行銷自動化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 新加坡

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Pyze Growth Intelligence 解決了跨不同平台吸引和留住用戶的日益重要的業務需求。 Pyze 透過聚合跨平台的使用者行為來開發整體使用者檔案，並實現即時、有針對性的參與和個人化活動，以確保所有使用者的個人化體驗： - 透過了解使用者群組、趨勢、模式和異常情況來獲得競爭優勢- 提供個人化的參與、內容和基於操作、行為和使用里程碑的用戶體驗- 運行自動化行銷活動，以最大限度地提高品牌忠誠度、收入、參與度或期望的業務目標Pyze 提供一個行銷和情報平台，旨在使行動和網路應用程式發布商透過自動化分析、參與度最大化成長和個人化。 Pyze 利用機器學習根據共享特徵對使用者進行自動細分，並實現與每組使用者的自動參與和個人化，以實現所需的業務成果。 Pyze 提供端到端解決方案，用於跨平台自動執行資料擷取、分析、細分、活動執行和個人化。 Pyze 提供許多複雜的行銷服務，以深入了解跨平台的使用者行為，從而推動有意義的客戶參與。功能與優勢：Pyze 成長智慧平台具有許多核心功能，可根據您組織的目標客製化解決方案。我們認識到組織有不同的業務目標，並開發了一個高度可擴展的平台來滿足每個特定目標。 - 使用情況和行為分析可以了解網路和行動應用程式使用者的趨勢、模式和行為，以便分析、視覺化、探索見解並根據見解採取行動。 - 自動細分使品牌能夠透過整個用戶群的自動細分和即時探索來精確定位特定的用戶群。 - 情境行銷確定每個使用者最容易接受訊息的時間和地點，並利用使用模式、情境和其他因素在正確的時間傳遞正確的訊息。 - 成長自動化可實現工作流程和行為驅動的自動化與每個使用者的互動，從而在使用者的整個生命週期中吸引、啟動、吸引和留住使用者。 - 個人化智慧使品牌能夠個性化每一次體驗，包括內容來源、使用者介面、通訊訊息、特定功能和產品。 - 應用程式群組提供跨行動和網路應用程式的聚合用戶行為數據，以實現全通路行銷活動、跨平台個人化和基準測試。