行銷帳戶智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 捷克

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
用於行銷的帳戶智慧軟體可以編譯有價值的潛在客戶數據，幫助行銷人員建立符合用戶理想客戶檔案的目標帳戶清單。行銷帳戶智慧系統的實施解決了傳統「噴霧和祈禱」行銷策略的缺點。透過使用該軟體，行銷組織可以優化對轉換可能性較高的客戶的關注，從而減少分配給轉換潛力較低的潛在客戶的時間和財務資源。此外，這些工具透過提供有洞察力的資訊來支援銷售團隊，包括潛在客戶在公司層級結構中的角色或潛在客戶所在的公司部門。
提議新的應用程式
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一個尋找私人和上市公司商業資訊的平台。 Crunchbase 資訊包括投資和融資資訊、創始成員和處於領導地位的個人、併購、新聞和行業趨勢。 Crunchbase 網站最初是為了追蹤新創公司而建立的，包含全球上市和私人公司的資訊。 Crunchbase 透過四種方式取得資料：風險專案、機器學習、內部資料團隊和 Crunchbase 社群。公眾可以向 Crunchbase 資料庫提交資訊。這些提交的內容需要經過註冊、社會驗證，並且在接受發布之前通常會經過主持人的審查。 維基百科社群於 2019 年 3 月棄用其作為來源。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的現代化上市平台。我們擁有最大、最準確、更新最頻繁的資料庫，包含有關公司和聯絡人的見解、情報和購買意願資料。我們在該智慧之上添加其他工具，例如對話智慧 (Chorus)、銷售參與 (Engage) 和資料編排 (RingLead)，以協助您與潛在客戶和現有客戶互動。透過將所有這些工具與您使用的其他關鍵系統集成，您的上市團隊將做好更充分的準備和裝備，以完成更多交易並達到目標。
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI 幫助 B2B SaaS 行銷人員提高行銷投資報酬率、節省日常分析的時間和精力，並針對影響通路/收入的行銷活動提供重要見解。首先，Factors 透過無程式碼整合匯集了所有資料孤島 - 網站訪客資料、CRM、廣告平台、Clearbit 和 Search Console 資料。透過CRM 聯絡人/潛在客戶識別網站上的匿名訪客後，Factors 可以提供所有行銷指標的統一視圖、帶有投資回報率分析的多點觸控歸因、行銷和銷售管道分析，以及為B2B 行銷人員量身訂做的自動化見解。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家數位消費者情報公司，總部位於英國布萊頓。 Brandwatch 銷售六種不同的產品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一種「自助應用程式」或軟體即服務，它對社交媒體資料進行存檔，以便為公司提供資訊和追蹤特定細分市場以分析其品牌線上形象的方法。部落格、新聞網站、論壇、影片、評論、圖像和社交網絡，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。使用者可以使用文字和圖像搜尋來搜尋數據，並使用圖...
RocketReach
rocketreach.co
全球超過1800 萬家企業信任RocketReach，其中包括蘋果、迪士尼、Google、亞馬遜、Facebook 以及標準普爾500 強企業中95% 的企業。名單。解決從廣告定位、聯絡資訊、資料庫細分和招聘等廣泛的業務需求。今天免費試用。
WASK
wask.co
WASK 是一款數位行銷工具，可讓您透過智慧功能在一個地方管理 Facebook、Instagram 和 Google 廣告。
AroundDeal
arounddeal.com
全球 B2B 數據智慧平台 aroundDeal 成立於 2020 年，是全球公認的亞太地區 (APAC) 領先的 B2B 數據智慧平台，受到全球超過 10 萬名客戶和用戶的信賴。我們的資料庫包含超過 1.2 億個聯絡人和 3000 萬家公司，提供電子郵件和電話號碼等全面且準確的數據，以及有價值的公司洞察數據。 aroundDeal不僅提供數據，也提供智慧平台。我們的目標是幫助行銷人員、銷售代表和招募人員快速尋找和連結目標聯絡人、評估競爭環境、獲得高價值的商業情報和成長機會。 1. Prospector - 透過更好的數據找到您的下一個客戶使用 1 億多個聯絡人資料快速建立目標潛在客戶列表...
