行銷帳戶智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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用於行銷的帳戶智慧軟體可以編譯有價值的潛在客戶數據，幫助行銷人員建立符合用戶理想客戶檔案的目標帳戶清單。行銷帳戶智慧系統的實施解決了傳統「噴霧和祈禱」行銷策略的缺點。透過使用該軟體，行銷組織可以優化對轉換可能性較高的客戶的關注，從而減少分配給轉換潛力較低的潛在客戶的時間和財務資源。此外，這些工具透過提供有洞察力的資訊來支援銷售團隊，包括潛在客戶在公司層級結構中的角色或潛在客戶所在的公司部門。
提議新的應用程式
RelPro
relpro.com
RelPro 為銷售、行銷和業務開發專業人士提供智慧勘探、優質銷售線索和目標情報的獨特組合。我們分析來自可信任來源、社交網路和網路的超過 1.5 億決策者和 700 萬家公司的數據。透過 SaaS 和資料服務解決方案，RelPro 使組織能夠有效率、有系統地尋找潛在客戶並產生有關高階主管關係的可行情報。 RelPro 是領先公司、非營利組織和大學值得信賴的合作夥伴。
Keyplay
keyplay.io
Keyplay 是一個 AI 驅動的工具，幫助 B2B 團隊精確選擇、跟踪及管理目標帳戶，並與 CRM 系統如 Salesforce 和 HubSpot 整合。
Revmonk
revmonk.io
Revmonk 是人工智慧驅動的 B2B 行銷自動化平台。它具有許多對行銷和銷售團隊非常有益的功能，包括： - 識別有機和付費網路流量：這可以幫助團隊了解哪些管道為其網站帶來最多的流量，並識別潛在客戶已經表達了對其產品或服務的興趣。 -豐富潛在潛在客戶的聯絡資訊：這可以幫助團隊更有效地確定潛在客戶並創建更個人化的行銷活動。 - 配置理想客戶檔案 (ICP) 參數並建立目標客戶清單：這可以幫助團隊將精力集中在最有希望的潛在客戶上並提高轉換率。 - 建立清單並與 CRM 即時同步帳戶/聯絡人：這可以幫助團隊保持 CRM 資料最新，並確保他們始終處理最相關的潛在客戶。 - 使用自訂法學碩士發送超個人化電子郵件：這可以幫助團隊創建更具吸引力和更有效的電子郵件活動。 - 當關鍵客戶/聯絡人造訪您的網站時設定 Slack 警報：這可以幫助團隊快速跟進潛在客戶並增加完成交易的機會。 -總體而言，Revmonk 具有許多功能，可幫助團隊自動化工作流程、提高效率並產生更多潛在客戶和銷售。
Toplyne
toplyne.io
Toplyne 是一個專為銷售和行銷團隊設計的預測人工智慧平台。該平台利用客戶資料建立預測模型，幫助企業識別新客戶前景、擴大銷售、交叉銷售以及發現面臨風險的客戶。 主要功能包括 AI 潛在客戶評分、即時 MQL 評分、身份圖過濾器和即時豐富。它還提供自動縫合客戶資料和流失預防機制等功能。 Toplyne Sync 和 CRM Copilot 整合可實現與 CRM 系統的無縫資料同步，確保將關鍵經濟決策者納入 CRM 資料庫中。 Toplyne 的預測模型旨在短時間內建立，與內部預測模型相比，可以更快地對業務產生影響。 該平台允許用戶個性化互動、自動化銷售和行銷工作流程。除了預測潛在客戶和銷售之外，Toplyne 還提供對使用模式和驅動客戶意圖的訊號的洞察，這些可以在銷售和行銷活動中有效利用。 該平台已在多個行業和團隊中使用，包括 B2B SaaS、銀行和金融服務、消費者互聯網、保險、銷售、收入營運、行銷、帳戶管理和客戶成功。
Recotap
recotap.com
Recotap 是下一代人工智慧驅動的 ABM 平台，可協助 B2B 行銷人員大規模開展有針對性和個人化的基於帳戶的參與活動。 Recotap 最適合尋求改善行銷績效的成長型新創公司和企業。透過基於 Recotap 帳戶的廣告解決方案，可以接觸到更多決策者並保持參與，直到他們轉換。
Octane11
octane11.com
