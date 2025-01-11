行銷自動化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴基斯坦

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
行銷自動化軟體旨在自動化行銷任務、簡化工作流程並衡量行銷活動的有效性。這些工具提供了一個用於儲存行銷資訊和互動的集中資料庫，使行銷人員能夠為客戶或潛在客戶創建個人化且及時的體驗。這些平台憑藉著電子郵件、社群媒體、潛在客戶開發、直效郵件和數位廣告等各個行銷方面的自動化功能，提高了行銷效率。 行銷自動化工具的一個重要方面是其分析功能，它允許使用者評估不同細分市場和管道的行銷活動是否成功。這些功能衡量行銷活動對關鍵績效指標 (KPI) 和投資回報 (ROI) 的影響，以及它們對公司整體收入的貢獻。
提議新的應用程式
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一個以數位代理商和顧問為導向的白標銷售和行銷平台。功能包括帶有SmartLists 的CRM、電子郵件、2 向SMS、整合SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫追蹤、通話錄音、強力撥號器、表單產生器、調查產生器、漏斗產生器、網站產生器、線上排程、工作流程自動化、報告、Webhooks 等等！代理帳戶包括為您的客戶提供的無限子（位置）帳戶，可以克隆這些帳戶以加快設定速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 憑證來支援您的帳戶，讓您能夠獲得電子郵件、電話和簡訊的批發費率。從 14 天免費試用開始！
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非營利組織、餐廳、房地產公司的第一大全通路平台。 Manychat 成立於 2016 年，每年支援超過 10 億次對話，在 190 多個國家/地區使用。立即吸引您的客戶。在 Instagram 私訊、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自動進行互動式對話，以發展您的品牌。無論您是希望產生更多潛在客戶、自動化行銷活動，還是透過增加 SLA 時間來提高客戶滿意度，Manychat 都擁有滿足您企業行銷需求的所有工具。這就是聊天行銷和Manychat。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 變得更加敏捷，這是唯一能夠幫助每個人適應和創新的智慧業務應用程式組合。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一個數據驅動的行銷自動化平台，為您提供 360 度客戶視圖，使您能夠透過清理資料、細分受眾和個人化自動化行銷活動來加速銷售並最大限度地保留客戶。將客戶數據轉化為銷售額從未如此簡單。
Nielsen
nielsen.com
尼爾森公司（自稱為尼爾森公司，以前稱為 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球行銷研究公司，全球總部位於美國紐約市。北美地區總部位於芝加哥。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。透過敏捷 CRM，中小型企業現在可以： * 使用簡單而強大的拖放編輯器自動化行銷、銷售和客戶保留流程 * 將網站訪客直接轉換為 CRM 中的潛在客戶 - 根據網路或電子郵件活動自動培養、追蹤和評分潛在客戶 * 啟用多管道通信，能夠從同一頁面打電話給聯絡人、發送電子郵件或推文 * 監控客戶行為並獲取客戶活動的即時警報 * 在一個地方管理幫助台票證以及所有客戶歷史記錄 * 在一頁中詳細記錄所有客戶的詳細資料和通訊歷史記錄，並按時間順序排序 * 使用廣泛的整合在一個頁面上查看來自各種其他業務應用程式的客戶數據
