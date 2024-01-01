行銷自動化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 維德角

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
行銷自動化軟體旨在自動化行銷任務、簡化工作流程並衡量行銷活動的有效性。這些工具提供了一個用於儲存行銷資訊和互動的集中資料庫，使行銷人員能夠為客戶或潛在客戶創建個人化且及時的體驗。這些平台憑藉著電子郵件、社群媒體、潛在客戶開發、直效郵件和數位廣告等各個行銷方面的自動化功能，提高了行銷效率。 行銷自動化工具的一個重要方面是其分析功能，它允許使用者評估不同細分市場和管道的行銷活動是否成功。這些功能衡量行銷活動對關鍵績效指標 (KPI) 和投資回報 (ROI) 的影響，以及它們對公司整體收入的貢獻。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 100 億封電子郵件。 2017年，該公司每天新增客戶14,000名。...
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一個以數位代理商和顧問為導向的白標銷售和行銷平台。功能包括帶有SmartLists 的CRM、電子郵件、2 向SMS、整合SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫追蹤、通話錄音、強力撥號器、表單產生器、調查產生器、漏斗產生器、網站產生器、線上排程、工作流程自動化、報告、Webhooks 等等！代理帳戶包括為您的客戶提供的無限子（位置）帳戶，可以克隆這些帳戶以加快設定速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 憑證來支援您的帳戶，讓您能夠獲得電子郵件、電話和簡訊的批發費率。從 14 天免費試用開始！
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 變得更加敏捷，這是唯一能夠幫助每個人適應和創新的智慧業務應用程式組合。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，C...
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非營利組織、餐廳、房地產公司的第一大全通路平台。 Manychat 成立於 2016 年，每年支援超過 10 億次對話，在 190 多個國家/地區使用。立即吸引您的客戶。在 Instagram 私訊、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自動進行互動式對話，以發展您的品牌。無論您是希望產生更多潛在客戶、自動化行銷活動，還是透過增加 SLA 時間來提高客戶滿意度，Manychat 都擁有滿足您企業行銷需求的所有工具。這就是聊天行銷和Manychat。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 透過智慧行銷自動化平台推動更智慧的數位關係，該平台由所有客戶推動，並從第一天起就進行了規模化設計。 Klaviyo 建立在靈活、即時的資料庫之上，集中了所有客戶資料（來自整個技術堆疊、任意時間長度、完整的詳細資訊），可以輕鬆創建、交付和優化令人難以置信的複雜和個人化體驗。電子郵件、簡訊、行動應用程式、評論、網路、付費廣告等等。使用 Klaviyo 加入超過 13 萬付費客戶的行列，提高轉換率和客戶終身價值，並以自己的方式成長。了解更多信息，請訪問 klaviyo.com。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，C...
Nielsen
nielsen.com
尼爾森公司（自稱為尼爾森公司，以前稱為 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球行銷研究公司，全球總部位於美國紐約市。北美地區總部位於芝加哥。
Zoho Marketing Automation
zoho.com
行銷自動化軟體可實現更快的業務成長。 Zoho MarketingHub 是一款一體式行銷自動化軟體，可協助您成功管理跨多個管道的行銷活動。產生更多潛在客戶，將其轉化為客戶，並保留更長時間。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培養網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一個綜合電子郵件行銷平台，為小型企業、個人企業家、教練和行銷人員提供強大且價格實惠的工具，以擴大受眾、與訂閱者互動，並將訂閱者轉變為付費客戶。憑藉超過25 年的專業知識，我們的客戶選擇GetResponse 來享受我們用戶友好的解決方案、屢獲殊榮的24/7 客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具– 包括自動化、列表增長以及網絡研討會和直播等其他通訊工具聊天可幫助企業建立個人品牌、銷售產品和服務以及建立社群。需要更先進的平台嗎？ GetResponse MAX 和 MAX² 是為尋求先進行銷功能和可靠支援的高要求使用者提供的解決方案。
OneSignal
onesignal.com
OneSignal 是一個客戶參與平台，讓超過 100 萬家企業每天能夠傳遞超過 12 億則訊息。全通路訊息平台支援電子郵件、推播通知、應用程式內訊息、簡訊和 Apple 的即時活動。 OneSignal 由卓越的架構提供支持，旨在輕鬆幫助您改善行動世界的客戶旅程。 OneSignal 提供直覺的個人化和分析工具、關鍵整合和開放 API，幫助各種規模的企業提供無縫訊息體驗並建立有意義的客戶聯繫。想要了解更多關於 OneSignal 的資訊？請觀看我們的短片，了解其實際效果。 https://onesignal.com/on-demand-demo-videos。如需了解更多信息，您還可以聯繫 ...
