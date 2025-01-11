行銷分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴基斯坦

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
行銷分析軟體包含工具和流程，使組織能夠透過衡量績效來評估和監督其行銷活動。從本質上講，這些解決方案簡化並增強了企業的行銷策略和活動。透過利用行銷分析軟體，企業可以透過識別有效的行銷方法來提高投資報酬率 (ROI)，從而調整行銷活動以最大限度地提高轉換率和銷售額。 此類軟體考慮跨不同管道和目標受眾的行銷工作，涵蓋電子郵件行銷、社群媒體、數位廣告和網路分析。行銷分析軟體通常作為獨立解決方案提供，透過與公司的行銷技術堆疊（包括行銷自動化軟體、CRM 軟體、數位廣告軟體和數位分析軟體）連接來整合行銷活動數據。然而，一些一體化行銷平台（例如某些行銷自動化產品）配備了內建報告功能。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體，HubSpot 都能讓您擴大公司規模，而不是複雜化。 HubSpot 擁有您更好成長所需的一切。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您保持聯繫。使用名片掃描器等聯絡人匯入工具尋找並新增客戶。追蹤受眾成長並在儀表板上查看有關各個聯絡人的見解。一站式完成所有操作 - 直接從應用程式撥打電話、發送簡訊和發送電子郵件。每次互動後記錄筆記並添加標籤以記住重要的細節。 * 報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和行銷績效。追蹤所有行銷活動的結果並獲得有關如何改進的可行建議。查看電子郵件行銷活動、登陸頁面、Facebook 和 Instagram 廣告、社交媒體貼文和明信片的報告和分析。 * 電子郵件和自動化 - 建立、編輯和發送電子郵件行銷活動、時事通訊和自動化。透過一鍵重新傳送給未開啟者和產品重新導向電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook 和 Instagram 廣告 - 起草和發布廣告、設定預算並針對特定群體。接觸新朋友、吸引現有聯絡人、設定自訂受眾或吸引回網站訪客。 * 行銷建議 - 取得可操作的建議來幫助改善您的行銷。了解何時需要設定廢棄購物車電子郵件或收到設定品牌標誌的提醒。 * 品牌管理 - 將圖像從您的裝置直接上傳到 Mailchimp 中，並在您的所有行銷活動中使用它們。
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。 CallRail 是領先的智慧平台，讓各種規模的企業輕鬆自信地進入市場。 CallRail 的解決方案為全球超過200,000 家公司提供服務，幫助企業追蹤並歸因其行銷旅程中的每條銷售線索，捕獲和管理每個電話、簡訊、聊天和表單，並使用即時洞察來優化其行銷。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Looker
looker.com
Looker 正在為現代公司重塑商業智慧。 Looker 的工作方式與網路的工作方式相同：基於瀏覽器，其獨特的建模語言可讓任何員工利用最佳資料分析師的工作成果。 Looker 100% 在資料庫內運行，利用最新、最快的分析資料庫，即時取得真實結果。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一個專注於 B2B 的數據分析和協作平台，它連接付費、自有和免費的行銷、銷售和產品使用數據，以推動真正的業務成果。我們協助收入超過 1 億美元的 B2B 企業跨團隊整合、豐富和分析數據，並將效能與產業基準進行比較。客戶利用 Octane11 的開箱即用視覺化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他們選擇的其他端點提供增強的資料。 Octane11 確實是 B2B 資料堆疊中缺少的一環，它可以將孤立的資料轉化為可操作的見解，並以極少的時間和成本提高效能。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 變得更加敏捷，這是唯一能夠幫助每個人適應和創新的智慧業務應用程式組合。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一個數據驅動的行銷自動化平台，為您提供 360 度客戶視圖，使您能夠透過清理資料、細分受眾和個人化自動化行銷活動來加速銷售並最大限度地保留客戶。將客戶數據轉化為銷售額從未如此簡單。