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss 是一款一體化銷售、行銷、通訊和自動化軟體平台，適用於各行業的本地企業，包括家庭服務、零售、汽車、房地產、專業服務等。 SalesBoss 將銷售、行銷、簡訊、電子郵件、電話、日曆、網路聊天、收件匣、管道、評論、付款、網站、管道和自動化的功能結合在一個人工智慧驅動的解決方案中。從潛在客戶捕獲和培育到交易完成和客戶保留，Salesboss 可協助您在一個易於使用的平台上管理整個銷售管道。此外，其內建的自動化功能透過自動執行重複任務來節省時間並提高效率。本地企業可以組織資料、產生更多潛在客戶、創建強大的管道並更快地完成更多交易。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一個部門，為各種規模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基於帳戶的平台，以協調其行銷和銷售團隊並自信地增加收入。 RollWorks 平台由機器學習和廣泛的帳戶資料基礎提供支持，可協助您識別目標帳戶，透過數位廣告、網路個人化、電子郵件簽名和銷售自動化吸引他們，最後衡量您的計劃的有效性。對於大大小小的行銷和銷售團隊來說，RollWorks 是一個不可或缺的平台，他們相信基於帳戶的方法就是好的 B2B 行銷。今天就開始造訪 www.rollworks.com。
Omnisend
omnisend.com
Omnisend 是一個電子郵件和簡訊行銷平台，具有一套專門用於幫助電子商務商店更快發展線上業務的功能。與主要電子商務平台的一鍵整合、預製自動化和電子郵件範本以及屢獲殊榮的 24/7/365 即時客戶支援使任何規模的品牌都可以輕鬆銷售更多產品，而無需支付過高的成本。加入超過 100,000 個使用 Omnisend 自動發展業務的電子商務品牌，透過快速建立、高度相關的電子郵件和簡訊來轉換客戶。 - 發送新聞通訊和有針對性的活動使用我們的拖放電子郵件生成器和各種現成的電子郵件模板，在幾分鐘內創建精美的可購物電子郵件。添加優惠券代碼、自動挑選和插入產品以及自動向非開啟者重新發送活動 - 所有這些都無需任何繁瑣的手動工作！ - 透過電子商務自動化在自動駕駛儀上推動銷售透過針對購物車放棄、歡迎系列、交易電子郵件等的預建工作流程贏得（挽回）損失的銷售。在幾分鐘內即可運行預先建置的創收自動化，或使用我們的無程式碼拖放自動化編輯器輕鬆建立您的自訂工作流程。 - 透過強大的細分來提高您的定位根據客戶的購物行為以及其他屬性對您的客戶進行細分，以透過針對性明確的個人化電子郵件和文字來提高轉換率。為高價值客戶、特定類別/產品購買者或需要重新吸引和個人化訊息的客戶建立細分。 - 將電子郵件與簡訊和更多管道結合使用相同平台在電子郵件旁邊新增簡訊和推播通知，並提供一致的全通路客戶體驗。節省時間和成本 - 無需再為單獨的電子郵件、簡訊和推送應用程式付費！ - 建立您的電子郵件和簡訊清單 使用我們適合行動裝置、完全可自訂的表單收集新訂閱者。從彈出視窗、註冊框、登陸頁面或命運輪盤中進行選擇，以無縫收集電子郵件和/或簡訊選擇加入。使用退出意圖表單捕獲訪客，並使用表單定位選項來提高彈出視窗的參與度，所有這些都可以在 Omnisend 中實現。 - 24/7 支援 我們隨時為您提供一流的支援和有用的建議。我們 24/7 全天候提供服務。開始免費使用 Omnisend，隨時升級！ Omnisend 邀請自由工作者和代理商加入 Omnisend 合作夥伴計畫。該計劃旨在幫助自由工作者和代理商加速發展、贏得更多客戶並獲得業界領先的推薦和管理帳戶收入分成。檢查連結並加入該計劃：https://www.omnisend.com/partners/
Kizen
kizen.com
Kizen 幫助企業領導者賦予其團隊前所未有的自主權、效率和敏捷性。使用 Kizen 作為企業的核心，與您目前的技術堆疊整合或為您的所有資料、銷售、行銷、人力資源和營運計劃提供支援。銷售生產力和可預測性飆升。透過建議的下一步最佳行動、預測性預測和低績效警報，更快完成更多交易。人工智慧驅動、自動部署的一對一旅程。超自動化的客戶旅程，可從您業務中的每個數據點中學習。極速辨識並聘用明星人才。人工智慧輔助人力資源管理可快速招募、自動化和調整工作流程，並保留您的 MVP。人工智慧加速 IT 支援、資料操作和應用程式創建。統一、集中的資料加上無程式碼介面，讓您可以在數小時內啟動，而過去需要數週時間。使用自動化最大限度地提高體驗和效率。使用單一無程式碼應用程式即時簡化工作流程並管理、自動化和支援計劃。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Marsello
marsello.com
