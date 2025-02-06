行銷分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 挪威屬斯瓦巴及尖棉

WebEngage

webengage.com

WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自各種來源的客戶數據，提供即時見解並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企業能夠自動執行由客戶操作和預先定義業務事件觸發的個人化活動。這確保了及時和​​相關的溝通，以提高客戶參與度和轉換率。 - 人工智慧驅動的預測模型：WebEngage Analytics 儀表板支援細分、吸引和保留優先客戶、流失以轉換視窗和投資回報率優化所需的所有指標，這使企業能夠集中精力進行幹預和活動，以獲得最大影響和更好的投資報酬率。 - 1:1 個人化：WebEngage 使企業能夠大規模提供個人化體驗。透過整合使用者意圖、偏好和其他相關數據，企業可以針對每位客戶量身定制溝通方式，促進全通路客戶參與。還有什麼？ WebEngage 的平台整合快速且簡單。與一系列 ESP 和 MSP 相容，技術團隊只需幾個小時即可完成。業務遍及全球：WebEngage 總部位於印度，已在全球擴展業務，在中東和非洲地區、東南亞和南美洲設有辦事處和業務。