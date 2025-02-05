行銷自動化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 斯洛維尼亞

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
行銷自動化軟體旨在自動化行銷任務、簡化工作流程並衡量行銷活動的有效性。這些工具提供了一個用於儲存行銷資訊和互動的集中資料庫，使行銷人員能夠為客戶或潛在客戶創建個人化且及時的體驗。這些平台憑藉著電子郵件、社群媒體、潛在客戶開發、直效郵件和數位廣告等各個行銷方面的自動化功能，提高了行銷效率。 行銷自動化工具的一個重要方面是其分析功能，它允許使用者評估不同細分市場和管道的行銷活動是否成功。這些功能衡量行銷活動對關鍵績效指標 (KPI) 和投資回報 (ROI) 的影響，以及它們對公司整體收入的貢獻。
提議新的應用程式
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
Nielsen
nielsen.com
尼爾森公司（自稱為尼爾森公司，以前稱為 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球行銷研究公司，全球總部位於美國紐約市。北美地區總部位於芝加哥。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一個以數位代理商和顧問為導向的白標銷售和行銷平台。功能包括帶有SmartLists 的CRM、電子郵件、2 向SMS、整合SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫追蹤、通話錄音、強力撥號器、表單產生器、調查產生器、漏斗產生器、網站產生器、線上排程、工作流程自動化、報告、Webhooks 等等！代理帳戶包括為您的客戶提供的無限子（位置）帳戶，可以克隆這些帳戶以加快設定速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 憑證來支援您的帳戶，讓您能夠獲得電子郵件、電話和簡訊的批發費率。從 14 天免費試用開始！
Activepieces
activepieces.com
Activepieces 是一個無程式碼工作流程自動化建構器，可讓您實現組織從行銷到銷售和營運的各個部門的自動化。例如，您可以接收有關 Stripe 上付款的 Slack 通知。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 變得更加敏捷，這是唯一能夠幫助每個人適應和創新的智慧業務應用程式組合。
FMG - Expert Advisor Marketing
fmgsuite.com
FMG 是一個一體化財務顧問行銷平台，提供行銷工具和客製化網站來幫助財務顧問發展業務。
SalesCaptain
salescaptain.com
SalesCaptain 是一個由人工智慧驅動的客戶體驗行銷 (CXM) 平台，可協助本地企業獲勝。我們幫助當地企業建立業務並實現與客戶溝通的現代化方式——從促進線上評論、發起個人化行銷活動、網路聊天、支付等等。
PushSend
pushsend.com
PushSend 的一體化解決方案使您能夠創建精美的電子郵件活動、建立引人入勝的行銷頁面並輕鬆創建和銷售即將舉行的活動的門票。
Convertful
convertful.com
Convertful 是評價最高的潛在客戶擷取軟體，可將您的使用者轉換為新的電子郵件訂閱者或銷售。
WayMore
waymore.io