Nielsen
nielsen.com
尼爾森公司（自稱為尼爾森公司，以前稱為 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球行銷研究公司，全球總部位於美國紐約市。北美地區總部位於芝加哥。
xiQ
xiqinc.com
xiQ 的個人驅動銷售和行銷平台™ 結合了神經科學、心理學和人工智慧，以了解買家的心態以及影響其購買決策的因素。我們屢獲殊榮的專有人工智慧平台為您的團隊提供個性洞察、全面的帳戶智慧以及即時精選內容，以便他們能夠更快地建立信任並完成交易。與傳統行銷管道相比，我們的大型企業客戶的受眾參與度提高了 10 倍，節省了數千小時的研究時間，最終獲勝率提高了 24%。 xiQ 專有的人工智慧平台的關鍵功能：* 一對一銷售手冊的個性驅動洞察* SmartSourced Content™，可推動10 倍的參與度* 第一方意圖數據和高級分析，使每次互動個人化* Instasites（專為個人化體驗而設計的微型網站）* 在幾秒鐘內編譯全面的一體化公司簡介* 銷售觸發器和即時警報直接發送到您的收件匣* Outlook、Salesforce、MS Teams 和社交媒體整合在 xiQinc.com 體驗 xiQ。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics 是唯一專為行銷代理商設計的報告平台。這個易於使用的平台可以節省您的時間，改善報告流程，並透過富有洞察力的報告和即時、可自訂的行銷儀表板來展示您的全面行銷影響力，給您的客戶留下深刻的印象。在單一、無縫的儀表板中連接和監控每個客戶的行銷管道。 AgencyAnalytics 與 80 多個平台集成，可追蹤和報告 SEO、PPC、呼叫追蹤、社交媒體、電子郵件行銷、電子商務、本地等，所有這些都為您的代理商提供完全白標。 AgencyAnalytics 還包括一整套 SEO 工具，旨在簡化和自動化您的代理商。每天追蹤排名、監控反向連結、執行技術 SEO 審核，並利用全套內建 SEO 工具跟上競爭的步伐。無論您是成熟的代理商還是剛起步的代理商，AgencyAnalytics 都能為您代理商發展的每個階段提供簡單、靈活的定價，每個客戶活動每月只需 12 美元。 14 天無風險試用，無需信用卡。
Albacross
albacross.com
世界各地的收入團隊正在使用 Albacross 的意圖數據來創造更多機會並更快地增加收入。從早期認識到後期決策，您擁有揭示潛在買家所需的所有見解，讓他們了解他們想要的東西，並在他們準備購買時收到通知。具體方法如下： - 提高銷售效率：確定造訪您網站的公司的購買意圖，並在他們準備購買時通知您的銷售團隊。 - 消除行銷中的猜測：了解哪些帳戶與您的內容互動以及他們最感興趣的內容。 - 您需要的所有數據點：我們每月追蹤全球 30 億個事件，並每週刷新數據點。 - 無縫整合到您已經使用的技術工具 - 這不是另一個需要學習的工具。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一個部門，為各種規模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基於帳戶的平台，以協調其行銷和銷售團隊並自信地增加收入。 RollWorks 平台由機器學習和廣泛的帳戶資料基礎提供支持，可協助您識別目標帳戶，透過數位廣告、網路個人化、電子郵件簽名和銷售自動化吸引他們，最後衡量您的計劃的有效性。對於大大小小的行銷和銷售團隊來說，RollWorks 是一個不可或缺的平台，他們相信基於帳戶的方法就是好的 B2B 行銷。今天就開始造訪 www.rollworks.com。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是領先的 B2B 分析和歸因平台。 HockeyStack 連接您的所有平台，清理您的數據，並讓您衡量推動管道的因素並視覺化買家旅程。端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的數百個收入團隊正在使用 HockeyStack 來推動更多管道並更快地完成交易。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一個客戶參與平台，適用於渴望產生影響力的電子商務行銷團隊，這些團隊希望成為執行長精乾且強大、值得信賴的收入成長合作夥伴。我們的人工智慧驅動解決方案已被50個國家的2000多家中型企業以及沃達豐、鱷魚、新百倫和維多利亞的秘密等許多全球知名品牌採用。 SALESmanago 透過利用三個原則來實現收入成長最大化和改善電子商務 KPI 的承諾：(1) 客戶親密度，基於零資料和第一方資料創建真實的客戶關係； (2) 精準執行，透過超個人化提供卓越的全通路客戶體驗； (3) 成長智慧將人類和基於人工智慧的指導結合，實現務實、更快的決策，從而實現最大影響。更多資訊：www.salesmanago.com
