客戶所在地創建和更新機會。 Insightly CRM 在任何垂直領域都很強大，客戶可以在同一平台中添加用於行銷自動化、客戶服務和整合的配套產品。
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一個以數位代理商和顧問為導向的白標銷售和行銷平台。功能包括帶有SmartLists 的CRM、電子郵件、2 向SMS、整合SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫追蹤、通話錄音、強力撥號器、表單產生器、調查產生器、漏斗產生器、網站產生器、線上排程、工作流程自動化、報告、Webhooks 等等！代理帳戶包括為您的客戶提供的無限子（位置）帳戶，可以克隆這些帳戶以加快設定速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 憑證來支援您的帳戶，讓您能夠獲得電子郵件、電話和簡訊的批發費率。從 14 天免費試用開始！
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一個專為小型企業建造的多合一營銷平台。借助報告和分析，營銷CRM，電子郵件活動，新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶放在中心，以便您可以更智能營銷和更快地發展業務。 MailChimp的Marketing＆CRM移動應用程序可幫助您從第一天開始更智能營銷和更快地發展業務。訪問您所需的工具，無論您的工作帶任何地方都需要您，並在幾分鐘之內啟動並運行 - 無需經驗。借助MailChimp，您將永遠不會錯過任何機會進行銷售，帶回客戶，找到新訂戶或分享品牌的使命。 使用MailChimp進行： *營銷CRM-跟上與MailChimp的營銷CRM的聯繫。使用聯繫導入工具（例如名片掃描儀）查找並添加新客戶。跟踪觀眾成長並查看有關儀表板上個人聯繫的見解。在一個地方完成所有操作 - 直接從應用程序中致電，短信和電子郵件。記錄註釋並在每次交互後添加標籤，以記住重要細節。 *報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和營銷業績。跟踪所有廣告系列的結果，並就如何改進獲得可行的建議。查看電子郵件活動，登陸頁面，Facebook和Instagram廣告，社交媒體帖子和明信片的報告和分析。 *電子郵件和自動化 - 創建，編輯和發送電子郵件營銷活動，新聞通訊和自動化。通過一鍵式重新發送給非開放器和產品重新定位電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook＆Instagram廣告 - 草稿和發布廣告，設定預算並針對特定組。吸引新朋友，參與現有聯繫人，設置自定義受眾或帶回網站訪問者。 *營銷建議 - 獲得可行的建議，以幫助改善營銷。知道何時該設置廢棄的購物車電子郵件或提醒您設置品牌的徽標。 *品牌管理 - 將設備的圖像直接上傳到MailChimp中，並在所有廣告系列中使用它們。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum 具有多貨幣和多區域功能，有助於在全球範圍內實現獎勵、激勵和支付計劃的自動化。我們透過使用大規模工作流程的獎勵積分系統，讓行銷和銷售團隊可以輕鬆地在整個客戶生命週期中發送獎勵、激勵措施和電子禮物。我們與 CRM、調查工具和電子郵件工具集成，並提供 API 解決方案以直接與您的產品整合。數千家各種規模的企業，從新創公司到大型企業，都使用 Xoxoday 的商業貨幣來發送獎勵、福利、激勵和支付支出。超過 2000 名客戶已在全球範圍內發出超過 8000 萬份獎勵，使 Plum 成為品牌支付的支柱。
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非營利組織、餐廳、房地產公司的第一大全通路平台。 Manychat 成立於 2016 年，每年支援超過 10 億次對話，在 190 多個國家/地區使用。立即吸引您的客戶。在 Instagram 私訊、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自動進行互動式對話，以發展您的品牌。無論您是希望產生更多潛在客戶、自動化行銷活動，還是透過增加 SLA 時間來提高客戶滿意度，Manychat 都擁有滿足您企業行銷需求的所有工具。這就是聊天行銷和Manychat。