WayMore是一個創新的一體化全通路行銷雲端平台，由許多不同的工具組成，旨在提高銷售額並降低行銷成本。該平台的高科技基於數據收集、分析、自動化和數位行銷。 WayMore 適合所有企業，無論行業或規模如何。平台的簡單設計使用戶體驗非常輕鬆。 如何？ * 將您的客戶置於綜合方法的中心。 * 整合您的所有資料來源。透過人工智慧的力量分析數據，更了解您的受眾。 * 對受眾進行微細分，以最大限度地提高參與率。 * 透過正確的管道、在正確的時刻、以正確的內容與每個細分受眾群溝通。 * 實施自動化以避免手動任務。 為什麼？ * 將潛在客戶轉化為忠實客戶。 * 節省時間和精力。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自各種來源的客戶數據，提供即時見解並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企業能夠自動執行由客戶操作和預先定義業務事件觸發的個人化活動。這確保了及時和相關的溝通，以提高客戶參與度和轉換率。 - 人工智慧驅動的預測模型：WebEngage Analytics 儀表板支援細分、吸引和保留優先客戶、流失以轉換視窗和投資回報率優化所需的所有指標，這使企業能夠集中精力進行幹預和活動，以獲得最大影響和更好的投資報酬率。 - 1:1 個人化：WebEngage 使企業能夠大規模提供個人化體驗。透過整合使用者意圖、偏好和其他相關數據，企業可以針對每位客戶量身定制溝通方式，促進全通路客戶參與。還有什麼？ WebEngage 的平台整合快速且簡單。與一系列 ESP 和 MSP 相容，技術團隊只需幾個小時即可完成。業務遍及全球：WebEngage 總部位於印度，已在全球擴展業務，在中東和非洲地區、東南亞和南美洲設有辦事處和業務。
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
隆重介紹 La Growth Machine，這是第一個多通路勘探平台，可讓您透過 LinkedIn、電子郵件和 Twitter 與潛在客戶進行對話。透過 La Growth Machine，您可以： - 從 LinkedIn 或 CSV 檔案匯入潛在客戶，以輕鬆管理您的勘探工作。 - 透過詳細資訊豐富您的聯絡人的個人資料，包括專業和個人電子郵件地址、電話號碼、LinkedIn 和 Twitter 個人資料，以獲得有關您的潛在客戶的寶貴見解。 - 建立多通路探勘序列，以跨多個接觸點有效地與您的潛在客戶互動。 - 自動同步 CRM 中的互動（包括與 HubSpot 和 Pipedrive 或 Zapier 的本機整合），以保持您的銷售和行銷工作井然有序且精簡。使用 La Growth Machine 可以節省您的銷售、行銷和招募團隊的時間，並透過簡化潛在客戶開發和管理工作來提高生產力。不相信我們？立即報名免費試用 LaGrowthMachine，親自體驗其優點！
Dashly
dashly.io
Dashly 是一個對話式行銷平台。它透過將與客戶的每次互動轉變為人與人之間的對話，幫助 700 多家 SaaS 和 EdTech 公司提高轉換率和收入。透過通話安排和視訊通話將其提升到另一個層次。透過主動訊息傳遞、聊天機器人和彈出窗口，您可以產生更多潛在客戶並對其進行篩選。潛在客戶在 eCRM 中收集並進行細分 - 這就是您開始電子郵件行銷的方式。管理手動和觸發通訊 - 這些可透過即時聊天訊息、彈出視窗和電子郵件來實現。特點： - 使用由易於使用的 Chatbot Builder 製作的聊天機器人來捕捉潛在客戶； - 在 eCRM 中儲存和管理它們； - 追蹤訪客的行為； - 使用彈出視窗提供最佳報價； - 與您喜愛的服務整合； - 將所有訪客的訊息集中在一個管理面板中； - 在即時聊天中回覆訪客以獲得完美支援； - 透過觸發電子郵件提高轉換率； - 分析您的績效建置管道。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
Plotline
plotline.so
Plotline 是一個針對消費者網路公司的應用程式內互動平台。產品和行銷團隊可以配置高度可自訂的應用程式內訊息或提示，以提高功能採用率並推動轉換。完全無代碼。
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在確保更多客戶一次又一次地回到您的業務。它易於學習和使用，這意味著您可以輕鬆執行有影響力的行銷活動。透過 Retainly，您可以讓客戶保持參與並建立更牢固、更持久的關係。
Dynosend
dynosend.com
Dynosend 是一個客戶參與平台，透過自動化獲取、吸引和留住客戶的流程，幫助以產品為主導的公司更快發展。透過視覺化建置發送電子郵件、簡訊、Webhook 等，並使用我們強大的 API 持續從您的應用程式發送資料。包括銷售和行銷手冊建構服務。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶管理 - 帶有版本控制的模板管理 - 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - 簡訊、電子郵件、Slack、Teams、WhatsApp、行動和網路推送集成 - 大量通知和摘要 - 在多個管道之間路由通知 - 品牌管理會向客戶的最終用戶發送通知 - 開箱即用的使用者偏好管理 - 供應商後備、自動智慧路由切換 - 在資料倉儲之上運行行銷活動 - 即時日誌、分析和故障警報
