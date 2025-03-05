行銷分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏克蘭

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
行銷分析軟體包含工具和流程，使組織能夠透過衡量績效來評估和監督其行銷活動。從本質上講，這些解決方案簡化並增強了企業的行銷策略和活動。透過利用行銷分析軟體，企業可以透過識別有效的行銷方法來提高投資報酬率 (ROI)，從而調整行銷活動以最大限度地提高轉換率和銷售額。 此類軟體考慮跨不同管道和目標受眾的行銷工作，涵蓋電子郵件行銷、社群媒體、數位廣告和網路分析。行銷分析軟體通常作為獨立解決方案提供，透過與公司的行銷技術堆疊（包括行銷自動化軟體、CRM 軟體、數位廣告軟體和數位分析軟體）連接來整合行銷活動數據。然而，一些一體化行銷平台（例如某些行銷自動化產品）配備了內建報告功能。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一個專為小型企業建造的多合一營銷平台。借助報告和分析，營銷CRM，電子郵件活動，新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶放在中心，以便您可以更智能營銷和更快地發展業務。 MailChimp的Marketing＆CRM移動應用程序可幫助您從第一天開始更智能營銷和更快地發展業務。訪問您所需的工具，無論您的工作帶任何地方都需要您，並在幾分鐘之內啟動並運行 - 無需經驗。借助MailChimp，您將永遠不會錯過任何機會進行銷售，帶回客戶，找到新訂戶或分享品牌的使命。 使用MailChimp進行： *營銷CRM-跟上與MailChimp的營銷CRM的聯繫。使用聯繫導入工具（例如名片掃描儀）查找並添加新客戶。跟踪觀眾成長並查看有關儀表板上個人聯繫的見解。在一個地方完成所有操作 - 直接從應用程序中致電，短信和電子郵件。記錄註釋並在每次交互後添加標籤，以記住重要細節。 *報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和營銷業績。跟踪所有廣告系列的結果，並就如何改進獲得可行的建議。查看電子郵件活動，登陸頁面，Facebook和Instagram廣告，社交媒體帖子和明信片的報告和分析。 *電子郵件和自動化 - 創建，編輯和發送電子郵件營銷活動，新聞通訊和自動化。通過一鍵式重新發送給非開放器和產品重新定位電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook＆Instagram廣告 - 草稿和發布廣告，設定預算並針對特定組。吸引新朋友，參與現有聯繫人，設置自定義受眾或帶回網站訪問者。 *營銷建議 - 獲得可行的建議，以幫助改善營銷。知道何時該設置廢棄的購物車電子郵件或提醒您設置品牌的徽標。 *品牌管理 - 將設備的圖像直接上傳到MailChimp中，並在所有廣告系列中使用它們。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
SEMrush
semrush.com
Semrush是領先的在線可見性管理SaaS平台，它使企業能夠在全球範圍內運行搜索引擎優化，點擊付費，內容，社交媒體和競爭性研究活動，並從在線營銷中獲得可衡量的結果。 Semrush為公司提供了跨各種營銷渠道的廣告系列的見解和解決方案。 Semrush，擁有超過87,000個付費客戶。 Semrush數量：-808m桌面域配置文件和3210萬的移動域配置文件- 超過43萬億個反向鏈接和超過250億的URL每天爬行，超過243億個關鍵字和2000萬個關鍵字的想法-財富500強公司中的30％ - Semrush作為他們的首選營銷工具
Looker
looker.com
Looker 正在為現代公司重塑商業智慧。 Looker 的工作方式與網路的工作方式相同：基於瀏覽器，其獨特的建模語言可讓任何員工利用最佳資料分析師的工作成果。 Looker 100% 在資料庫內運行，利用最新、最快的分析資料庫，即時取得真實結果。
