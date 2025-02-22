行銷分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 泰國

Whatagraph

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行銷人員擁有多個行銷來源、數百個正在運行的行銷活動以及需要管理和報告的客戶或利害關係人。連接所有數據、處理數據、發現見解並展示投資回報率是一項艱鉅的任務。 Whatagraph 是一款直覺的一體式行銷數據平台，可輕鬆消除行銷人員日常中與數據相關的手動工作和麻煩。您可以用一個平台取代多個緩慢且複雜的工具。與市場上的其他產品不同，Whatagraph 易於使用、可靠，並且使團隊中的任何人都可以快速輕鬆地處理數據（管理、混合和可視化跨渠道數據）：將所有營銷數據連接到一個單個集線器，無需第三方工具和連接器。透過無程式碼轉換來管理和組織非結構化、分散的跨渠道資料。對於行銷團隊中的任何人來說，無需分析技能、編碼或技術知識即可輕鬆執行高級資料管理任務。只需點擊幾下，即可為連接和準備的跨渠道資料創建令人驚嘆的視覺化效果。快速將其轉換為分析或簡報就緒的報告、儀表板或獨立的圖形、圖表、漏斗圖或表格。最後，自動共享資料或將資料傳送到任何目的地：客戶、利害關係人、團隊成員或其他工具和平台。無論您是向董事會或客戶進行演示，還是尋求改進活動的見解，您都確信自己擁有一個可靠且快速的平台，所有最新數據都以清晰、直觀的方式呈現在一個地方。您需要幾分鐘而不是幾個小時來準備，並且需要幾分鐘而不是幾個小時來擴展它以適應新客戶或資料來源。