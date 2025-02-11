行銷分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 索馬利亞

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
行銷分析軟體包含工具和流程，使組織能夠透過衡量績效來評估和監督其行銷活動。從本質上講，這些解決方案簡化並增強了企業的行銷策略和活動。透過利用行銷分析軟體，企業可以透過識別有效的行銷方法來提高投資報酬率 (ROI)，從而調整行銷活動以最大限度地提高轉換率和銷售額。 此類軟體考慮跨不同管道和目標受眾的行銷工作，涵蓋電子郵件行銷、社群媒體、數位廣告和網路分析。行銷分析軟體通常作為獨立解決方案提供，透過與公司的行銷技術堆疊（包括行銷自動化軟體、CRM 軟體、數位廣告軟體和數位分析軟體）連接來整合行銷活動數據。然而，一些一體化行銷平台（例如某些行銷自動化產品）配備了內建報告功能。
提議新的應用程式
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Screenful
screenful.com
Screenful 是取得視覺化儀表板和自動化團隊狀態報告最簡單的方法，可以讓每個利害關係人了解專案狀態的最新情況。 Screenful 與 Jira 或 Trello、GitLab 和 Asana 等最常見的任務管理工具集成，並根據您的專案和任務建立報告和見解。它是一個開箱即用的儀表板，用戶只需進行最少的設定。借助 Screenful 儀表板，使用者可以追蹤團隊速度、任務/問題前置時間和周期時間、當前瓶頸等信息，並獲得所有專案的高級視圖。將其視為您最喜歡的任務管理工具的類固醇儀表板！
Otterfish
otterfish.com
Otterfish 是創建和運行 Facebook 廣告和 Instagram 廣告的最簡單方法。我們專門為那些難以找到時間或技能進行數位行銷的中小企業打造了它，Otterfish 讓您團隊中的任何人都可以輕鬆運行高性能廣告！該軟體提供廣告創建、發布、受眾測試、效果追蹤等功能。提供免費計劃，立即嘗試。
Favikon
favikon.com
使用 Favikon 轉變您的社群媒體策略：人工智慧支援的創作者行銷平台。 - 輕鬆釋放社群媒體的潛力，發現完美的創作者。我們的過濾器使您能夠根據您或客戶的需求量身定制特定的利基市場。 - 利用人工智慧豐富的創作者檔案進行精確分析並最大程度地影響您的行銷活動，從而優化您的投資報酬率。 - 透過創作者追蹤 (AI) 維持自動化產業監控的領先地位，並成為第一個發現趨勢和新興創作者的人。不再需要花費大量時間在網路上搜尋更新 - 現在，所有貼文都可以輕鬆追蹤。
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - 世界上最好的啟動管理軟體。管理聯絡人、活動、時裝秀、電子郵件活動、數位展廳、線上新聞編輯室。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自各種來源的客戶數據，提供即時見解並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企業能夠自動執行由客戶操作和預先定義業務事件觸發的個人化活動。這確保了及時和相關的溝通，以提高客戶參與度和轉換率。 - 人工智慧驅動的預測模型：WebEngage Analytics 儀表板支援細分、吸引和保留優先客戶、流失以轉換視窗和投資回報率優化所需的所有指標，這使企業能夠集中精力進行幹預和活動，以獲得最大影響和更好的投資報酬率。 - 1:1 個人化：WebEngage 使企業能夠大規模提供個人化體驗。透過整合使用者意圖、偏好和其他相關數據，企業可以針對每位客戶量身定制溝通方式，促進全通路客戶參與。還有什麼？ WebEngage 的平台整合快速且簡單。與一系列 ESP 和 MSP 相容，技術團隊只需幾個小時即可完成。業務遍及全球：WebEngage 總部位於印度，已在全球擴展業務，在中東和非洲地區、東南亞和南美洲設有辦事處和業務。