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。 CallRail 是領先的智慧平台，讓各種規模的企業輕鬆自信地進入市場。 CallRail 的解決方案為全球超過200,000 家公司提供服務，幫助企業追蹤並歸因其行銷旅程中的每條銷售線索，捕獲和管理每個電話、簡訊、聊天和表單，並使用即時洞察來優化其行銷。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard 是一款用於建立和共享即時業務儀表板的輕鬆工具。 Geckoboard 旨在幫助團隊領導為其團隊和整個組織提供即時數據，它直接與 80 多種不同的工具和服務集成，幫助您提取數據並在幾分鐘內向其他人展示專業外觀的儀表板。無需編碼或培訓。透過簡單的拖放式介面直接在瀏覽器中建立儀表板，並從無生氣的報告和電子表格中提取重要的數字、指標和 KPI。 Geckoboard 讓您的關鍵數據對每個人都更具吸引力，其視覺化效果讓任何人都能一目了然，並且會自動更新以始終保持最新狀態。使用狀態指示器突出顯示某些指標中值得注意的變化，這些指示器會引起人們對錶現高於或低於預期的數字的注意，並通過單擊直觀地顯示您正在努力實現的目標。無論您的團隊如何運作，Geckoboard 都能讓您的儀表板共享變得簡單。複製並貼上指向可在任何 Web 瀏覽器中查看的即時儀表板的鏈接，或邀請您的團隊成員登入、查看甚至創建自己的儀表板。對於定期更新，您可以安排透過電子郵件發送儀表板的螢幕截圖，或定期發佈到 Slack 頻道。為了獲得最大的可見性，Geckoboard 具有「發送到電視」功能，可讓您將帳戶與大螢幕或電視上的瀏覽器配對，並選擇您想要在其中顯示的儀表板。它甚至可以在一個螢幕上循環瀏覽多個儀表板。我們提供了易於遵循的說明，說明如何使用價格實惠的現成硬體在一個下午實現這一目標。最後，您可以透過在行動裝置的瀏覽器上登入您的帳戶來隨時隨地追蹤關鍵數字，您可以在其中存取儀表板，該儀表板的格式完美適合較小的螢幕。 14 天免費建立您的第一個儀表板 - 無需付款詳細資訊。
Supermetrics
supermetrics.com
Supermetrics可以幫助超過750k的營銷人員和分析師將數據從Facebook，Google和HubSpot等流行的營銷和廣告平台移至他們最喜歡的分析，報告和數據倉庫平台。超過15％的全球廣告支出是通過超級驗證的。 您所有需要的營銷數據。 Supermetrics簡化了從100多個銷售和營銷平台的數據傳遞到分析工具，而報告工具則用來做出更好的決策。借助Supermetrics，企業可以從營銷和銷售平台（例如Facebook廣告，Google Analytics（Analytics）和Instagram）中匯總孤立的數據，並將其用於其首選報告，分析和存儲平台- 無論是BI工具，電子表格，數據可視化是否是BI工具，工具，數據湖或數據倉庫。結果是通過消除手動副本/粘貼以及基於數據支持的決策改善營銷績效，對您的營銷數據進行了更大的了解，大量時間和成本節省。 無論您是想在數據可視化工具中創建令人驚嘆的儀表板，在電子表格中進行一些嚴重的數字處理，還是將營銷數據移至數據倉庫中，我們都可以退縮。只需選擇您的數據目的地即可開始。 將您的營銷數據移至Google表，Google Data Studio，Microsoft Excel，Google Bigquery或Suneflake的SuperMetrics。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Airbridge
airbridge.io
Airbridge 是一個統一的測量解決方案，將行動測量(MMP)、多點觸控歸因(MTA)、增量和行銷組合建模(MMM) 打包到一個統一的儀表板中，幫助行銷人員發現並最大限度地提高其真正的成長來源，同時授權他們使用深度連結、即時行銷分析、受眾建立和詐欺防護等工具。
Dataslayer
dataslayer.ai
數字營銷報告變得容易。將所有數字MK數據導入Google表，數據工作室，商業智能平台（Power BI，Tableau，Qlik，JSON）和BigQuery幾秒鐘。最好的超級替代方案。 DatasLayer.ai是一種工具，旨在簡化和優化營銷數據管理，幫助您收集，分析和跟踪所有數字廣告系列的性能。它從多個來源整合您的營銷數據，並將其引導到您首選的報告，分析或存儲的平台中。 從在Looker Studio或Power BI中創建動態儀表板，到在Google表中進行深入分析，或者在BigQuery或Amazon Redshift等倉庫中組織您的數據，DataSlayer.ai都支持您的數據需求。只需選擇您的目的地，我們就會處理其餘的。