Force24
force24.co.uk
利用 Force24 培養和擴大您的受眾群體，這是一個強大的行銷自動化平台，可以每天 24 小時進行有意義的對話。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一體化行銷自動化平台！易於使用但功能強大得令人難以置信。在我們的平台中，您將找到行銷自動化工具 電子郵件行銷 活動管理 調查與評估 登陸頁面 行動應用程式 行動行銷
Inboundio
inboundio.com
Inboundio 是世界上最簡單的數位行銷平台，針對希望組織網路行銷工作的個人和中小型企業，以及希望為其客戶/特許經營商提供易於使用的白標/經銷商服務的代理商或特許經營商。對於最終用戶，Inboundio 提供了一種簡單的方法來完成基本的線上行銷活動（社交媒體發布、登陸頁面、潛在客戶開發、基本CRM、電子郵件和滴灌行銷），而不會過於複雜或價格過高。請造訪 https://www.inboundio.com/ 查看 Inboundio 的影片示範、功能和定價的完整清單。作為經銷商/白標訂閱者，您可以將 inboundio 打造成自己的品牌，創建自己的計劃和定價，並開始賺取經常性收入。除了經常性收入之外，Inboundio 也是一個很棒的工具，可以讓您的代理商追加銷售相關服務，例如電子郵件範本的圖形設計、登陸頁面甚至完整的社群媒體管理。您可以透過讓客戶自行管理來交出控制權，或者您可以透過一個易於使用的儀表板完全控制他們的整個行銷。了解有關 Inboundio 經銷商的更多信息，請訪問 https://www.inboundio.com/Resellers
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast 是一家通過 ISO 27001:2013 認證的領導供應商，為全球組織提供互動軟體。 SimplyCast 提供緊急和非緊急通訊技術，提供 20 多種通訊工具和管道，幫助組織最大限度地提高效率。該公司的 360 度互動平台是一個功能豐富的解決方案，結合了行銷自動化、入站行銷和互動溝通。 SimplyCast 的客戶遍佈超過 175 個國家/地區，其中包括全球零售、非營利和酒店業中許多最知名的品牌，SimplyCast 使組織能夠透過客戶首選的溝通方式有效地接觸客戶。
Go4Clients
go4clients.com
GoClients 它是一個一體化自動化平台。每天幫助數百家公司建立自動化表單，透過簡訊、電子郵件和電話建立滴流流程。 Go4Clients 允許透過自動化他們的活動並整合許多通訊服務來自動化與客戶的所有互動。
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) 是最聰明的對話式行銷平台，可協助電子商務企業實現多重投資報酬率。該平台使品牌能夠使用聊天機器人進行自動化交易，使用 CRM 管理多任務處理，透過活動創建客製化廣播並獲得即時成長洞察。 BIK（bik.ai）以創建以客戶為中心的平台為願景，正在幫助各個細分領域的企業獲得137倍的投資回報率，並以「讓品牌無限」的口號為全球企業賦能！
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight 是一個客戶參與平台，使企業能夠透過個人化自動化產生更多客戶接觸點並建立品牌忠誠度。該平台具有一系列用於創建和部署活動的工具，以及追蹤這些活動成功情況的分析和報告功能。 Dialog Insight 的主要優勢包括能夠細分和定位客戶群、自動化和個人化溝通以及優化行銷活動以實現最佳績效。 Dialog Insight 提供真正的 1:1 客戶體驗，針對所有通路的正確細分市場，最大限度地提高投資回報率，同時降低成本和時間。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 行銷自動化公司，成立於 2000 年。因此，他們開始建立行銷人員現在喜愛的軟體。透過 Actito，您可以與全球數百、數千甚至數百萬客戶進行個人化互動。 