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自各種來源的客戶數據，提供即時見解並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企業能夠自動執行由客戶操作和預先定義業務事件觸發的個人化活動。這確保了及時和相關的溝通，以提高客戶參與度和轉換率。 - 人工智慧驅動的預測模型：WebEngage Analytics 儀表板支援細分、吸引和保留優先客戶、流失以轉換視窗和投資回報率優化所需的所有指標，這使企業能夠集中精力進行幹預和活動，以獲得最大影響和更好的投資報酬率。 - 1:1 個人化：WebEngage 使企業能夠大規模提供個人化體驗。透過整合使用者意圖、偏好和其他相關數據，企業可以針對每位客戶量身定制溝通方式，促進全通路客戶參與。還有什麼？ WebEngage 的平台整合快速且簡單。與一系列 ESP 和 MSP 相容，技術團隊只需幾個小時即可完成。業務遍及全球：WebEngage 總部位於印度，已在全球擴展業務，在中東和非洲地區、東南亞和南美洲設有辦事處和業務。
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在確保更多客戶一次又一次地回到您的業務。它易於學習和使用，這意味著您可以輕鬆執行有影響力的行銷活動。透過 Retainly，您可以讓客戶保持參與並建立更牢固、更持久的關係。
Inboundio
inboundio.com
Inboundio 是世界上最簡單的數位行銷平台，針對希望組織網路行銷工作的個人和中小型企業，以及希望為其客戶/特許經營商提供易於使用的白標/經銷商服務的代理商或特許經營商。對於最終用戶，Inboundio 提供了一種簡單的方法來完成基本的線上行銷活動（社交媒體發布、登陸頁面、潛在客戶開發、基本CRM、電子郵件和滴灌行銷），而不會過於複雜或價格過高。請造訪 https://www.inboundio.com/ 查看 Inboundio 的影片示範、功能和定價的完整清單。作為經銷商/白標訂閱者，您可以將 inboundio 打造成自己的品牌，創建自己的計劃和定價，並開始賺取經常性收入。除了經常性收入之外，Inboundio 也是一個很棒的工具，可以讓您的代理商追加銷售相關服務，例如電子郵件範本的圖形設計、登陸頁面甚至完整的社群媒體管理。您可以透過讓客戶自行管理來交出控制權，或者您可以透過一個易於使用的儀表板完全控制他們的整個行銷。了解有關 Inboundio 經銷商的更多信息，請訪問 https://www.inboundio.com/Resellers
Vibetrace
vibetrace.com
Vibetrace 是一套電子商務工具。它為電子商務公司提供基於 SaaS 的解決方案，以提高其個人網站的銷售額和轉換率。
Signpost
signpost.com
Signpost 是完整的自動化解決方案，用於收集客戶回饋、獲得更多更好的評論、贏得新客戶、獲得推薦並增加回頭客業務。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 透過智慧行銷自動化平台推動更智慧的數位關係，該平台由所有客戶推動，並從第一天起就進行了規模化設計。 Klaviyo 建立在靈活、即時的資料庫之上，集中了所有客戶資料（來自整個技術堆疊、任意時間長度、完整的詳細資訊），可以輕鬆創建、交付和優化令人難以置信的複雜和個人化體驗。電子郵件、簡訊、行動應用程式、評論、網路、付費廣告等等。使用 Klaviyo 加入超過 13 萬付費客戶的行列，提高轉換率和客戶終身價值，並以自己的方式成長。了解更多信息，請訪問 klaviyo.com。
Nielsen
nielsen.com
尼爾森公司（自稱為尼爾森公司，以前稱為 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球行銷研究公司，全球總部位於美國紐約市。北美地區總部位於芝加哥。
Mautic
mautic.org
Mautic 是一款開源跨通路行銷活動管理軟體解決方案，旨在幫助用戶建立電子郵件、培養行銷活動、個人化訊息、執行 A/B 測試和衡量結果。此開源產品受到社群支持。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
SocialHub
socialhub.io
SocialHub 是世界上最簡單的社群媒體管理軟體。只需點擊幾下，即可比以往更快地建立和安排 Facebook 貼文和廣告。在您使用過的最簡單的介面中規劃您的所有內容。作為一個具有強大協作功能的團隊一起工作，並透過簡單易懂的分析讓您一目了然地了解哪些內容有效。 只需點擊幾下即可規劃、安排、推廣和分析社交媒體帖子，每天節省數小時的時間。唯一的問題是：你打算用這些額外的時間做什麼？