Dataslayer
dataslayer.ai
數位行銷報告變得簡單。在幾秒鐘內將所有 Digital MK 資料匯入 Google Sheets、Data Studio、商業智慧平台（Power BI、Tableau、Qlik、JSON）和 BigQuery。最好的 Supermetrics 替代方案。
DashThis
dashthis.com
如果您正在尋找具有您所需功能的數位行銷報告工具，並且沒有複雜的「額外」內容，那麼 DashThis 非常適合您！我們與 30 多個資料來源集成，對於其他一切，我們有漂亮的 CSV 檔案管理器，可以幫助您添加您可能想要在儀表板中包含的任何其他資料。最重要的是，我們以令人驚嘆的客戶支援而聞名。您不會孤單地擁有一個工具和幾篇幫助中心文章（不過，如果您願意的話，那也沒關係！）。如果您需要的是我們團隊中的專職成員，確保您立即啟動並運行，並且隨時可以在您需要時回答問題，那麼這正是您所得到的！
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow 是一個由人工智慧驅動的收入行銷平台，提供統一的歸因、預測和規劃解決方案，幫助 B2B 行銷人員成為收入領導者。 InfiniGrow 的平台可協助 B2B SaaS 行銷團隊發現任何行銷活動對業務的影響，預測任何預算情境的結果，並透過優化績效最佳管道的預算分配來持續達到關鍵績效指標 (KPI)。在當今敏捷的行銷環境中，B2B 行銷人員在試圖使其行銷更加可預測、可衡量和以收入為導向時面臨著越來越多的挑戰。 InfiniGrow 自動整合和分析您的即時行銷、銷售和財務數據，以揭示您的活動對業務的確切影響，並提供清晰的可見性和人工智慧驅動的建議，以更好地分配您的預算，以便您能夠不斷實現KPI。
Vertify
vertify.com
基於所有三個關鍵收入團隊（銷售、行銷和客戶成功）都應透過流程和技術保持一致的概念，Vertify 提供了業務自動化軟體，可以輕鬆同步、清理和管理現有收入技術堆疊中的客戶資料。 - 識別團隊之間的瓶頸- 統一客戶旅程和團隊生產力- 釋放新的收入潛力- 最大化現有RevTech 投資回報率- 更快地響應客戶- 獲得更好的洞察、更順暢的銷售線索和客戶管理以及更好的行銷活動- 擴展營運以更快地取得成果協調和整合您的銷售、行銷和客戶成功系統意味著每個人都可以使用相同的數據進行協作。您究竟為什麼想要擁有脫節的應用程式和流程？您和您的客戶應該得到更好的服務。您應該獲得可操作的數據，為團隊提供方向、信心和共同觀點。 - 一流的 UI、API 和工作流程自動化 - 久經考驗的擴展能力 - 強大的治理和安全性 - 雲端原生、靈活的交付
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台報告軟體以及專家白手套數據和商業智慧支援。我們幫助企業、行銷團隊和機構充分發揮其廣告、銷售、電子郵件、CRM、網路和分析數據的洞察潛力。該解決方案提供企業級 ETL 資料整合、可擴展的資料倉儲以及與業務一致的資料視覺化，旨在適應任何業務或客戶資料場景以及內部/外部報告配置。專門的客戶經理和按需 BI 配置專家作為其團隊的合作分析擴展，讓我們的合作夥伴高枕無憂。簡而言之，我們確保不斷實現您理想的報告願景。 Arena Calibrate 受到品牌和機構的信賴，包括 Amex、Gentle Dental、國家高爾夫基金會、Proud Moments ABA、RFPIO、Entrust、Hyster-Yale、Airgap 和 Fourth。了解有關Arena Calibrate 的更多信息，如下： - 全面的全端BI 軟體提供了在線和離線廣告、電子郵件營銷、網站分析、需求生成、電子商務、CRM/銷售和其他數據領域的真實報告來源之一。 - 為您的企業或客戶提供可擴充的資料倉儲。 - 40 多個即插即用連接器 + 自動化資料管道。 - 無縫整合離線或其他沒有可用連接器的資料。 - 先進的跨平台數據混合和對齊，以及有價值的數據清理和衛生支持，以確保報告的準確性。 - 讓您能夠快速了解行銷管道的整體健康狀況，並推動對潛在客戶開發、MQL、SQL、CAC 和 ROAS 的影響。 - 預算友好的客戶經理和按需 BI 配置專家，作為您的團隊或機構的合作 BI 擴展。瀏覽網址：https://www.calibrate.thearena.ai