Terminus
terminusplatform.com
舊的做事方式不再有效。而且，你不能落後。 B2B 策略已經發展，遊戲規則也改變了。您需要平台、專家和戰術手冊來幫助您實現業務所需的目標，尤其是在提高每一分錢效率的壓力越來越大的情況下。特斯聯是一個為您的成功而打造的平台。它可以幫助您的團隊在客戶的整個生命週期中滿足客戶需求，您需要一個植根於第一方數據的平台，為買家提供從客戶獲取到擴展和更新的引人入勝的數位體驗。我們的引擎旨在提高投資回報率、最大限度地減少詐欺、優先考慮品牌安全，並將意圖轉化為 GTM 團隊相關的、可操作的見解。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment 會立即將相關公司、其技術和員工的 100 多個數據點附加到您擁有的每筆記錄中，以便您可以更快地將潛在客戶轉換為客戶。具體方法如下： • 與Salesforce、Marketo、HubSpot、Pardot、Segment 等無縫集成，以自動化和優化您的工作流程。 • 不要錯過有價值的線索－您需要根據即時背景來評分、安排路線並加快買家的旅程。 • 縮短表單：隱藏或自動填入已知欄位以提高轉換率。 • 從可靠、準確的來源獲取數據：根據新的業務數據採取行動——透過機器學習演算法和訓練有素的品質保證進行優化——不僅適用於財富500 強企業，還適用於每家擁有網站的公...
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. 是一家私人科技公司，為企業、開發人員和品牌提供一套基於雲端的軟體產品。他們的主要關注點是隱私安全的身份解析和即時 API 整合。他們的產品套件包括 Enrich 等產品，該產品利用技術來增強客戶數據。 FullContact 總部位於美國科羅拉多州丹佛市，並在達拉斯（美國）和科欽（印度）設有辦事處。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一個專注於 B2B 的數據分析和協作平台，它連接付費、自有和免費的行銷、銷售和產品使用數據，以推動真正的業務成果。我們協助收入超過 1 億美元的 B2B 企業跨團隊整合、豐富和分析數據，並將效能與產業基準進行比較。客戶利用 Octane11 的開箱即用視覺化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他們選擇的其他端點提供增強的資料。 Octane11 確實是 B2B 資料堆疊中缺少的一環，它可以將孤立的資料轉化為可操作的見解，並以極少的時間和成本提高效能。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 是一款銷售情報工具，可讓您根據高級搜尋功能（例如所使用的技術和常見做法）以及許多其他過濾器（例如位置、公司規模、行業等）建立潛在客戶清單。可以存取這些公司關鍵決策者的聯絡資訊（工作電子郵件和手機），全部規模化且無縫。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ 平台可協助團隊以更少的資源實現收入目標。它使用帳戶智慧、豐富且可靠的帳戶層級洞察來幫助您協調銷售和行銷活動，並將相關性注入 B2B 購買旅程的每個階段。您將獲得一個單一管理平台，連接所有情報和洞察來源以及每個銷售和行銷活動，因此您可以更早發現機會，更聰明地與之互動，並更快地完成交易。使用我們的客戶智慧、您的 CRM 和 MAP 資料、意圖訊號、技術圖表等建立精確的受眾。然後利用其他功能實現更高的精確度和控制：唯一經過優化的B2B 廣告平台可覆蓋整個購買團隊，透過個人化提高網站轉換率，協調整個生態系統和管道中有意義的客戶互動，並衡量行銷和銷...