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
隆重介紹 La Growth Machine，這是第一個多通路勘探平台，可讓您透過 LinkedIn、電子郵件和 Twitter 與潛在客戶進行對話。透過 La Growth Machine，您可以： - 從 LinkedIn 或 CSV 檔案匯入潛在客戶，以輕鬆管理您的勘探工作。 - 透過詳細資訊豐富您的聯絡人的個人資料，包括專業和個人電子郵件地址、電話號碼、LinkedIn 和 Twitter 個人資料，以獲得有關您的潛在客戶的寶貴見解。 - 建立多通路探勘序列，以跨多個接觸點有效地與您的潛在客戶互動。 - 自動同步 CRM 中的互動（包括與 HubSpot 和 Pipedrive 或 Zapier 的本機整合），以保持您的銷售和行銷工作井然有序且精簡。使用 La Growth Machine 可以節省您的銷售、行銷和招募團隊的時間，並透過簡化潛在客戶開發和管理工作來提高生產力。不相信我們？立即報名免費試用 LaGrowthMachine，親自體驗其優點！
Dashly
dashly.io
Dashly 是一個對話式行銷平台。它透過將與客戶的每次互動轉變為人與人之間的對話，幫助 700 多家 SaaS 和 EdTech 公司提高轉換率和收入。透過通話安排和視訊通話將其提升到另一個層次。透過主動訊息傳遞、聊天機器人和彈出窗口，您可以產生更多潛在客戶並對其進行篩選。潛在客戶在 eCRM 中收集並進行細分 - 這就是您開始電子郵件行銷的方式。管理手動和觸發通訊 - 這些可透過即時聊天訊息、彈出視窗和電子郵件來實現。特點： - 使用由易於使用的 Chatbot Builder 製作的聊天機器人來捕捉潛在客戶； - 在 eCRM 中儲存和管理它們； - 追蹤訪客的行為； - 使用彈出視窗提供最佳報價； - 與您喜愛的服務整合； - 將所有訪客的訊息集中在一個管理面板中； - 在即時聊天中回覆訪客以獲得完美支援； - 透過觸發電子郵件提高轉換率； - 分析您的績效建置管道。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
Plotline
plotline.so
Plotline 是一個針對消費者網路公司的應用程式內互動平台。產品和行銷團隊可以配置高度可自訂的應用程式內訊息或提示，以提高功能採用率並推動轉換。完全無代碼。
Dynosend
dynosend.com
Dynosend 是一個客戶參與平台，透過自動化獲取、吸引和留住客戶的流程，幫助以產品為主導的公司更快發展。透過視覺化建置發送電子郵件、簡訊、Webhook 等，並使用我們強大的 API 持續從您的應用程式發送資料。包括銷售和行銷手冊建構服務。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶管理 - 帶有版本控制的模板管理 - 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - 簡訊、電子郵件、Slack、Teams、WhatsApp、行動和網路推送集成 - 大量通知和摘要 - 在多個管道之間路由通知 - 品牌管理會向客戶的最終用戶發送通知 - 開箱即用的使用者偏好管理 - 供應商後備、自動智慧路由切換 - 在資料倉儲之上運行行銷活動 - 即時日誌、分析和故障警報
Force24
force24.co.uk
利用 Force24 培養和擴大您的受眾群體，這是一個強大的行銷自動化平台，可以每天 24 小時進行有意義的對話。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一體化行銷自動化平台！易於使用但功能強大得令人難以置信。在我們的平台中，您將找到行銷自動化工具 電子郵件行銷 活動管理 調查與評估 登陸頁面 行動應用程式 行動行銷
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast 是一家通過 ISO 27001:2013 認證的領導供應商，為全球組織提供互動軟體。 SimplyCast 提供緊急和非緊急通訊技術，提供 20 多種通訊工具和管道，幫助組織最大限度地提高效率。該公司的 360 度互動平台是一個功能豐富的解決方案，結合了行銷自動化、入站行銷和互動溝通。 SimplyCast 的客戶遍佈超過 175 個國家/地區，其中包括全球零售、非營利和酒店業中許多最知名的品牌，SimplyCast 使組織能夠透過客戶首選的溝通方式有效地接觸客戶。