Fospha
fospha.com
Fospha 是領先業界的解決方案，推動電子商務獲利成長。糟糕的行銷衡量是一個價值 5890 億美元的問題，其中 60% 的收入被錯誤地歸因於 GA 和通路廣告經理等不合適的平台。有了 Fospha，將寶貴的預算花在錯誤的廣告上已經成為過去。 Fospha 使用一個超級準確的模型來衡量一切 - 整個行銷漏斗中的點擊次數和展示次數。使用 Fospha 的行銷人員確切地知道哪些廣告真正有效。使用 Fospha 的品牌可實現快速獲利成長。昨天的問題是產生不良數據，只需 15 分鐘即可使用 Fospha 上線。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一個行銷衡量和歸因平台，它將孤立的行銷、銷售、收入和客戶數據連接起來： - 提供客戶旅程的完整漏斗視圖- 在管道、行銷活動、內容和關鍵字層面準確歸因收入- 建立多點觸控使用6 種不同歸因模型（首次點擊、最終點擊、線性、基於位置、時間衰減和數據驅動歸因）的歸因報告- 透過成本、機會、收入和投資回報率豐富您的廣告平台、CRM 和BI 工具數據- 衡量和預測來自「暗社交」活動和零點擊管道的離線和/或隱形接觸點的影響- 透過使用第一方數據衡量成功，克服傳統分析系統因「cookie死亡」而導致的準確性問題透過 Ruler Analytics 預訂演示，開始根據收入和投資回報率（而不僅僅是轉換次數）優化您的行銷策略。
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight 是基於雲端的敏捷行銷衡量平台，可衡量所有管道和廣告（線下和線上）的跨通路績效。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一個由人工智慧驅動的品牌管理平台，行銷人員可以在其中即時制定品牌策略、測試創意資產並監控品牌績效。 ProQuo 每天與消費者互動，衡量他們對您的品牌、競爭對手和類別的真實感受。 ProQuo 的人工智慧會分析每一次互動的數據，產生客製化的行動計劃，確保您實現品牌目標 - 無論是轉換非用戶、尋找空白空間還是擴大市場份額。包括 Clorox、Harry’s、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在內的數百個品牌都在使用 ProQuo 來成長。
Upwave
upwave.com
品牌廣告分析平台我們知道您的短期指標並不能證明您的品牌投資的價值。 Upwave 為您提供統一的跨媒體解決方案，用於衡量漏斗頂部的長期品牌廣告。即時儀表板，每日更新，適用於數位、線性、可尋址和 CTV。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
Growth Channel
growthchannel.com
成長管道透過清晰的角色、管道和數據驅動的成長策略產生個人化的成長行銷計劃。由 GPT-3 技術提供支援。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶管理 - 帶有版本控制的模板管理 - 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - 簡訊、電子郵件、Slack、Teams、WhatsApp、行動和網路推送集成 - 大量通知和摘要 - 在多個管道之間路由通知 - 品牌管理會向客戶的最終用戶發送通知 - 開箱即用的使用者偏好管理 - 供應商後備、自動智慧路由切換 - 在資料倉儲之上運行行銷活動 - 即時日誌、分析和故障警報
