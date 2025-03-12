行銷帳戶智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
用於行銷的帳戶智慧軟體可以編譯有價值的潛在客戶數據，幫助行銷人員建立符合用戶理想客戶檔案的目標帳戶清單。行銷帳戶智慧系統的實施解決了傳統「噴霧和祈禱」行銷策略的缺點。透過使用該軟體，行銷組織可以優化對轉換可能性較高的客戶的關注，從而減少分配給轉換潛力較低的潛在客戶的時間和財務資源。此外，這些工具透過提供有洞察力的資訊來支援銷售團隊，包括潛在客戶在公司層級結構中的角色或潛在客戶所在的公司部門。
提議新的應用程式
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase是一個提供私營及上市公司商業資訊的平台，包括投資、合併收購、行業趨勢及領導成員資料。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
Factors.AI
factors.ai
因素.AI幫助B2B SaaS行銷人員整合數據，分析行銷活動的影響，提高投資回報率並提供關鍵見解。
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal 是一個全球B2B數據智能平台，提供超過1.2億聯繫人和3000萬公司數據，幫助用戶尋找和聯繫目標客戶。
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach是一款提供專業聯繫信息的工具，用戶可以快速查找電子郵件、電話號碼及社交媒體資料，協助業務拓展及招聘。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Consumer Intelligence是一款數字消費智能平台，幫助企業監控社交媒體數據，分析品牌存在和情感趨勢。
WASK
wask.co
WASK是一款基於人工智慧的SaaS應用，幫助數位廣告商自動化管理廣告活動、優化顧客獲取並生成目標受眾。
Octane11
octane11.com
Octane11是一個專注於B2B的數據分析和協作平台，幫助企業整合和分析營銷、銷售及產品使用數據，以提高業務績效。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 是一款銷售智能工具，能根據多種條件（如地區、公司大小和行業）生成潛在客戶名單，並提供關鍵決策者的聯絡資訊。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit透過豐富公司及員工數據，提升銷售和市場表現，支持與各大工具整合，優化潛在客戶管理。
Act-On
act-on.com
ACT-ON是一個營銷自動化平台，幫助企業管理與優化營銷活動，並提升客戶互動與轉化率。
Selling.com
infotelligent.com
Selling.com 是一個基於意圖的聯絡情報平台，提供行銷與銷售所需的準確聯絡方式及即時驗證的聯絡人資訊。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一個基於帳戶的營銷和銷售平台，幫助企業識別和互動最有價值的客戶，提升參與度和銷售效率。
Metadata
metadata.io
Metadata 應用程式能消除手動和重複的工作，幫助B2B行銷人員專注於策略、創意及增加收入。
Owler
owler.com
Owler是一個商業情報平台，提供超過1400萬家企業的實時數據和公司見解，幫助用戶分析市場和競爭對手。
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK是一款B2B市場營銷軟體，幫助企業追蹤用戶行為，轉化訪客，並優化營銷活動。
Common Room
commonroom.io
公共房間應用程式促進社區管理與參與，提供交流、事件管理和資源共享工具，幫助用戶建立聯繫與互動。
xiQ
xiqinc.com
xiQ應用程式結合神經科學、心理學與AI，提供個性化銷售與行銷平台，幫助了解消費者心態及影響購買決策的因素。
Sopro
sopro.io
Sopro幫助企業識別和接觸合格的潛在客戶，提供針對性的研究和一對一的個性化介紹。
Keyplay
keyplay.io
Keyplay 是一個 AI 驅動的工具，幫助 B2B 團隊精確選擇、跟踪及管理目標帳戶，並與 CRM 系統如 Salesforce 和 HubSpot 整合。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel是B2B銷售情報平台，幫助團隊提高銷售效率，提供客戶數據和決策者聯絡資訊，支持基於帳戶的營銷策略。
Influ2
influ2.com
Influ2是一個基於人的廣告平台，針對特定決策者發送廣告，追踪互動，幫助B2B銷售團隊提高參與度和轉換率。
FullContact
fullcontact.com
FullContact是一個聯繫信息管理應用，能夠從多個來源統一聯繫數據，提供跨設備的同步和更新功能。
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics是一款B2B軟件，可識別匿名網站訪客及其聯繫信息，幫助提高潛在客戶生成和銷售管道效率。
