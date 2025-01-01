行銷分析軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
行銷分析軟體包含工具和流程，使組織能夠透過衡量績效來評估和監督其行銷活動。從本質上講，這些解決方案簡化並增強了企業的行銷策略和活動。透過利用行銷分析軟體，企業可以透過識別有效的行銷方法來提高投資報酬率 (ROI)，從而調整行銷活動以最大限度地提高轉換率和銷售額。 此類軟體考慮跨不同管道和目標受眾的行銷工作，涵蓋電子郵件行銷、社群媒體、數位廣告和網路分析。行銷分析軟體通常作為獨立解決方案提供，透過與公司的行銷技術堆疊（包括行銷自動化軟體、CRM 軟體、數位廣告軟體和數位分析軟體）連接來整合行銷活動數據。然而，一些一體化行銷平台（例如某些行銷自動化產品）配備了內建報告功能。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一個針對小型企業的全方位行銷平台，提供電子郵件營銷、自動化、報告分析和客戶關係管理工具。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是一個數字營銷平台，提供 SEO、廣告、內容和社交媒體工具，幫助企業管理和衡量其在線行銷活動。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365是一款雲端業務解決方案，整合ERP和CRM功能，提升企業的生產力與運營靈活性。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo是一個營銷自動化平台，幫助企業管理客戶數據，創建個性化的行銷活動，並提高轉換率和客戶忠誠度。
CallRail
callrail.com
CallRail是一個呼叫跟踪和營銷分析平台，幫助企業追蹤潛在客戶的來源，管理客戶互動，並提供實時見解以優化行銷。
Looker
looker.com
Looker是一個商業智能工具，利用LookML建模語言，使企業能夠方便地執行數據分析，嵌入於工作流中。
Constant Contact
constantcontact.com
持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics是一個專為行銷代理商設計的報告平台，整合多個行銷渠道，提供自訂儀表板和報告，自動化數據管理。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
Nielsen
nielsen.com
Nielsen應用程序提供消費者行為和市場趨勢的數據分析，幫助企業優化決策和提升業務績效。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago是一個客戶互動平台，幫助中型企業自動化營銷流程，增強客戶關係並改善業務績效。
Funnel
funnel.io
Funnel是個行銷數據中心，幫助團隊收集、存儲與分享行銷數據，並進行分析，無需編寫程式碼。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一個產品表現管理平台，幫助零售商分析產品在整個生命週期的表現，以便做出更明智的決策。
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Zoho營銷自動化是一個綜合工具，幫助企業自動化營銷流程，管理多渠道行銷，增強客戶互動並提高轉化率。
Factors.AI
factors.ai
因素.AI幫助B2B SaaS行銷人員整合數據，分析行銷活動的影響，提高投資回報率並提供關鍵見解。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard是一個簡單的工具，用於創建和共享實時商業儀表板，幫助團隊追蹤和可視化關鍵數據。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI是一個基於人工智能的品牌管理平台，幫助營銷人員制定品牌策略、測試創意資產及實時監控品牌表現。
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph是一個整合營銷數據的平台，簡化數據管理、可視化和報告，讓行銷團隊輕鬆監控和分享績效。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360是一個數據驅動的營銷自動化平台，幫助企業整合客戶數據，創建個性化的營銷活動以提高客戶參與度和保留率。
Reportei
reportei.com
Reportei是一款報告與儀表板應用，能快速整合多個數位行銷平台的主要指標，簡化報告流程，提高工作效率。
DashThis
dashthis.com
DashThis是一個無需代碼的數據集成和報告工具，能從30多個數據來源創建儀表板，專為營銷專業人員設計。
Vaizle
vaizle.com
Vaizle是一個營銷分析平台，幫助營銷經理和代理商可視化數據，提供社交媒體和廣告分析，從而支持數據驅動的決策。
Databox
databox.com
Databox是一個商業分析平台，幫助企業整合數據、建立自定義儀表板、追踪績效及生成報告，以支持明智的決策。
Dataslayer
dataslayer.ai
Dataslayer是一款報告自動化工具，幫助用戶從多個數據源快速導入和管理數字營銷數據，支持在多種報告平台使用。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics為企業提供全面的呼叫跟踪和分析工具，有助於優化營銷策略和提升客戶互動。
Mandala AI.
