行銷分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 葡萄牙

Geckoboard

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Geckoboard 是一款用於建立和共享即時業務儀表板的輕鬆工具。 Geckoboard 旨在幫助團隊領導為其團隊和整個組織提供即時數據，它直接與 80 多種不同的工具和服務集成，幫助您提取數據並在幾分鐘內向其他人展示專業外觀的儀表板。無需編碼或培訓。透過簡單的拖放式介面直接在瀏覽器中建立儀表板，並從無生氣的報告和電子表格中提取重要的數字、指標和 KPI。 Geckoboard 讓您的關鍵數據對每個人都更具吸引力，其視覺化效果讓任何人都能一目了然，並且會自動更新以始終保持最新狀態。使用狀態指示器突出顯示某些指標中值得注意的變化，這些指示器會引起人們對錶現高於或低於預期的數字的注意，並通過單擊直觀地顯示您正在努力實現的目標。無論您的團隊如何運作，Geckoboard 都能讓您的儀表板共享變得簡單。複製並貼上指向可在任何 Web 瀏覽器中查看的即時儀表板的鏈接，或邀請您的團隊成員登入、查看甚至創建自己的儀表板。對於定期更新，您可以安排透過電子郵件發送儀表板的螢幕截圖，或定期發佈到 Slack 頻道。為了獲得最大的可見性，Geckoboard 具有「發送到電視」功能，可讓您將帳戶與大螢幕或電視上的瀏覽器配對，並選擇您想要在其中顯示的儀表板。它甚至可以在一個螢幕上循環瀏覽多個儀表板。我們提供了易於遵循的說明，說明如何使用價格實惠的現成硬體在一個下午實現這一目標。最後，您可以透過在行動裝置的瀏覽器上登入您的帳戶來隨時隨地追蹤關鍵數字，您可以在其中存取儀表板，該儀表板的格式完美適合較小的螢幕。 14 天免費建立您的第一個儀表板 - 無需付款詳細資訊。