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata 的 B2B 收入歸因平台連接來自整個上市技術堆疊的數據，為您的 B2B 客戶旅程提供前所未有的洞察。從匿名的首次接觸到封閉式獲勝，Dreamdata 終結了猜測，並針對真正推動您收入的因素提供了可操作的分析。借助 Dreamdata，B2B 公司可以運行基於帳戶的自訂歸因建模、獲取每個廣告活動的 ROAS、衡量內容投資回報率、基準增長、預測收入並就下一步的擴展工作做出數據驅動的決策。
ThoughtMetric
thoughtmetric.io
ThoughtMetric幫助電子商務公司解決行銷歸因並做出數據驅動的決策。 ThoughtMetric 旨在為電子商務行銷人員提供支持，它與最大的電子商務和行銷平台集成，讓您可以輕鬆收集數據、追蹤廣告和分析效果。透過 ThoughtMetric 的 AI 支援的歸因，追蹤所有行銷管道的績效並了解您的客戶的真正來源。
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd 將 B2B 勘探資料、銷售推廣和帳戶為基礎的行銷與人工智慧和機器學習的力量結合在一起。多合一的不可阻擋的成長平台。
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潛在客戶生成和網站個人化軟體，旨在為您的銷售團隊提供有關網站訪客的見解，同時為他們提供獨一無二的網站體驗。透過我們的潛在客戶開發服務，識別造訪您網站的企業的名稱、聯絡資訊和使用者資料。推銷電話和猜測的日子已經一去不復返了，我們為您的銷售團隊提供已經對您的產品和/或服務表現出興趣的熱門線索。 98% 的網站訪客從您的網站上消失得無影無踪，您是否該找出他們是誰了？透過我們新的網站個人化功能，以獨特的方式對待您的網站訪客。根據公司詳細資訊（例如地理位置、公司規模，甚至他們的名稱）為訪客提供網站的自訂視圖。根據他們的素質向他們展示相關的案例研究、用例和推薦。我們建立訪客隊列是因為我們親眼目睹了市場上目前軟體中明顯需要改進的地方。不過，請不要相信我們的話，今天就免費試用吧！
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics 是一家全球對話分析提供商，為行銷人員提供數據以做出自信的策略決策。包括華盛頓郵報、Verizon Connect 和 ServiceMaster 在內的超過 10 萬名用戶依靠 CTM 做出數據驅動的廣告決策。 CTM 與行銷人員日常使用的核心工具集成，例如 Google Ads 和 Analytics、Hubspot、Salesforce、Zoom 和 Facebook。 CTM 是最早的呼叫追蹤提供者之一，目前仍由其創始人 Todd 和 Laure Fisher 夫婦擁有。 CallTrackingMetrics 年復一年被 G2 和 Capterra 等頂級軟體出版物評為行業領導者，並因其成長和創新文化而經常受到認可。
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® 是一個人工智慧驅動的數位行銷分析平台，可協助行銷團隊做出更好的數據驅動決策。我們易於使用的介面提供了單一的事實來源，使行銷人員能夠即時了解所有行銷活動和管道的績效。利用尖端的機器學習，ASK BOSCO® 發現了透過現有管道和新管道創造更多收入的新機會。我們還提供預測分析功能，使行銷人員能夠創建個人化的報告儀表板並以無與倫比的準確性預測未來的活動。我們獨特的 ASK BOSCO® 指數將您的網域與您所在類別中最接近的競爭對手進行排名。該指數衡量您的線上足跡以及您對有機和付費媒體管道的投資的有效性。 ASK BOSCO® 如何運作？ ASK BOSCO® 的工作原理是從各種來源收集數據，包括您的網站、社群媒體和廣告活動。然後，我們的人工智慧引擎會分析這些數據，以識別趨勢、模式和機會。 ASK BOSCO® 也使用機器學習來預測未來的表現。這使您可以對行銷預算和活動做出更好的決策。使用 ASK BOSCO® 有什麼好處？使用 ASK BOSCO® 有很多好處。以下是一些最重要的內容： - 更好的決策：ASK BOSCO® 為您提供所需的數據和見解，以便您就行銷活動做出更好、更明智的決策。 - 增加收入：ASK BOSCO® 幫助您發現新的機會，從現有和新管道中獲得更多收入。 - 提高效率：ASK BOSCO® 可自動執行數位行銷中涉及的許多任務，從而釋放您的時間，以便您可以專注於更具策略性的活動。 - 降低成本：ASK BOSCO® 可以透過優化預算和更有效地定位行銷活動來幫助您節省行銷活動資金。如果您正在尋找提高數位行銷績效的方法，ASK BOSCO® 是您的完美解決方案。請立即聯絡我們，詳細了解我們如何協助您實現行銷目標。
