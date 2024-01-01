行銷分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 保加利亞

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行銷分析軟體包含工具和流程，使組織能夠透過衡量績效來評估和監督其行銷活動。從本質上講，這些解決方案簡化並增強了企業的行銷策略和活動。透過利用行銷分析軟體，企業可以透過識別有效的行銷方法來提高投資報酬率 (ROI)，從而調整行銷活動以最大限度地提高轉換率和銷售額。 此類軟體考慮跨不同管道和目標受眾的行銷工作，涵蓋電子郵件行銷、社群媒體、數位廣告和網路分析。行銷分析軟體通常作為獨立解決方案提供，透過與公司的行銷技術堆疊（包括行銷自動化軟體、CRM 軟體、數位廣告軟體和數位分析軟體）連接來整合行銷活動數據。然而，一些一體化行銷平台（例如某些行銷自動化產品）配備了內建報告功能。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 變得更加敏捷，這是唯一能夠幫助每個人適應和創新的智慧業務應用程式組合。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一個專為線上企業創建的電子郵件行銷平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
CallRail
callrail.com
電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。
Looker
looker.com
Looker 是一款商業智慧軟體和大數據分析平台，可協助您輕鬆探索、分析和分享即時業務分析。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Nielsen
nielsen.com
尼爾森公司（自稱為尼爾森公司，以前稱為 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球行銷研究公司，全球總部位於美國紐約市。北美地區總部位於芝加哥。
Zoho Marketing Automation
zoho.com
行銷自動化軟體可實現更快的業務成長。 Zoho MarketingHub 是一款一體式行銷自動化軟體，可協助您成功管理跨多個管道的行銷活動。產生更多潛在客戶，將其轉化為客戶，並保留更長時間。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO、PPC、社交、電子郵件、評論和通話追蹤儀表板
Funnel
funnel.io
支援從任何行銷或廣告資料來源收集數據，並將行銷數據轉換為自動化行銷報告。
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph 是用於行銷分析和社群媒體報告的最直觀的報告工具。立即開始免費試用！無需抄送。
Databox
databox.com
業務分析平台旨在幫助您了解業務狀況。來自雲端服務、電子表格、資料庫的 KPI 集中在一個地方。
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai 是一個端到端行銷分析和歸因平台，跨資料孤島集成，以提供可操作的、符合隱私要求的、人工智慧驅動的見解。現在試試看！
Geckoboard
geckoboard.com
輕鬆建立可共享的儀表板，使關鍵業務數據、指標和 KPI 清晰易懂。
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可建立社交媒體和數位行銷報告和儀表板。 查看來自 Instagram、Facebook、元廣告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指標頻道全部在一個螢幕上。 不要在手動任務上浪費時間，透過數位行銷提高生產力和成果。立即嘗試，看看 Reportei 將如何優化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的無程式碼、人工智慧驅動的 CDXP，具有本地建置和整合的超個人化行銷執行管道。
Vaizle
vaizle.com
Vaizle 是一款行銷分析套件，旨在增強行銷經理和行銷代理商的能力。它可以幫助公司視覺化複雜的行銷分析數據並做出數據驅動的明智決策。該套件提供了一系列社交媒體和廣告分析功能，使行銷人員的日常生活變得更加輕鬆。以下是Vaizle 客戶如何使用該工具來提高生產力並擴大營銷運營規模以實現盈利： 1. 從營銷數據中快速獲取可行的見解2. 在單個實時儀表板中可視化來自多個渠道的營銷數據3. 透過使用數據連接器自動更新行銷來節省時間報告4. 為領導層和客戶創建白標行銷報告5. 透過保持制衡有效擴大行銷營運規模社群媒體分析和數據連接器： 1. 元數據：Facebook 和Instagram 2 . You...