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基於 AI 的 CRM，透過了解每位客戶並透過簡訊、電子郵件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 創建更相關的行銷活動，大型零售商和 D2C 品牌能夠將重複銷售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 來增加其電子商務和商店銷售額。
Force24
force24.co.uk
利用 Force24 培養和擴大您的受眾群體，這是一個強大的行銷自動化平台，可以每天 24 小時進行有意義的對話。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 行銷自動化公司，成立於 2000 年。因此，他們開始建立行銷人員現在喜愛的軟體。透過 Actito，您可以與全球數百、數千甚至數百萬客戶進行個人化互動。 Actito 的目標客戶是希望透過一個易於使用的平台來進行所有行銷活動的大中型公司。您收集的所有客戶資料都集中並整合到客戶資料平台上，並可透過主要行銷管道（即電子郵件、行動裝置和網路）客製化、定位和個人化適時的訊息。 Actito 完全符合歐洲最新的一般資料保護法規 (GDPR)，讓行銷人員可以專注於建立持久且有利可圖的客戶關係。 Actito 在比利時總部經營歐洲業務，並在法國和荷蘭設有辦事處。 Actito 也在北美開展業務，並在加拿大設有辦事處。全球有超過 250 家客戶使用該平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一個數據驅動的行銷自動化平台，為您提供 360 度客戶視圖，使您能夠透過清理資料、細分受眾和個人化自動化行銷活動來加速銷售並最大限度地保留客戶。將客戶數據轉化為銷售額從未如此簡單。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一個無程式碼客戶資料平台，可協助電子商務、SaaS、B2B 和代理商行銷人員追蹤、識別、細分、同步和分析其客戶資料。此平台可協助行銷人員跨通路編排個人化行銷活動，而無需依賴開發人員。追蹤並合併您想要從網站、應用程式、CRM、電子郵件、服務和線下管道獲取的客戶資料。透過身分解析，您可以跨平台對應匿名使用者及其活動，並獲得 360 度的客戶視圖。創建量身定制的客戶群，以觸發跨渠道的及時訊息。您可以將此客戶資料與您現有的行銷工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Salesforce、Pipedrive、Zapier、Facebook 和 180 多種即時工具）整合並無縫同步。透過 CustomerLabs CDP 擷取準確的客戶資料來支援您的行銷決策。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 透過提供以客戶為中心的技術，幫助各種規模的零售商和品牌解決成長挑戰並創造收入，從而為高風險行業提供支援。該公司為客戶提供業界最廣泛的工具套件來保護、細分和促進所有店內和線上營運。
Hubalz
hubalz.com
跨裝置和平台全面了解您的客戶。 Hubalz 為您提供了解客戶旅程並提高行銷投資報酬率的工具。
Roistat
roistat.com
Roistat 是一個由人工智慧驅動的行銷分析系統，它可以分析您的所有廣告活動直至利潤。 Roistat 從客戶的 CRM 系統、廣告管道及其網站收集資料。 Roistat 在幾秒鐘內根據 40 多個業務指標建立報告，提供從每個關鍵字到最終銷售的行銷分析。 Roistat 確定公司是否從其付費廣告活動中賺錢，這反過來又幫助使用 Roistat 的公司更有效地分配廣告預算並增加收入。 Roistat 可以確定： - 您的客戶來自哪些廣告管道； - 完整的廣告管道統計直至關鍵字； - 如何有效分配預算； - 如何在獲得更多銷售額的同時節省廣告費用； - 銷售漏斗的所有階段。
