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最受歡迎 最近新增 行銷帳戶智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式

用於行銷的帳戶智慧軟體可以編譯有價值的潛在客戶數據，幫助行銷人員建立符合用戶理想客戶檔案的目標帳戶清單。行銷帳戶智慧系統的實施解決了傳統「噴霧和祈禱」行銷策略的缺點。透過使用該軟體，行銷組織可以優化對轉換可能性較高的客戶的關注，從而減少分配給轉換潛力較低的潛在客戶的時間和財務資源。此外，這些工具透過提供有洞察力的資訊來支援銷售團隊，包括潛在客戶在公司層級結構中的角色或潛在客戶所在的公司部門。