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一個數據驅動的行銷自動化平台，為您提供 360 度的客戶視圖，使您能夠透過清理資料、細分受眾和個人化自動化行銷活動來加速銷售並最大限度地保留客戶。將客戶數據轉化為銷售額從未如此簡單。
DashThis
dashthis.com
自動化行銷報告的簡單方法！在幾秒鐘內獲得精美的自動化行銷、分析、SEM 和 SEO 報告。開始免費試用看看！
Otterfish
otterfish.com
Otterfish 是創建和運行 Facebook 廣告和 Instagram 廣告的最簡單方法。我們專門為那些難以找到時間或技能進行數位行銷的中小企業打造了它，Otterfish 讓您團隊中的任何人都可以輕鬆運行高性能廣告！該軟體提供廣告創建、發布、受眾測試、效果追蹤等功能。提供免費計劃，立即嘗試。
Supermetrics
supermetrics.com
使用 Supermetrics 將您的行銷資料轉移到 Google Sheets、Google Data Studio、Microsoft Excel、Google BigQuery、Snowflake 等。
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - 世界上最好的啟動管理軟體。管理聯絡人、活動、時裝秀、電子郵件活動、數位展廳、線上新聞編輯室。
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一個由人工智慧驅動的品牌管理平台，行銷人員可以在其中即時制定品牌策略、測試創意資產並監控品牌績效。 ProQuo 每天與消費者互動，衡量他們對您的品牌、競爭對手和類別的真實感受。 ProQuo 的人工智慧會分析每一次互動的數據，產生客製化的行動計劃，確保您實現品牌目標 - 無論是轉換非用戶、尋找空白空間還是擴大市場份額。包括 Clorox、Harry's、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在內的數百個品牌都在使用 ProQuo 來成長。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一個產品績效管理 (PPM) 平台。該平台使零售商能夠了解其單一產品在整個產品生命週期中的表現，從而使他們能夠透過做出更好、更明智的決策來最大化利潤。常見的零售營運結構（購買、採購、推銷、行銷和分銷）對產品的看法都不同，並使用不同的指標來管理其活動。我們發現行銷與組織其他部門之間的摩擦最大，因為很難將行銷工作分解到 SKU 級別，也很難使 SKU 級別的數據在行銷中具有可操作性。這導致真正的促銷成本沒有計入產品利潤，從而導致對不良產品的過度投資和對潛在優質產品的投資不足。產品效能管理透過將跨行銷管道的產品資料與有關 SKU 的業務資料結合，創建真實產品效能的綜合視圖，克...
Lexer
lexer.io
Lexer 客戶資料和體驗平台 (CDXP) 是您洞察驅動行銷、銷售和客戶服務的一體化中心。透過即時維護並可在所有平台上存取的豐富的單一客戶視圖，您可以真正了解並吸引客戶，從而推動利潤成長。 Lexer 的入職、實施和策略諮詢服務將有助於填補您團隊資源的任何空白，以確保 CDXP 順利、成功的採用。客戶資料平台 > 透過業界最簡單的整合之一，Lexer 的 CDP 將輕鬆組合、清理、標準化和豐富您的數據，形成可操作的客戶單一視圖。我們的工具和團隊將透過人工智慧驅動的預測分析、第三方數據豐富和有針對性的客戶調查來幫助提高您的客戶智商。行銷 > Lexer 的行銷解決方案使您能夠快速識別適合您的行...
Solitics
solitics.com
Solitics 是一個創新的客戶參與平台，專門從事訪客活化、客戶參與和最先進的分析套件。該平台使 B2C 品牌能夠自動化、個人化並全面管理其客戶生命週期，實現最雄心勃勃的願景並推動成長。憑藉對快速實施（45 天內上線！）和持續創新的承諾，Solitics 合作夥伴和客戶在轉換、保留和生命週期價值方面見證了出色的成果。多個垂直領域的數百個全球品牌正在利用 Solitics 以創新和個性化的方式即時吸引客戶。
EasyInsights
easyinsights.ai
結合廣告成本和點擊、應用程式分析、網站轉換和 CRM 數據，全面了解您的行銷績效。透過自動化繁瑣的資料轉換任務來產生見解，專注於創造收入和獲利能力。自動將資料推送到任何 BI 工具，只需選擇資料來源和列並在兩分鐘內建立資料流。這成為整個數位行銷團隊的唯一事實來源。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
證明投資報酬率。 增加轉化。 增加收入。 追蹤並歸因每個線上和線下銷售線索，準確地確定是哪個行銷活動在推動它。
Mandala AI.