Marsello 是您的完整行銷解決方案，擁有建立有利可圖的客戶關係所需的一切。忠誠度、電子郵件、簡訊、行銷自動化、社交安排、評論、客戶回饋等等。連接您的 POS 和電子商務數據，根據行銷工作追蹤銷售情況，所有這些都在一個儀表板中完成。
Kartra
home.kartra.com
Kartra 不只是一個平台；它是您創業之旅中的合作夥伴，提供從高轉換率登陸頁面和網站到複雜的電子郵件行銷解決方案、會員網站等的一切。 Kartra 平台旨在推動銷售，提供強大的一體化解決方案，簡化數位行銷和銷售流程，讓您專注於您最擅長的事情 - 為受眾創造和交付價值。 * 輕鬆創作：透過引人入勝的網站、影片和網路研討會吸引觀眾。提供變革性的會員資格或線上課程，並透過整合工具管理您的日程安排和計費。 * 精準行銷：使用先進的潛在客戶捕獲技術擴大您的覆蓋範圍，並透過有針對性的活動和管道培養您的潛在客戶。透過電子郵件或簡訊有效傳達您的優惠，並透過可自訂的結帳處理付款。 * 擴展您的願景：利用進階標記和基於行為的訊息傳遞來完善您的行銷策略。透過深入分析自動化您的成長並做出明智的決策。
leadlovers
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透過 Leadlovers 數位行銷自動化提高您的線上銷售額。 透過我們的平台，您將找到從頭開始建立策略所需的所有資源。
Inflection.io
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下一代 B2B 行銷和客戶溝通平台。發送帶有用戶參與數據的高度個人化訊息，無需等待產品或數據團隊。引導您的用戶更快地入職、更好地採用並獲得更多收入和管道。 Marketo 的強大功能、Intercom 的易用性、Snowflake 的資料。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一體化軟體，可協助企業主簡化行銷、銷售、計費、溝通等業務流程。它為他們的業務問題提供特定行業的解決方案，無論他們是在服務、SAAS 還是電子商務行業。 EQUP 是市場上唯一的 CRM+行銷自動化軟體，讓您可以選擇使用單一帳戶和單一訂閱來管理多個公司。無需購買新計劃來管理您的其他業務。 EQUP 的庫存池功能可讓您在公司之間池化您的電子郵件、使用者、交易、標籤、任務、約會等，這樣就不會遺漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和發展業務所需的所有工具都集中在一處，使您可以更輕鬆地管理業務，而無需學習多個程式並在它們之間切換以獲取必要的資訊。您也可以聯絡專門的客戶經理，他不僅可以幫助您入職，還可以幫助您滿足您的軟體需求。
SalesNexus
salesnexus.com
適用於中型企業的 CRM 和行銷自動化一體化平台 透過易於操作的 CRM、SMS 和電子郵件行銷自動化來簡化您的銷售流程。在一個螢幕中快速輕鬆：專為銷售團隊設計，無需程式設計師即可處理您的業務流程。
PursueApp
getpursueapp.in
PursueApp 是一款功能強大的 SAAS，有助於透過有效的冷電子郵件行銷獲得更多銷售額。它是針對代理商和 B2B 企業的完整冷電子郵件行銷包。與PursueApp 一起，行銷人員還將收到有關如何透過有效的冷電子郵件行銷獲得更多銷售線索的詳細路線圖。多銷售額。它是針對代理商和 B2B 企業的完整冷電子郵件行銷包。除了 PursueApp 之外，行銷人員還將收到有關如何透過有效的冷電子郵件獲得更多潛在客戶的詳細路線圖。
User.com
user.com
User.com 是一個一體化行銷自動化平台，旨在透過為客戶使用單一資料來源來提高參與度並提高轉換率。透過廣泛的溝通管道接觸客戶：電子郵件、即時聊天、聊天機器人、推播通知、動態頁面內容等等 - 所有這些都可以在一個地方獲得。對行銷自動化有興趣？取得我們的14 天免費試用版，無需預付款：http://bit.ly/2wrc3Ax 我們提供各種整合- 輕鬆連接到Google 追蹤程式碼管理器、Zapier、Segment、Google Analytics、Wordpress、Magento、PrestaShop、 JavaScript、CSV、 Gmail、Freshmail、電子郵件實驗室以及一系列更多！有關完整列表，請參閱我們的整合頁面：http://bit.ly/38Dsxn2 作為適用於小型和大型企業的即時客戶和互動工具，User.com 旨在最大限度地提高轉換率並提高用戶滿意度。透過直覺的拖放工具，您可以建立行銷自動化流程、行銷活動並建立持續吸引客戶的自動化行動路徑。使用觸發器、條件和操作在正確的時間向使用者傳遞個人化訊息。我們了解與您的用戶持續即時互動的重要性 - 透過整合我們的即時聊天工具，您可以在全球範圍內進行即時聯繫。所有對話都會被儲存和連接。隨時查找最新消息 - 並透過電子郵件將更新發送給用戶，並在用戶之間建立簡單的聯繫。