Actito 的目標客戶是希望透過一個易於使用的平台來進行所有行銷活動的大中型公司。您收集的所有客戶資料都集中並整合到客戶資料平台上，並可透過主要行銷管道（即電子郵件、行動裝置和網路）客製化、定位和個人化適時的訊息。 Actito 完全符合歐洲最新的一般資料保護法規 (GDPR)，讓行銷人員可以專注於建立持久且有利可圖的客戶關係。 Actito 在比利時總部經營歐洲業務，並在法國和荷蘭設有辦事處。 Actito 也在北美開展業務，並在加拿大設有辦事處。全球有超過 250 家客戶使用該平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 協助品牌在每次客戶互動中提供相關、互聯的體驗。其用於智慧客戶互動的Smart Hub 平台為品牌提供了完整的工具包，可在整個全通路旅程中無縫地即時提供1:1 體驗，包括即時數據統一、受眾細分、預測智慧、1: 1 個人化、全通路編排與無與倫比的規模。這個靈活、易於使用的平台可以統一來自任何來源的客戶數據，透過可自訂的人工智慧解鎖智能，並使用智慧決策即時啟動跨接觸點的數據。提供以客戶為中心的體驗、增加收入和推動成果的道路從未如此快速。 Blueshift 的智慧客戶參與平台透過統一、通知和啟動數據，在整個全通路旅程中提供相關的互聯體驗。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一個數據驅動的行銷自動化平台，為您提供 360 度客戶視圖，使您能夠透過清理資料、細分受眾和個人化自動化行銷活動來加速銷售並最大限度地保留客戶。將客戶數據轉化為銷售額從未如此簡單。
Splio
splio.com
Splio是一個結合了行銷自動化和忠誠度行銷的全通路行銷平台。 Splio 讓行銷人員能夠在線上和線下管理其基於交易和關係的忠誠度計劃，並根據客戶知識協調強大的行銷活動。全球有超過 500 個品牌每天使用 Splio，包括 The Kooples、Kusmi Tea、Givenchy、Le Slip Français、Caudalie、Degrenne、Intersport、Longchamp、Lindt、Air China 和 Cache Cache。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 透過提供以客戶為中心的技術，幫助各種規模的零售商和品牌解決成長挑戰並創造收入，從而為高風險行業提供支援。該公司為客戶提供業界最廣泛的工具套件來保護、細分和促進所有店內和線上營運。
Leadfox
leadfox.co
Leadfox：您的線上行銷策略的控制中心。 [http://bit.ly/2mj2mMJ] 透過我們的行銷自動化軟體 Leadfox，您可以部署並最大化您的所有行銷策略，包括電子郵件、廣告、登陸頁面、彈出視窗、橫幅、A/B 測試。 Leadfox 被 100 多個國家的數千名用戶使用，是一款經濟實惠、易於使用、自動化、一體化的行銷平台。我們的使命是透過易於使用的解決方案和培訓來幫助中小型企業和機構進入數位行銷世界。更多資訊請瀏覽我們的網站：http://bit.ly/2mj2mMJ
AiTrillion
aitrillion.com
體驗由可操作的人工智慧提供支援的行銷自動化 - 取得 AiTrillion！ AiTrillion 是第一個基於 SaaS 的人工智慧支援的電子商務賣家的一體化行銷平台。 AiTrillion 擁有超過 11 個客戶參與管道，與為電子商務行業構建的分析功能相集成，我們專注於連接超過 175 個國家/地區的數百萬客戶之間的點。您所尋找的一切都集中在一個屋簷下，具有整合和創新功能。電子郵件行銷自動化 忠誠度獎勵計畫 產品評論 + 問答 網路推播通知 聯盟行銷 定期會員資格 表單產生器 Ai 工作流程自動化 智慧彈出視窗 公告欄 產品推薦
OptCulture
optculture.com
OptCulture 是一個專注於零售業的客戶參與和忠誠度解決方案。它吸收來自不同零售系統和來源（如 POS 軟體、電子商務引擎、資訊網站甚至實體形式）的選擇加入的客戶資料。利用這些數據，它為零售商提供購買和行為洞察力，以及執行忠誠度計劃、多通路行銷活動和促銷、瞄準回訪和重複銷售的能力。
theMarketer
themarketer.com