Databox
databox.com
Databox 是一個易於使用的商業分析平台，適合成長型企業。它可以讓您輕鬆集中數據，以便您可以在一個地方查看整個公司的健康狀況。然後，它可以幫助您使用數據做出更好的決策並提高公司的績效。我們採用了複雜企業工具中常見的所有強大分析功能，並使成長中的企業可以使用它們。無需程式碼即可建立漂亮的自訂儀表板，因此您始終了解自己的表現。建立自動化報告以與您的團隊或客戶分享更新、儀表板和上下文。為每個團隊設定目標，並自動追蹤他們的進度。使用基準來了解您與類似公司的比較情況，並找到改進的機會。使用預測來預測未來績效並立即制定更好的計劃。並透過自訂電子郵件和 Slack 更新自動監控公司的績效。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 透過智慧行銷自動化平台推動更智慧的數位關係，該平台由所有客戶推動，並從第一天起就進行了規模化設計。 Klaviyo 建立在靈活、即時的資料庫之上，集中了所有客戶資料（來自整個技術堆疊、任意時間長度、完整的詳細資訊），可以輕鬆創建、交付和優化令人難以置信的複雜和個人化體驗。電子郵件、簡訊、行動應用程式、評論、網路、付費廣告等等。使用 Klaviyo 加入超過 13 萬付費客戶的行列，提高轉換率和客戶終身價值，並以自己的方式成長。了解更多信息，請訪問 klaviyo.com。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一個數據驅動的行銷自動化平台，為您提供 360 度客戶視圖，使您能夠透過清理資料、細分受眾和個人化自動化行銷活動來加速銷售並最大限度地保留客戶。將客戶數據轉化為銷售額從未如此簡單。
Reeport
reeport.io
Reeport 協助建立智慧數據報告並透過 Excel、Power Point、PDF 等進行分享。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一個產品績效管理 (PPM) 平台。該平台使零售商能夠了解其單一產品在整個產品生命週期中的表現，從而使他們能夠透過做出更好、更明智的決策來最大化利潤。常見的零售營運結構（購買、採購、行銷、行銷和分銷）對產品的看法都不同，並使用不同的指標來管理其活動。我們發現行銷與組織其他部門之間的摩擦最大，因為很難將行銷工作分解到 SKU 級別，也很難使 SKU 級別的數據在行銷中具有可操作性。這導致真正的促銷成本沒有計入產品利潤，從而導致對不良產品的過度投資和對潛在優質產品的投資不足。產品效能管理透過將跨行銷管道的產品資料與有關 SKU 的業務資料結合，創建真實產品效能的綜合視圖，克服了上述困難。這可用於推動行銷工作或支援關鍵業務決策（例如產品定價或購買）。 PPM 平台也直接連接到廣告網路。透過 ROI Hunter，電子商務行銷人員可以在同一平台上建立和推出利潤更高的行銷活動。
Screenful
screenful.com
Screenful 是取得視覺化儀表板和自動化團隊狀態報告最簡單的方法，可以讓每個利害關係人了解專案狀態的最新情況。 Screenful 與 Jira 或 Trello、GitLab 和 Asana 等最常見的任務管理工具集成，並根據您的專案和任務建立報告和見解。它是一個開箱即用的儀表板，用戶只需進行最少的設定。借助 Screenful 儀表板，使用者可以追蹤團隊速度、任務/問題前置時間和周期時間、當前瓶頸等信息，並獲得所有專案的高級視圖。將其視為您最喜歡的任務管理工具的類固醇儀表板！
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz 是一個線上平台，旨在幫助各種規模的企業創建引人入勝的行銷測驗和調查、收集回饋並推動銷售。 Marquiz 提供使用者友善的拖放式測驗建構器、各種獨特的測驗範本以及每個測驗的免費統計資料。這些功能可讓您輕鬆建立、編輯和分析您的自訂測驗。 Marquiz 的定價方案是基於每月產生的銷售線索數量，這意味著它們是為滿足您獨特的業務需求而量身定制的，無論您經營的是小型團隊還是大型組織。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何使用Dynamics 365變得更加敏捷，這是唯一賦予所有人適應和創新的智能業務應用程序組合。