Owler
owler.com
Owler 是一個擁有超過 500 萬用戶的商業智慧平台，可提供有關您的關鍵潛在客戶、帳戶和客戶的資訊。輕鬆存取超過 1500 萬家私人和上市公司的即時數據，讓您可以透過各行業公司的即時更新在競爭中保持領先！ Owler Max 為您提供帳戶級洞察、聯絡資料和銷售觸發因素，您需要這些資訊來加速和簡化銷售流程並贏得更多收入 - 所有這些都在一個平台上完成。
Metadata
metadata.io
元數據消除了手動和重複性工作，因此 B2B 行銷人員最終可以專注於策略、創造力和增加收入。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel 是一個進入市場的情報平台，可協助行銷、銷售和收入營運團隊透過以下方式將管道效率提高 5 倍： - 從 3 億個獨特技術分析的 2,200 萬個帳戶中識別您的理想客戶 (ICP)安裝數據點。 - 透過使用最佳意圖、公司新聞和網路訪客數據，顯示對您的產品或服務有積極市場需求的帳戶。 - 從我們包含1 億多聯絡人的資料庫（包括電子郵件和手機號碼）中為決策者提供經過驗證的聯絡資訊- 充當您團隊的延伸，利用我們2,000 多人的研究團隊來填補任何聯絡人或帳戶資料空白- 同時提供無限信用世界級客戶服務支援的定價我們的客戶是來自ServiceTitan、ProGlove、Openpri...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家軟體即服務 (SaaS) 資料科學公司，提供 B2B 客戶資料平台。該公司的產品統一了多個資料來源、來自社群媒體、聯絡人資料庫、客戶關係管理系統和行銷自動化平台的第一方和第三方來源。
Keyplay
keyplay.io
為雄心勃勃的 GTM 團隊選擇帳戶。如果您正在執行基於帳戶的任何操作，則需要正確的帳戶。 Keyplay 可協助您精確地尋找、挑選和追蹤您的理想帳戶。與複雜且昂貴的 ABM 平台不同，您可以免費開始使用 Keyplay，並在幾分鐘內與 Salesforce 或 HubSpot CRM 整合。 Keyplay 可協助您簡化帳戶選擇的 3 項核心工作：1.) 尋找新帳戶。用精確的數據繪製您的市場地圖。一種發現、保存和細分整個市場的工作流程。 2.) 選擇地區和玩法的帳戶。使用相似項和訊號對您的 ICP 進行建模。自動評分並豐富每個帳戶。 3.) 追蹤帳戶。與 HubSpot 或 Salesforc...
Sopro
sopro.io
Sopro 可協助企業識別合格的潛在客戶並與之互動。我們的專家代表您的銷售團隊瞄準、研究和吸引潛在客戶。透過個人化的對話式介紹，與潛在客戶進行一對一的互動，旨在自然地融入您的銷售管道。我們可靠、預算友好且可擴展。歡迎來到 B2B 銷售的未來。
Infotelligent
infotelligent.com
Infotelligent 是一個基於 B2B 意圖的聯繫智慧平台，植根於機器學習和人工智慧。我們透過多源意圖訊號、準確的手機詳細資訊、即時驗證的聯絡人、人工智慧驅動的相似建模、針對 3500 萬決策者的無與倫比的企業結構和技術洞察來支援行銷和銷售管道。 Infotelligent 可協助企業找到具有較高購買傾向的客戶，並透過精確的聯絡資訊和閃電般快速的資料工作流程來增加銷售預訂。
xiQ
xiqinc.com
xiQ 的個人驅動銷售和行銷平台™ 結合了神經科學、心理學和人工智慧，以了解買家的心態以及影響其購買決策的因素。我們屢獲殊榮的專有人工智慧平台為您的團隊提供個性洞察、全面的帳戶智慧以及即時精選內容，以便他們能夠更快地建立信任並完成交易。與傳統行銷管道相比，我們的大型企業客戶的受眾參與度提高了 10 倍，節省了數千小時的研究時間，最終獲勝率提高了 24%。 xiQ 專有的人工智慧平台的關鍵功能：* 一對一銷售手冊的個性驅動洞察* SmartSourced Content™，可推動10 倍的參與度* 第一方意圖數據和高級分析，使每次互動個人化* Instasites（專為個人化體驗而設計的微型網站...