Go4Clients
go4clients.com
GoClients 它是一個一體化自動化平台。每天幫助數百家公司建立自動化表單，透過簡訊、電子郵件和電話建立滴流流程。 Go4Clients 允許透過自動化他們的活動並整合許多通訊服務來自動化與客戶的所有互動。
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) 是最聰明的對話式行銷平台，可協助電子商務企業實現多重投資報酬率。該平台使品牌能夠使用聊天機器人進行自動化交易，使用 CRM 管理多任務處理，透過活動創建客製化廣播並獲得即時成長洞察。 BIK（bik.ai）以創建以客戶為中心的平台為願景，正在幫助各個細分領域的企業獲得137倍的投資回報率，並以「讓品牌無限」的口號為全球企業賦能！
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight 是一個客戶參與平台，使企業能夠透過個人化自動化產生更多客戶接觸點並建立品牌忠誠度。該平台具有一系列用於創建和部署活動的工具，以及追蹤這些活動成功情況的分析和報告功能。 Dialog Insight 的主要優勢包括能夠細分和定位客戶群、自動化和個人化溝通以及優化行銷活動以實現最佳績效。 Dialog Insight 提供真正的 1:1 客戶體驗，針對所有通路的正確細分市場，最大限度地提高投資回報率，同時降低成本和時間。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 行銷自動化公司，成立於 2000 年。因此，他們開始建立行銷人員現在喜愛的軟體。透過 Actito，您可以與全球數百、數千甚至數百萬客戶進行個人化互動。 Actito 的目標客戶是希望透過一個易於使用的平台來進行所有行銷活動的大中型公司。您收集的所有客戶資料都集中並整合到客戶資料平台上，並可透過主要行銷管道（即電子郵件、行動裝置和網路）客製化、定位和個人化適時的訊息。 Actito 完全符合歐洲最新的一般資料保護法規 (GDPR)，讓行銷人員可以專注於建立持久且有利可圖的客戶關係。 Actito 在比利時總部經營歐洲業務，並在法國和荷蘭設有辦事處。 Actito 也在北美開展業務，並在加拿大設有辦事處。全球有超過 250 家客戶使用該平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 協助品牌在每次客戶互動中提供相關、互聯的體驗。其用於智慧客戶互動的Smart Hub 平台為品牌提供了完整的工具包，可在整個全通路旅程中無縫地即時提供1:1 體驗，包括即時數據統一、受眾細分、預測智慧、1: 1 個人化、全通路編排與無與倫比的規模。這個靈活、易於使用的平台可以統一來自任何來源的客戶數據，透過可自訂的人工智慧解鎖智能，並使用智慧決策即時啟動跨接觸點的數據。提供以客戶為中心的體驗、增加收入和推動成果的道路從未如此快速。 Blueshift 的智慧客戶參與平台透過統一、通知和啟動數據，在整個全通路旅程中提供相關的互聯體驗。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一個數據驅動的行銷自動化平台，為您提供 360 度客戶視圖，使您能夠透過清理資料、細分受眾和個人化自動化行銷活動來加速銷售並最大限度地保留客戶。將客戶數據轉化為銷售額從未如此簡單。
Splio
splio.com
Splio是一個結合了行銷自動化和忠誠度行銷的全通路行銷平台。 Splio 讓行銷人員能夠在線上和線下管理其基於交易和關係的忠誠度計劃，並根據客戶知識協調強大的行銷活動。全球有超過 500 個品牌每天使用 Splio，包括 The Kooples、Kusmi Tea、Givenchy、Le Slip Français、Caudalie、Degrenne、Intersport、Longchamp、Lindt、Air China 和 Cache Cache。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 透過提供以客戶為中心的技術，幫助各種規模的零售商和品牌解決成長挑戰並創造收入，從而為高風險行業提供支援。該公司為客戶提供業界最廣泛的工具套件來保護、細分和促進所有店內和線上營運。
Leadfox
leadfox.co