Octane11是一個專注於B2B的數據分析和協作平台，幫助企業整合和分析營銷、銷售及產品使用數據，以提高業務績效。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是基於帳戶的行銷和 B2B 情報的領先提供者。我們的技術平台結合了大數據和廣告自動化的力量，幫助 B2B 行銷人員定義、接觸和吸引他們的理想客戶。透過即時分析數十億個數據點，我們能夠準確地將經過驗證的離線業務數據連接到線上世界，並為行銷人員在數位廣告工作中提供世界一流的 B2B 定位和基於帳戶的行銷解決方案。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一個部門，為各種規模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基於帳戶的平台，以協調其行銷和銷售團隊並自信地增加收入。 RollWorks 平台由機器學習和廣泛的帳戶資料基礎提供支持，可協助您識別目標帳戶，透過數位廣告、網路個人化、電子郵件簽名和銷售自動化吸引他們，最後衡量您的計劃的有效性。對於大大小小的行銷和銷售團隊來說，RollWorks 是一個不可或缺的平台，他們相信基於帳戶的方法就是好的 B2B 行銷。今天就開始造訪 www.rollworks.com。
Intentsify
intentsify.io
我們做什麼 Intentsify 為 B2B 組織提供當今市場上最準確、最全面的買家意向情報，以及根據該情報採取行動的解決方案。我們如何做到這一點Intentsify 的智慧啟動平台提供並啟動專有的下一代精確意圖數據，可識別表現出與您的業務解決方案直接相關的研究行為的公司，找出他們在購買過程中的位置，提出他們最關心的問題，並使您能夠快速有效地與已確定的公司合作。 我們為什麼這樣做 改變 B2B 組織消費、解釋和激活意圖的方式，實現卓越的全通路購買體驗，從而推動收入。
Visitor Queue
visitorqueue.com
訪客隊列是一個B2B潛在客戶生成和網站個性化工具，幫助企業追蹤網站訪客並獲取商業信息。
LoneScale
lonescale.com
LoneScale 透過提供最有可能的買家來幫助收入團隊創建和關閉更多管道。對於銷售，LoneScale 將銷售意圖大規模自動化到 CRM 中，每天提供合格的管道和賣點，以便銷售代表預訂更多會議並增加收入。對於行銷，LoneScale 捕獲每個關鍵意圖和聯絡人，以自動執行高效能 ABM 活動、減少 CAC 並增加收入貢獻。 LoneScale 利用 AI，自動為 CRM 提供支持，讓買家與您的最佳客戶相匹配。這意味著銷售代表可以專注於銷售而不是研究數據。快速發展的公司相信 LoneScale 能夠將其勝率提高 3 倍，每次代表節省 10 小時以上，並且其管道 ARR 提高 10 萬美元。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 透過專用人工智慧和深入的專有帳戶數據，幫助 B2B 銷售和行銷團隊找到、優先考慮、吸引和轉換最有可能購買其產品的公司。我們透過瞄準技術採用和數百種業務屬性，幫助您在全球數千萬家公司中發現最適合的客戶。我們的人工智慧平台可以預測誰需要您的技術產品以及何時準備好購買。更重要的是 - Enlyft 讓您的團隊能夠在幾秒鐘內獲得有關每個帳戶的業務關鍵見解 - 從而實現自信、有針對性和有效的外展。為此，我們將銷售和行銷優化的人工智慧模型與專有的資料收集機制相結合，產生市場上最豐富、最可靠和最新的潛在客戶資料資料庫。 Enlyft 透過易於使用的網站、外掛程式、資料下載、LinkedIn 聯絡人、CRM 整合等，成為您工作流程的無縫組成部分。從財富100 強到新創公司，世界上最高效的銷售和營銷團隊都依靠Enlyft 的人工智能驅動的需求生成來推動和優先考慮他們的勘探渠道，並贏得更多業務- 只需花費其預算的一小部分。
Owler
owler.com
Owler是一個商業情報平台，提供超過1400萬家企業的實時數據和公司見解，幫助用戶分析市場和競爭對手。
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard 提供了一個生成式 AI 數位銷售助理平台，透過跨媒體類型的高度個人化銷售內容，使銷售代表更加自信、更加成功。
xiQ
xiqinc.com
xiQ應用程式結合神經科學、心理學與AI，提供個性化銷售與行銷平台，幫助了解消費者心態及影響購買決策的因素。
MadKudu
madkudu.com
MadKudu 的收入自動化智慧透過預測正確的創收行動並確定優先級，讓收入團隊集中精力。透過自動化關鍵工作流程、優先考慮可操作的訊號以及在您的團隊現有的地方工作，您可以讓您的收入團隊完全專注於推動和關閉管道。
Selling.com
infotelligent.com
Selling.com 是一個基於意圖的聯絡情報平台，提供行銷與銷售所需的準確聯絡方式及即時驗證的聯絡人資訊。
Red Flag Alert
redflagalert.com