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot是一家專注於金融服務的數位行銷技術和服務供應商。 StoneShot 協助繁忙的金融服務行銷團隊提高參與度並提升客戶體驗，同時最大限度地減少營運效率低下。他們的技術涵蓋行銷自動化、電子郵件行銷、活動推廣、內容自動化和基金文件分發。 StoneShot 與零售銀行、機構銀行和私人銀行合作，從精品銀行、快速成長的公司到全球領導品牌。 StoneShot 於 2001 年在倫敦成立，在倫敦、紐約和新加坡設有辦事處，客戶遍佈超過 25 個國家。
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot 透過與專案管理和協作功能無縫整合的即時分析來支援資料驅動的決策。 Slingshot 以全面的商業智慧引擎為核心，為用戶提供與其資料來源和平台的直接鏈接，使他們能夠提取有價值的見解，並將其轉化為具有視覺吸引力的儀表板，可以輕鬆地在團隊之間共享。將您的見解轉化為行動，並透過強大的專案管理功能將任務與關鍵舉措無縫結合，確保每個人都透明、清晰地按時完成任務。 Slingshot 提供對超過 75 個預建、可自訂項目、工作區和儀表板模板的廣泛庫的訪問，這些模板專為各種規模的團隊、行業和部門而設計，可簡化他們的日常運營。今天就開始使用 Slingshot！
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch是一個全通路行銷平台。我們協助吸引、轉換和分析您的客戶。 Calltouch 提供呼叫追蹤服務，提供有關廣告效率的所有資訊。由於呼叫追蹤服務，您可以將所有廣告劃分為促進銷售的廣告和花費預算的廣告。通話追蹤有助於評估值得擴展的管道和廣告以及需要停用的其他管道和廣告。價格從每月60.00 美元起標準- 中小企業端到端分析- 動態和靜態呼叫跟踪呼叫日誌呼叫標記- 關鍵字規範- 網站目標和訂單跟踪- 詳細報告、銷售漏斗和投資回報率- 廣告平台和CRM系統整合- 全面的客戶支持
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze 是值得信賴的本地搜尋企業列表身份管理提供商，幫助全國品牌和本地企業控制並提高其在線企業列表的可見性，並向廣泛的本地搜索平台網絡提供可信、經過驗證的本地企業信息。
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 協助透過經銷商網路進行銷售的品牌和製造商透過協調的訊息傳遞和數據驅動的見解來增強客戶旅程，從而優化行銷支出。 PowerChord 的軟體可輕鬆整合到您現有的行銷科技套件中，以便與本地客戶建立聯繫並在此過程中建立品牌忠誠度。憑藉與製造商及其數千名經銷商網路合作的豐富經驗，PowerChord 擁有創新、解決方案和支持，為當地市場注入活力。從平台整合和客製化解決方案到培訓和入職，PowerChord 團隊知道如何才能最大限度地取得成功。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。 我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。 我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一個產品績效管理 (PPM) 平台。該平台使零售商能夠了解其單一產品在整個產品生命週期中的表現，從而使他們能夠透過做出更好、更明智的決策來最大化利潤。常見的零售營運結構（購買、採購、行銷、行銷和分銷）對產品的看法都不同，並使用不同的指標來管理其活動。我們發現行銷與組織其他部門之間的摩擦最大，因為很難將行銷工作分解到 SKU 級別，也很難使 SKU 級別的數據在行銷中具有可操作性。這導致真正的促銷成本沒有計入產品利潤，從而導致對不良產品的過度投資和對潛在優質產品的投資不足。產品效能管理透過將跨行銷管道的產品資料與有關 SKU 的業務資料結合，創建真實產品效能的綜合視圖，克服了上述困難。這可用於推動行銷工作或支援關鍵業務決策（例如產品定價或購買）。 PPM 平台也直接連接到廣告網路。透過 ROI Hunter，電子商務行銷人員可以在同一平台上建立和推出利潤更高的行銷活動。
Cervinodata
cervinodata.com
