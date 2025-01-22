行銷分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 俄羅斯

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
行銷分析軟體包含工具和流程，使組織能夠透過衡量績效來評估和監督其行銷活動。從本質上講，這些解決方案簡化並增強了企業的行銷策略和活動。透過利用行銷分析軟體，企業可以透過識別有效的行銷方法來提高投資報酬率 (ROI)，從而調整行銷活動以最大限度地提高轉換率和銷售額。 此類軟體考慮跨不同管道和目標受眾的行銷工作，涵蓋電子郵件行銷、社群媒體、數位廣告和網路分析。行銷分析軟體通常作為獨立解決方案提供，透過與公司的行銷技術堆疊（包括行銷自動化軟體、CRM 軟體、數位廣告軟體和數位分析軟體）連接來整合行銷活動數據。然而，一些一體化行銷平台（例如某些行銷自動化產品）配備了內建報告功能。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
Looker
looker.com
Looker 正在為現代公司重塑商業智慧。 Looker 的工作方式與網路的工作方式相同：基於瀏覽器，其獨特的建模語言可讓任何員工利用最佳資料分析師的工作成果。 Looker 100% 在資料庫內運行，利用最新、最快的分析資料庫，即時取得真實結果。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 透過智慧行銷自動化平台推動更智慧的數位關係，該平台由所有客戶推動，並從第一天起就進行了規模化設計。 Klaviyo 建立在靈活、即時的資料庫之上，集中了所有客戶資料（來自整個技術堆疊、任意時間長度、完整的詳細資訊），可以輕鬆創建、交付和優化令人難以置信的複雜和個人化體驗。電子郵件、簡訊、行動應用程式、評論、網路、付費廣告等等。使用 Klaviyo 加入超過 13 萬付費客戶的行列，提高轉換率和客戶終身價值，並以自己的方式成長。了解更多信息，請訪問 klaviyo.com。
Nielsen
nielsen.com
尼爾森公司（自稱為尼爾森公司，以前稱為 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球行銷研究公司，全球總部位於美國紐約市。北美地區總部位於芝加哥。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics 是唯一專為行銷代理商設計的報告平台。這個易於使用的平台可以節省您的時間，改善報告流程，並透過富有洞察力的報告和即時、可自訂的行銷儀表板來展示您的全面行銷影響力，給您的客戶留下深刻的印象。在單一、無縫的儀表板中連接和監控每個客戶的行銷管道。 AgencyAnalytics 與 80 多個平台集成，可追蹤和報告 SEO、PPC、呼叫追蹤、社交媒體、電子郵件行銷、電子商務、本地等，所有這些都為您的代理商提供完全白標。 AgencyAnalytics 還包括一整套 SEO 工具，旨在簡化和自動化您的代理商。每天追蹤排名、監控反向連結、執行技術 SEO 審核，並利用全套內建 SEO 工具跟上競爭的步伐。無論您是成熟的代理商還是剛起步的代理商，AgencyAnalytics 都能為您代理商發展的每個階段提供簡單、靈活的定價，每個客戶活動每月只需 12 美元。 14 天無風險試用，無需信用卡。
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics，位於所有資料的中心。 Sweet 連結您所了解和喜愛的所有行銷平台，並將所有內容集中在一個屋簷下。幫助您了解客戶保留和獲取，以推動您的業務發展。我們做什麼... 客戶資料 要了解您的客戶，您首先需要了解他們的所有互動。憑藉對每位客戶的深入了解，Sweet Analytics 可以幫助您透過我們獨特的個人化工具更有效地接觸他們。單一客戶視圖 Sweet Analytics 的核心是市場上最先進的單一客戶視圖之一。使用所有可用的集成，我們為與您的品牌的所有互動建立了完整的客戶檔案，這些檔案可以透過我們的儀表板輕鬆獲得。 Sweet Tracker™ 我們的專有技術使我們能夠將瀏覽行為與單一客戶視圖統一起來，提供公正的歸因並將銷售與網路互動聯繫起來。憑藉即時介入和跨裝置追蹤的能力，我們可以提供個人化的客戶旅程。歸因解決行銷的聖杯 Sweet 提供了銷售現實與行銷平台的謊言之間的單一事實點。幫助您更準確地判斷行銷投資的投資報酬率。