Red Flag Alert 是一家獨立擁有的業務數據、信用諮詢機構和增強型反洗錢平台，為業務風險提供即時數據，從而實現即時決策。 Red Flag Alert 是英國最大的破產公司 Begbies Traynor 內部成立的。它由 Begbies 設計，旨在識別企業在 2012 年脫離之前破產的風險，並成為一個完全獨立的產品。 Red Flag Alert 在發現企業失敗的早期預警訊號方面擁有超過 25 年的經驗，並利用這些經驗為企業和信用資料帶來獨特的方法。這種方法根深蒂固的信念是，在當今的商業世界中，明智的決策需要即時數據。我們的數據是即時的、最新的，與傳統的信用諮詢機構相比，這是一個陌生的概念。為此，紅旗警報提供業界最相關的數據，包括來自多個來源的即時數據。紅旗警報也了解傳統信用諮詢機構的系統存在極大缺陷，我們對破產採取不同的觀點，目前我們已成為英國排名第一的破產記分卡。利用我們對企業失敗的深刻理解，我們開發了用於預測企業失敗和信用度的第一個演算法，這使我們能夠成為第一個預測 Carillion、The Arcadia Group 和 Silicon Valley Bank 等失敗的公司。
Sopro
sopro.io
Sopro幫助企業識別和接觸合格的潛在客戶，提供針對性的研究和一對一的個性化介紹。
Versium
versium.com
Versium是一款數據技術應用，幫助行銷人員識別和理解潛在客戶，並通過多數位渠道提升行銷效果。
Ramper
ramper.com.br
唯一完整的B2B行銷與銷售平台 Ramper 透過整合了勘探（出站）、行銷（入站）和 B2B 銷售 (CRM) 的平台，幫助您的公司產生並吸引更多潛在客戶，將其轉化為銷售並增加收入。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 是一款銷售智能工具，能根據多種條件（如地區、公司大小和行業）生成潛在客戶名單，並提供關鍵決策者的聯絡資訊。
Ocean.io
ocean.io
更聰明的勘探資料平台，可為您帶來 5 倍以上的高品質潛在客戶，從而實現更快、更有效率的收入成長。 Ocean.io 為 B2B 銷售和行銷團隊提供適合公司中合適人員的電子郵件和電話號碼。
WASK
wask.co
WASK是一款基於人工智慧的SaaS應用，幫助數位廣告商自動化管理廣告活動、優化顧客獲取並生成目標受眾。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius利用機器學習和人類研究者的全球網絡，幫助B2B銷售和營銷團隊擴大客戶獲取流程，提供客製化潛在客戶生成與管理服務。
SmallWorld
smallworld.ai
SmallWorld 透過熱情的介紹提供更快的接觸目標潛在客戶的機會，幫助公司增加收入並降低客戶獲取成本。
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs是一個銷售智慧平台，幫助B2B營銷及銷售者快速進入市場並確定目標客戶，以優化銷售策略。
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata 是全球首個即用即付B2B 勘探平台，擁有超過1 億直接B2B 聯絡人，準確率保證為95%，自2015 年以來已為超過20,000 家客戶提供服務。聯絡提供服務向來自200 多個國家/地區的客戶列出了50 多個搜尋條件、網路技術、ABM，以及除業務聯繫之外按專業和房地產經紀人劃分的兩個針對醫療保健專業人員的特殊類別。
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK是一款B2B市場營銷軟體，幫助企業追蹤用戶行為，轉化訪客，並優化營銷活動。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
Bombora
bombora.com
Bombora 的產品可以識別哪些企業目前正在研究哪些主題以及這些努力的強度。它對這些訊號進行評分，然後幫助銷售和行銷團隊優先考慮目標客戶，客製化與他們的對話，並優化行銷工作。 Bombora 為擁有 100 多名員工的組織提供最大價值。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Consumer Intelligence是一款數字消費智能平台，幫助企業監控社交媒體數據，分析品牌存在和情感趨勢。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit透過豐富公司及員工數據，提升銷售和市場表現，支持與各大工具整合，優化潛在客戶管理。