Simplero
simplero.com
Simplero 透過將軟體堆疊簡化為一個有趣且易於使用的平台，幫助教練和知識創造者建立他們喜愛的業務和生活，以便他們能夠與客戶建立有意義的關係。從創建課程、建立網站和發送電子郵件，到銷售產品、管理聯盟計劃和自動化。借助 Simplero，您可以在一個地方（而不是到處）經營您的線上業務。 Simplero 幫助領導者建立改變世界的社群。 - 出色的支援 - 建立網站和登陸頁面 - 會員管理 - 電子郵件行銷和自動化 - 付款和訂閱 - 課程和社群 - 客戶洞察
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受團隊喜愛的現代化、經濟實惠的 CRM。它易於使用、易於自訂，並可隨著公司的發展而擴展，解決傳統 CRM 無法解決的常見痛點。 Insightly 協助團隊建立和轉換銷售管道、提高生產力並建立持久的客戶關係。在一款易於使用、靈活且安全且可隨您的業務擴展的CRM 中集中管理您的所有客戶、銷售和業務數據（潛在客戶、聯絡人、電子郵件、事件、報價、項目、任務、機會和業務報告） 。利用 Insightly 的企業級產品、價格手冊和報價 (PPQ) 功能提高銷售效率和透明度。在 Insightly 平台內快速搜尋、追蹤和管理數百萬種不同的產品和服務。將產品和服務與個人機會連結起來，...
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud 協助超過 23,000 家電子商務企業在最關鍵的流程（運輸）上節省時間、精力和金錢。連接到您最喜愛的承運商並在全球範圍內高效運送。透過品牌追蹤郵件、追蹤頁面和完全自助式退貨入口網站超越客戶期望。透過可擴展的 Sendcloud 運輸平台，讓您的商店為國際發展做好準備。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。借助Agile CRM，中小型企業現在可以： - 通過簡單而強大的拖放編輯器自動化營銷、銷售和客戶保留流程- 將網站訪問者直接轉換為CRM 中的潛在客戶- 根據網絡或電子郵件活動自動培育、追蹤和評分潛在客戶- 實現多渠道通信，能夠從同一頁面向聯繫人打電話、發送電子郵件或發推文- 監控客戶行為並獲取客戶活動的實時警報- 管理幫助台票證，將所有客戶歷史記錄集中在一個地方- 擁有詳細的信息在一頁中記錄所有客戶的詳細信息和通信歷史記錄，並按時間順序排序 - 使用廣...
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一體化小型企業管理軟體，可協助您簡化業務，以便您可以重新做自己喜歡的事情。借助 Thryv，小企業主可以更好地溝通、解決更多業務挑戰並變得更有條理。與 Thryv 合作，超越客戶的期望並增強您的線上形象，這一切只需一次登入即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，專家了解小型企業主的目標和獨特需求。 Thryv 手把： * 客戶溝通 * 估價、發票和付款 * 預約安排 * 聲譽管理 * 社群媒體管理等等！ Thryv 可以自動執行任務，並將客戶置於業務中心，透過一款易於使用的軟體，可輕鬆接觸更多客戶、保持井然有序、更快獲得付款並自動產生評論。 Th...
Omnisend
omnisend.com
Omnisend 是一個電子郵件和簡訊行銷平台，具有一套專門用於幫助電子商務商店更快發展線上業務的功能。與主要電子商務平台的一鍵整合、預製自動化和電子郵件範本以及屢獲殊榮的 24/7/365 即時客戶支援使任何規模的品牌都可以輕鬆銷售更多產品，而無需支付過高的成本。加入超過 100,000 個使用 Omnisend 自動發展業務的電子商務品牌，透過快速建立、高度相關的電子郵件和簡訊來轉換客戶。 - 發送新聞通訊和有針對性的活動使用我們的拖放電子郵件生成器和各種現成的電子郵件模板，在幾分鐘內創建精美的可購物電子郵件。添加優惠券代碼、自動挑選和插入產品以及自動向非開啟者重新發送活動 - 所有這些都...