mandalasystem.com
Mandala AI是一個線上監控工具，提供商業分析，幫助企業獲取市場洞察、消費者行為及競爭對手分析等重要數據。
MoEngage
moengage.com
MoEngage是一個跨渠道客戶參與平台，幫助企業通過個性化的實時洞察和通訊增強用戶參與和忠誠度。
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq是一款管理聯繫人、活動、時裝秀、電子郵件活動、數位展廳和線上新聞室的應用程式。
EasyInsights
easyinsights.ai
EasyInsights 將廣告成本、點擊數、應用分析、網站轉換和 CRM 數據整合，幫助用戶自動化資料處理並生成洞察。
Metrics Watch
metricswatch.com
Metrics Watch 是一款電子郵件報告工具，提供網絡分析、SEO、PPC、SEM 和社交媒體的報告，直接發送至客戶的郵箱。
Lexer
lexer.io
Lexer是一個客戶數據和體驗平台，使企業能夠實時了解客戶，並提供行銷、銷售和客戶服務的整合解決方案。
Otterfish
otterfish.com
Otterfish 是一款簡便的 Facebook 和 Instagram 廣告管理應用，專為中小企業設計，提供廣告創建、發佈、受眾測試及績效追蹤等功能。
Marketing Evolution
marketingevolution.com
營銷Evolution應用程序幫助企業整合和追蹤營銷活動，提供數據分析和工具，以優化策略和提高投資回報率。
Solitics
solitics.com
Solitics是一個創新的客戶互動平台，幫助企業自動化和個性化客戶生命周期管理，促進數據整合與分析。
Octane11
octane11.com
Octane11是一個專注於B2B的數據分析和協作平台，幫助企業整合和分析營銷、銷售及產品使用數據，以提高業務績效。
Supermetrics
supermetrics.com
Supermetrics 透過將數據從多個營銷平台整合到分析和報告工具中，幫助用戶簡化營銷報告和決策過程。
Oviond
oviond.com
Oviond是一個數字營銷平台，提供自動化的報告和數據整合工具，幫助企業和代理商簡化數據管理與分析流程。
GoSquared
gosquared.com
GoSquared 是首個可持續的電子郵件行銷平台，幫助用戶發送更好的電子郵件活動，擴大受眾並保護地球。
GAannotations
gaannotations.com
GAannotations 應用程式可自動化 Google Analytics 標註，支持 GA4 和 Universal Analytics，允許手動或批量上傳標註。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是一個 B2B 的分析與歸因平台，整合行銷、產品、收入和銷售數據，以測量管道和買家的旅程。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。
VWO
vwo.com
VWO是一個網路測試和轉換優化平台，幫助企業增強用戶體驗並提高網站轉化率，提供實驗工具和分析功能。
Attribution
attributionapp.com
歸因是一款多點觸摸歸因工具，用於追蹤廣告支出、轉化等數據，幫助企業優化營銷策略及ROI。
Screenful
screenful.com
Screenful是一款項目管理工具，提供視覺化儀表板和自動化報告，幫助團隊追踪項目進展和關鍵指標，提升效率和可見性。
RedTrack
redtrack.io
RedTrack是一個數據跟踪與分析平台，協助數位行銷人員即時獲取轉換數據，優化廣告活動並增進投資回報率。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款 AI 驅動的 CRM，幫助大型零售商及 D2C 品牌透過理解顧客來提升重複銷售，並優化行銷活動。
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow 是一款行為分析工具，幫助企業透過熱圖和會話回放來優化網站用戶體驗，分析訪客行為並提高轉換率。
Act-On
act-on.com
ACT-ON是一個營銷自動化平台，幫助企業管理與優化營銷活動，並提升客戶互動與轉化率。
Newzoo
newzoo.com
Newzoo是一個遊戲數據平台，提供全球超過10000款遊戲的玩家行為、消費和觀眾分析，幫助企業了解市場趨勢和玩家偏好。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一個全面的客戶參與和數據平台，幫助企業通過多渠道自動化增強客戶關係與留存。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一款強大的通知基礎設施，通過 API-first 方法簡化產品通知，支持多渠道發送，並提供實時分析及用戶偏好管理。
Woopra
woopra.com
Woopra是一個客戶旅程分析平台，幫助企業追蹤和分析客戶行為，提供實時報告和洞察，以改善客戶參與和保留。
Reeport
reeport.io
Reeport是一個報告工具，可幫助用戶創建、管理和共享數據報告，支持Excel、Power Point和PDF等多種格式。
Nugit
nugit.co
Nugit 是一個自動化的數據故事平台，幫助用戶從複雜的數據中提取見解和機會，提供易於理解的數據故事。
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Octoboard是一個營銷機構應用，提供自動報告和客戶門戶，整合50多個營銷平台，幫助企業跟踪和分析數據。
Magnews
magnews.it
Magnews 是一個統一平台，用於管理客戶旅程及提升客戶價值，涵蓋策略定義、旅程設計和活動執行，幫助行銷和銷售團隊協作。
xiQ
xiqinc.com
xiQ應用程式結合神經科學、心理學與AI，提供個性化銷售與行銷平台，幫助了解消費者心態及影響購買決策的因素。