Red Flag Alert
redflagalert.com
Red Flag Alert 是一款提供即時商業風險數據的平台，專注於信用參考與反洗錢，幫助用戶做出即時決策以預測商業失敗風險。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft幫助B2B銷售和行銷團隊透過人工智慧和專有數據找出最有可能購買的公司，優化客戶開發流程。
Ocean.io
ocean.io
Ocean.io 是一個智慧的潛在客戶數據平台，為 B2B 銷售及行銷團隊提供正確公司相關人員的電子郵件和電話號碼。
Versium
versium.com
Versium是一款數據技術應用，幫助行銷人員識別和理解潛在客戶，並通過多數位渠道提升行銷效果。
Visitor Queue
visitorqueue.com
訪客隊列是一個B2B潛在客戶生成和網站個性化工具，幫助企業追蹤網站訪客並獲取商業信息。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 提供帳戶為基礎的行銷和B2B智能，通過大數據分析幫助行銷人員精確觸達理想客戶。
UpLead
uplead.com
UpLead是一個B2B潛在客戶開發平台，提供高品質的聯繫人與公司數據，包括實時電子郵件驗證和多種搜尋條件。
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs是一個銷售智慧平台，幫助B2B營銷及銷售者快速進入市場並確定目標客戶，以優化銷售策略。
Ramper
ramper.com.br
Ramper 是一個完整的 B2B 營銷與銷售平台，幫助企業生成和吸引潛在客戶，並將其轉換為銷售以增長收入。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks是一個基於帳戶的營銷平台，幫助B2B公司識別目標帳戶、進行互動並測量營銷效果。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace是一個B2B客戶數據平台，整合多個數據來源，幫助企業針對潛在客戶進行有效的營銷和數據分析。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius利用機器學習和人類研究者的全球網絡，幫助B2B銷售和營銷團隊擴大客戶獲取流程，提供客製化潛在客戶生成與管理服務。
Cognism
cognism.com
Cognism是一個B2B數據平台，提供經過驗證的聯繫人、公司和事件信息，幫助企業有效聯繫潛在客戶。
LoneScale
lonescale.com
LoneScale 幫助銷售團隊自動化管道管理，提供合適買家，從而增加會議預約與收入。也支援行銷自動化高效 ABM 活動。
Bombora
bombora.com
Bombora是一個B2B意圖數據平台，幫助企業分析潛在客戶研究的主題及其程度，優化銷售和行銷策略。
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata是一個按需支付的B2B潛在客戶平台，提供超過1億個準確聯繫方式，幫助企業高效生成銷售潛在客戶。
Intentsify
intentsify.io
Intentsify 提供 B2B 組織準確的買方意圖情報，並透過智能啟動平台協助他們針對潛在客戶進行有效接觸。
Toplyne
toplyne.io
Toplyne是一個預測人工智慧平台，幫助銷售和行銷團隊利用客戶數據識別潛在客戶和擴展銷售，並提供訂閱自動化和數據同步功能。
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Brandwatch Influence 是一個整合的影響者營銷平台，提供發現影響者、管理關係及活動的工具，支援多個社交媒體平台。
6sense
6sense.com
6sense是一個基於帳戶的營銷平台，利用AI和數據分析幫助企業識別、參與目標客戶，提高營收與營銷效率。
HG Insights
hginsights.com
HG Insights提供技術智慧數據，幫助企業分析市場和鎖定潛在客戶，從而優化銷售和營銷策略。
SmallWorld
smallworld.ai
SmallWorld 幫助公司加速收入增長，降低客戶獲取成本，透過熱情引介快速接觸目標潛在客戶。
MadKudu
madkudu.com
MadKudu是一個B2B鉛評分和管理工具，通過整合數據提供潛在客戶的全面視圖，幫助企業優化銷售策略和提升轉換率。
RelPro
relpro.com
RelPro是一個專業平台，提供智能潛在客戶開發、質量線索和針對性情報，幫助用戶高效管理和利用專業聯繫。
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard是一個數位銷售助手平台，提供智能帳戶評分和細分，幫助企業提高針對性的銷售策略及效率，增強客戶參與。
Recotap
recotap.com
Recotap是一個基於AI的ABM平台，幫助B2B市場營銷人員針對目標賬戶運行個性化的推廣活動，適合成長型初創企業和企業使用。
Revmonk
revmonk.io
Revmonk 是一個 AI 驅動的 B2B 營銷自動化平台，提供流量分析、潛在客戶資訊增豐、理想客戶設定、即時 CRM 同步等功能。
Madison Logic
madisonlogic.com
麥迪遜邏輯幫助企業識別及互動潛在客戶，優化營銷策略，增強客戶關係並提高銷售效率。