Drip
drip.com
Drip 是一個行銷自動化平台，可協助成長中的電子商務品牌推動重複購買和品牌忠誠度。 Drip 為 30,000 多名電子商務行銷人員提供了強大的工具來了解客戶並向其行銷。您將把所有客戶資料轉化為 Drip 中的動態細分，並透過一次性的自動化行銷活動吸引客戶。使用 Drip 的自動化、電子郵件和現場訊息來吸引客戶再次購買。透過在一個平台上提供設計精美的電子郵件和高級彈出視窗來節省成本。試用 Drip 14 天，看看您最愛的電子商務品牌為何轉向使用 Drip。
Contlo
contlo.com
Contlo 是領先的生成式人工智慧行銷平台，可透過全通路行銷活動、即時生成式客戶旅程、人工智慧驅動的一對一超個人化細分以及有關客戶行為的可行見解來推動自主客戶參與。 Contlo 專為人工智慧優先的世界而打造，使現代企業能夠利用人工智慧來協調其端到端行銷。該平台幫助品牌提高客戶終身價值、提高客戶參與度並提供超個人化體驗以留住最有價值的客戶。 Contlo 受到數千家快速發展的企業的信賴，可透過吸引忠實客戶並在整個客戶生命週期中更快地做出數據驅動的決策來提高銷售。使他們能夠借助以下工具衡量和優化個人客戶體驗： * 針對每個顧客接觸點的自主個人化行銷活動： 透過電子郵件、簡訊、WhatsAp...
Customer.io
customer.io
Customer.io 是一個客戶參與平台，專為行銷團隊設計，旨在創建數據驅動的行銷活動，在適當的時間透過所有訊息管道接觸到人們。他們的產品套件包括 Journeys（滿足所有參與需求的訊息傳遞自動化工具）和 Data Pipelines（連接整個技術堆疊的客戶資料平台）。 Customer.io 透過結合即時數據和個人化訊息，提供了有效客戶參與的勝利秘訣。 Customer.io 專為規模化而打造，已被超過 5,500 家公司使用，每年發送超過 290 億條訊息。 Customer.io 成立於 2012 年，是一家全球分佈的遠端優先公司，被評為 2022 Inc. 5000 強中成長最快的...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一個客戶參與平台，適用於渴望產生影響力的電子商務行銷團隊，這些團隊希望成為執行長精乾且強大、值得信賴的收入成長合作夥伴。我們的人工智慧驅動解決方案已被50個國家的2000多家中型企業以及沃達豐、鱷魚、新百倫和維多利亞的秘密等許多全球知名品牌採用。 SALESmanago 透過利用三個原則來實現收入成長最大化和改善電子商務 KPI 的承諾：(1) 客戶親密度，基於零資料和第一方資料創建真實的客戶關係； (2) 精準執行，透過超個人化提供卓越的全通路客戶體驗； (3) 成長智慧將人類和基於人工智慧的指導結合，實現務實、更快的決策，從而實現最大影響。更多資訊：www.sal...
Regal.io
regal.io
Regal.io 是一款外撥電話和簡訊銷售解決方案，旨在推動更多對話，以便 B2C 品牌能夠更快地實現其成長目標。包括SoFi、Ro、Angi、The Farmer's Dog、Fidelity Life、Career Karma 和AAA 在內的100 多個領先品牌使用Regal.io 透過事件驅動的電話和簡訊主動與客戶即時互動，從而實現更高的轉換率和更多收入。
vcita
vcita.com
vcita 讓您能夠透過直覺的管理平台專注於發展業務、保持井井有條並提供卓越的客戶體驗。自動執行耗時的管理任務，例如收款和計費、日程安排、客戶提醒和管理 - 透過記錄筆記並從友好的儀表板查看客戶付款歷史記錄來追蹤您與客戶的互動。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一個數據驅動的行銷自動化平台，為您提供 360 度客戶視圖，使您能夠透過清理資料、細分受眾和個人化自動化行銷活動來加速銷售並最大限度地保留客戶。將客戶數據轉化為銷售額從未如此簡單。
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss 是一款一體化銷售、行銷、通訊和自動化軟體平台，適用於各行業的本地企業，包括家庭服務、零售、汽車、房地產、專業服務等。 SalesBoss 將銷售、行銷、簡訊、電子郵件、電話、日曆、網路聊天、收件匣、管道、評論、付款、網站、管道和自動化的功能結合在一個人工智慧驅動的解決方案中。從潛在客戶捕獲和培育到交易完成和客戶保留，Salesboss 可協助您在一個易於使用的平台上管理整個銷售管道。此外，其內建的自動化功能透過自動執行重複任務來節省時間並提高效率。本地企業可以組織資料、產生更多潛在客戶、創建強大的管道並更快地完成更多交易。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個以洞察為導向的客戶參與平台，受到超過 1,200 個全球消費品牌的信賴，例如 Ally Financial、McAfee、7-11、三星、Flipkart、達美樂、雀巢、德國電信、Airtel 等。來自超過 35 個國家的數位優先品牌和企業品牌使用 MoEngage 每月為超過 12 億客戶提供數位體驗，每天發送 32 億則訊息。 MoEngage 在 10 個國家設有辦事處，並獲得高盛資產管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matri...
