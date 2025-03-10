Red Flag Alert

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Red Flag Alert 是一家獨立擁有的業務數據、信用諮詢機構和增強型反洗錢平台，為業務風險提供即時數據，從而實現即時決策。 Red Flag Alert 是英國最大的破產公司 Begbies Traynor 內部成立的。它由 Begbies 設計，旨在識別企業在 2012 年脫離之前破產的風險，並成為一個完全獨立的產品。 Red Flag Alert 在發現企業失敗的早期預警訊號方面擁有超過 25 年的經驗，並利用這些經驗為企業和信用資料帶來獨特的方法。這種方法根深蒂固的信念是，在當今的商業世界中，明智的決策需要即時數據。我們的數據是即時的、最新的，與傳統的信用諮詢機構相比，這是一個陌生的概念。為此，紅旗警報提供業界最相關的數據，包括來自多個來源的即時數據。紅旗警報也了解傳統信用諮詢機構的系統存在極大缺陷，我們對破產採取不同的觀點，目前我們已成為英國排名第一的破產記分卡。利用我們對企業失敗的深刻理解，我們開發了用於預測企業失敗和信用度的第一個演算法，這使我們能夠成為第一個預測 Carillion、The Arcadia Group 和 Silicon Valley Bank 等失敗的公司。