GoCRM
gocrm.io
GoCRM 是一個完全由內部設計和開發的 CRM 平台，也是唯一提供全通路行銷方法的 CRM。 GoCRM 將強大的行銷和銷售功能整合到一個可自訂且完全整合的平台中。我們的平台易於使用且適合小型企業負擔得起。這意味著您將獲得一個強大的平台，支援可擴展的業務成長、簡化銷售流程並增強整體客戶體驗。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一個客戶參與平台，適用於渴望產生影響力的電子商務行銷團隊，這些團隊希望成為執行長精乾且強大、值得信賴的收入成長合作夥伴。我們的人工智慧驅動解決方案已被50個國家的2000多家中型企業以及沃達豐、鱷魚、新百倫和維多利亞的秘密等許多全球知名品牌採用。 SALESmanago 透過利用三個原則來實現收入成長最大化和改善電子商務 KPI 的承諾：(1) 客戶親密度，基於零資料和第一方資料創建真實的客戶關係； (2) 精準執行，透過超個人化提供卓越的全通路客戶體驗； (3) 成長智慧將人類和基於人工智慧的指導結合，實現務實、更快的決策，從而實現最大影響。更多資訊：www.salesmanago.com
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd 將 B2B 勘探資料、銷售推廣和帳戶為基礎的行銷與人工智慧和機器學習的力量結合在一起。多合一的不可阻擋的成長平台。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 透過智慧行銷自動化平台推動更智慧的數位關係，該平台由所有客戶推動，並從第一天起就進行了規模化設計。 Klaviyo 建立在靈活、即時的資料庫之上，集中了所有客戶資料（來自整個技術堆疊、任意時間長度、完整的詳細資訊），可以輕鬆創建、交付和優化令人難以置信的複雜和個人化體驗。電子郵件、簡訊、行動應用程式、評論、網路、付費廣告等等。使用 Klaviyo 加入超過 13 萬付費客戶的行列，提高轉換率和客戶終身價值，並以自己的方式成長。了解更多信息，請訪問 klaviyo.com。
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受團隊喜愛的現代化、經濟實惠的 CRM。它易於使用、易於自訂，並可隨著公司的發展而擴展，解決傳統 CRM 無法解決的常見痛點。 Insightly 協助團隊建立和轉換銷售管道、提高生產力並建立持久的客戶關係。在一款易於使用、靈活且安全且可隨您的業務擴展的CRM 中集中管理您的所有客戶、銷售和業務數據（潛在客戶、聯絡人、電子郵件、事件、報價、項目、任務、機會和業務報告） 。利用 Insightly 的企業級產品、價格手冊和報價 (PPQ) 功能提高銷售效率和透明度。在 Insightly 平台內快速搜尋、追蹤和管理數百萬種不同的產品和服務。將產品和服務與個人機會連結起來，消除人為錯誤、瓶頸和不一致。借助 Insightly 的 PPQ，您的現場團隊只需點擊幾下即可為其機會產生自訂報價、合約和建議。完全控制並了解您銷售的產品、銷售對象、銷售時間和價格。使用 Insightly 的自訂物件和應用程式根據您獨特的業務需求和偏好自訂工作流程和流程，確保高採用率和滿意度。使用 AppConnect 將 Insightly 與 500 多個流行應用程式整合。 Insightly 的本機CRM 整合包括： Gmail Google Workspace 和Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads 等等...使用適用於Android 和iOS 的屢獲殊榮的行動應用程式隨時隨地管理一切。掃描名片並一鍵上傳所有信息，即時更新項目和記錄，並使您的現場團隊能夠在客戶所在地創建和更新機會。 Insightly CRM 在任何垂直領域都很強大，客戶可以在同一平台中添加用於行銷自動化、客戶服務和整合的配套產品。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一個綜合電子郵件行銷平台，為小型企業、個人企業家、教練和行銷人員提供強大且價格實惠的工具，以擴大受眾、與訂閱者互動，並將訂閱者轉變為付費客戶。憑藉超過25 年的專業知識，我們的客戶選擇GetResponse 來享受我們用戶友好的解決方案、屢獲殊榮的24/7 客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具– 包括自動化、列表增長以及網絡研討會和直播等其他通訊工具聊天可幫助企業建立個人品牌、銷售產品和服務以及建立社群。需要更先進的平台嗎？ GetResponse MAX 和 MAX² 是為尋求先進行銷功能和可靠支援的高要求使用者提供的解決方案。
