行銷分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 坦尚尼亞

Digtective

digtective.com

Digtitive 幫助行銷人員優化廣告效果，將浪費的廣告支出減少 20-50%，並提高收入成長，而與您今天花費的廣告成本相同…無 cookie。受到金融服務、SaaS 和機構行銷、合規和高管的信賴。無 COOKIEL 轉換追蹤 Digtective 的伺服器端分析平台可協助行銷人員追蹤來自您的任何 Facebook 和 Google 廣告、附屬機構、自然社群媒體貼文以及您的任何其他線上資產的網站轉換。與您的CRM 系統連接，衡量整個銷售週期的行銷效果Digtitive 整合到您的Facebook 和Google 廣告帳戶以及您的CRM 系統，根據您的廣告支出和對您而言重要的銷售指標，為您提供實際的行銷活動獲利能力SaaS 或電子商務業務。這意味著 Digtitive 可以在分析中使用延遲（離線）轉換和銷售指標。只需幾分鐘即可完成跨廣告管道、網站和銷售系統的報告 您的所有行銷資料都集中在一處。不再需要花費數小時甚至數天的時間進行資料收集。 Digtitive 可以將您的資料傳送到 Excel、Google Data Studio 或您的資料倉儲，以進行資料視覺化和自動報告。 100% 準確的轉換分析 Digtitive 直接整合到您的資料來源；廣告帳號、CRM 系統和網路伺服器，且不依賴第三方 cookie，因此您的資料現在比以往任何時候都更準確。符合 GDPR、CCPA 和電子隱私規定 消除在分析資料中無意收集隱私資訊的風險。使用 Digtitive，您的分析資料符合 GDPR 和 CCPA，因為 Digger 不使用您的訪客瀏覽器 cookie（第三方 cookie），也不儲存任何隱私資料。我們附加到您的廣告和線上資產中的 URL 的獨特追蹤程式碼會在您網站的伺服器端獲取，從而使 Digtective 完全不需要瀏覽器 cookie。