Nielsen
nielsen.com
尼爾森公司（自稱為尼爾森公司，以前稱為 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球行銷研究公司，全球總部位於美國紐約市。北美地區總部位於芝加哥。
Octoboard for Business
octoboard.com
行銷機構透過建立自動化報告和白標客戶入口網站來節省時間並贏得客戶。 Octoboard 向客戶發送報告，並託管客戶門戶，其中包含來自 50 多個行銷平台（SEO、PPC、社交媒體、電子郵件行銷、網路分析等）的數據。 * 完全白標- 創建自己的品牌報告* 託管客戶門戶- 為您的網站帶來更多流量* 與您喜愛的所有營銷平台進行50 多種集成* 100 多個用於客戶門戶儀表板和報告的預先建立範本* 無限的報告、儀表板、使用者每位客戶只需 5 美元起 代理網站上託管的白標客戶入口網站可增加客戶流量並更新客戶的代理進度。無限用戶、無限報告、超過 50 種與社交媒體、SEO、PPC、Web 分析、Octoboard 關鍵字分析的整合 - 為行銷代理商和忙碌的行銷人員提供的一個客戶報告平台。
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台報告軟體以及專家白手套數據和商業智慧支援。我們幫助企業、行銷團隊和機構充分發揮其廣告、銷售、電子郵件、CRM、網路和分析數據的洞察潛力。該解決方案提供企業級 ETL 資料整合、可擴展的資料倉儲以及與業務一致的資料視覺化，旨在適應任何業務或客戶資料場景以及內部/外部報告配置。專門的客戶經理和按需 BI 配置專家作為其團隊的合作分析擴展，讓我們的合作夥伴高枕無憂。簡而言之，我們確保不斷實現您理想的報告願景。 Arena Calibrate 受到品牌和機構的信賴，包括 Amex、Gentle Dental、國家高爾夫基金會、Proud Moments ABA、RFPIO、Entrust、Hyster-Yale、Airgap 和 Fourth。了解有關Arena Calibrate 的更多信息，如下： - 全面的全端BI 軟體提供了在線和離線廣告、電子郵件營銷、網站分析、需求生成、電子商務、CRM/銷售和其他數據領域的真實報告來源之一。 - 為您的企業或客戶提供可擴充的資料倉儲。 - 40 多個即插即用連接器 + 自動化資料管道。 - 無縫整合離線或其他沒有可用連接器的資料。 - 先進的跨平台數據混合和對齊，以及有價值的數據清理和衛生支持，以確保報告的準確性。 - 讓您能夠快速了解行銷管道的整體健康狀況，並推動對潛在客戶開發、MQL、SQL、CAC 和 ROAS 的影響。 - 預算友好的客戶經理和按需 BI 配置專家，作為您的團隊或機構的合作 BI 擴展。瀏覽網址：https://www.calibrate.thearena.ai
Fospha
fospha.com
Fospha 是領先業界的解決方案，推動電子商務獲利成長。糟糕的行銷衡量是一個價值 5890 億美元的問題，其中 60% 的收入被錯誤地歸因於 GA 和通路廣告經理等不合適的平台。有了 Fospha，將寶貴的預算花在錯誤的廣告上已經成為過去。 Fospha 使用一個超級準確的模型來衡量一切 - 整個行銷漏斗中的點擊次數和展示次數。使用 Fospha 的行銷人員確切地知道哪些廣告真正有效。使用 Fospha 的品牌可實現快速獲利成長。昨天的問題是產生不良數據，只需 15 分鐘即可使用 Fospha 上線。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一個行銷衡量和歸因平台，它將孤立的行銷、銷售、收入和客戶數據連接起來： - 提供客戶旅程的完整漏斗視圖- 在管道、行銷活動、內容和關鍵字層面準確歸因收入- 建立多點觸控使用6 種不同歸因模型（首次點擊、最終點擊、線性、基於位置、時間衰減和數據驅動歸因）的歸因報告- 透過成本、機會、收入和投資回報率豐富您的廣告平台、CRM 和BI 工具數據- 衡量和預測來自「暗社交」活動和零點擊管道的離線和/或隱形接觸點的影響- 透過使用第一方數據衡量成功，克服傳統分析系統因「cookie死亡」而導致的準確性問題透過 Ruler Analytics 預訂演示，開始根據收入和投資回報率（而不僅僅是轉換次數）優化您的行銷策略。