Leadfox：您的線上行銷策略的控制中心。 [http://bit.ly/2mj2mMJ] 透過我們的行銷自動化軟體 Leadfox，您可以部署並最大化您的所有行銷策略，包括電子郵件、廣告、登陸頁面、彈出視窗、橫幅、A/B 測試。 Leadfox 被 100 多個國家的數千名用戶使用，是一款經濟實惠、易於使用、自動化、一體化的行銷平台。我們的使命是透過易於使用的解決方案和培訓來幫助中小型企業和機構進入數位行銷世界。更多資訊請瀏覽我們的網站：http://bit.ly/2mj2mMJ
AiTrillion
aitrillion.com
體驗由可操作的人工智慧提供支援的行銷自動化 - 取得 AiTrillion！ AiTrillion 是第一個基於 SaaS 的人工智慧支援的電子商務賣家的一體化行銷平台。 AiTrillion 擁有超過 11 個客戶參與管道，與為電子商務行業構建的分析功能相集成，我們專注於連接超過 175 個國家/地區的數百萬客戶之間的點。您所尋找的一切都集中在一個屋簷下，具有整合和創新功能。電子郵件行銷自動化 忠誠度獎勵計畫 產品評論 + 問答 網路推播通知 聯盟行銷 定期會員資格 表單產生器 Ai 工作流程自動化 智慧彈出視窗 公告欄 產品推薦
OptCulture
optculture.com
OptCulture 是一個專注於零售業的客戶參與和忠誠度解決方案。它吸收來自不同零售系統和來源（如 POS 軟體、電子商務引擎、資訊網站甚至實體形式）的選擇加入的客戶資料。利用這些數據，它為零售商提供購買和行為洞察力，以及執行忠誠度計劃、多通路行銷活動和促銷、瞄準回訪和重複銷售的能力。
theMarketer
themarketer.com
theMarketer 是一個一體化電子郵件和忠誠度行銷平台，旨在促進業務成長並建立真實的客戶關係。創建100% 個人化的電子報、建立忠誠度計劃、設定自動化流程、發送簡訊和推播通知、透過彈出視窗擴大您的聯絡人清單、依靠RFM 分析、收集回饋和評論，並利用推薦將客戶互動轉變為有意義的關係，提高品牌忠誠度以及顧客終身價值。
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud 是專為精明的行銷人員和廣告商打造的單一複雜的銷售和行銷平台。我們的平台透過預測分析和大數據管理技術提供即時全通路行銷和活動優化。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。 我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。 我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。
Netmera
netmera.com
Netmera 是一個全通路客戶參與行銷平台，可提供個人化的客戶體驗。該平台允許數位行銷人員和產品經理透過人工智慧支援的行動和網路推播通知、應用程式內訊息、彈出視窗、分析和行銷自動化來增加收入和投資回報率。 Netmera 在全球擁有 4.5 億用戶，每月發送 120 億則推播通知。 Netmera 協助公司接觸、轉換和留住客戶。
Gamooga
gamooga.com
Gamooga 是一種行銷自動化解決方案，可協助電子商務透過電子郵件、網路、行動、社交和展示等各種管道為客戶提供個人化操作。
Convertedin
converted.in
Convertedin 是一個電子商務行銷作業系統，它利用數據和購物者的洞察來創建個人化的多通路行銷，從而提高客戶參與度並最大限度地提高投資回報率。使用廣告自動化擴展您的廣告活動在五個不同平台（Facebook、Instagram、Snapchat、TikTok 和Google）上運行、擴展和自動化您的廣告活動使用短信和電子郵件自動化發送有針對性的活動利用客戶的數據發送高度個人化的活動；為您的企業帶來轉換和銷售。使用目錄智慧連結您的商店匯入所有電子商務商店產品並將其分類為可自訂的集合，以便能夠使用它們啟動動態行銷活動。 AI 支援的細分會根據客戶的購物行為將其細分為非常詳細的細分，您可以在行銷活動中輕鬆使用這些細分。 24/7 支援如果您需要支援或建議，我們將竭誠為您服務。我們的團隊全天 24 小時提供服務。
Synerise
synerise.com