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 協助品牌在每次客戶互動中提供相關、互聯的體驗。其用於智慧客戶互動的Smart Hub 平台為品牌提供了完整的工具包，可在整個全通路旅程中無縫地即時提供1:1 體驗，包括即時數據統一、受眾細分、預測智慧、1: 1 個人化、全通路編排與無與倫比的規模。這個靈活、易於使用的平台可以統一來自任何來源的客戶數據，透過可自訂的人工智慧解鎖智能，並使用智慧決策即時啟動跨接觸點的數據。提供以客戶為中心的體驗、增加收入和推動成果的道路從未如此快速。 Blueshift 的智慧客戶參與平台透過統一、通知和啟動數據，在整個全通路旅程中提供相關的互聯體驗。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自各種來源的客戶數據，提供即時見解並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企業能夠自動執行由客戶操作和預先定義業務事件觸發的個人化活動。這確保了及時和相關的溝通，以提高客戶參與度和轉換率。 - 人工智慧驅動的預測模型：WebEngage Analytics 儀表板支援細分、吸引和保留優先客戶、流失以轉換視窗和投資回報率優化所需的所有指標，這使企業能夠集中精力進行幹預和活動，以獲得最大影響和更好的投資報酬率。 - 1:1 個人化：WebEngage 使企業能夠大規模提供個人化體驗。透過整合使用者意圖、偏好和其他相關數據，企業可以針對每位客戶量身定制溝通方式，促進全通路客戶參與。還有什麼？ WebEngage 的平台整合快速且簡單。與一系列 ESP 和 MSP 相容，技術團隊只需幾個小時即可完成。業務遍及全球：WebEngage 總部位於印度，已在全球擴展業務，在中東和非洲地區、東南亞和南美洲設有辦事處和業務。
Customer.io
customer.io
Customer.io 是一個客戶參與平台，專為行銷團隊設計，旨在創建數據驅動的行銷活動，在適當的時間透過所有訊息管道接觸到人們。他們的產品套件包括 Journeys（滿足所有參與需求的訊息傳遞自動化工具）和 Data Pipelines（連接整個技術堆疊的客戶資料平台）。 Customer.io 透過結合即時數據和個人化訊息，提供了有效客戶參與的勝利秘訣。 Customer.io 專為規模化而打造，已被超過 5,500 家公司使用，每年發送超過 290 億條訊息。 Customer.io 成立於 2012 年，是一家全球分佈的遠端優先公司，被評為 2022 Inc. 5000 強中成長最快的私人公司之一。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，ConnectWise PSA 15 年來一直是科技公司的首要業務管理平台。
Omni.us
omni.us
唯一一個全通路平台，可讓您在一個地方自動尋找、聯繫和關閉高品質 B2B 客戶。
BenchmarkONE
hatchbuck.com
BenchmarkONE 透過銷售和行銷軟體幫助企業發展。我們是 CRM、電子郵件行銷和行銷自動化的一體化解決方案 - 專為您的工作方式而建立。透過我們易於使用的 SaaS 平台吸引客戶並增加收入。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商務體驗雲，讓品牌能夠提供如此個人化的客戶旅程，就像魔法一樣。它提供了一套可推動真正個人化和數位商務成長的產品，包括： Discovery，提供人工智慧驅動的搜尋和銷售；內容，提供無頭 CMS；和 Engagement，提供領先的 CDP 和行銷自動化解決方案。這些解決方案將統一客戶和產品數據的力量與人工智慧優化的速度和規模相結合，實現可在任何管道和每次旅程中實現轉換的創收數位商務體驗。 Bloomreach 為超過 850 個全球品牌提供服務，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spencer。欲了解更多信息，請訪問 Bloomreach.com。 （Exponea 於 2021 年被 Bloomreach 收購。）