mandalasystem.com
Mandala Analytics 是一種易於存取的線上聆聽和監控工具，旨在為各種類型和規模的企業提供有價值且可操作的見解。該系統每天持續監控數百萬個頻道，並透過使用先進的業務分析人工智慧來捕獲來自各大洲和語言的數十億次提及。 Mandala Analytics 為您提供最重要、最優質的數據，這對於您的業務做出關鍵決策至關重要。它可以幫助您識別和分析行銷工作中的差距、未來的商業機會、消費者行為、競爭對手分析等。
Metrics Watch
metricswatch.com
基於電子郵件的行銷報告工具。分析、SEO、PPC、SEM 或社交媒體報告和儀表板透過電子郵件發送給您的客戶。而且它不是 PDF 或連結！
Marketing Evolution
marketingevolution.com
我們幫助行銷人員採取行動。 Marketing Evolution 可協助您整合和集中所有行銷計劃，使您能夠追蹤從上漏斗認知到下漏斗轉換的跨通路行銷投資、了解增量媒體有效性並追蹤您的KPI——所有這些都在一個儀表板中完成。然後，我們幫助您將見解轉變為行動。運行實驗性媒體場景，了解投資、媒體類型或管道的變化如何幫助您實現預期結果並最大化投資回報。最後，將您的媒體計劃付諸實施並追蹤您的表現，以了解您隨著時間的推移所取得的進展。
Dataslayer
dataslayer.ai
數位行銷報告變得簡單。在幾秒鐘內將所有 Digital MK 資料匯入 Google Sheets、Data Studio、商業智慧平台（Power BI、Tableau、Qlik、JSON）和 BigQuery。最好的 Supermetrics 替代方案。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
Oviond
oviond.com
數位行銷儀表板和報告 您的客戶將在 5 分鐘內愛上它。 透過自動化、完全可客製化的跨通路數位行銷儀表板和報告展示您的行銷機構的價值，同時優化客戶投資報酬率。
GAannotations
gaannotations.com
使用 GAannotations 自動化您的 Google Analytics 註釋，並透過手動註釋將缺少的部分新增至拼圖中，或透過 API、CSV 和自動化上傳大量註釋。 支援 GA4 和 Universal Analytics 註解！
Octane11
octane11.com
Octane11 是一個專注於 B2B 的數據分析和協作平台，它連接付費、自有和免費的行銷、銷售和產品使用數據，以推動真正的業務成果。我們協助收入超過 1 億美元的 B2B 企業跨團隊整合、豐富和分析數據，並將效能與產業基準進行比較。客戶利用 Octane11 的開箱即用視覺化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他們選擇的其他端點提供增強的資料。 Octane11 確實是 B2B 資料堆疊中缺少的一環，它可以將孤立的資料轉化為可操作的見解，並以極少的時間和成本提高效能。
Woopra
woopra.com
分析並視覺化從首次行銷接觸到產品使用的整個客戶旅程。立即註冊我們的免費方案。
Attribution
attributionapp.com
歸因可以追蹤您在廣告上花費的費用、哪些客戶來自廣告以及他們從您那裡購買了什麼。
GoSquared
gosquared.com
透過行銷自動化、即時聊天和即時分析來發展您的業務。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Nugit
nugit.co
Nugit 是一個自動化的數據說故事平台，它超越了儀表板，幫助人們篩選大量複雜的數據，以找到其中的見解和機會。 Nugit 能夠透過大規模的數據說故事來提供這些見解，因此能夠立即被理解。
Mouseflow
mouseflow.com
確定性地優化您的網站，而不是假設 了解使用者旅程中每個接觸點發生的情況。無需猜測。
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
行銷機構透過建立自動化報告和白標客戶入口網站來節省時間並贏得客戶。 Octoboard 向客戶發送報告，並託管客戶門戶，其中包含來自 50 多個行銷平台（SEO、PPC、社交媒體、電子郵件行銷、網路分析等）的數據。 * 完全白標- 創建自己的品牌報告* 託管客戶門戶- 為您的網站帶來更多流量* 與您喜愛的所有營銷平台進行50 多種集成* 100 多個用於客戶門戶儀表板和報告的預先建立範本* 無限的報告、儀表板、使用者每位客戶只需 5 美元起 代理網站上託管的白標客戶入口網站可增加客戶流量並更新客戶的代理進度。無限用戶、無限報告、超過 50 種與社交媒體、SEO、PPC、Web 分析、Octob...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶端管理- 帶版本控制的模板管理- 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - SMS、電子郵件、Slack 、Teams、WhatsApp、行動和網路推播整合- 批次通知和摘要- 在多個管道之間路由通知- 品牌管理，向客戶的最終用戶發送通知- 開箱即用的用戶偏好管理- 供應商回退，透過自動智慧路由進行切換- 運...