Attribution
attributionapp.com
歸因是最完整且易於實施的多點觸控歸因解決方案。在簡單的視圖中即可查看您的支出、造訪次數、轉換次數、收入和廣告支出回報率 (ROAS)。整合了大多數主要廣告平台的成本和自動標記，包括 Facebook、Google、Quora、Linkedin 和 Adroll。與 Segment、Stripe、Salesforce、Hubspot、Marketo 等轉換整合！使用者層級歸因和基於帳戶的歸因。基於群組的報告，按天、週或月按管道顯示 ROAS，以獲得可操作的見解。這就是您一直在尋找的系統。
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。 CallRail 是領先的智慧平台，讓各種規模的企業輕鬆自信地進入市場。 CallRail 的解決方案為全球超過200,000 家公司提供服務，幫助企業追蹤並歸因其行銷旅程中的每條銷售線索，捕獲和管理每個電話、簡訊、聊天和表單，並使用即時洞察來優化其行銷。
Terminus
terminusplatform.com
舊的做事方式不再有效。而且，你不能落後。 B2B 策略已經發展，遊戲規則也改變了。您需要平台、專家和戰術手冊來幫助您實現業務所需的目標，尤其是在提高每一分錢效率的壓力越來越大的情況下。特斯聯是一個為您的成功而打造的平台。它可以幫助您的團隊在客戶的整個生命週期中滿足客戶需求，您需要一個植根於第一方數據的平台，為買家提供從客戶獲取到擴展和更新的引人入勝的數位體驗。我們的引擎旨在提高投資回報率、最大限度地減少詐欺、優先考慮品牌安全，並將意圖轉化為 GTM 團隊相關的、可操作的見解。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Trackdesk
trackdesk.com
免費聯盟行銷追蹤軟體 以 0 美元的初始投資增加您的聯盟行銷收入來源。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一個行銷衡量和歸因平台，它將孤立的行銷、銷售、收入和客戶數據連接起來： - 提供客戶旅程的完整漏斗視圖- 在管道、行銷活動、內容和關鍵字層面準確歸因收入- 建立多點觸控使用6 種不同歸因模型（首次點擊、最終點擊、線性、基於位置、時間衰減和數據驅動歸因）的歸因報告- 透過成本、機會、收入和投資回報率豐富您的廣告平台、CRM 和BI 工具數據- 衡量和預測來自「暗社交」活動和零點擊管道的離線和/或隱形接觸點的影響- 透過使用第一方數據衡量成功，克服傳統分析系統因「cookie死亡」而導致的準確性問題透過 Ruler Analytics 預訂演示，開始根據收入和投資回報率（而不僅僅是轉換次數）優化您的行銷策略。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一個由人工智慧驅動的品牌管理平台，行銷人員可以在其中即時制定品牌策略、測試創意資產並監控品牌績效。 ProQuo 每天與消費者互動，衡量他們對您的品牌、競爭對手和類別的真實感受。 ProQuo 的人工智慧會分析每一次互動的數據，產生客製化的行動計劃，確保您實現品牌目標 - 無論是轉換非用戶、尋找空白空間還是擴大市場份額。包括 Clorox、Harry’s、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在內的數百個品牌都在使用 ProQuo 來成長。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自各種來源的客戶數據，提供即時見解並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企業能夠自動執行由客戶操作和預先定義業務事件觸發的個人化活動。這確保了及時和相關的溝通，以提高客戶參與度和轉換率。 - 人工智慧驅動的預測模型：WebEngage Analytics 儀表板支援細分、吸引和保留優先客戶、流失以轉換視窗和投資回報率優化所需的所有指標，這使企業能夠集中精力進行幹預和活動，以獲得最大影響和更好的投資報酬率。 - 1:1 個人化：WebEngage 使企業能夠大規模提供個人化體驗。透過整合使用者意圖、偏好和其他相關數據，企業可以針對每位客戶量身定制溝通方式，促進全通路客戶參與。還有什麼？ WebEngage 的平台整合快速且簡單。與一系列 ESP 和 MSP 相容，技術團隊只需幾個小時即可完成。業務遍及全球：WebEngage 總部位於印度，已在全球擴展業務，在中東和非洲地區、東南亞和南美洲設有辦事處和業務。