Makesbridge
makesbridge.com
Makesbridge 是全球數以千計的用戶使用的成熟的最佳解決方案。使用該平台進行簡單的群發電子郵件拍攝、每天向數百萬人發送高級 B2C 電子郵件、銷售自動化或行銷自動化。客戶評價稱，如果您需要以合適的價格獲得電力並獲得世界一流的支持，那麼我們對 MailChimp 和 Marketo 來說是一項改進。無論您是尋找簡單的電子郵件還是進階的行銷自動化，Makesbridge 都是最佳選擇。 Makesbridge 與 Salesforce、Netsuite、G-Suite 以及數千種其他基於雲端的 CRM 配合良好。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 透過提供以客戶為中心的技術，幫助各種規模的零售商和品牌解決成長挑戰並創造收入，從而為高風險行業提供支援。該公司為客戶提供業界最廣泛的工具套件來保護、細分和促進所有店內和線上營運。
Force24
force24.co.uk
利用 Force24 培養和擴大您的受眾群體，這是一個強大的行銷自動化平台，可以每天 24 小時進行有意義的對話。
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank 是領先的數位資產管理、品牌入口網站和行銷營運平台，彌合了數位內容爆炸和內容審批之間的差距。 IntelligenceBank 協助全球行銷團隊更快進入市場，保持跨通路品牌完整性，並利用其數位資產管理、線上品牌入口網站和行銷營運軟體實現合法合規。 IntelligenceBank 透過縮小行銷效率、合規性和績效之間的差距來轉變行銷營運。 IntelligenceBank 被全球行銷、品牌、傳播、法律和合規專業人士使用。數百家公司使用 IntelligenceBank，包括航空航太、銀行、教育、政府、保險、醫療保健、飯店、零售、體育等領域的公司。 IntelligenceBank 深受 55 個國家/地區客戶的喜愛，採用人工智慧和自動化來確保品牌快速進入市場、保持品牌一致性並遵守監管合規性。 IntelligenceBank 也為風險經理和公司董事會提供一系列內容合規服務。
Marketing Master IO
marketingmaster.io
一體化多通路行銷平台，協助企業管理 Messenger、簡訊、電子郵件、社群媒體和電子商務行銷。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一體化行銷自動化平台！易於使用但功能強大得令人難以置信。在我們的平台中，您將找到行銷自動化工具 電子郵件行銷 活動管理 調查與評估 登陸頁面 行動應用程式 行動行銷
eTrigue
etrigue.com
eTrigue 是下一代直通行銷服務。我們的使命是透過平台、專家團隊和內容集成，讓合作夥伴行銷變得順暢。我們在我們的平台上開展您的數位行銷活動，以便您可以更快、更好地實現合作夥伴的行銷價值。 eTrigue 是唯一擁有合作夥伴特定平台的合作夥伴行銷服務，旨在代表您進行合作夥伴數位行銷活動。借助為您和您的合作夥伴提供的即時潛在客戶警報以及績效儀表板，您可以追蹤每個 MQL 和銷售人員的後續行動。
Acoustic
acoustic.com
Acoustic Campaign 是專為重視顧客的品牌所打造的多通路行銷平台。我們協助企業透過複雜的客戶旅程，透過各種管道（電子郵件、網路、行動推播、簡訊、彩信、WhatsApp、社群媒體、印刷品等）與客戶建立聯繫。該產品包括各種功能，從日常行銷自動化和活動執行到高度複雜的旅程編排、旅程分析、細分、個人化、高端內容創建和數位體驗分析。借助我們開放且靈活的平台，行銷人員可以連接到任何資料來源並對其資料進行細分以實現超級定位。我們直覺的零代碼 UI 和超個人化功能使行銷人員能夠獨立運行多通路、個人化行銷活動，而無需依賴資料團隊或編碼來實現這一目標。與複雜且昂貴的企業級產品不同，我們為所有行銷人員提供同樣複雜的企業級解決方案。與「單點解決方案」或電子郵件服務提供者不同，我們使您能夠在單一平台上跨多個管道與消費者互動。當您開始擴大規模時，我們幫助行銷人員提出可行的見解並個人化溝通。 Acoustic Marketing Cloud 讓行銷人員掌握主動權，幫助客戶提高長期客戶參與度並推動營收成長。我們的客戶包括頂級品牌和財富 500 強公司。欲了解更多信息，請訪問acoustic.com/products。功能： 旅程編排 電子郵件 SMS/MMS WhatsApp 行動推播 內容管理系統 客戶旅程洞察 整合 細分 社群受眾 拖放表單 Composer 拖放多通路 Composer 事務訊息資料層
