行銷分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴哈馬

Platformly

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Platformly 是一款功能強大且易於使用的業務管理和行銷自動化工具，適合專注於成長的忙碌企業主。 Platformly 透過精確追蹤整個行銷漏斗中不同活動和管道之間的交互，使行銷歸因變得容易。它可以幫助您無比詳細了解哪些行銷活動能帶來最大的銷售額、誰是您最忠實的客戶以及推動成長的因素。業務儀表板儀表板將最重要的業務指標整合到一個完全可自訂的儀表板中。它們可以即時概述您的業務中發生的情況，並能夠在任何給定時間深入挖掘並獲取您所需的準確數據。連結追蹤 Platformly 是您的活動管理指揮中心。無縫追蹤行銷活動績效、用戶互動、銷售以及其他所有內容。 CRM 管理和加強客戶關係的一個中心位置...