Roistat
roistat.com
Roistat 是一個由人工智慧驅動的行銷分析系統，它可以分析您的所有廣告活動直至利潤。 Roistat 從客戶的 CRM 系統、廣告管道及其網站收集資料。 Roistat 在幾秒鐘內根據 40 多個業務指標建立報告，提供從每個關鍵字到最終銷售的行銷分析。 Roistat 確定公司是否從其付費廣告活動中賺錢，這反過來又幫助使用 Roistat 的公司更有效地分配廣告預算並增加收入。 Roistat 可以確定： - 您的客戶來自哪些廣告管道； - 完整的廣告管道統計直至關鍵字； - 如何有效分配預算； - 如何在獲得更多銷售額的同時節省廣告費用； - 銷售漏斗的所有階段。
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch是一個全通路行銷平台。我們協助吸引、轉換和分析您的客戶。 Calltouch 提供呼叫追蹤服務，提供有關廣告效率的所有資訊。由於呼叫追蹤服務，您可以將所有廣告劃分為促進銷售的廣告和花費預算的廣告。通話追蹤有助於評估值得擴展的管道和廣告以及需要停用的其他管道和廣告。價格從每月60.00 美元起標準- 中小企業端到端分析- 動態和靜態呼叫跟踪呼叫日誌呼叫標記- 關鍵字規範- 網站目標和訂單跟踪- 詳細報告、銷售漏斗和投資回報率- 廣告平台和CRM系統整合- 全面的客戶支持
RedTrack
redtrack.io
RedTrack 是一個適用於無 cookie 世界的進階分析和自動化平台。透過 RedTrack，您可以從行銷管道接收即時且準確的轉換資料。身為行銷人員或高階主管，您能夠獲得公正的績效洞察、防止廣告浪費並擴大公司收入。 RedTrack 為聯盟行銷人員、電子商務企業以及行銷機構創建解決方案。
Paragone
paragone.ai
Paragone 是一個績效行銷平台，專注於不斷成長的付費社群媒體空間。在 B2C 和 B2B 公司中採用和優化真正的跨通路廣告策略是新一代數位行銷人員成功的關鍵。我們透過可操作的分析和行銷活動自動化工具幫助公司有效地擴大覆蓋範圍並優化收入，這些工具使用戶能夠： - 連接並整合所有社交廣告網絡和歸因工具，以實現統一的實時視圖- 無需任何操作即可分析高流量、多網路行銷活動觸控電子表格- 監控行銷活動績效並迅速識別瓶頸- 探索有意義的網路、受眾、創意和能夠產生影響的消息- 釋放CDP、行銷的力量- 透過社群廣告實現CRM 數據自動化- 將您的全部預算投入使用，通知性 - 基於集成歸因模型優化電子商務收入 - 通過協作績效報告讓團隊按計劃進行 - 以出色的績效結果讓您的管理層和客戶驚嘆不已
Screenful
screenful.com
Screenful 是取得視覺化儀表板和自動化團隊狀態報告最簡單的方法，可以讓每個利害關係人了解專案狀態的最新情況。 Screenful 與 Jira 或 Trello、GitLab 和 Asana 等最常見的任務管理工具集成，並根據您的專案和任務建立報告和見解。它是一個開箱即用的儀表板，用戶只需進行最少的設定。借助 Screenful 儀表板，使用者可以追蹤團隊速度、任務/問題前置時間和周期時間、當前瓶頸等信息，並獲得所有專案的高級視圖。將其視為您最喜歡的任務管理工具的類固醇儀表板！
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow 是一種行為分析工具，超過 210,000 個數位行銷、UX、產品、新創公司和企業客戶使用它來優化他們的網站體驗。使用 Mouseflow，您可以： • 透過觀看訪客會話的影片記錄，了解訪客的點擊之間發生的情況。 • 自動為您的所有頁面建立 6 種類型的熱圖，以了解哪些內容吸引了他們的注意。 • 設定管道來觀察訪客流失的地點和原因。 • 使用表單分析來提升潛在客戶開發能力。 • 發起回饋活動以了解更多有關訪客的資訊。 • 透過所有計劃中提供的強大過濾選項，以您需要的方式分析您的資料。 • 花時間解決您的網站問題，而不是透過摩擦分數過濾您的訪問來查找問題，我們的機器學習工具免費提供，適用於所有計劃。