SocialHub
socialhub.io
SocialHub 是世界上最簡單的社群媒體管理軟體。只需點擊幾下，即可比以往更快地建立和安排 Facebook 貼文和廣告。在您使用過的最簡單的介面中規劃您的所有內容。作為一個具有強大協作功能的團隊一起工作，並透過簡單易懂的分析讓您一目了然地了解哪些內容有效。 只需點擊幾下即可規劃、安排、推廣和分析社交媒體帖子，每天節省數小時的時間。唯一的問題是：你打算用這些額外的時間做什麼？
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在確保更多客戶一次又一次地回到您的業務。它易於學習和使用，這意味著您可以輕鬆執行有影響力的行銷活動。透過 Retainly，您可以讓客戶保持參與並建立更牢固、更持久的關係。
Insider
useinsider.com
Insider 是一個用於建立個人化跨通路體驗的單一平台，使企業行銷人員能夠跨通路和系統連接客戶數據，使用 AI 意圖引擎預測他們的未來行為，並建立個人化的客戶體驗。行銷人員使用 Insider 的平台跨 Web、應用程式、Web 推播、電子郵件、簡訊、WhatsApp Commerce 等提供一致且引人入勝的體驗。最近獲得獨角獸地位的 Insider 也受到納斯達克的祝賀，成為世界上唯一由女性創立、女性領導的 B2B SaaS 獨角獸之一。 CrunchBase 最近將 Insider 聯合創始人兼執行長 Hande Cilingir 評為美國以外的頂級女性執行長之一。三分之一的財富 500...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一體化客戶體驗和資料平台 (CXDP)，使行銷團隊能夠透過高度個人化的跨通路旅程超越客戶期望。借助 Dotdigital，行銷人員可以無縫地統一、豐富和細分客戶資料。 Dotdigital 打破了資料孤島，簡化了決策，並為實現大規模客戶參與的行銷創意鋪平了道路。憑藉強大的 AI 功能，Dotdigital 可以輕鬆實現跨網路、電子郵件、簡訊、WhatsApp、聊天、推播、社交、廣告等的深度個人化體驗的自動化。 Dotdigital 受到電子商務、零售、非營利、教育、金融服務和其他領域 4,000 多個品牌的信賴，為全球行銷人員提供支援。 Dotdigital 總部位...