人工智慧驅動的即時互動自動化管理平台。 Synerise 將現代資料收集、處理方法和分析與人工智慧驅動的業務場景執行連接起來。 Synerise 使用 AI 徹底改變了現代資料管理方法。全面的生態系統提供了從多個來源收集有關最終客戶的資訊、分析這些數據並得出業務流程優化結論的能力：所有這些都是即時（毫秒）的。 Synerise 提供自己獨特的、快速反應的資料庫、基於機器學習的現成業務解決方案以及可滿足您的每種需求的開放平台。 Synerise 基於三個技術支柱： 1. Terrarium 數據引擎我們的無模式、面向列和行的資料庫是一種可擴展、超快速的工具，可同時處理數據密集型執行分析和行為數據，以真實創建各種業務場景-時間。玻璃容器是一個
Inflection.io
inflection.io
下一代 B2B 行銷和客戶溝通平台。發送帶有用戶參與數據的高度個人化訊息，無需等待產品或數據團隊。引導您的用戶更快地入職、更好地採用並獲得更多收入和管道。 Marketo 的強大功能、Intercom 的易用性、Snowflake 的資料。
Lucep
lucep.com
Lucep 的自動潛在客戶資格系統會驗證數字，獲取潛在客戶以確認他們的興趣，並繼續透過電話、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 進行互動。
Right On Interactive
rightoninteractive.com
科技總是在不斷發展，但參與是永恆的。參與的客戶會產生更多收入，並且常常成為您的擁護者。在 Right On Interactive，當行銷人員將參與視為旅程而不僅僅是一場行銷活動時，我們就看到了獲利的持續成長。因此，我們設計了我們的軟體來自動化客戶生命週期行銷的概念，在客戶旅程的每個階段（從潛在客戶到狂熱粉絲）提供對組織最合適和最積極參與的人的可見性。我們基於雲端的解決方案映射了客戶的整個品牌體驗，從訊息傳遞到產品使用。行銷人員和銷售團隊可以準確地了解潛在客戶或客戶與品牌的關係處於什麼位置，以及如何最好地接近他們以最大化終身價值。在 Right On Interactive，我們堅信吸引並獲得最適合終身的客戶。
Genoo
genoo.com
行銷自動化軟體可以完成您需要做的事情：電子郵件行銷、表單、登陸頁面、潛在客戶培育、潛在客戶評分、調查、評估等- 憑藉業務中排名第一的收件匣交付能力- 將更多電子郵件發送給您的受眾想見他們。我們很榮幸最近獲得了卓越客戶服務獎 - 因為我們熱衷於與客戶合作，以實現他們所設想的成功。您準備好拋棄普通行銷並獲得更好的結果了嗎？是時候以不同的方式進行行銷了。
Acoustic
acoustic.com
Acoustic Campaign 是專為重視顧客的品牌所打造的多通路行銷平台。我們協助企業透過複雜的客戶旅程，透過各種管道（電子郵件、網路、行動推播、簡訊、彩信、WhatsApp、社群媒體、印刷品等）與客戶建立聯繫。該產品包括各種功能，從日常行銷自動化和活動執行到高度複雜的旅程編排、旅程分析、細分、個人化、高端內容創建和數位體驗分析。借助我們開放且靈活的平台，行銷人員可以連接到任何資料來源並對其資料進行細分以實現超級定位。我們直覺的零代碼 UI 和超個人化功能使行銷人員能夠獨立運行多通路、個人化行銷活動，而無需依賴資料團隊或編碼來實現這一目標。與複雜且昂貴的企業級產品不同，我們為所有行銷人員提供同樣複雜的企業級解決方案。與「單點解決方案」或電子郵件服務提供者不同，我們使您能夠在單一平台上跨多個管道與消費者互動。當您開始擴大規模時，我們幫助行銷人員提出可行的見解並個人化溝通。 Acoustic Marketing Cloud 讓行銷人員掌握主動權，幫助客戶提高長期客戶參與度並推動營收成長。我們的客戶包括頂級品牌和財富 500 強公司。欲了解更多信息，請訪問acoustic.com/products。功能： 旅程編排 電子郵件 SMS/MMS WhatsApp 行動推播 內容管理系統 客戶旅程洞察 整合 細分 社群受眾 拖放表單 Composer 拖放多通路 Composer 事務訊息資料層
eTrigue
etrigue.com
eTrigue 是下一代直通行銷服務。我們的使命是透過平台、專家團隊和內容集成，讓合作夥伴行銷變得順暢。我們在我們的平台上開展您的數位行銷活動，以便您可以更快、更好地實現合作夥伴的行銷價值。 eTrigue 是唯一擁有合作夥伴特定平台的合作夥伴行銷服務，旨在代表您進行合作夥伴數位行銷活動。借助為您和您的合作夥伴提供的即時潛在客戶警報以及績效儀表板，您可以追蹤每個 MQL 和銷售人員的後續行動。
Marketing Master IO
marketingmaster.io
一體化多通路行銷平台，協助企業管理 Messenger、簡訊、電子郵件、社群媒體和電子商務行銷。
CamBuildr
cambuildr.com