Genoo
genoo.com
行銷自動化軟體可以完成您需要做的事情：電子郵件行銷、表單、登陸頁面、潛在客戶培育、潛在客戶評分、調查、評估等- 憑藉業務中排名第一的收件匣交付能力- 將更多電子郵件發送給您的受眾想見他們。我們很榮幸最近獲得了卓越客戶服務獎 - 因為我們熱衷於與客戶合作，以實現他們所設想的成功。您準備好拋棄普通行銷並獲得更好的結果了嗎？是時候以不同的方式進行行銷了。
Right On Interactive
rightoninteractive.com
科技總是在不斷發展，但參與是永恆的。參與的客戶會產生更多收入，並且常常成為您的擁護者。在 Right On Interactive，當行銷人員將參與視為旅程而不僅僅是一場行銷活動時，我們就看到了獲利的持續成長。因此，我們設計了我們的軟體來自動化客戶生命週期行銷的概念，在客戶旅程的每個階段（從潛在客戶到狂熱粉絲）提供對組織最合適和最積極參與的人的可見性。我們基於雲端的解決方案映射了客戶的整個品牌體驗，從訊息傳遞到產品使用。行銷人員和銷售團隊可以準確地了解潛在客戶或客戶與品牌的關係處於什麼位置，以及如何最好地接近他們以最大化終身價值。在 Right On Interactive，我們堅信吸引並獲得最適合終身的客戶。
Lucep
lucep.com
Lucep 的自動潛在客戶資格系統會驗證數字，獲取潛在客戶以確認他們的興趣，並繼續透過電話、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 進行互動。
Inboundio
inboundio.com
Inboundio 是世界上最簡單的數位行銷平台，針對希望組織網路行銷工作的個人和中小型企業，以及希望為其客戶/特許經營商提供易於使用的白標/經銷商服務的代理商或特許經營商。對於最終用戶，Inboundio 提供了一種簡單的方法來完成基本的線上行銷活動（社交媒體發布、登陸頁面、潛在客戶開發、基本CRM、電子郵件和滴灌行銷），而不會過於複雜或價格過高。請造訪 https://www.inboundio.com/ 查看 Inboundio 的影片示範、功能和定價的完整清單。作為經銷商/白標訂閱者，您可以將 inboundio 打造成自己的品牌，創建自己的計劃和定價，並開始賺取經常性收入。除了經常性收入之外，Inboundio 也是一個很棒的工具，可以讓您的代理商追加銷售相關服務，例如電子郵件範本的圖形設計、登陸頁面甚至完整的社群媒體管理。您可以透過讓客戶自行管理來交出控制權，或者您可以透過一個易於使用的儀表板完全控制他們的整個行銷。了解有關 Inboundio 經銷商的更多信息，請訪問 https://www.inboundio.com/Resellers
Synerise
synerise.com
人工智慧驅動的即時互動自動化管理平台。 Synerise 將現代資料收集、處理方法和分析與人工智慧驅動的業務場景執行連接起來。 Synerise 使用 AI 徹底改變了現代資料管理方法。全面的生態系統提供了從多個來源收集有關最終客戶的資訊、分析這些數據並得出業務流程優化結論的能力：所有這些都是即時（毫秒）的。 Synerise 提供自己獨特的、快速反應的資料庫、基於機器學習的現成業務解決方案以及可滿足您的每種需求的開放平台。 Synerise 基於三個技術支柱： 1. Terrarium 數據引擎我們的無模式、面向列和行的資料庫是一種可擴展、超快速的工具，可同時處理數據密集型執行分析和行為數據，以真實創建各種業務場景-時間。玻璃容器是一個
Convertedin
converted.in