透過 Cervinodata 線上機構和線上團隊，每週最多可節省一天的資料準備和報告時間。 Cervinodata 將您所有的廣告成效資料 + Google Analytics 匯集到一個中央資料庫中，並保持最新狀態。 Cervinodata 承諾： 1. 不再出現資料傳輸意外中斷的情況。不再有不完整的資料2. 市場上最快的回應時間和解決問題3. 非常易於使用的高階功能團隊遷移到Cervinodata 有3 個原因： 1. 從Google Sheets 遷移到中央資料庫>> 對於更大的數據量，>> 了解更多數據控制>> 獲得有關客戶、廣告平台和國家/品牌的更多見解>> 獲得有關跨平台營銷活動績效與預算和目標的更多見解2. 減少支出>>團隊不再根據廣告百分比收取費用根據同步帳戶的數量付費 3. 獲得更好的服務和品質 >> 團隊需要強大的客戶支援。我們提供出色的客戶支援和超快的回應時間。 >> 團隊需要準確、完整的數據。我們的 Cervinodata 引擎就是為此而建構的。
deepdivr
deepdivr.io
我們提供強大且無縫的社群媒體行銷分析平台，讓複雜的事情變得簡單。由經驗豐富的行銷人員構建，以滿足當今效果驅動行銷人員的需求。我們的客戶使用該平台來概覽他們跨平台、市場和品牌的所有社交媒體活動。此概述使用戶能夠監控和優化活動，並立即向利害關係人報告。等等，還有更多。所有數據都在可自訂的儀表板中完美地視覺化，因此它適合您的需求。無需開發，只需點擊幾下即可與您喜愛的平台整合。可用整合：Facebook、Instagram、LinkedIn、Snapchat 和 Google Analytics。即將整合：Google Ads、Pinterst、TikTok 和 Twitter。
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat 是一個數位行銷績效管理平台，可協助行銷人員統一行銷活動數據並自動產生報告。我們與代理商、媒體公司和品牌合作；任何需要為客戶或利害關係人製作全面且一致的報告簡報的行銷團隊。 NinjaCat 與 150 多個數位行銷管道集成，因此您可以將多個資料來源的指標統一為單一事實來源。有了 NinjaCat，現在可以馴服資料混亂並拋棄 Martech Frankenstack。主要功能包括： - 通往150 多個行銷管道的資料管道- 完全託管的資料倉儲- ETL - 自動報告範本- 用於互動式資料共享的儀表板- 監控預算、行銷活動和KPI - 企業級可擴展性和安全性如果您想了解更多NinjaCat，前往我們的網站 - ninjacat.io - 設定演示。
Accutics
accutics.com
什麼是Accutics？ Accutics 是一個 SaaS 行銷資料管理平台，可協助組織簡化行銷活動追蹤、整合行銷活動資料並評估 Adobe Analytics 和 Google Analytics 中各個來源的行銷活動績效。核心服務： Accutics 標準化 從單一平台標準化、管理和連接每個團隊和管道的活動元資料。 Accutics Connect 透過對活動成本和印象的無與倫比的可視性了解您真正的行銷投資回報率 - 自動提取、轉換並交付到您的首選報告、分析或儲存平台。您的所有行銷活動資料都會在 Adobe Analytics 中自動分類，以透過資料細分獲得豐富的見解。 Accutics Validate 根據您定義的協議和格式驗證您的所有行銷活動，以確保它們始終符合您的規格。
GreyMetrics
greymetrics.com
GreyMetrics 協助機構在共享資料時節省時間。將所有行銷資料集中到一個位置，並產生漂亮的報告和儀表板，每一小時自動更新一次。 GreyMetrics 與 20 多個平台集成，並擁有數十個內建模板，因此您的報告從第一天起就看起來很棒，並且完全貼上白標籤，可以與客戶和利益相關者共享。
Swydo
swydo.com
Swydo 易於使用的報告和監控平台可從多個來源檢索資料並建立專業的、可自訂的行銷報告。這個用戶友好的工具允許行銷人員產生（客戶）報告和儀表板，將外部資料來源合併在一份報告中。數位機構、品牌和特許經營者透過創建具有專業外觀的報告來節省時間，同時在分析數據和獲得可行的見解方面增加更多價值。