提高意識、吸引志同道合的人、吸引支持者：開展運動從未如此簡單。但這仍然很困難 - 管理大量不同的工具和應用程序，跨所有平台同步數據，同時保持 GDPR 合規性。這就是我們創建 Cambuildr 的原因，這是第一個歐洲製造的數位運動一體式解決方案。
ShopAgain
shopagain.com
您可以使用 ShopAgain 的一體化平台在一個地方建立和運行整個保留行銷計劃。電子郵件行銷 SMS 行銷 Whatsapp 行銷 彈出視窗和表單 AI 支援的產品推薦 交叉銷售和追加銷售 Facebook 和 Google 受眾同步 為客戶創建個人化購物體驗既困難又耗時。 ShopAgain 的人工智慧技術可以從客戶的瀏覽、購買和人口統計中學習。該平台會自動建立客戶細分、高級點滴行銷活動以及針對您商店的個人化產品推薦。
SmartMessage
smartmessage.com
SmartMessage 是一個一體化行銷平台，讓企業能夠跨多個管道打造高度個人化且引人入勝的客戶體驗。透過 SmartMessage 強大的工具套件，行銷人員可以無縫編排行銷活動、管理客戶資料、自動化客戶旅程、建立人工智慧驅動的聊天機器人，並透過 OTP 保護客戶互動。為什麼選擇智慧型簡訊？全通路卓越：SmartMessage 使企業能夠透過電子郵件、簡訊、推播通知和聊天機器人管道提供一致且客製化的訊息傳遞。這可確保客戶獲得一致且個人化的體驗，進而提高參與度和轉換率。受眾管理：SmartMessage 的受眾管理器可讓企業收集、儲存客戶資料並將其統一到單一設定檔中。這種統一的視圖可以實現詳細的客戶細分，確保將正確的訊息傳達給正確的受眾。行銷自動化：該平台簡化了行銷自動化，增強了優化和生產力。行銷人員可以自動化客戶旅程，並利用數據驅動的見解做出明智的決策，從而進行更有效的行銷活動。安全性：SmartMessage 的 OTP 管理器透過發送 OTP（一次性密碼）進行身份驗證和驗證，確保客戶互動的安全。 SmartMessage 的數字：超過17 年的行業經驗100 多名員工遍布3 大洲20 多個國家/地區開展業務受到全球500 多個客戶的信任受到行業領導者的信任：SmartMessage 是權威機構、行業領導者和頂級行銷人員的首選平台。該平台的卓越性能得到了德勤、EBA 和國際商業獎等組織的認可。
Pyze
pyze.com
Pyze Growth Intelligence 解決了跨不同平台吸引和留住用戶的日益重要的業務需求。 Pyze 透過聚合跨平台的使用者行為來開發整體使用者檔案，並實現即時、有針對性的參與和個人化活動，以確保所有使用者的個人化體驗： - 透過了解使用者群組、趨勢、模式和異常情況來獲得競爭優勢- 提供個人化的參與、內容和基於操作、行為和使用里程碑的用戶體驗- 運行自動化行銷活動，以最大限度地提高品牌忠誠度、收入、參與度或期望的業務目標Pyze 提供一個行銷和情報平台，旨在使行動和網路應用程式發布商透過自動化分析、參與度最大化成長和個人化。 Pyze 利用機器學習根據共享特徵對使用者進行自動細分，並實現與每組使用者的自動參與和個人化，以實現所需的業務成果。 Pyze 提供端到端解決方案，用於跨平台自動執行資料擷取、分析、細分、活動執行和個人化。 Pyze 提供許多複雜的行銷服務，以深入了解跨平台的使用者行為，從而推動有意義的客戶參與。功能與優勢：Pyze 成長智慧平台具有許多核心功能，可根據您組織的目標客製化解決方案。我們認識到組織有不同的業務目標，並開發了一個高度可擴展的平台來滿足每個特定目標。 - 使用情況和行為分析可以了解網路和行動應用程式使用者的趨勢、模式和行為，以便分析、視覺化、探索見解並根據見解採取行動。 - 自動細分使品牌能夠透過整個用戶群的自動細分和即時探索來精確定位特定的用戶群。 - 情境行銷確定每個使用者最容易接受訊息的時間和地點，並利用使用模式、情境和其他因素在正確的時間傳遞正確的訊息。 - 成長自動化可實現工作流程和行為驅動的自動化與每個使用者的互動，從而在使用者的整個生命週期中吸引、啟動、吸引和留住使用者。 - 個人化智慧使品牌能夠個性化每一次體驗，包括內容來源、使用者介面、通訊訊息、特定功能和產品。 - 應用程式群組提供跨行動和網路應用程式的聚合用戶行為數據，以實現全通路行銷活動、跨平台個人化和基準測試。
Dittofeed
dittofeed.com
Dittofeed 是 Klaviyo 和 Customer.io 等平台的開源替代品。它是一個可自行託管的客戶參與平台，提供簡化的介面，用於建立訊息範本、客戶細分和客戶旅程，以實現行銷推廣自動化。 Dittofeed 擁有 MIT 許可的一鍵部署、自架選項以及雲端託管產品。