theMarketer 是一個一體化電子郵件和忠誠度行銷平台，旨在促進業務成長並建立真實的客戶關係。創建100% 個人化的電子報、建立忠誠度計劃、設定自動化流程、發送簡訊和推播通知、透過彈出視窗擴大您的聯絡人清單、依靠RFM 分析、收集回饋和評論，並利用推薦將客戶互動轉變為有意義的關係，提高品牌忠誠度以及顧客終身價值。
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud 是專為精明的行銷人員和廣告商打造的單一複雜的銷售和行銷平台。我們的平台透過預測分析和大數據管理技術提供即時全通路行銷和活動優化。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。 我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。 我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。
Netmera
netmera.com
Netmera 是一個全通路客戶參與行銷平台，可提供個人化的客戶體驗。該平台允許數位行銷人員和產品經理透過人工智慧支援的行動和網路推播通知、應用程式內訊息、彈出視窗、分析和行銷自動化來增加收入和投資回報率。 Netmera 在全球擁有 4.5 億用戶，每月發送 120 億則推播通知。 Netmera 協助公司接觸、轉換和留住客戶。
Gamooga
gamooga.com
Gamooga 是一種行銷自動化解決方案，可協助電子商務透過電子郵件、網路、行動、社交和展示等各種管道為客戶提供個人化操作。
Convertedin
converted.in
Convertedin 是一個電子商務行銷作業系統，它利用數據和購物者的洞察來創建個人化的多通路行銷，從而提高客戶參與度並最大限度地提高投資回報率。使用廣告自動化擴展您的廣告活動在五個不同平台（Facebook、Instagram、Snapchat、TikTok 和Google）上運行、擴展和自動化您的廣告活動使用短信和電子郵件自動化發送有針對性的活動利用客戶的數據發送高度個人化的活動；為您的企業帶來轉換和銷售。使用目錄智慧連結您的商店匯入所有電子商務商店產品並將其分類為可自訂的集合，以便能夠使用它們啟動動態行銷活動。 AI 支援的細分會根據客戶的購物行為將其細分為非常詳細的細分，您可以在行銷活動中輕鬆使用這些細分。 24/7 支援如果您需要支援或建議，我們將竭誠為您服務。我們的團隊全天 24 小時提供服務。
Synerise
synerise.com
人工智慧驅動的即時互動自動化管理平台。 Synerise 將現代資料收集、處理方法和分析與人工智慧驅動的業務場景執行連接起來。 Synerise 使用 AI 徹底改變了現代資料管理方法。全面的生態系統提供了從多個來源收集有關最終客戶的資訊、分析這些數據並得出業務流程優化結論的能力：所有這些都是即時（毫秒）的。 Synerise 提供自己獨特的、快速反應的資料庫、基於機器學習的現成業務解決方案以及可滿足您的每種需求的開放平台。 Synerise 基於三個技術支柱： 1. Terrarium 數據引擎我們的無模式、面向列和行的資料庫是一種可擴展、超快速的工具，可同時處理數據密集型執行分析和行為數據，以真實創建各種業務場景-時間。玻璃容器是一個
Inflection.io
inflection.io
下一代 B2B 行銷和客戶溝通平台。發送帶有用戶參與數據的高度個人化訊息，無需等待產品或數據團隊。引導您的用戶更快地入職、更好地採用並獲得更多收入和管道。 Marketo 的強大功能、Intercom 的易用性、Snowflake 的資料。
Lucep
lucep.com
Lucep 的自動潛在客戶資格系統會驗證數字，獲取潛在客戶以確認他們的興趣，並繼續透過電話、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 進行互動。
Right On Interactive
rightoninteractive.com
科技總是在不斷發展，但參與是永恆的。參與的客戶會產生更多收入，並且常常成為您的擁護者。在 Right On Interactive，當行銷人員將參與視為旅程而不僅僅是一場行銷活動時，我們就看到了獲利的持續成長。因此，我們設計了我們的軟體來自動化客戶生命週期行銷的概念，在客戶旅程的每個階段（從潛在客戶到狂熱粉絲）提供對組織最合適和最積極參與的人的可見性。我們基於雲端的解決方案映射了客戶的整個品牌體驗，從訊息傳遞到產品使用。行銷人員和銷售團隊可以準確地了解潛在客戶或客戶與品牌的關係處於什麼位置，以及如何最好地接近他們以最大化終身價值。在 Right On Interactive，我們堅信吸引並獲得最適合終身的客戶。