Convertedin 是一個電子商務行銷作業系統，它利用數據和購物者的洞察來創建個人化的多通路行銷，從而提高客戶參與度並最大限度地提高投資回報率。使用廣告自動化擴展您的廣告活動在五個不同平台（Facebook、Instagram、Snapchat、TikTok 和Google）上運行、擴展和自動化您的廣告活動使用短信和電子郵件自動化發送有針對性的活動利用客戶的數據發送高度個人化的活動；為您的企業帶來轉換和銷售。使用目錄智慧連結您的商店匯入所有電子商務商店產品並將其分類為可自訂的集合，以便能夠使用它們啟動動態行銷活動。 AI 支援的細分會根據客戶的購物行為將其細分為非常詳細的細分，您可以在行銷活動中輕鬆使用這些細分。 24/7 支援如果您需要支援或建議，我們將竭誠為您服務。我們的團隊全天 24 小時提供服務。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 行銷自動化公司，成立於 2000 年。因此，他們開始建立行銷人員現在喜愛的軟體。透過 Actito，您可以與全球數百、數千甚至數百萬客戶進行個人化互動。 Actito 的目標客戶是希望透過一個易於使用的平台來進行所有行銷活動的大中型公司。您收集的所有客戶資料都集中並整合到客戶資料平台上，並可透過主要行銷管道（即電子郵件、行動裝置和網路）客製化、定位和個人化適時的訊息。 Actito 完全符合歐洲最新的一般資料保護法規 (GDPR)，讓行銷人員可以專注於建立持久且有利可圖的客戶關係。 Actito 在比利時總部經營歐洲業務，並在法國和荷蘭設有辦事處。 Actito 也在北美開展業務，並在加拿大設有辦事處。全球有超過 250 家客戶使用該平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight 是一個客戶參與平台，使企業能夠透過個人化自動化產生更多客戶接觸點並建立品牌忠誠度。該平台具有一系列用於創建和部署活動的工具，以及追蹤這些活動成功情況的分析和報告功能。 Dialog Insight 的主要優勢包括能夠細分和定位客戶群、自動化和個人化溝通以及優化行銷活動以實現最佳績效。 Dialog Insight 提供真正的 1:1 客戶體驗，針對所有通路的正確細分市場，最大限度地提高投資回報率，同時降低成本和時間。
theMarketer
themarketer.com
theMarketer 是一個一體化電子郵件和忠誠度行銷平台，旨在促進業務成長並建立真實的客戶關係。創建100% 個人化的電子報、建立忠誠度計劃、設定自動化流程、發送簡訊和推播通知、透過彈出視窗擴大您的聯絡人清單、依靠RFM 分析、收集回饋和評論，並利用推薦將客戶互動轉變為有意義的關係，提高品牌忠誠度以及顧客終身價值。
OptCulture
optculture.com
OptCulture 是一個專注於零售業的客戶參與和忠誠度解決方案。它吸收來自不同零售系統和來源（如 POS 軟體、電子商務引擎、資訊網站甚至實體形式）的選擇加入的客戶資料。利用這些數據，它為零售商提供購買和行為洞察力，以及執行忠誠度計劃、多通路行銷活動和促銷、瞄準回訪和重複銷售的能力。
AiTrillion
aitrillion.com
體驗由可操作的人工智慧提供支援的行銷自動化 - 取得 AiTrillion！ AiTrillion 是第一個基於 SaaS 的人工智慧支援的電子商務賣家的一體化行銷平台。 AiTrillion 擁有超過 11 個客戶參與管道，與為電子商務行業構建的分析功能相集成，我們專注於連接超過 175 個國家/地區的數百萬客戶之間的點。您所尋找的一切都集中在一個屋簷下，具有整合和創新功能。電子郵件行銷自動化 忠誠度獎勵計畫 產品評論 + 問答 網路推播通知 聯盟行銷 定期會員資格 表單產生器 Ai 工作流程自動化 智慧彈出視窗 公告欄 產品推薦
Leadfox
leadfox.co
Leadfox：您的線上行銷策略的控制中心。 [http://bit.ly/2mj2mMJ] 透過我們的行銷自動化軟體 Leadfox，您可以部署並最大化您的所有行銷策略，包括電子郵件、廣告、登陸頁面、彈出視窗、橫幅、A/B 測試。 Leadfox 被 100 多個國家的數千名用戶使用，是一款經濟實惠、易於使用、自動化、一體化的行銷平台。我們的使命是透過易於使用的解決方案和培訓來幫助中小型企業和機構進入數位行銷世界。更多資訊請瀏覽我們的網站：http://bit.ly/2mj2mMJ
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) 是最聰明的對話式行銷平台，可協助電子商務企業實現多重投資報酬率。該平台使品牌能夠使用聊天機器人進行自動化交易，使用 CRM 管理多任務處理，透過活動創建客製化廣播並獲得即時成長洞察。 BIK（bik.ai）以創建以客戶為中心的平台為願景，正在幫助各個細分領域的企業獲得137倍的投資回報率，並以「讓品牌無限」的口號為全球企業賦能！