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight 是基於雲端的敏捷行銷衡量平台，可衡量所有管道和廣告（線下和線上）的跨通路績效。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一個由人工智慧驅動的品牌管理平台，行銷人員可以在其中即時制定品牌策略、測試創意資產並監控品牌績效。 ProQuo 每天與消費者互動，衡量他們對您的品牌、競爭對手和類別的真實感受。 ProQuo 的人工智慧會分析每一次互動的數據，產生客製化的行動計劃，確保您實現品牌目標 - 無論是轉換非用戶、尋找空白空間還是擴大市場份額。包括 Clorox、Harry’s、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在內的數百個品牌都在使用 ProQuo 來成長。
Upwave
upwave.com
品牌廣告分析平台我們知道您的短期指標並不能證明您的品牌投資的價值。 Upwave 為您提供統一的跨媒體解決方案，用於衡量漏斗頂部的長期品牌廣告。即時儀表板，每日更新，適用於數位、線性、可尋址和 CTV。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
Growth Channel
growthchannel.com
成長管道透過清晰的角色、管道和數據驅動的成長策略產生個人化的成長行銷計劃。由 GPT-3 技術提供支援。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶管理 - 帶有版本控制的模板管理 - 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - 簡訊、電子郵件、Slack、Teams、WhatsApp、行動和網路推送集成 - 大量通知和摘要 - 在多個管道之間路由通知 - 品牌管理會向客戶的最終用戶發送通知 - 開箱即用的使用者偏好管理 - 供應商後備、自動智慧路由切換 - 在資料倉儲之上運行行銷活動 - 即時日誌、分析和故障警報
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基於 AI 的 CRM，透過了解每位客戶並透過簡訊、電子郵件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 創建更相關的行銷活動，大型零售商和 D2C 品牌能夠將重複銷售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 來增加其電子商務和商店銷售額。
Force24
force24.co.uk
利用 Force24 培養和擴大您的受眾群體，這是一個強大的行銷自動化平台，可以每天 24 小時進行有意義的對話。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 行銷自動化公司，成立於 2000 年。因此，他們開始建立行銷人員現在喜愛的軟體。透過 Actito，您可以與全球數百、數千甚至數百萬客戶進行個人化互動。 Actito 的目標客戶是希望透過一個易於使用的平台來進行所有行銷活動的大中型公司。您收集的所有客戶資料都集中並整合到客戶資料平台上，並可透過主要行銷管道（即電子郵件、行動裝置和網路）客製化、定位和個人化適時的訊息。 Actito 完全符合歐洲最新的一般資料保護法規 (GDPR)，讓行銷人員可以專注於建立持久且有利可圖的客戶關係。 Actito 在比利時總部經營歐洲業務，並在法國和荷蘭設有辦事處。 Actito 也在北美開展業務，並在加拿大設有辦事處。全球有超過 250 家客戶使用該平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一個無程式碼客戶資料平台，可協助電子商務、SaaS、B2B 和代理商行銷人員追蹤、識別、細分、同步和分析其客戶資料。此平台可協助行銷人員跨通路編排個人化行銷活動，而無需依賴開發人員。追蹤並合併您想要從網站、應用程式、CRM、電子郵件、服務和線下管道獲取的客戶資料。透過身分解析，您可以跨平台對應匿名使用者及其活動，並獲得 360 度的客戶視圖。創建量身定制的客戶群，以觸發跨渠道的及時訊息。您可以將此客戶資料與您現有的行銷工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Salesforce、Pipedrive、Zapier、Facebook 和 180 多種即時工具）整合並無縫同步。透過 CustomerLabs CDP 擷取準確的客戶資料來支援您的行銷決策。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 透過提供以客戶為中心的技術，幫助各種規模的零售商和品牌解決成長挑戰並創造收入，從而為高風險行業提供支援。該公司為客戶提供業界最廣泛的工具套件來保護、細分和促進所有店內和線上營運。
