行銷分析軟體 - 最受歡迎的應用程式

行銷分析軟體包含工具和流程，使組織能夠透過衡量績效來評估和監督其行銷活動。從本質上講，這些解決方案簡化並增強了企業的行銷策略和活動。透過利用行銷分析軟體，企業可以透過識別有效的行銷方法來提高投資報酬率 (ROI)，從而調整行銷活動以最大限度地提高轉換率和銷售額。 此類軟體考慮跨不同管道和目標受眾的行銷工作，涵蓋電子郵件行銷、社群媒體、數位廣告和網路分析。行銷分析軟體通常作為獨立解決方案提供，透過與公司的行銷技術堆疊（包括行銷自動化軟體、CRM 軟體、數位廣告軟體和數位分析軟體）連接來整合行銷活動數據。然而，一些一體化行銷平台（例如某些行銷自動化產品）配備了內建報告功能。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一個針對小型企業的全方位行銷平台，提供電子郵件營銷、自動化、報告分析和客戶關係管理工具。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是一個數字營銷平台，提供 SEO、廣告、內容和社交媒體工具，幫助企業管理和衡量其在線行銷活動。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365是一款雲端業務解決方案，整合ERP和CRM功能，提升企業的生產力與運營靈活性。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo是一個營銷自動化平台，幫助企業管理客戶數據，創建個性化的行銷活動，並提高轉換率和客戶忠誠度。
Looker
looker.com
Looker是一個商業智能工具，利用LookML建模語言，使企業能夠方便地執行數據分析，嵌入於工作流中。
CallRail
callrail.com
CallRail是一個呼叫跟踪和營銷分析平台，幫助企業追蹤潛在客戶的來源，管理客戶互動，並提供實時見解以優化行銷。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics是一個專為行銷代理商設計的報告平台，整合多個行銷渠道，提供自訂儀表板和報告，自動化數據管理。
Constant Contact
constantcontact.com
持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago是一個客戶互動平台，幫助中型企業自動化營銷流程，增強客戶關係並改善業務績效。
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Zoho營銷自動化是一個綜合工具，幫助企業自動化營銷流程，管理多渠道行銷，增強客戶互動並提高轉化率。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一個產品表現管理平台，幫助零售商分析產品在整個生命週期的表現，以便做出更明智的決策。
Funnel
funnel.io
Funnel是個行銷數據中心，幫助團隊收集、存儲與分享行銷數據，並進行分析，無需編寫程式碼。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard是一個簡單的工具，用於創建和共享實時商業儀表板，幫助團隊追蹤和可視化關鍵數據。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI是一個基於人工智能的品牌管理平台，幫助營銷人員制定品牌策略、測試創意資產及實時監控品牌表現。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360是一個數據驅動的營銷自動化平台，幫助企業整合客戶數據，創建個性化的營銷活動以提高客戶參與度和保留率。
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph是一個整合營銷數據的平台，簡化數據管理、可視化和報告，讓行銷團隊輕鬆監控和分享績效。
Factors.AI
factors.ai
因素.AI幫助B2B SaaS行銷人員整合數據，分析行銷活動的影響，提高投資回報率並提供關鍵見解。
Dataslayer
dataslayer.ai
Dataslayer是一款報告自動化工具，幫助用戶從多個數據源快速導入和管理數字營銷數據，支持在多種報告平台使用。
Reportei
reportei.com
Reportei是一款報告與儀表板應用，能快速整合多個數位行銷平台的主要指標，簡化報告流程，提高工作效率。
DashThis
dashthis.com
DashThis是一個無需代碼的數據集成和報告工具，能從30多個數據來源創建儀表板，專為營銷專業人員設計。
Vaizle
vaizle.com
Vaizle是一個營銷分析平台，幫助營銷經理和代理商可視化數據，提供社交媒體和廣告分析，從而支持數據驅動的決策。
MoEngage
moengage.com
MoEngage是一個跨渠道客戶參與平台，幫助企業通過個性化的實時洞察和通訊增強用戶參與和忠誠度。
Lexer
lexer.io
Lexer是一個客戶數據和體驗平台，使企業能夠實時了解客戶，並提供行銷、銷售和客戶服務的整合解決方案。
Screenful
screenful.com
Screenful是一款項目管理工具，提供視覺化儀表板和自動化報告，幫助團隊追踪項目進展和關鍵指標，提升效率和可見性。
VWO
vwo.com
VWO是一個網路測試和轉換優化平台，幫助企業增強用戶體驗並提高網站轉化率，提供實驗工具和分析功能。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics為企業提供全面的呼叫跟踪和分析工具，有助於優化營銷策略和提升客戶互動。
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics 整合各種行銷平台資料，幫助企業理解客戶互動，提供個人化工具與全面的客戶資料檔案。
Solitics
solitics.com
Solitics是一個創新的客戶互動平台，幫助企業自動化和個性化客戶生命周期管理，促進數據整合與分析。
Nielsen
nielsen.com
Nielsen應用程序提供消費者行為和市場趨勢的數據分析，幫助企業優化決策和提升業務績效。
EasyInsights
easyinsights.ai
EasyInsights 將廣告成本、點擊數、應用分析、網站轉換和 CRM 數據整合，幫助用戶自動化資料處理並生成洞察。
Oviond
oviond.com
Oviond是一個數字營銷平台，提供自動化的報告和數據整合工具，幫助企業和代理商簡化數據管理與分析流程。
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq是一款管理聯繫人、活動、時裝秀、電子郵件活動、數位展廳和線上新聞室的應用程式。
Otterfish
otterfish.com
Otterfish 是一款簡便的 Facebook 和 Instagram 廣告管理應用，專為中小企業設計，提供廣告創建、發佈、受眾測試及績效追蹤等功能。
Metrics Watch
metricswatch.com
Metrics Watch 是一款電子郵件報告工具，提供網絡分析、SEO、PPC、SEM 和社交媒體的報告，直接發送至客戶的郵箱。
Mandala AI.