Singular
singular.net
當今行銷人員成功的關鍵是準確了解在何處以及如何投資下一筆廣告資金。 Singular 透過下一代歸因、全漏斗行銷數據和一流的詐欺預防功能提供行銷投資回報率的完整視圖，幫助行銷人員實現這一目標。借助 Singular，您能夠 - 衡量並報告您使用的所有管道：使用 Singular 的開放整合框架來衡量應用程式、網路、簡訊、推薦、電子郵件和電視的跨平台效能。 - 透過將歸因與領先的成本聚合相結合來分析投資回報率：強大的數據連接器滿足歸因，以釋放每個行銷活動、發布商、創意和關鍵字的行銷績效。 - 追蹤和分析整個用戶生命週期：捕捉整個用戶旅程，透過深層連結、網路到應用程式和跨裝置歸因來報告跨平台的獲取和重新參與。 - 透過一流的詐欺預防措施阻止更多詐欺：將廣告預算集中在真實用戶身上，並透過更多檢測方法和預先歸因詐欺拒絕來避免誤報。 - 監控單一託管管道以獲取可供分析的行銷資料：將歸因、廣告支出、創意、出價和廣告貨幣化資料直接載入到 Redshift、Snowflake、BigQuery 等。 Singular 與全球一些最大的行動應用程式發行商合作，包括 Lyft、Twitter、Rovio、King 和 LinkedIn。
OWOX
owox.com
OWOX BI 是領先的數據民主化平台。 * 民主化是零學習曲線：可審計的存取、眾所周知的介面和決策文化。超過 15 萬名數位分析師使用 OWOX BI 打破資料孤島，並為業務用戶提供所需的報告。我們的專有技術為來自美國和歐盟的電子商務、SaaS、金融和其他利基市場的品牌提供無縫的數據收集、準備和支援。公司網站www.owox.com
Whatagraph
whatagraph.com
行銷人員擁有多個行銷來源、數百個正在運行的行銷活動以及需要管理和報告的客戶或利害關係人。連接所有數據、處理數據、發現見解並展示投資回報率是一項艱鉅的任務。 Whatagraph 是一款直覺的一體式行銷數據平台，可輕鬆消除行銷人員日常中與數據相關的手動工作和麻煩。您可以用一個平台取代多個緩慢且複雜的工具。與市場上的其他產品不同，Whatagraph 易於使用、可靠，並且使團隊中的任何人都可以快速輕鬆地處理數據（管理、混合和可視化跨渠道數據）：將所有營銷數據連接到一個單個集線器，無需第三方工具和連接器。透過無程式碼轉換來管理和組織非結構化、分散的跨渠道資料。對於行銷團隊中的任何人來說，無需分析技能、編碼或技術知識即可輕鬆執行高級資料管理任務。只需點擊幾下，即可為連接和準備的跨渠道資料創建令人驚嘆的視覺化效果。快速將其轉換為分析或簡報就緒的報告、儀表板或獨立的圖形、圖表、漏斗圖或表格。最後，自動共享資料或將資料傳送到任何目的地：客戶、利害關係人、團隊成員或其他工具和平台。無論您是向董事會或客戶進行演示，還是尋求改進活動的見解，您都確信自己擁有一個可靠且快速的平台，所有最新數據都以清晰、直觀的方式呈現在一個地方。您需要幾分鐘而不是幾個小時來準備，並且需要幾分鐘而不是幾個小時來擴展它以適應新客戶或資料來源。
VWO
vwo.com
運行實驗程序是很棘手的。無論您的目標是提高網站轉換率還是改善用戶體驗，您都需要做很多事情才能把事情做好。這就是為什麼 WMG、eBay、Ubisoft、Qualicorp 等數千家世界領先的企業品牌都希望 VWO 來運行和擴展他們的數位實驗。 VWO 是全球領先的 Web 測試和轉換優化平台，使成長中的企業能夠跨桌面、行動和其他裝置優化其 Web 體驗，從而提供獨特的體驗。收集使用者見解、確定假設的優先順序、規劃路線圖、進行測試、分析結果 - VWO 可讓您覆蓋整個 9 碼。 VWO 經過精心設計，易於實驗。您可以在幾分鐘內啟動測試，無需 IT 部門的任何協助。憑藉 BS 和 ISO 等認證，VWO 完全符合 GDPR，並透過設計和預設提供強大的安全性。憑藉業界領先的 24/7 支援和 98% 的客戶滿意度，每天服務 10 億個請求，同時確保 100% 的正常運作時間 – VWO 專為企業打造！ VWO 的全球客戶群包括沃達豐、三星、豐田和 eBay 等品牌，迄今已幫助全球 4,500 多個品牌進行了超過 60 萬次實驗。