Hubalz
hubalz.com
跨裝置和平台全面了解您的客戶。 Hubalz 為您提供了解客戶旅程並提高行銷投資報酬率的工具。
Roistat
roistat.com
Roistat 是一個由人工智慧驅動的行銷分析系統，它可以分析您的所有廣告活動直至利潤。 Roistat 從客戶的 CRM 系統、廣告管道及其網站收集資料。 Roistat 在幾秒鐘內根據 40 多個業務指標建立報告，提供從每個關鍵字到最終銷售的行銷分析。 Roistat 確定公司是否從其付費廣告活動中賺錢，這反過來又幫助使用 Roistat 的公司更有效地分配廣告預算並增加收入。 Roistat 可以確定： - 您的客戶來自哪些廣告管道； - 完整的廣告管道統計直至關鍵字； - 如何有效分配預算； - 如何在獲得更多銷售額的同時節省廣告費用； - 銷售漏斗的所有階段。
StoneShot
stoneshot.com
Stoneshot是一家專門從事金融服務的數字營銷技術和服務提供商。 Stoneshot幫助忙碌的金融服務營銷團隊增加參與度並提高客戶體驗，同時最大程度地減少運營效率低下。他們的技術涵蓋了營銷自動化，電子郵件營銷，活動促進，內容自動化和基金文檔分配。 Stoneshot與零售，機構和私人銀行合作，從精品，快速發展的公司到全球領先的品牌。 Stoneshot於2001年在倫敦成立，在倫敦，紐約和新加坡設有辦事處，並在25個國家 /地區設有客戶。
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot 透過與專案管理和協作功能無縫整合的即時分析來支援資料驅動的決策。 Slingshot 以全面的商業智慧引擎為核心，為用戶提供與其資料來源和平台的直接鏈接，使他們能夠提取有價值的見解，並將其轉化為具有視覺吸引力的儀表板，可以輕鬆地在團隊之間共享。將您的見解轉化為行動，並透過強大的專案管理功能將任務與關鍵舉措無縫結合，確保每個人都透明、清晰地按時完成任務。 Slingshot 提供對超過 75 個預建、可自訂項目、工作區和儀表板模板的廣泛庫的訪問，這些模板專為各種規模的團隊、行業和部門而設計，可簡化他們的日常運營。今天就開始使用 Slingshot！
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch是一個全通路行銷平台。我們協助吸引、轉換和分析您的客戶。 Calltouch 提供呼叫追蹤服務，提供有關廣告效率的所有資訊。由於呼叫追蹤服務，您可以將所有廣告劃分為促進銷售的廣告和花費預算的廣告。通話追蹤有助於評估值得擴展的管道和廣告以及需要停用的其他管道和廣告。價格從每月60.00 美元起標準- 中小企業端到端分析- 動態和靜態呼叫跟踪呼叫日誌呼叫標記- 關鍵字規範- 網站目標和訂單跟踪- 詳細報告、銷售漏斗和投資回報率- 廣告平台和CRM系統整合- 全面的客戶支持
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze 是值得信賴的本地搜尋企業列表身份管理提供商，幫助全國品牌和本地企業控制並提高其在線企業列表的可見性，並向廣泛的本地搜索平台網絡提供可信、經過驗證的本地企業信息。
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 協助透過經銷商網路進行銷售的品牌和製造商透過協調的訊息傳遞和數據驅動的見解來增強客戶旅程，從而優化行銷支出。 PowerChord 的軟體可輕鬆整合到您現有的行銷科技套件中，以便與本地客戶建立聯繫並在此過程中建立品牌忠誠度。憑藉與製造商及其數千名經銷商網路合作的豐富經驗，PowerChord 擁有創新、解決方案和支持，為當地市場注入活力。從平台整合和客製化解決方案到培訓和入職，PowerChord 團隊知道如何才能最大限度地取得成功。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。 我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。 我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。