Supermetrics
supermetrics.com
您的所有行銷數據，無論您何時需要。 Supermetrics 簡化了來自 100 多個銷售和行銷平台的資料傳輸到行銷人員用來做出更好決策的分析和報告工具的過程。透過 Supermetrics，企業可以將 Facebook 廣告、Google Analytics 和 Instagram 等行銷和銷售平台的孤立資料聚合到他們的首選報告、分析和儲存平台 - 無論是 BI 工具、電子表格還是資料視覺化工具、資料湖或資料倉儲。結果是您可以更深入地了解行銷數據，透過消除手動複製/貼上節省大量時間和成本，並根據數據支援的決策提高行銷績效。 Supermetrics 讓行銷人員以及支援他們的分析師和工程師能夠花更多的時間使用數據，並減少行動數據的時間。 Supermetrics 被 120 多個國家的超過 70 萬行銷人員使用，全球廣告支出的 15% 是透過 Supermetrics 報告的。
Lexer
lexer.io
Lexer 客戶資料和體驗平台 (CDXP) 是您洞察驅動行銷、銷售和客戶服務的一體化中心。透過即時維護並可在所有平台上存取的豐富的單一客戶視圖，您可以真正了解並吸引客戶，從而推動利潤成長。 Lexer 的入職、實施和策略諮詢服務將有助於填補您團隊資源的任何空白，以確保 CDXP 順利、成功的採用。客戶資料平台 > 透過業界最簡單的整合之一，Lexer 的 CDP 將輕鬆組合、清理、標準化和豐富您的數據，形成可操作的客戶單一視圖。我們的工具和團隊將透過人工智慧驅動的預測分析、第三方數據豐富和有針對性的客戶調查來幫助提高您的客戶智商。行銷 > Lexer 的行銷解決方案使您能夠快速識別適合您的行銷活動的客戶、訊息、創意和管道。我們易於使用的工具專為業務用戶（而不是資料科學家）而設計，可讓您跨每個管道精心策劃針對性很強的活動，從而減少浪費並提高參與度。借助有效的工具來追蹤變化和量化影響，您可以輕鬆展示行銷活動的價值。零售 > Lexer 的零售解決方案指導銷售人員與每位客戶互動，以提高店內體驗的相關性和影響力。完整的客戶檔案可讓您大規模建立真實的關係。透過存取詳細的購買歷史記錄和偏好信息，您可以自訂客戶體驗，捕獲傳統上遺失的數據，提供明智的產品推薦，並配置下一步最佳操作以實現始終如一的高品質參與。服務 > Lexer 的服務解決方案將所有客戶資料、收件匣、工作流程和回饋表單整合在一起，以實現知情、完全情境化的服務互動。透過獲得有關每個服務請求背後的人員的豐富見解，您的團隊可以在每次對話時提供他們提供一致、高品質服務所需的完整上下文。針對常見請求預先配置的下一個最佳操作使您能夠指導代理的回應並大規模實現個人化。我們是一家在澳洲成立的私人公司，擁有 100 多人的團隊，與澳洲、亞洲和美國的 150 多個品牌合作。
Roistat
roistat.com
Roistat 是一個由人工智慧驅動的行銷分析系統，它可以分析您的所有廣告活動直至利潤。 Roistat 從客戶的 CRM 系統、廣告管道及其網站收集資料。 Roistat 在幾秒鐘內根據 40 多個業務指標建立報告，提供從每個關鍵字到最終銷售的行銷分析。 Roistat 確定公司是否從其付費廣告活動中賺錢，這反過來又幫助使用 Roistat 的公司更有效地分配廣告預算並增加收入。 Roistat 可以確定： - 您的客戶來自哪些廣告管道； - 完整的廣告管道統計直至關鍵字； - 如何有效分配預算； - 如何在獲得更多銷售額的同時節省廣告費用； - 銷售漏斗的所有階段。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一個無程式碼客戶資料平台，可協助電子商務、SaaS、B2B 和代理商行銷人員追蹤、識別、細分、同步和分析其客戶資料。此平台可協助行銷人員跨通路編排個人化行銷活動，而無需依賴開發人員。追蹤並合併您想要從網站、應用程式、CRM、電子郵件、服務和線下管道獲取的客戶資料。透過身分解析，您可以跨平台對應匿名使用者及其活動，並獲得 360 度的客戶視圖。創建量身定制的客戶群，以觸發跨渠道的及時訊息。您可以將此客戶資料與您現有的行銷工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Salesforce、Pipedrive、Zapier、Facebook 和 180 多種即時工具）整合並無縫同步。透過 CustomerLabs CDP 擷取準確的客戶資料來支援您的行銷決策。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 透過智慧行銷自動化平台推動更智慧的數位關係，該平台由所有客戶推動，並從第一天起就進行了規模化設計。 Klaviyo 建立在靈活、即時的資料庫之上，集中了所有客戶資料（來自整個技術堆疊、任意時間長度、完整的詳細資訊），可以輕鬆創建、交付和優化令人難以置信的複雜和個人化體驗。電子郵件、簡訊、行動應用程式、評論、網路、付費廣告等等。使用 Klaviyo 加入超過 13 萬付費客戶的行列，提高轉換率和客戶終身價值，並以自己的方式成長。了解更多信息，請訪問 klaviyo.com。