Reeport
reeport.io
Reeport 協助建立智慧數據報告並透過 Excel、Power Point、PDF 等進行分享。
Platformly
platform.ly
Platformly 是一款功能強大且易於使用的業務管理和行銷自動化工具，適合專注於成長的忙碌企業主。 Platformly 透過精確追蹤整個行銷漏斗中不同活動和管道之間的交互，使行銷歸因變得容易。它可以幫助您無比詳細了解哪些行銷活動能帶來最大的銷售額、誰是您最忠實的客戶以及推動成長的因素。業務儀表板儀表板將最重要的業務指標整合到一個完全可自訂的儀表板中。它們可以即時概述您的業務中發生的情況，並能夠在任何給定時間深入挖掘並獲取您所需的準確數據。連結追蹤 Platformly 是您的活動管理指揮中心。無縫追蹤行銷活動績效、用戶互動、銷售以及其他所有內容。 CRM 管理和加強客戶關係的一個中心位置。查看概述或選擇聯絡人以查看過去與您的品牌的所有互動。所有數據都會即時自動更新。潛在客戶擷取 直覺的客戶獲取工具，從行為驅動的選擇加入表單到完整的、像素完美的登陸頁面。所有這些都具有簡單的拖放介面，可協助您快速啟動有效的行銷活動。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard 是一款用於建立和共享即時業務儀表板的輕鬆工具。 Geckoboard 旨在幫助團隊領導為其團隊和整個組織提供即時數據，它直接與 80 多種不同的工具和服務集成，幫助您提取數據並在幾分鐘內向其他人展示專業外觀的儀表板。無需編碼或培訓。透過簡單的拖放式介面直接在瀏覽器中建立儀表板，並從無生氣的報告和電子表格中提取重要的數字、指標和 KPI。 Geckoboard 讓您的關鍵數據對每個人都更具吸引力，其視覺化效果讓任何人都能一目了然，並且會自動更新以始終保持最新狀態。使用狀態指示器突出顯示某些指標中值得注意的變化，這些指示器會引起人們對錶現高於或低於預期的數字的注意，並通過單擊直觀地顯示您正在努力實現的目標。無論您的團隊如何運作，Geckoboard 都能讓您的儀表板共享變得簡單。複製並貼上指向可在任何 Web 瀏覽器中查看的即時儀表板的鏈接，或邀請您的團隊成員登入、查看甚至創建自己的儀表板。對於定期更新，您可以安排透過電子郵件發送儀表板的螢幕截圖，或定期發佈到 Slack 頻道。為了獲得最大的可見性，Geckoboard 具有「發送到電視」功能，可讓您將帳戶與大螢幕或電視上的瀏覽器配對，並選擇您想要在其中顯示的儀表板。它甚至可以在一個螢幕上循環瀏覽多個儀表板。我們提供了易於遵循的說明，說明如何使用價格實惠的現成硬體在一個下午實現這一目標。最後，您可以透過在行動裝置的瀏覽器上登入您的帳戶來隨時隨地追蹤關鍵數字，您可以在其中存取儀表板，該儀表板的格式完美適合較小的螢幕。 14 天免費建立您的第一個儀表板 - 無需付款詳細資訊。
Databox
databox.com
Databox 是一個易於使用的商業分析平台，適合成長型企業。它可以讓您輕鬆集中數據，以便您可以在一個地方查看整個公司的健康狀況。然後，它可以幫助您使用數據做出更好的決策並提高公司的績效。我們採用了複雜企業工具中常見的所有強大分析功能，並使成長中的企業可以使用它們。無需程式碼即可建立漂亮的自訂儀表板，因此您始終了解自己的表現。建立自動化報告以與您的團隊或客戶分享更新、儀表板和上下文。為每個團隊設定目標，並自動追蹤他們的進度。使用基準來了解您與類似公司的比較情況，並找到改進的機會。使用預測來預測未來績效並立即制定更好的計劃。並透過自訂電子郵件和 Slack 更新自動監控公司的績效。
RescueMetrics
rescuemetrics.com
由於行銷標籤和像素被屏蔽，如今平均有 16% 的數位媒體投資無法轉換。透過兩步驟安裝，RescueMetrics 將以保護隱私的方式保護所有同意的行銷資料。全面了解您的轉換、歸因和行銷活動效果，同時為廣告技術人員提供針對合適客戶進行最佳化所需的數據。 Facebook 和 TikTok Conversion API 可以透過 RescueMetrics 免費啟用！
Orphex
orphex.co