mandalasystem.com
Mandala AI是一個線上監控工具，提供商業分析，幫助企業獲取市場洞察、消費者行為及競爭對手分析等重要數據。
Marketing Evolution
marketingevolution.com
營銷Evolution應用程序幫助企業整合和追蹤營銷活動，提供數據分析和工具，以優化策略和提高投資回報率。
Octane11
octane11.com
Octane11是一個專注於B2B的數據分析和協作平台，幫助企業整合和分析營銷、銷售及產品使用數據，以提高業務績效。
Databox
databox.com
Databox是一個商業分析平台，幫助企業整合數據、建立自定義儀表板、追踪績效及生成報告，以支持明智的決策。
RedTrack
redtrack.io
RedTrack是一個數據跟踪與分析平台，協助數位行銷人員即時獲取轉換數據，優化廣告活動並增進投資回報率。
Newzoo
newzoo.com
Newzoo是一個遊戲數據平台，提供全球超過10000款遊戲的玩家行為、消費和觀眾分析，幫助企業了解市場趨勢和玩家偏好。
GoSquared
gosquared.com
GoSquared 是首個可持續的電子郵件行銷平台，幫助用戶發送更好的電子郵件活動，擴大受眾並保護地球。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
統治者分析是一款營銷數據分析平台，能追蹤客戶旅程，準確歸因收入，並支持CRM系統整合以優化營銷效果。
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow 是一款行為分析工具，幫助企業透過熱圖和會話回放來優化網站用戶體驗，分析訪客行為並提高轉換率。
Supermetrics
supermetrics.com
Supermetrics 透過將數據從多個營銷平台整合到分析和報告工具中，幫助用戶簡化營銷報告和決策過程。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款 AI 驅動的 CRM，幫助大型零售商及 D2C 品牌透過理解顧客來提升重複銷售，並優化行銷活動。
GAannotations
gaannotations.com
GAannotations 應用程式可自動化 Google Analytics 標註，支持 GA4 和 Universal Analytics，允許手動或批量上傳標註。
Reeport
reeport.io
Reeport是一個報告工具，可幫助用戶創建、管理和共享數據報告，支持Excel、Power Point和PDF等多種格式。
Airbridge
airbridge.io
Airbridge是一個統一的移動測量解決方案，提供應用和網頁性能分析、受眾細分及欺詐保護，幫助企業優化增長。
Roistat
roistat.com
Roistat 是一個人工智慧驅動的營銷分析系統，能整合CRM和廣告數據，幫助企業分析營銷活動並提升計劃效益。
iSpot.tv
ispot.tv
iSpot.tv是一個幫助廣告客戶衡量和優化電視與流媒體廣告效果的平台，提供實時分析和創意評估工具。
Shopstory
shopstory.ai
Shopstory 透過接管行銷，提升線上商店的利潤，降低成本，增強 SEA 和 SEO 效能，自動化關鍵字研究。
Swydo
swydo.com
Swydo是一個易用的報告和監測平台，能從多個數據來源生成專業的行銷報告，幫助數字營銷人員簡化報告管理。
Gamesight
gamesight.io
Gamesight是一個為遊戲行業提供性能營銷分析和解決方案的平台，幫助開發者了解有效的營銷渠道和策略。
CHEQ
cheq.ai
CHEQ 應用程式提供網站安全服務，透過進階算法和即時監控檢測與阻止無效流量及惡意用戶，保護數據和轉換率。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs是一個無需編碼的客戶數據平台，幫助企業追蹤、分析和整合客戶數據，以優化營銷活動和廣告效果。
Coupler.io
coupler.io
Coupler.io是一個數據集成和分析平台，支持自動化數據流及無碼集成，方便用戶從多個數據源生成報告和可視化。