Act-On
act-on.com
Act-On Software 提供的解決方案使行銷人員能夠在客戶生命週期的每一步吸引行銷目標。 Act-On 使客戶資料具有可操作性，因此行銷人員可以實現遠大夢想並建立智慧、有效的行銷自動化計劃來發展業務並產生更高的客戶終身價值- 所有這些都可以以最快的時間實現價值。取得簡報：https://act-on.com/demo/ Act-On 使行銷人員能夠： • 透過 B2B 需求產生、B2C 銷售和交易以及客戶行銷功能大規模發展和擴展業務。透過建立持續的、客製化的參與，將訪客轉變為潛在客戶，將潛在客戶轉變為合格的潛在客戶，並將合格的潛在客戶轉變為終身客戶，從而協調和優化整個客戶旅程（從認知到...
Cognism
cognism.com
Cognism 是國際銷售智慧領域的領導者，為數據品質和合規性制定了新標準，受到全球 1000 多個收入團隊的信賴。 Cognism 透過提供優質聯絡資訊、公司和活動資訊（包括企業結構、技術結構、銷售觸發事件、意圖數據、經過驗證的業務電子郵件和經過電話驗證的手機號碼），幫助企業與夢想的潛在客戶建立聯繫。更高層級的GDPR 和CCPA 合規性，結合創新技術以及與領先的CRM 和銷售合作夥伴的集成，使Cognism 成為希望創建可預測管道、尋找下一個最佳商業機會並克服全球合規障礙的企業的首選。立即預約演示，詳細了解 Cognism 直覺的銷售智慧平台，該平台由世界領先的數據、合規性和定位提供支援。
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics 是一款用於快速產生潛在客戶的 B2B 軟體。識別您的匿名網站訪客、聯絡資訊並增加您的銷售管道。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs 是一個銷售情報平台，可讓您在一周或更短的時間內進入市場。意圖數據、技術使用追蹤器、潛在客戶評分，使 B2B 行銷人員/銷售人員能夠確定他們的目標市場。 OceanFrogs 為提供國際數據（亞太地區、日本、印度和美國）而感到自豪。我們追蹤全球超過 9000 項技術、1000 個意圖主題和超過 1000 萬家公司。 OceanFrogs 按團隊、產品和服務提供搜索，將焦點集中在您想要的公司的精細清單上。 OceanFrogs 平台已被用於識別合適的客戶和合適的合作夥伴。您可以同時建立通路合作夥伴和客戶通路。 Automation Anywhere、Wipro、Palo Al...
Ocean.io
ocean.io
更聰明的勘探資料平台，可為您帶來 5 倍以上的高品質潛在客戶，從而實現更快、更有效率的收入成長。 Ocean.io 為 B2B 銷售和行銷團隊提供適合公司中合適人員的電子郵件和電話號碼。
Versium
versium.com
Versium 是一家數據技術公司，幫助行銷人員在多個數位接觸點和行銷管道中更好地識別、了解並實現他們的理想前景。 Versium 業界領先的身份解析和洞察引擎為一套解決方案提供支持，可協助行銷人員將其覆蓋範圍大幅提高 5 倍。 Versium 的專有數據資產包括超過 20 億個接觸點和超過 2 兆個洞察屬性，創建了業界最豐富的 B2B2C 身分圖譜和數據技術平台，幫助行銷人員贏得客戶。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 透過專用人工智慧和深入的專有帳戶數據，幫助 B2B 銷售和行銷團隊找到、優先考慮、吸引和轉換最有可能購買其產品的公司。我們透過瞄準技術採用和數百種業務屬性，幫助您在全球數千萬家公司中發現最適合的客戶。我們的人工智慧平台可以預測誰需要您的技術產品以及何時準備好購買。更重要的是 - Enlyft 讓您的團隊能夠在幾秒鐘內獲得有關每個帳戶的業務關鍵見解 - 從而實現自信、有針對性和有效的外展。為此，我們將銷售和行銷優化的人工智慧模型與專有的資料收集機制相結合，產生市場上最豐富、最可靠和最新的潛在客戶資料資料庫。 Enlyft 透過易於使用的網站、外掛程式、資料下載、LinkedIn 聯...