CamBuildr
cambuildr.com
提高意識、吸引志同道合的人、吸引支持者：開展運動從未如此簡單。但這仍然很困難 - 管理大量不同的工具和應用程序，跨所有平台同步數據，同時保持 GDPR 合規性。這就是我們創建 Cambuildr 的原因，這是第一個歐洲製造的數位運動一體式解決方案。
Activepieces
activepieces.com
Activepieces 是一個無程式碼工作流程自動化建構器，可讓您實現組織從行銷到銷售和營運的各個部門的自動化。例如，您可以接收有關 Stripe 上付款的 Slack 通知。
Solitics
solitics.com
Solitics 是一個創新的客戶參與平台，專門從事訪客活化、客戶參與和最先進的分析套件。該平台使 B2C 品牌能夠自動化、個人化並全面管理其客戶生命週期，實現最雄心勃勃的願景並推動成長。憑藉對快速實施（45 天內上線！）和持續創新的承諾，Solitics 合作夥伴和客戶在轉換、保留和生命週期價值方面見證了出色的成果。多個垂直領域的數百個全球品牌正在利用 Solitics 以創新和個性化的方式即時吸引客戶。
Dittofeed
dittofeed.com
Dittofeed 是 Klaviyo 和 Customer.io 等平台的開源替代品。它是一個可自行託管的客戶參與平台，提供簡化的介面，用於建立訊息範本、客戶細分和客戶旅程，以實現行銷推廣自動化。 Dittofeed 擁有 MIT 許可的一鍵部署、自架選項以及雲端託管產品。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一體化行銷自動化平台！易於使用但功能強大得令人難以置信。在我們的平台中，您將找到行銷自動化工具 電子郵件行銷 活動管理 調查與評估 登陸頁面 行動應用程式 行動行銷
Mautic
mautic.org
Mautic 是一款開源跨通路行銷活動管理軟體解決方案，旨在幫助用戶建立電子郵件、培養行銷活動、個人化訊息、執行 A/B 測試和衡量結果。此開源產品受到社群支持。
Ontraport
ontraport.com
Ontraport 是一款無程式碼業務軟體，可協助服務企業實現系統化和規模化。 Ontraport 管理並自動化整個購買週期，從而實現更快的成長，同時讓企業主和團隊能夠釋放更多的客戶價值。 Ontraport 的全套行銷、銷售和業務營運功能包括 CRM、自動化、付款、銷售管道、網路應用程式、追蹤、電子郵件和簡訊、登陸頁面和會員網站。各類服務提供者（包括顧問和代理商、教練和顧問以及個人和專業服務提供者）都相信 Ontraport 能夠以更少的工作實現更大的成長。欲了解更多信息，請訪問 www.ontraport.com。
Iterable
iterable.com
Iterable 是一個客戶溝通平台，它匯集了即時客戶數據和創造體驗的能力，以創紀錄的時間跨渠道激活客戶——我們幫助品牌透過大規模的協調、個性化和動態溝通提供愉悅的體驗。憑藉由 Iterable AI 提供支援的智慧個人化解決方案、Catalog 的個人化動態內容功能以及一流的跨通路個人化工具套件，Iterable 協助品牌重新定義客戶體驗。透過讓 Iterable 成為現代成長堆疊的焦點，您可以透過電子郵件、簡訊、行動推播、網路推播、應用程式內通知、社交等方式為客戶創建無縫體驗。請造訪 Iterable.com 以了解更多資訊。
Bento
bentonow.com
Bento 是一個為線上企業創建的強大的訊息自動化平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
Braze
braze.com
Braze 是領先的客戶參與平台，致力於在消費者和他們喜愛的品牌之間建立持久的聯繫。 Braze 允許任何行銷人員從任何來源收集任意數量的數據並採取行動，以便他們可以透過一個平台在管道上創造性地與客戶即時互動。從跨通路訊息傳遞和旅程編排到人工智慧驅動的實驗和優化，Braze 使公司能夠與客戶建立和維持絕對有吸引力的關係，從而促進成長和忠誠度。該公司被評為2024 年《美國新聞》最佳工作科技公司、《Great Place to Work》評選的2023 年英國最佳女性工作場所，並被Gartner® 評為2023 年多渠道營銷中心魔力像限™ 的領導者Forrester Wave™：跨通路行銷中心，...
Kizen
kizen.com
Kizen 幫助企業領導者賦予其團隊前所未有的自主權、效率和敏捷性。使用 Kizen 作為企業的核心，與您目前的技術堆疊整合或為您的所有資料、銷售、行銷、人力資源和營運計劃提供支援。銷售生產力和可預測性飆升。透過建議的下一步最佳行動、預測性預測和低績效警報，更快完成更多交易。人工智慧驅動、自動部署的一對一旅程。超自動化的客戶旅程，可從您業務中的每個數據點中學習。極速辨識並聘用明星人才。人工智慧輔助人力資源管理可快速招募、自動化和調整工作流程，並保留您的 MVP。人工智慧加速 IT 支援、資料操作和應用程式創建。統一、集中的資料加上無程式碼介面，讓您可以在數小時內啟動，而過去需要數週時間。使用自...
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 為 60,000 多家合作夥伴提供端到端電子商務平台，這些合作夥伴向全球超過 550 萬家中小企業 (SMB) 銷售數位產品和服務。這些合作夥伴包括行銷機構、獨立軟體供應商 (ISV) 和媒體公司。 Vendasta 平台使這些團體能夠輕鬆地從基於雲端的技術市場採用新的解決方案，並以自己的品牌向中小型企業客戶銷售這些解決方案。該平台提供由人工智慧驅動的行銷自動化、銷售工具和整合的 CRM，以促進產品進入市場。它還包括項目、訂單和計費管理系統，以幫助透過機器人流程自動化進行擴展。中小型企業只需一次登入即可存取以 Vendasta 客戶品牌購買的所有解決方案。他們喜歡一個包含處方...