Lunio
lunio.ai
唯一覆蓋所有獲取管道的點擊詐欺防護平台。即時阻止複雜的點擊詐欺資料。 Lunio 由網路安全引擎提供支持，可讓您利用所有來源的廣告詐騙資料來在所有管道中建立自動保護層。 Nike、eBay、Hugo Boss、Europcar 和 M&S 等數千家領先品牌選擇 Lunio 來幫助他們充滿信心地進行廣告宣傳。 • 跨所有管道的自動即時保護 • 最準確的 IVT 檢測技術 • 隱私是我們的核心 - 完全符合 GDPR 和 CCPA • 快速、輕鬆的 5 分鐘實施 立即免費試用！
Clickx
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Clickx 釋放您企業的全部潛力。找出哪些行銷工作正在發揮作用，深入了解您的競爭對手，並揭開受眾轉化的神秘面紗。改善流量和潛在客戶流量—所有這些都來自一個平台。消除所有令人頭痛的問題和猜測。我們的軟體透過簡化您的行銷情報來節省時間和麻煩。專注於您最擅長的事：經營您的業務。
DataMyth
datamyth.com
DataMyth 是一種基於 SaaS 的報告解決方案，可協助數位行銷人員產生具有自動分析和績效洞察的書面報告，從而幫助行銷人員了解哪些有效、哪些無效。行銷人員可以節省建立報告和分析數據所花費的所有時間，並在幾秒鐘內獲得報告。透過節省時間，數位行銷人員可以專注於優化和策略，而我們則滿足所有報告需求。 DataMyth 非常適合中小型數位代理商以及希望節省時間和金錢的品牌
Gamooga
gamooga.com
Gamooga 是一種行銷自動化解決方案，可協助電子商務透過電子郵件、網路、行動、社交和展示等各種管道為客戶提供個人化操作。
Iron Funnel
ironfunnel.com
Iron Funnel 是一套全面的行銷自動化工具，旨在簡化和增強您的行銷和銷售工作。我們的平台專注於數據驅動的洞察，包括三個主要工具：流量來源評分、產品興趣評分和網路管道測量。流量來源評分可評估付費流量和自然流量來源的表現，使您能夠有效分配行銷預算並最大限度地提高投資報酬率。產品興趣評分分析電子商務商店中的使用者行為，為每個產品分配興趣分數，以便您可以專注於最受歡迎的商品。最後，我們的網路管道測量工具可以提供有關網站訪客的行為及其在銷售管道中的位置的寶貴見解，使您能夠做出數據驅動的決策，從而提高轉換率和收入。 Iron Funnel 簡化了您的行銷和銷售流程，使您能夠利用自動化的力量並釋放您的業務的全部潛力。
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knocommerce.com
KNO 幫助廣告買家更了解他們的客戶是誰以及他們來自哪裡。使用我們預先建立的購買後調查模板，輸入您的 iOS 14 後歸因、建立更準確的角色並推動行動。受到 1,800 多個品牌的信賴，每月在付費廣告上花費 100,000,000 美元。
Measureful
measureful.com
Measureful 為代理商、自由工作者和行銷人員提供客製化行銷報告的解決方案。
Prescient AI
prescient-ai.io
Prescient AI 是一種先進的行銷組合建模 (MMM) 解決方案，利用 AI 為全通路品牌服務。透過結合您的獨特數據以及我們數十年的機器學習和統計專業知識，利用針對您的品牌量身定制的跨通路收入歸因和預算優化。我們是一支由專家工程師、研究人員和電子商務行銷人員組成的團隊，專注於為品牌在製定預算決策時提供信心和敏捷性。 Prescient AI 使行銷人員能夠： - 自信地進行媒體測量，以適應未來的進一步數據限制 - 無需像素或 cookie。 - 訪問從頭開始建立的行銷平台，以避免整合問題。 - 使用預先建置的 API 在幾分鐘（而不是幾天）內連接所有媒體管道。 - 在 36 小時內獲得可行的見解。 - 在一個地方查看所有歷史資料並獲得新的見解。透過 Prescient AI 充滿信心地模擬和執行您的成長計劃並優化獲利能力。
Reeport
reeport.io
Reeport 協助建立智慧數據報告並透過 Excel、Power Point、PDF 等進行分享。
