行銷自動化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 史瓦帝尼

SmartMessage

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SmartMessage 是一個一體化行銷平台，讓企業能夠跨多個管道打造高度個人化且引人入勝的客戶體驗。透過 SmartMessage 強大的工具套件，行銷人員可以無縫編排行銷活動、管理客戶資料、自動化客戶旅程、建立人工智慧驅動的聊天機器人，並透過 OTP 保護客戶互動。為什麼選擇智慧型簡訊？全通路卓越：SmartMessage 使企業能夠透過電子郵件、簡訊、推播通知和聊天機器人管道提供一致且客製化的訊息傳遞。這可確保客戶獲得一致且個人化的體驗，進而提高參與度和轉換率。受眾管理：SmartMessage 的受眾管理器可讓企業收集、儲存客戶資料並將其統一到單一設定檔中。這種統一的視圖可以實現詳細的客戶細分，確保將正確的訊息傳達給正確的受眾。行銷自動化：該平台簡化了行銷自動化，增強了優化和生產力。行銷人員可以自動化客戶旅程，並利用數據驅動的見解做出明智的決策，從而進行更有效的行銷活動。安全性：SmartMessage 的 OTP 管理器透過發送 OTP（一次性密碼）進行身份驗證和驗證，確保客戶互動的安全。 SmartMessage 的數字：超過17 年的行業經驗100 多名員工遍布3 大洲20 多個國家/地區開展業務受到全球500 多個客戶的信任受到行業領導者的信任：SmartMessage 是權威機構、行業領導者和頂級行銷人員的首選平台。該平台的卓越性能得到了德勤、EBA 和國際商業獎等組織的認可。