Orphex 是一個創新的數位行銷和使用者行為分析平台，旨在為企業提供跨各種行銷管道和數據平台的數據驅動的見解和可行的建議。在 Orphex，我們的使命是為企業提供所需的清晰度，讓他們自信地駕馭數位環境。透過無縫整合和解釋來自不同平台的複雜數據，我們提供清晰、可操作的見解。這確保了做出的每一個決定都是經過深思熟慮且具有影響力的。
Gamooga
gamooga.com
Gamooga 是一種行銷自動化解決方案，可協助電子商務透過電子郵件、網路、行動、社交和展示等各種管道為客戶提供個人化操作。
DataMyth
datamyth.com
DataMyth 是一種基於 SaaS 的報告解決方案，可協助數位行銷人員產生具有自動分析和績效洞察的書面報告，從而幫助行銷人員了解哪些有效、哪些無效。行銷人員可以節省建立報告和分析數據所花費的所有時間，並在幾秒鐘內獲得報告。透過節省時間，數位行銷人員可以專注於優化和策略，而我們則滿足所有報告需求。 DataMyth 非常適合中小型數位代理商以及希望節省時間和金錢的品牌
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Clickx 釋放您企業的全部潛力。找出哪些行銷工作正在發揮作用，深入了解您的競爭對手，並揭開受眾轉化的神秘面紗。改善流量和潛在客戶流量—所有這些都來自一個平台。消除所有令人頭痛的問題和猜測。我們的軟體透過簡化您的行銷情報來節省時間和麻煩。專注於您最擅長的事：經營您的業務。
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唯一覆蓋所有獲取管道的點擊詐欺防護平台。即時阻止複雜的點擊詐欺資料。 Lunio 由網路安全引擎提供支持，可讓您利用所有來源的廣告詐騙資料來在所有管道中建立自動保護層。 Nike、eBay、Hugo Boss、Europcar 和 M&S 等數千家領先品牌選擇 Lunio 來幫助他們充滿信心地進行廣告宣傳。 • 跨所有管道的自動即時保護 • 最準確的 IVT 檢測技術 • 隱私是我們的核心 - 完全符合 GDPR 和 CCPA • 快速、輕鬆的 5 分鐘實施 立即免費試用！
Swydo
swydo.com
Swydo 易於使用的報告和監控平台可從多個來源檢索資料並建立專業的、可自訂的行銷報告。這個用戶友好的工具允許行銷人員產生（客戶）報告和儀表板，將外部資料來源合併在一份報告中。數位機構、品牌和特許經營者透過創建具有專業外觀的報告來節省時間，同時在分析數據和獲得可行的見解方面增加更多價值。
GreyMetrics
greymetrics.com
GreyMetrics 協助機構在共享資料時節省時間。將所有行銷資料集中到一個位置，並產生漂亮的報告和儀表板，每一小時自動更新一次。 GreyMetrics 與 20 多個平台集成，並擁有數十個內建模板，因此您的報告從第一天起就看起來很棒，並且完全貼上白標籤，可以與客戶和利益相關者共享。
Accutics
accutics.com
什麼是Accutics？ Accutics 是一個 SaaS 行銷資料管理平台，可協助組織簡化行銷活動追蹤、整合行銷活動資料並評估 Adobe Analytics 和 Google Analytics 中各個來源的行銷活動績效。核心服務： Accutics 標準化 從單一平台標準化、管理和連接每個團隊和管道的活動元資料。 Accutics Connect 透過對活動成本和印象的無與倫比的可視性了解您真正的行銷投資回報率 - 自動提取、轉換並交付到您的首選報告、分析或儲存平台。您的所有行銷活動資料都會在 Adobe Analytics 中自動分類，以透過資料細分獲得豐富的見解。 Accutics Validate 根據您定義的協議和格式驗證您的所有行銷活動，以確保它們始終符合您的規格。
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat 是一個數位行銷績效管理平台，可協助行銷人員統一行銷活動數據並自動產生報告。我們與代理商、媒體公司和品牌合作；任何需要為客戶或利害關係人製作全面且一致的報告簡報的行銷團隊。 NinjaCat 與 150 多個數位行銷管道集成，因此您可以將多個資料來源的指標統一為單一事實來源。有了 NinjaCat，現在可以馴服資料混亂並拋棄 Martech Frankenstack。主要功能包括： - 通往150 多個行銷管道的資料管道- 完全託管的資料倉儲- ETL - 自動報告範本- 用於互動式資料共享的儀表板- 監控預算、行銷活動和KPI - 企業級可擴展性和安全性如果您想了解更多NinjaCat，前往我們的網站 - ninjacat.io - 設定演示。