Genoo
genoo.com
行銷自動化軟體可以完成您需要做的事情：電子郵件行銷、表單、登陸頁面、潛在客戶培育、潛在客戶評分、調查、評估等- 憑藉業務中排名第一的收件匣交付能力- 將更多電子郵件發送給您的受眾想見他們。我們很榮幸最近獲得了卓越客戶服務獎 - 因為我們熱衷於與客戶合作，以實現他們所設想的成功。您準備好拋棄普通行銷並獲得更好的結果了嗎？是時候以不同的方式進行行銷了。
Acoustic
acoustic.com
Acoustic Campaign 是專為重視顧客的品牌所打造的多通路行銷平台。我們協助企業透過複雜的客戶旅程，透過各種管道（電子郵件、網路、行動推播、簡訊、彩信、WhatsApp、社群媒體、印刷品等）與客戶建立聯繫。該產品包括各種功能，從日常行銷自動化和活動執行到高度複雜的旅程編排、旅程分析、細分、個人化、高端內容創建和數位體驗分析。借助我們開放且靈活的平台，行銷人員可以連接到任何資料來源並對其資料進行細分以實現超級定位。我們直覺的零代碼 UI 和超個人化功能使行銷人員能夠獨立運行多通路、個人化行銷活動，而無需依賴資料團隊或編碼來實現這一目標。與複雜且昂貴的企業級產品不同，我們為所有行銷人員提供同樣複雜的企業級解決方案。與「單點解決方案」或電子郵件服務提供者不同，我們使您能夠在單一平台上跨多個管道與消費者互動。當您開始擴大規模時，我們幫助行銷人員提出可行的見解並個人化溝通。 Acoustic Marketing Cloud 讓行銷人員掌握主動權，幫助客戶提高長期客戶參與度並推動營收成長。我們的客戶包括頂級品牌和財富 500 強公司。欲了解更多信息，請訪問acoustic.com/products。功能： 旅程編排 電子郵件 SMS/MMS WhatsApp 行動推播 內容管理系統 客戶旅程洞察 整合 細分 社群受眾 拖放表單 Composer 拖放多通路 Composer 事務訊息資料層
eTrigue
etrigue.com
eTrigue 是下一代直通行銷服務。我們的使命是透過平台、專家團隊和內容集成，讓合作夥伴行銷變得順暢。我們在我們的平台上開展您的數位行銷活動，以便您可以更快、更好地實現合作夥伴的行銷價值。 eTrigue 是唯一擁有合作夥伴特定平台的合作夥伴行銷服務，旨在代表您進行合作夥伴數位行銷活動。借助為您和您的合作夥伴提供的即時潛在客戶警報以及績效儀表板，您可以追蹤每個 MQL 和銷售人員的後續行動。
Marketing Master IO
marketingmaster.io
一體化多通路行銷平台，協助企業管理 Messenger、簡訊、電子郵件、社群媒體和電子商務行銷。
Pyze
pyze.com
Pyze Growth Intelligence 解決了跨不同平台吸引和留住用戶的日益重要的業務需求。 Pyze 透過聚合跨平台的使用者行為來開發整體使用者檔案，並實現即時、有針對性的參與和個人化活動，以確保所有使用者的個人化體驗： - 透過了解使用者群組、趨勢、模式和異常情況來獲得競爭優勢- 提供個人化的參與、內容和基於操作、行為和使用里程碑的用戶體驗- 運行自動化行銷活動，以最大限度地提高品牌忠誠度、收入、參與度或期望的業務目標Pyze 提供一個行銷和情報平台，旨在使行動和網路應用程式發布商透過自動化分析、參與度最大化成長和個人化。 Pyze 利用機器學習根據共享特徵對使用者進行自動細分，並實現與每組使用者的自動參與和個人化，以實現所需的業務成果。 Pyze 提供端到端解決方案，用於跨平台自動執行資料擷取、分析、細分、活動執行和個人化。 Pyze 提供許多複雜的行銷服務，以深入了解跨平台的使用者行為，從而推動有意義的客戶參與。功能與優勢：Pyze 成長智慧平台具有許多核心功能，可根據您組織的目標客製化解決方案。我們認識到組織有不同的業務目標，並開發了一個高度可擴展的平台來滿足每個特定目標。 - 使用情況和行為分析可以了解網路和行動應用程式使用者的趨勢、模式和行為，以便分析、視覺化、探索見解並根據見解採取行動。 - 自動細分使品牌能夠透過整個用戶群的自動細分和即時探索來精確定位特定的用戶群。 - 情境行銷確定每個使用者最容易接受訊息的時間和地點，並利用使用模式、情境和其他因素在正確的時間傳遞正確的訊息。 - 成長自動化可實現工作流程和行為驅動的自動化與每個使用者的互動，從而在使用者的整個生命週期中吸引、啟動、吸引和留住使用者。 - 個人化智慧使品牌能夠個性化每一次體驗，包括內容來源、使用者介面、通訊訊息、特定功能和產品。 - 應用程式群組提供跨行動和網路應用程式的聚合用戶行為數據，以實現全通路行銷活動、跨平台個人化和基準測試。