Iron Funnel
ironfunnel.com
Iron Funnel 是一套全面的行銷自動化工具，旨在簡化和增強您的行銷和銷售工作。我們的平台專注於數據驅動的洞察，包括三個主要工具：流量來源評分、產品興趣評分和網路管道測量。流量來源評分可評估付費流量和自然流量來源的表現，使您能夠有效分配行銷預算並最大限度地提高投資報酬率。產品興趣評分分析電子商務商店中的使用者行為，為每個產品分配興趣分數，以便您可以專注於最受歡迎的商品。最後，我們的網路管道測量工具可以提供有關網站訪客的行為及其在銷售管道中的位置的寶貴見解，使您能夠做出數據驅動的決策，從而提高轉換率和收入。 Iron Funnel 簡化了您的行銷和銷售流程，使您能夠利用自動化的力量並釋放您的業務的全部潛力。
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台報告軟體以及專家白手套數據和商業智慧支援。我們幫助企業、行銷團隊和機構充分發揮其廣告、銷售、電子郵件、CRM、網路和分析數據的洞察潛力。該解決方案提供企業級 ETL 資料整合、可擴展的資料倉儲以及與業務一致的資料視覺化，旨在適應任何業務或客戶資料場景以及內部/外部報告配置。專門的客戶經理和按需 BI 配置專家作為其團隊的合作分析擴展，讓我們的合作夥伴高枕無憂。簡而言之，我們確保不斷實現您理想的報告願景。 Arena Calibrate 受到品牌和機構的信賴，包括 Amex、Gentle Dental、國家高爾夫基金會、Proud Moments ABA、RFPIO、Entrust、Hyster-Yale、Airgap 和 Fourth。了解有關Arena Calibrate 的更多信息，如下： - 全面的全端BI 軟體提供了在線和離線廣告、電子郵件營銷、網站分析、需求生成、電子商務、CRM/銷售和其他數據領域的真實報告來源之一。 - 為您的企業或客戶提供可擴充的資料倉儲。 - 40 多個即插即用連接器 + 自動化資料管道。 - 無縫整合離線或其他沒有可用連接器的資料。 - 先進的跨平台數據混合和對齊，以及有價值的數據清理和衛生支持，以確保報告的準確性。 - 讓您能夠快速了解行銷管道的整體健康狀況，並推動對潛在客戶開發、MQL、SQL、CAC 和 ROAS 的影響。 - 預算友好的客戶經理和按需 BI 配置專家，作為您的團隊或機構的合作 BI 擴展。瀏覽網址：https://www.calibrate.thearena.ai
Databox
databox.com
Databox 是一個易於使用的商業分析平台，適合成長型企業。它可以讓您輕鬆集中數據，以便您可以在一個地方查看整個公司的健康狀況。然後，它可以幫助您使用數據做出更好的決策並提高公司的績效。我們採用了複雜企業工具中常見的所有強大分析功能，並使成長中的企業可以使用它們。無需程式碼即可建立漂亮的自訂儀表板，因此您始終了解自己的表現。建立自動化報告以與您的團隊或客戶分享更新、儀表板和上下文。為每個團隊設定目標，並自動追蹤他們的進度。使用基準來了解您與類似公司的比較情況，並找到改進的機會。使用預測來預測未來績效並立即制定更好的計劃。並透過自訂電子郵件和 Slack 更新自動監控公司的績效。
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow 是一個由人工智慧驅動的收入行銷平台，提供統一的歸因、預測和規劃解決方案，幫助 B2B 行銷人員成為收入領導者。 InfiniGrow 的平台可協助 B2B SaaS 行銷團隊發現任何行銷活動對業務的影響，預測任何預算情境的結果，並透過優化績效最佳管道的預算分配來持續達到關鍵績效指標 (KPI)。在當今敏捷的行銷環境中，B2B 行銷人員在試圖使其行銷更加可預測、可衡量和以收入為導向時面臨著越來越多的挑戰。 InfiniGrow 自動整合和分析您的即時行銷、銷售和財務數據，以揭示您的活動對業務的確切影響，並提供清晰的可見性和人工智慧驅動的建議，以更好地分配您的預算，以便您能夠不斷實現KPI。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自各種來源的客戶數據，提供即時見解並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企業能夠自動執行由客戶操作和預先定義業務事件觸發的個人化活動。這確保了及時和相關的溝通，以提高客戶參與度和轉換率。 - 人工智慧驅動的預測模型：WebEngage Analytics 儀表板支援細分、吸引和保留優先客戶、流失以轉換視窗和投資回報率優化所需的所有指標，這使企業能夠集中精力進行幹預和活動，以獲得最大影響和更好的投資報酬率。 - 1:1 個人化：WebEngage 使企業能夠大規模提供個人化體驗。透過整合使用者意圖、偏好和其他相關數據，企業可以針對每位客戶量身定制溝通方式，促進全通路客戶參與。還有什麼？ WebEngage 的平台整合快速且簡單。與一系列 ESP 和 MSP 相容，技術團隊只需幾個小時即可完成。業務遍及全球：WebEngage 總部位於印度，已在全球擴展業務，在中東和非洲地區、東南亞和南美洲設有辦事處和業務。
GoSquared
gosquared.com
世界上第一個可持續的電子郵件行銷平台。從 MailChimp 切換到發送更好的電子郵件活動、擴大受眾群體並恢復地球。
Accutics
accutics.com
什麼是Accutics？ Accutics 是一個 SaaS 行銷資料管理平台，可協助組織簡化行銷活動追蹤、整合行銷活動資料並評估 Adobe Analytics 和 Google Analytics 中各個來源的行銷活動績效。核心服務： Accutics 標準化 從單一平台標準化、管理和連接每個團隊和管道的活動元資料。 Accutics Connect 透過對活動成本和印象的無與倫比的可視性了解您真正的行銷投資回報率 - 自動提取、轉換並交付到您的首選報告、分析或儲存平台。您的所有行銷活動資料都會在 Adobe Analytics 中自動分類，以透過資料細分獲得豐富的見解。 Accutics Validate 根據您定義的協議和格式驗證您的所有行銷活動，以確保它們始終符合您的規格。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
Growth Channel
growthchannel.com
成長管道透過清晰的角色、管道和數據驅動的成長策略產生個人化的成長行銷計劃。由 GPT-3 技術提供支援。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶管理 - 帶有版本控制的模板管理 - 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - 簡訊、電子郵件、Slack、Teams、WhatsApp、行動和網路推送集成 - 大量通知和摘要 - 在多個管道之間路由通知 - 品牌管理會向客戶的最終用戶發送通知 - 開箱即用的使用者偏好管理 - 供應商後備、自動智慧路由切換 - 在資料倉儲之上運行行銷活動 - 即時日誌、分析和故障警報
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基於 AI 的 CRM，透過了解每位客戶並透過簡訊、電子郵件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 創建更相關的行銷活動，大型零售商和 D2C 品牌能夠將重複銷售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 來增加其電子商務和商店銷售額。
Screenful
screenful.com
Screenful 是取得視覺化儀表板和自動化團隊狀態報告最簡單的方法，可以讓每個利害關係人了解專案狀態的最新情況。 Screenful 與 Jira 或 Trello、GitLab 和 Asana 等最常見的任務管理工具集成，並根據您的專案和任務建立報告和見解。它是一個開箱即用的儀表板，用戶只需進行最少的設定。借助 Screenful 儀表板，使用者可以追蹤團隊速度、任務/問題前置時間和周期時間、當前瓶頸等信息，並獲得所有專案的高級視圖。將其視為您最喜歡的任務管理工具的類固醇儀表板！
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利用 Force24 培養和擴大您的受眾群體，這是一個強大的行銷自動化平台，可以每天 24 小時進行有意義的對話。
Paragone
paragone.ai
Paragone 是一個績效行銷平台，專注於不斷成長的付費社群媒體空間。在 B2C 和 B2B 公司中採用和優化真正的跨通路廣告策略是新一代數位行銷人員成功的關鍵。我們透過可操作的分析和行銷活動自動化工具幫助公司有效地擴大覆蓋範圍並優化收入，這些工具使用戶能夠： - 連接並整合所有社交廣告網絡和歸因工具，以實現統一的實時視圖- 無需任何操作即可分析高流量、多網路行銷活動觸控電子表格- 監控行銷活動績效並迅速識別瓶頸- 探索有意義的網路、受眾、創意和能夠產生影響的消息- 釋放CDP、行銷的力量- 透過社群廣告實現CRM 數據自動化- 將您的全部預算投入使用，通知性 - 基於集成歸因模型優化電子商務收入 - 通過協作績效報告讓團隊按計劃進行 - 以出色的績效結果讓您的管理層和客戶驚嘆不已