deepdivr
deepdivr.io
我們提供強大且無縫的社群媒體行銷分析平台，讓複雜的事情變得簡單。由經驗豐富的行銷人員構建，以滿足當今效果驅動行銷人員的需求。我們的客戶使用該平台來概覽他們跨平台、市場和品牌的所有社交媒體活動。此概述使用戶能夠監控和優化活動，並立即向利害關係人報告。等等，還有更多。所有數據都在可自訂的儀表板中完美地視覺化，因此它適合您的需求。無需開發，只需點擊幾下即可與您喜愛的平台整合。可用整合：Facebook、Instagram、LinkedIn、Snapchat 和 Google Analytics。即將整合：Google Ads、Pinterst、TikTok 和 Twitter。
Cervinodata
cervinodata.com
透過 Cervinodata 線上機構和線上團隊，每週最多可節省一天的資料準備和報告時間。 Cervinodata 將您所有的廣告成效資料 + Google Analytics 匯集到一個中央資料庫中，並保持最新狀態。 Cervinodata 承諾： 1. 不再出現資料傳輸意外中斷的情況。不再有不完整的資料2. 市場上最快的回應時間和解決問題3. 非常易於使用的高階功能團隊遷移到Cervinodata 有3 個原因： 1. 從Google Sheets 遷移到中央資料庫>> 對於更大的數據量，>> 了解更多數據控制>> 獲得有關客戶、廣告平台和國家/品牌的更多見解>> 獲得有關跨平台營銷活動績效與預算和目標的更多見解2. 減少支出>>團隊不再根據廣告百分比收取費用根據同步帳戶的數量付費 3. 獲得更好的服務和品質 >> 團隊需要強大的客戶支援。我們提供出色的客戶支援和超快的回應時間。 >> 團隊需要準確、完整的數據。我們的 Cervinodata 引擎就是為此而建構的。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一個產品績效管理 (PPM) 平台。該平台使零售商能夠了解其單一產品在整個產品生命週期中的表現，從而使他們能夠透過做出更好、更明智的決策來最大化利潤。常見的零售營運結構（購買、採購、行銷、行銷和分銷）對產品的看法都不同，並使用不同的指標來管理其活動。我們發現行銷與組織其他部門之間的摩擦最大，因為很難將行銷工作分解到 SKU 級別，也很難使 SKU 級別的數據在行銷中具有可操作性。這導致真正的促銷成本沒有計入產品利潤，從而導致對不良產品的過度投資和對潛在優質產品的投資不足。產品效能管理透過將跨行銷管道的產品資料與有關 SKU 的業務資料結合，創建真實產品效能的綜合視圖，克服了上述困難。這可用於推動行銷工作或支援關鍵業務決策（例如產品定價或購買）。 PPM 平台也直接連接到廣告網路。透過 ROI Hunter，電子商務行銷人員可以在同一平台上建立和推出利潤更高的行銷活動。
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。 我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。 我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 協助透過經銷商網路進行銷售的品牌和製造商透過協調的訊息傳遞和數據驅動的見解來增強客戶旅程，從而優化行銷支出。 PowerChord 的軟體可輕鬆整合到您現有的行銷科技套件中，以便與本地客戶建立聯繫並在此過程中建立品牌忠誠度。憑藉與製造商及其數千名經銷商網路合作的豐富經驗，PowerChord 擁有創新、解決方案和支持，為當地市場注入活力。從平台整合和客製化解決方案到培訓和入職，PowerChord 團隊知道如何才能最大限度地取得成功。
Force24
force24.co.uk
利用 Force24 培養和擴大您的受眾群體，這是一個強大的行銷自動化平台，可以每天 24 小時進行有意義的對話。
Tactycs
tactycs.io
虛擬行銷總監軟體可協助您保持領先地位。向 Tactycs 提供有關您的團隊、組織、目標和資源的一些基本信息，並獲得完整的行銷計劃和持續行銷日曆。您應該使用哪些平台以及使用頻率。然後訪問完整的社交媒體調度程序、人工智慧內容和分析，以不斷提高您的行銷績效。今天免費試用！