Cognism
cognism.com
Cognism是一個B2B數據平台，提供經過驗證的聯繫人、公司和事件信息，幫助企業有效聯繫潛在客戶。
Common Room
commonroom.io
公共房間應用程式促進社區管理與參與，提供交流、事件管理和資源共享工具，幫助用戶建立聯繫與互動。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase是一個提供私營及上市公司商業資訊的平台，包括投資、合併收購、行業趨勢及領導成員資料。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一個基於帳戶的營銷和銷售平台，幫助企業識別和互動最有價值的客戶，提升參與度和銷售效率。
FullContact
fullcontact.com
FullContact是一個聯繫信息管理應用，能夠從多個來源統一聯繫數據，提供跨設備的同步和更新功能。
HG Insights
hginsights.com
HG Insights提供技術智慧數據，幫助企業分析市場和鎖定潛在客戶，從而優化銷售和營銷策略。
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics是一款B2B軟件，可識別匿名網站訪客及其聯繫信息，幫助提高潛在客戶生成和銷售管道效率。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace是一個B2B客戶數據平台，整合多個數據來源，幫助企業針對潛在客戶進行有效的營銷和數據分析。
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic 透過尋找採購委員會中最具影響力的成員並在整個客戶旅程中與他們互動，幫助最大和發展最快的公司更快地轉換其最佳客戶。 ML 平台是一個全球多通路ABM 媒體啟動和衡量平台，使企業組織內的行銷人員能夠利用獨特的專有資料來識別最有可能購買的帳戶，最大限度地提高跨多個管道的參與度，並加快銷售週期，進而對投資報酬率產生正面影響。
Act-On
act-on.com
ACT-ON是一個營銷自動化平台，幫助企業管理與優化營銷活動，並提升客戶互動與轉化率。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。
UpLead
uplead.com
UpLead是一個B2B潛在客戶開發平台，提供高品質的聯繫人與公司數據，包括實時電子郵件驗證和多種搜尋條件。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal 是一個全球B2B數據智能平台，提供超過1.2億聯繫人和3000萬公司數據，幫助用戶尋找和聯繫目標客戶。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel是B2B銷售情報平台，幫助團隊提高銷售效率，提供客戶數據和決策者聯絡資訊，支持基於帳戶的營銷策略。
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach是一款提供專業聯繫信息的工具，用戶可以快速查找電子郵件、電話號碼及社交媒體資料，協助業務拓展及招聘。
Factors.AI
factors.ai
因素.AI幫助B2B SaaS行銷人員整合數據，分析行銷活動的影響，提高投資回報率並提供關鍵見解。
Influ2
influ2.com
Influ2是一個基於人的廣告平台，針對特定決策者發送廣告，追踪互動，幫助B2B銷售團隊提高參與度和轉換率。
6sense
6sense.com
重塑您的公司創建、管理管道並將其轉化為收入的方式。我們的 ABM 軟體揭示收入洞察，從而形成高品質的管道，消除猜測並為您的收入團隊提供所需的數據和可見性。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。
Metadata
metadata.io
Metadata 應用程式能消除手動和重複的工作，幫助B2B行銷人員專注於策略、創意及增加收入。
Brandwatch Influence
brandwatch.com
在一個地方管理所有影響者行銷。 發現影響者、處理關係並管理行銷活動，所有這些都在一個端到端解決方案中進行。