Gamooga
gamooga.com
Gamooga 是一種行銷自動化解決方案，可協助電子商務透過電子郵件、網路、行動、社交和展示等各種管道為客戶提供個人化操作。
DataMyth
datamyth.com
DataMyth 是一種基於 SaaS 的報告解決方案，可協助數位行銷人員產生具有自動分析和績效洞察的書面報告，從而幫助行銷人員了解哪些有效、哪些無效。行銷人員可以節省建立報告和分析數據所花費的所有時間，並在幾秒鐘內獲得報告。透過節省時間，數位行銷人員可以專注於優化和策略，而我們則滿足所有報告需求。 DataMyth 非常適合中小型數位代理商以及希望節省時間和金錢的品牌
Clickx
clickx.io
Clickx 釋放您企業的全部潛力。找出哪些行銷工作正在發揮作用，深入了解您的競爭對手，並揭開受眾轉化的神秘面紗。改善流量和潛在客戶流量—所有這些都來自一個平台。消除所有令人頭痛的問題和猜測。我們的軟體透過簡化您的行銷情報來節省時間和麻煩。專注於您最擅長的事：經營您的業務。
Lunio
lunio.ai
唯一覆蓋所有獲取管道的點擊詐欺防護平台。即時阻止複雜的點擊詐欺資料。 Lunio 由網路安全引擎提供支持，可讓您利用所有來源的廣告詐騙資料來在所有管道中建立自動保護層。 Nike、eBay、Hugo Boss、Europcar 和 M&S 等數千家領先品牌選擇 Lunio 來幫助他們充滿信心地進行廣告宣傳。 • 跨所有管道的自動即時保護 • 最準確的 IVT 檢測技術 • 隱私是我們的核心 - 完全符合 GDPR 和 CCPA • 快速、輕鬆的 5 分鐘實施 立即免費試用！
Swydo
swydo.com
Swydo 易於使用的報告和監控平台可從多個來源檢索資料並建立專業的、可自訂的行銷報告。這個用戶友好的工具允許行銷人員產生（客戶）報告和儀表板，將外部資料來源合併在一份報告中。數位機構、品牌和特許經營者透過創建具有專業外觀的報告來節省時間，同時在分析數據和獲得可行的見解方面增加更多價值。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。 我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 透過提供以客戶為中心的技術，幫助各種規模的零售商和品牌解決成長挑戰並創造收入，從而為高風險行業提供支援。該公司為客戶提供業界最廣泛的工具套件來保護、細分和促進所有店內和線上營運。
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot是一家專注於金融服務的數位行銷技術和服務供應商。 StoneShot 協助繁忙的金融服務行銷團隊提高參與度並提升客戶體驗，同時最大限度地減少營運效率低下。他們的技術涵蓋行銷自動化、電子郵件行銷、活動推廣、內容自動化和基金文件分發。 StoneShot 與零售銀行、機構銀行和私人銀行合作，從精品銀行、快速成長的公司到全球領導品牌。 StoneShot 於 2001 年在倫敦成立，在倫敦、紐約和新加坡設有辦事處，客戶遍佈超過 25 個國家。
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot 透過與專案管理和協作功能無縫整合的即時分析來支援資料驅動的決策。 Slingshot 以全面的商業智慧引擎為核心，為用戶提供與其資料來源和平台的直接鏈接，使他們能夠提取有價值的見解，並將其轉化為具有視覺吸引力的儀表板，可以輕鬆地在團隊之間共享。將您的見解轉化為行動，並透過強大的專案管理功能將任務與關鍵舉措無縫結合，確保每個人都透明、清晰地按時完成任務。 Slingshot 提供對超過 75 個預建、可自訂項目、工作區和儀表板模板的廣泛庫的訪問，這些模板專為各種規模的團隊、行業和部門而設計，可簡化他們的日常運營。今天就開始使用 Slingshot！
AgencyEasy
agencyeasy.com
AgencyEasy 是一個針對數位行銷代理商的強大報告平台。透過與 Google Analytics、Facebook 等集成，使用自動化報告節省時間、衡量專案績效並存取 SEO、PPC 和 SMM 活動的詳細分析。
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch是一個全通路行銷平台。我們協助吸引、轉換和分析您的客戶。 Calltouch 提供呼叫追蹤服務，提供有關廣告效率的所有資訊。由於呼叫追蹤服務，您可以將所有廣告劃分為促進銷售的廣告和花費預算的廣告。通話追蹤有助於評估值得擴展的管道和廣告以及需要停用的其他管道和廣告。價格從每月60.00 美元起標準- 中小企業端到端分析- 動態和靜態呼叫跟踪呼叫日誌呼叫標記- 關鍵字規範- 網站目標和訂單跟踪- 詳細報告、銷售漏斗和投資回報率- 廣告平台和CRM系統整合- 全面的客戶支持