Shopstory
shopstory.ai
Shopstory 為您接手行銷工作，讓線上商店更有利可圖。它可以降低您的成本，提高您線上商店的 SEA 和 SEO 效能，並自動化您的關鍵字研究。
Adzviser
adzviser.com
Adzviser 是一種直覺、靈活且經濟高效的數據連接器。節省您的時間和金錢，並輕鬆地從跨平台獲取洞察，例如 Google Ads、Facebook Ads 資料到 ChatGPT 和 Google Sheets。
Datapoem
datapoem.com
DataPOEM 是世界上第一個敏捷行銷投資報酬率測量（基於人工智慧）和規劃平台。該平台可協助行銷人員衡量線下媒體、線上媒體、促銷、公關、分銷和活動的行銷投資，以最大限度地提高業務 KPI。
DiGGrowth
diggrowth.com
DiGGrowth 是一個由人工智慧驅動的無程式碼行銷分析平台，為 CMO、績效行銷人員和整個行銷團隊提供解決資料完整性、衛生和治理挑戰的超能力。 DiGGrowths 的分析和歸因使行銷人員能夠深入研究行銷指標，使收入預測變得更容易、更準確，從而推動銷售和收入。
Growify
growify.ai
Growify 的行銷自動化功能旨在改變您的行銷策略，提供一套可簡化行銷活動管理的進階工具。憑藉其直覺的自動化功能，Growify 使企業能夠有效地安排和部署行銷活動，確保及時且相關的客戶參與。此功能簡化了從電子郵件行銷到社群媒體貼文的複雜行銷任務，允許與受眾進行一致且個人化的溝通。重複性任務的自動化不僅可以節省寶貴的時間，還可以確保行銷工作的準確性和一致性。此外，Growify 的自動化工具透過數據分析提供可行的見解，幫助您完善策略以實現最大影響力。這種全面的自動化解決方案使企業能夠增強客戶體驗，提高參與度，並最終提高投資回報率，而所有這些都需要更少的手動工作。
heyBooster
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heybooster 是一項數據分析即服務，適用於從 Shopify 商店到知名電子商務品牌的電子商務企業。 heybooster 為電子商務行銷團隊識別營收成長機會。 heybooster 先進的人工智慧技術使電子商務經理能夠檢測行銷問題並發現收入成長和成本優化的機會。使用 heybooster，您可以存取針對您企業的獨特需求量身定制的一整套數據驅動的行銷解決方案。開始分析，再也不會把錢留在桌上了！
fullthrottle.ai
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ShopperSuite 將無法訪問的網站訪客轉變為可尋址的家庭受眾。大多數分析程式只能猜測您的網路流量來自哪裡。 ShopperSuite 利用由正在申請專利的技術提供支援的無 cookie 技術來提供全面的數位檔案。它是一個始終在線、即時的家庭行銷引擎，可以讓家庭沉浸在有意義的行銷訊息中，從而將他們拉入商業交易的管道。 ShopperSuite 是一個真正完整的循環解決方案，用於衡量業務交易和增量價值的「一切」。
RescueMetrics
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由於行銷標籤和像素被屏蔽，如今平均有 16% 的數位媒體投資無法轉換。透過兩步驟安裝，RescueMetrics 將以保護隱私的方式保護所有同意的行銷資料。全面了解您的轉換、歸因和行銷活動效果，同時為廣告技術人員提供針對合適客戶進行最佳化所需的數據。 Facebook 和 TikTok Conversion API 可以透過 RescueMetrics 免費啟用！
Seenka
seenka.com
來自墨西哥、哥倫比亞、巴西、厄瓜多、秘魯、智利、阿根廷和烏拉圭的資料集。透過我們為行銷和研究團隊提供的一體化資料集，為您的客戶受眾即時取得相關媒體資料。我們分析並整合電視、廣播、影響者和線上媒體相關內容和廣告中的品牌和關鍵字的跨媒體可見性，從而能夠發現機會並創建自動化，以實現更高的行銷活動績效，同時節省成本和時間。