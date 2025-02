行銷自動化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 荷屬聖馬丁

Right On Interactive

rightoninteractive.com

科技總是在不斷發展,但參與是永恆的。參與的客戶會產生更多收入,並且常常成為您的擁護者。在 Right On Interactive,當行銷人員將參與視為旅程而不僅僅是一場行銷活動時,我們就看到了獲利的持續成長。因此,我們設計了我們的軟體來自動化客戶生命週期行銷的概念,在客戶旅程的每個階段(從潛在客戶到狂熱粉絲)提供對組織最合適和最積極參與的人的可見性。我們基於雲端的解決方案映射了客戶的整個品牌體驗,從訊息傳遞到產品使用。行銷人員和銷售團隊可以準確地了解潛在客戶或客戶與品牌的關係處於什麼位置,以及如何最好地接近他們以最大化終身價值。在 Right On Interactive,我們堅信吸引並獲得最適合終身的客戶。