行銷分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 荷蘭

Mouseflow

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Mouseflow 是一種行為分析工具，超過 210,000 個數位行銷、UX、產品、新創公司和企業客戶使用它來優化他們的網站體驗。使用 Mouseflow，您可以： • 透過觀看訪客會話的影片記錄，了解訪客的點擊之間發生的情況。 • 自動為您的所有頁面建立 6 種類型的熱圖，以了解哪些內容吸引了他們的注意。 • 設定管道來觀察訪客流失的地點和原因。 • 使用表單分析來提升潛在客戶開發能力。 • 發起回饋活動以了解更多有關訪客的資訊。 • 透過所有計劃中提供的強大過濾選項，以您需要的方式分析您的資料。 • 花時間解決您的網站問題，而不是透過摩擦分數過濾您的訪問來查找問題，我們的機器學習工具免...