Cervinodata
cervinodata.com
Cervino Marketing認為，一旦將自己的直覺與正確的數字結合在一起，營銷人員和代理商就可以顯著改善其結果。 Cervinodata使您可以在Klipfolio，Google Data Studio和其他人的廣告系列績效數據中非常容易。免費計劃。 通過Cervinodata在線代理機構和在線團隊，每週最多可以節省一天的數據準備和報告。 Cervinodata將您的所有廣告性能數據 + Google Analytics（分析）匯總到一個中央數據庫中，並保持最新狀態。 Cervinodata承諾： 1。數據傳輸的意外中斷。沒有更多的數據 2.市場上最禁止的響應時間和解決問題 3。非常易於使用高級功能 團隊搬到Cervinodata的原因有3個： 1。從Google表移到中央數據庫 >>對於更大的捲， >>有關更多數據控制 >>要獲得跨客戶，廣告平台和國家/品牌的更多見解 >>為了獲得更多的跨平台活動績效與預算和目標的見解 2。支付少 >>團隊根據一定百分比的廣告收費轉移到基於同步帳戶數量的費用 3。獲得更好的服務和質量 >>團隊需要大力的客戶支持。 Cervinodata提供出色的客戶支持和超快速的響應時間。 >>團隊需要準確，完整的數據。它的Cervinodata引擎是為此而建造的。
deepdivr
deepdivr.io
我們提供強大且無縫的社群媒體行銷分析平台，讓複雜的事情變得簡單。由經驗豐富的行銷人員構建，以滿足當今效果驅動行銷人員的需求。我們的客戶使用該平台來概覽他們跨平台、市場和品牌的所有社交媒體活動。此概述使用戶能夠監控和優化活動，並立即向利害關係人報告。等等，還有更多。所有數據都在可自訂的儀表板中完美地視覺化，因此它適合您的需求。無需開發，只需點擊幾下即可與您喜愛的平台整合。可用整合：Facebook、Instagram、LinkedIn、Snapchat 和 Google Analytics。即將整合：Google Ads、Pinterst、TikTok 和 Twitter。
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat 是一個數位行銷績效管理平台，可協助行銷人員統一行銷活動數據並自動產生報告。我們與代理商、媒體公司和品牌合作；任何需要為客戶或利害關係人製作全面且一致的報告簡報的行銷團隊。 NinjaCat 與 150 多個數位行銷管道集成，因此您可以將多個資料來源的指標統一為單一事實來源。有了 NinjaCat，現在可以馴服資料混亂並拋棄 Martech Frankenstack。主要功能包括： - 通往150 多個行銷管道的資料管道- 完全託管的資料倉儲- ETL - 自動報告範本- 用於互動式資料共享的儀表板- 監控預算、行銷活動和KPI - 企業級可擴展性和安全性如果您想了解更多NinjaCat，前往我們的網站 - ninjacat.io - 設定演示。
Accutics
accutics.com
什麼是Accutics？ Accutics 是一個 SaaS 行銷資料管理平台，可協助組織簡化行銷活動追蹤、整合行銷活動資料並評估 Adobe Analytics 和 Google Analytics 中各個來源的行銷活動績效。核心服務： Accutics 標準化 從單一平台標準化、管理和連接每個團隊和管道的活動元資料。 Accutics Connect 透過對活動成本和印象的無與倫比的可視性了解您真正的行銷投資回報率 - 自動提取、轉換並交付到您的首選報告、分析或儲存平台。您的所有行銷活動資料都會在 Adobe Analytics 中自動分類，以透過資料細分獲得豐富的見解。 Accutics Validate 根據您定義的協議和格式驗證您的所有行銷活動，以確保它們始終符合您的規格。
GreyMetrics
greymetrics.com
GreyMetrics 協助機構在共享資料時節省時間。將所有行銷資料集中到一個位置，並產生漂亮的報告和儀表板，每一小時自動更新一次。 GreyMetrics 與 20 多個平台集成，並擁有數十個內建模板，因此您的報告從第一天起就看起來很棒，並且完全貼上白標籤，可以與客戶和利益相關者共享。
Swydo