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
隆重介紹 La Growth Machine，這是第一個多通路勘探平台，可讓您透過 LinkedIn、電子郵件和 Twitter 與潛在客戶進行對話。透過 La Growth Machine，您可以： - 從 LinkedIn 或 CSV 檔案匯入潛在客戶，以輕鬆管理您的勘探工作。 - 透過詳細資訊豐富您的聯絡人的個人資料，包括專業和個人電子郵件地址、電話號碼、LinkedIn 和 Twitter 個人資料，以獲得有關您的潛在客戶的寶貴見解。 - 建立多通路探勘序列，以跨多個接觸點有效地與您的潛在客戶互動。 - 自動同步 CRM 中的互動（包括與 HubSpot 和 Pipedrive 或 Z...
CleverTap
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CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Referrizer
referrizer.com
世界上最先進的行銷自動化平台，為您的本地業務提供支援。透過我們的免費試用帳戶獲得更多客戶、最大限度地提高推薦並提高您的客戶保留率。與當地企業主合作，發現大量優質應用程式和預先建置的集成，以進一步提高績效。免費註冊（無需信用卡）。
VipeCloud
vipecloud.com
具有令人耳目一新的人性化風格的成長軟體。 CRM、電子郵件行銷、社群貼文、簡訊、影片電子郵件、整合等等。 您獲得的支援越好，您的業務發展就越快。
Kartra
home.kartra.com
Kartra 是一個一體化的商業平台，供經驗豐富的創作者、教練和專家透過他們的知識和服務在線上獲利。該平台包括行銷和銷售數位產品所需的一切，例如電子郵件行銷、會員網站、頁面和結帳。透過 A/B 測試、漏斗模擬器和即時漏斗分析來預測、自動化和優化您的銷售。
Shape Software
setshape.com
Shape 是專門建置的銷售和行銷自動化軟體，具有可針對任何企業進行配置的預先建置功能。易於使用的介面為您的團隊提供支持，並將您業務的各個方面整合到一個人工智慧平台中。 Shape Software 為您的團隊提供了一個協作空間，讓他們在所做的一切事情上保持一致和高效，無論是簡化銷售管道、透過行銷序列和數位廣告吸引更多潛在客戶、培養客戶關係、無縫溝通還是追蹤項目。立即開始透過 Shape 增加您的收入。
Leadfox
leadfox.co
Leadfox：您的線上行銷策略的控制中心。 [http://bit.ly/2mj2mMJ] 透過我們的行銷自動化軟體 Leadfox，您可以部署並最大化您的所有行銷策略，包括電子郵件、廣告、登陸頁面、彈出視窗、橫幅、A/B 測試。 Leadfox 被 100 多個國家的數千名用戶使用，是一款經濟實惠、易於使用、自動化、一體化的行銷平台。我們的使命是透過易於使用的解決方案和培訓來幫助中小型企業和機構進入數位行銷世界。更多資訊請瀏覽我們的網站：http://bit.ly/2mj2mMJ
Dashly
dashly.io
Dashly 是一個對話式行銷平台。它透過將與客戶的每次互動轉變為人與人之間的對話，幫助 700 多家 SaaS 和 EdTech 公司提高轉換率和收入。透過通話安排和視訊通話將其提升到另一個層次。透過主動訊息傳遞、聊天機器人和彈出窗口，您可以產生更多潛在客戶並對其進行篩選。潛在客戶在 eCRM 中收集並進行細分 - 這就是您開始電子郵件行銷的方式。管理手動和觸發通訊 - 這些可透過即時聊天訊息、彈出視窗和電子郵件來實現。特點： - 使用由易於使用的 Chatbot Builder 製作的聊天機器人來捕捉潛在客戶； - 在 eCRM 中儲存和管理它們； - 追蹤訪客的行為； - 使用彈出視窗提...
Signpost
signpost.com
Signpost 是完整的自動化解決方案，用於收集客戶回饋、獲得更多更好的評論、贏得新客戶、獲得推薦並增加回頭客業務。