Vertify
vertify.com
基於所有三個關鍵收入團隊（銷售、行銷和客戶成功）都應透過流程和技術保持一致的概念，Vertify 提供了業務自動化軟體，可以輕鬆同步、清理和管理現有收入技術堆疊中的客戶資料。 - 識別團隊之間的瓶頸- 統一客戶旅程和團隊生產力- 釋放新的收入潛力- 最大化現有RevTech 投資回報率- 更快地響應客戶- 獲得更好的洞察、更順暢的銷售線索和客戶管理以及更好的行銷活動- 擴展營運以更快地取得成果協調和整合您的銷售、行銷和客戶成功系統意味著每個人都可以使用相同的數據進行協作。您究竟為什麼想要擁有脫節的應用程式和流程？您和您的客戶應該得到更好的服務。您應該獲得可操作的數據，為團隊提供方向、信心和共同...
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自不同來源的客戶數據，提供即時見解，並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 現已成為 SAP 公司，為數位行銷領導者和企業主提供唯一的全通路客戶參與平台，旨在加速業務成果。透過快速將所需的業務成果與經過驗證的全通路客戶參與策略（從行業領先品牌眾包）結合起來，我們的平台使您能夠加快實現價值的速度，提供卓越的一對一體驗并快速產生可衡量的結果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客戶的首選平台。加入數以千計的領先品牌的行列，他們相信 Emarsys 能夠提供其業務所需的可預測的盈利成果以及客戶應得的高度個性化的全渠道體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.emarsys.com
xiQ
xiqinc.com
xiQ 的個性驅動銷售和行銷平台使賣家能夠透過人工智慧驅動的個性洞察來了解買家的心態。
Improvado
improvado.io
Improvado.io 在幾分鐘內將所有廣告資料聚合到任何視覺化工具中！
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基於 AI 的 CRM，透過了解每位客戶並透過簡訊、電子郵件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 創建更相關的行銷活動，大型零售商和 D2C 品牌能夠將重複銷售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 來增加其電子商務和商店銷售額。
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台報告軟體以及專家白手套數據和商業智慧支援。我們幫助企業、行銷團隊和機構充分發揮其廣告、銷售、電子郵件、CRM、網路和分析數據的洞察潛力。該解決方案提供企業級 ETL 資料整合、可擴展的資料倉儲以及與業務一致的資料視覺化，旨在適應任何業務或客戶資料場景以及內部/外部報告配置。專門的客戶經理和按需 BI 配置專家作為其團隊的合作分析擴展，讓我們的合作夥伴高枕無憂。簡而言之，我們確保不斷實現您理想的報告願景。 Arena Calibrate 受到品牌和機構的信賴，包括 Amex、Gentle Dental、國家高爾夫基金會、Proud Moments ...
Act-On
act-on.com
專門從事 B2B、B2C 和電子郵件行銷的行銷自動化平台，旨在滿足現代業務的實際需求。
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics 廣告商資料庫和數位行銷情報平台為競爭對手的數位廣告策略帶來透明度。