fullthrottle.ai
fullthrottle.ai
ShopperSuite 將無法訪問的網站訪客轉變為可尋址的家庭受眾。大多數分析程式只能猜測您的網路流量來自哪裡。 ShopperSuite 利用由正在申請專利的技術提供支援的無 cookie 技術來提供全面的數位檔案。它是一個始終在線、即時的家庭行銷引擎，可以讓家庭沉浸在有意義的行銷訊息中，從而將他們拉入商業交易的管道。 ShopperSuite 是一個真正完整的循環解決方案，用於衡量業務交易和增量價值的「一切」。
Upwave
upwave.com
品牌廣告分析平台我們知道您的短期指標並不能證明您的品牌投資的價值。 Upwave 為您提供統一的跨媒體解決方案，用於衡量漏斗頂部的長期品牌廣告。即時儀表板，每日更新，適用於數位、線性、可尋址和 CTV。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
Growth Channel
growthchannel.com
成長管道透過清晰的角色、管道和數據驅動的成長策略產生個人化的成長行銷計劃。由 GPT-3 技術提供支援。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶管理 - 帶有版本控制的模板管理 - 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - 簡訊、電子郵件、Slack、Teams、WhatsApp、行動和網路推送集成 - 大量通知和摘要 - 在多個管道之間路由通知 - 品牌管理會向客戶的最終用戶發送通知 - 開箱即用的使用者偏好管理 - 供應商後備、自動智慧路由切換 - 在資料倉儲之上運行行銷活動 - 即時日誌、分析和故障警報
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基於 AI 的 CRM，透過了解每位客戶並透過簡訊、電子郵件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 創建更相關的行銷活動，大型零售商和 D2C 品牌能夠將重複銷售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 來增加其電子商務和商店銷售額。
Seenka
seenka.com
來自墨西哥、哥倫比亞、巴西、厄瓜多、秘魯、智利、阿根廷和烏拉圭的資料集。透過我們為行銷和研究團隊提供的一體化資料集，為您的客戶受眾即時取得相關媒體資料。我們分析並整合電視、廣播、影響者和線上媒體相關內容和廣告中的品牌和關鍵字的跨媒體可見性，從而能夠發現機會並創建自動化，以實現更高的行銷活動績效，同時節省成本和時間。
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot 透過與專案管理和協作功能無縫整合的即時分析來支援資料驅動的決策。 Slingshot 以全面的商業智慧引擎為核心，為用戶提供與其資料來源和平台的直接鏈接，使他們能夠提取有價值的見解，並將其轉化為具有視覺吸引力的儀表板，可以輕鬆地在團隊之間共享。將您的見解轉化為行動，並透過強大的專案管理功能將任務與關鍵舉措無縫結合，確保每個人都透明、清晰地按時完成任務。 Slingshot 提供對超過 75 個預建、可自訂項目、工作區和儀表板模板的廣泛庫的訪問，這些模板專為各種規模的團隊、行業和部門而設計，可簡化他們的日常運營。今天就開始使用 Slingshot！
Hubalz
hubalz.com
跨裝置和平台全面了解您的客戶。 Hubalz 為您提供了解客戶旅程並提高行銷投資報酬率的工具。
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot是一家專注於金融服務的數位行銷技術和服務供應商。 StoneShot 協助繁忙的金融服務行銷團隊提高參與度並提升客戶體驗，同時最大限度地減少營運效率低下。他們的技術涵蓋行銷自動化、電子郵件行銷、活動推廣、內容自動化和基金文件分發。 StoneShot 與零售銀行、機構銀行和私人銀行合作，從精品銀行、快速成長的公司到全球領導品牌。 StoneShot 於 2001 年在倫敦成立，在倫敦、紐約和新加坡設有辦事處，客戶遍佈超過 25 個國家。