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze 是值得信賴的本地搜尋企業列表身份管理提供商，幫助全國品牌和本地企業控制並提高其在線企業列表的可見性，並向廣泛的本地搜索平台網絡提供可信、經過驗證的本地企業信息。
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 協助透過經銷商網路進行銷售的品牌和製造商透過協調的訊息傳遞和數據驅動的見解來增強客戶旅程，從而優化行銷支出。 PowerChord 的軟體可輕鬆整合到您現有的行銷科技套件中，以便與本地客戶建立聯繫並在此過程中建立品牌忠誠度。憑藉與製造商及其數千名經銷商網路合作的豐富經驗，PowerChord 擁有創新、解決方案和支持，為當地市場注入活力。從平台整合和客製化解決方案到培訓和入職，PowerChord 團隊知道如何才能最大限度地取得成功。
deepdivr
deepdivr.io
我們提供強大且無縫的社群媒體行銷分析平台，讓複雜的事情變得簡單。由經驗豐富的行銷人員構建，以滿足當今效果驅動行銷人員的需求。我們的客戶使用該平台來概覽他們跨平台、市場和品牌的所有社交媒體活動。此概述使用戶能夠監控和優化活動，並立即向利害關係人報告。等等，還有更多。所有數據都在可自訂的儀表板中完美地視覺化，因此它適合您的需求。無需開發，只需點擊幾下即可與您喜愛的平台整合。可用整合：Facebook、Instagram、LinkedIn、Snapchat 和 Google Analytics。即將整合：Google Ads、Pinterst、TikTok 和 Twitter。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 行銷自動化公司，成立於 2000 年。因此，他們開始建立行銷人員現在喜愛的軟體。透過 Actito，您可以與全球數百、數千甚至數百萬客戶進行個人化互動。 Actito 的目標客戶是希望透過一個易於使用的平台來進行所有行銷活動的大中型公司。您收集的所有客戶資料都集中並整合到客戶資料平台上，並可透過主要行銷管道（即電子郵件、行動裝置和網路）客製化、定位和個人化適時的訊息。 Actito 完全符合歐洲最新的一般資料保護法規 (GDPR)，讓行銷人員可以專注於建立持久且有利可圖的客戶關係。 Actito 在比利時總部經營歐洲業務，並在法國和荷蘭設有辦事處。 Actito 也在北美開展業務，並在加拿大設有辦事處。全球有超過 250 家客戶使用該平台，包括 ABB、Friesland Campina、Biocodex、ARTE、WWF 和 KIA。
Hubalz
hubalz.com
跨裝置和平台全面了解您的客戶。 Hubalz 為您提供了解客戶旅程並提高行銷投資報酬率的工具。
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat 是一個數位行銷績效管理平台，可協助行銷人員統一行銷活動數據並自動產生報告。我們與代理商、媒體公司和品牌合作；任何需要為客戶或利害關係人製作全面且一致的報告簡報的行銷團隊。 NinjaCat 與 150 多個數位行銷管道集成，因此您可以將多個資料來源的指標統一為單一事實來源。有了 NinjaCat，現在可以馴服資料混亂並拋棄 Martech Frankenstack。主要功能包括： - 通往150 多個行銷管道的資料管道- 完全託管的資料倉儲- ETL - 自動報告範本- 用於互動式資料共享的儀表板- 監控預算、行銷活動和KPI - 企業級可擴展性和安全性如果您想了解更多NinjaCat，前往我們的網站 - ninjacat.io - 設定演示。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一個產品績效管理 (PPM) 平台。該平台使零售商能夠了解其單一產品在整個產品生命週期中的表現，從而使他們能夠透過做出更好、更明智的決策來最大化利潤。常見的零售營運結構（購買、採購、行銷、行銷和分銷）對產品的看法都不同，並使用不同的指標來管理其活動。我們發現行銷與組織其他部門之間的摩擦最大，因為很難將行銷工作分解到 SKU 級別，也很難使 SKU 級別的數據在行銷中具有可操作性。這導致真正的促銷成本沒有計入產品利潤，從而導致對不良產品的過度投資和對潛在優質產品的投資不足。產品效能管理透過將跨行銷管道的產品資料與有關 SKU 的業務資料結合，創建真實產品效能的綜合視圖，克服了上述困難。這可用於推動行銷工作或支援關鍵業務決策（例如產品定價或購買）。 PPM 平台也直接連接到廣告網路。透過 ROI Hunter，電子商務行銷人員可以在同一平台上建立和推出利潤更高的行銷活動。