Dittofeed
dittofeed.com
Dittofeed 是 Klaviyo 和 Customer.io 等平台的開源替代品。它是一個可自行託管的客戶參與平台，提供簡化的介面，用於建立訊息範本、客戶細分和客戶旅程，以實現行銷推廣自動化。 Dittofeed 擁有 MIT 許可的一鍵部署、自架選項以及雲端託管產品。
CamBuildr
cambuildr.com
提高意識、吸引志同道合的人、吸引支持者：開展運動從未如此簡單。但這仍然很困難 - 管理大量不同的工具和應用程序，跨所有平台同步數據，同時保持 GDPR 合規性。這就是我們創建 Cambuildr 的原因，這是第一個歐洲製造的數位運動一體式解決方案。
Vibetrace
vibetrace.com
Vibetrace 是一套電子商務工具。它為電子商務公司提供基於 SaaS 的解決方案，以提高其個人網站的銷售額和轉換率。
SmartMessage
smartmessage.com
SmartMessage 是一個一體化行銷平台，讓企業能夠跨多個管道打造高度個人化且引人入勝的客戶體驗。透過 SmartMessage 強大的工具套件，行銷人員可以無縫編排行銷活動、管理客戶資料、自動化客戶旅程、建立人工智慧驅動的聊天機器人，並透過 OTP 保護客戶互動。為什麼選擇智慧型簡訊？全通路卓越：SmartMessage 使企業能夠透過電子郵件、簡訊、推播通知和聊天機器人管道提供一致且客製化的訊息傳遞。這可確保客戶獲得一致且個人化的體驗，進而提高參與度和轉換率。受眾管理：SmartMessage 的受眾管理器可讓企業收集、儲存客戶資料並將其統一到單一設定檔中。這種統一的視圖可以實現詳細的客戶細分，確保將正確的訊息傳達給正確的受眾。行銷自動化：該平台簡化了行銷自動化，增強了優化和生產力。行銷人員可以自動化客戶旅程，並利用數據驅動的見解做出明智的決策，從而進行更有效的行銷活動。安全性：SmartMessage 的 OTP 管理器透過發送 OTP（一次性密碼）進行身份驗證和驗證，確保客戶互動的安全。 SmartMessage 的數字：超過17 年的行業經驗100 多名員工遍布3 大洲20 多個國家/地區開展業務受到全球500 多個客戶的信任受到行業領導者的信任：SmartMessage 是權威機構、行業領導者和頂級行銷人員的首選平台。該平台的卓越性能得到了德勤、EBA 和國際商業獎等組織的認可。
ShopAgain
shopagain.com
您可以使用 ShopAgain 的一體化平台在一個地方建立和運行整個保留行銷計劃。電子郵件行銷 SMS 行銷 Whatsapp 行銷 彈出視窗和表單 AI 支援的產品推薦 交叉銷售和追加銷售 Facebook 和 Google 受眾同步 為客戶創建個人化購物體驗既困難又耗時。 ShopAgain 的人工智慧技術可以從客戶的瀏覽、購買和人口統計中學習。該平台會自動建立客戶細分、高級點滴行銷活動以及針對您商店的個人化產品推薦。
Loclweb
loclweb.com
Loclmark 是一個本地行銷自動化平台，可以輕鬆產生更多評論、在線上列出您的業務等等。評論生成過程是完全自動化的，只需設置它，添加客戶信息，然後該過程就會為您開始。您將獲得大量有關評論的寶貴信息，並可以在 Loclmark 中快速回复。
Jellyreach
jellyreach.com
Jellyreach 是電子郵件和簡訊行銷自動化軟體。它的創建目的是傳遞符合聯絡人偏好的自動化、相關且及時的訊息。功能包括無限工作區、拖放行銷活動編輯器、預先設計的模板、帶有預先建立場景的行銷自動化、無限細分、UTM 追蹤、與 Amazon SES、Mailgun 和 Twilio 的整合等等。
Kiliba
en.kiliba.com
輕鬆增加您的收入：重新吸引不活躍的客戶並留住現有客戶。 Kiliba 是完美的人工智慧驅動模組，適合尋求快速收回成本的工具的電子零售商。 1 投資 Kiliba 是讓您的投資翻倍 79 的機會！與我們的幾個插件整合在 2' 中。
Dotidot
dotidot.io
它是一種線上行銷解決方案，利用自動化來提高績效行銷結果的有效性。使用 Dotidot，您可以自動化常規工作，而是專注於自動化為您開啟的進階策略。