swydo.com
Swydo 易於使用的報告和監控平台可從多個來源檢索資料並建立專業的、可自訂的行銷報告。這個用戶友好的工具允許行銷人員產生（客戶）報告和儀表板，將外部資料來源合併在一份報告中。數位機構、品牌和特許經營者透過創建具有專業外觀的報告來節省時間，同時在分析數據和獲得可行的見解方面增加更多價值。
Lunio
lunio.ai
唯一覆蓋所有獲取管道的點擊詐欺防護平台。即時阻止複雜的點擊詐欺資料。 Lunio 由網路安全引擎提供支持，可讓您利用所有來源的廣告詐騙資料來在所有管道中建立自動保護層。 Nike、eBay、Hugo Boss、Europcar 和 M&S 等數千家領先品牌選擇 Lunio 來幫助他們充滿信心地進行廣告宣傳。 • 跨所有管道的自動即時保護 • 最準確的 IVT 檢測技術 • 隱私是我們的核心 - 完全符合 GDPR 和 CCPA • 快速、輕鬆的 5 分鐘實施 立即免費試用！
Clickx
clickx.io
Clickx 釋放您企業的全部潛力。找出哪些行銷工作正在發揮作用，深入了解您的競爭對手，並揭開受眾轉化的神秘面紗。改善流量和潛在客戶流量—所有這些都來自一個平台。消除所有令人頭痛的問題和猜測。我們的軟體透過簡化您的行銷情報來節省時間和麻煩。專注於您最擅長的事：經營您的業務。
DataMyth
datamyth.com
DataMyth 是一種基於 SaaS 的報告解決方案，可協助數位行銷人員產生具有自動分析和績效洞察的書面報告，從而幫助行銷人員了解哪些有效、哪些無效。行銷人員可以節省建立報告和分析數據所花費的所有時間，並在幾秒鐘內獲得報告。透過節省時間，數位行銷人員可以專注於優化和策略，而我們則滿足所有報告需求。 DataMyth 非常適合中小型數位代理商以及希望節省時間和金錢的品牌
Gamooga
gamooga.com
Gamooga 是一種行銷自動化解決方案，可協助電子商務透過電子郵件、網路、行動、社交和展示等各種管道為客戶提供個人化操作。
Paragone
paragone.ai
Paragone 是一個績效行銷平台，專注於不斷成長的付費社群媒體空間。在 B2C 和 B2B 公司中採用和優化真正的跨通路廣告策略是新一代數位行銷人員成功的關鍵。我們透過可操作的分析和行銷活動自動化工具幫助公司有效地擴大覆蓋範圍並優化收入，這些工具使用戶能夠： - 連接並整合所有社交廣告網絡和歸因工具，以實現統一的實時視圖- 無需任何操作即可分析高流量、多網路行銷活動觸控電子表格- 監控行銷活動績效並迅速識別瓶頸- 探索有意義的網路、受眾、創意和能夠產生影響的消息- 釋放CDP、行銷的力量- 透過社群廣告實現CRM 數據自動化- 將您的全部預算投入使用，通知性 - 基於集成歸因模型優化電子商務收入 - 通過協作績效報告讓團隊按計劃進行 - 以出色的績效結果讓您的管理層和客戶驚嘆不已
Growify
growify.ai
Growify 的行銷自動化功能旨在改變您的行銷策略，提供一套可簡化行銷活動管理的進階工具。憑藉其直覺的自動化功能，Growify 使企業能夠有效地安排和部署行銷活動，確保及時且相關的客戶參與。此功能簡化了從電子郵件行銷到社群媒體貼文的複雜行銷任務，允許與受眾進行一致且個人化的溝通。重複性任務的自動化不僅可以節省寶貴的時間，還可以確保行銷工作的準確性和一致性。此外，Growify 的自動化工具透過數據分析提供可行的見解，幫助您完善策略以實現最大影響力。這種全面的自動化解決方案使企業能夠增強客戶體驗，提高參與度，並最終提高投資回報率，而所有這些都需要更少的手動工作。
Datapoem
datapoem.com
DataPOEM 是世界上第一個敏捷行銷投資報酬率測量（基於人工智慧）和規劃平台。該平台可協助行銷人員衡量線下媒體、線上媒體、促銷、公關、分銷和活動的行銷投資，以最大限度地提高業務 KPI。
DiGGrowth
diggrowth.com
DiGGrowth 是一個由人工智慧驅動的無程式碼行銷分析平台，為 CMO、績效行銷人員和整個行銷團隊提供解決資料完整性、衛生和治理挑戰的超能力。 DiGGrowths 的分析和歸因使行銷人員能夠深入研究行銷指標，使收入預測變得更容易、更準確，從而推動銷售和收入。
Adzviser
adzviser.com
Adzviser 是一種直覺、靈活且經濟高效的數據連接器。節省您的時間和金錢，並輕鬆地從跨平台獲取洞察，例如 Google Ads、Facebook Ads 資料到 ChatGPT 和 Google Sheets。