Common Room
commonroom.io
Common Room 可協助您打造更好的產品、加深關係並更快成長。
HG Insights
hginsights.com
HG Insights 是技術情報領域的權威，為 90% 的財富 100 強 B2B 科技公司提供數據驅動的上市洞察。我們專有的技術情報——對IT 安裝、支出、合約和意圖的細緻洞察，與雲端產品的使用、採用和支出相結合——提高了生產力，使全球企業能夠準確而自信地分析市場和瞄準潛在客戶。使用我們市場領先的解決方案，包括 HG Platform、Market Intelligence、Contextual Intent、Functional Area Intelligence、Cloud Dynamics、HG Salesforce Connector、HG for Capital Markets ...
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 使用機器學習和全球人類研究人員網路來幫助 B2B 銷售和行銷團隊擴展其外撥流程。世界上發展最快的公司使用 LeadGenius 來尋找並與持久客戶建立聯繫。 LeadGenius 為 B2B 銷售和行銷團隊提供 3 項主要服務，這些服務可以單獨使用，也可以作為一個端到端解決方案使用：自訂潛在客戶生成、潛在客戶豐富和託管電子郵件外展。透過 LeadGenius，企業可以識別新客戶、更新和改進現有潛在客戶資料庫，並消除出站電子郵件中耗時的步驟。
LoneScale
lonescale.com
LoneScale 透過提供最有可能的買家來幫助收入團隊創建和關閉更多管道。對於銷售，LoneScale 將銷售意圖大規模自動化到 CRM 中，每天提供合格的管道和賣點，以便銷售代表預訂更多會議並增加收入。對於行銷，LoneScale 捕獲每個關鍵意圖和聯絡人，以自動執行高效能 ABM 活動、減少 CAC 並增加收入貢獻。 LoneScale 利用 AI，自動為 CRM 提供支持，讓買家與您的最佳客戶相匹配。這意味著銷售代表可以專注於銷售而不是研究數據。快速發展的公司相信 LoneScale 能夠將其勝率提高 3 倍，每次代表節省 10 小時以上，並且其管道 ARR 提高 10 萬美元。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一個部門，為各種規模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基於帳戶的平台，以協調其行銷和銷售團隊並自信地增加收入。 RollWorks 平台由機器學習和廣泛的帳戶資料基礎提供支持，可協助您識別目標帳戶，透過數位廣告、網路個人化、電子郵件簽名和銷售自動化吸引他們，最後衡量您的計劃的有效性。對於大大小小的行銷和銷售團隊來說，RollWorks 是一個不可或缺的平台，他們相信以帳戶為基礎的方法就是好的 B2B 行銷。今天就開始造訪 www.rollworks.com。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是基於帳戶的行銷和 B2B 情報的領先提供者。我們的技術平台結合了大數據和廣告自動化的力量，幫助 B2B 行銷人員定義、接觸和吸引他們的理想客戶。透過即時分析數十億個數據點，我們能夠準確地將經過驗證的離線業務數據連接到線上世界，並為行銷人員在數位廣告工作中提供世界一流的 B2B 定位和基於帳戶的行銷解決方案。
Influ2
influ2.com
讓廣告成為銷售對話的重要組成部分。 Influ2 是一個基於人員的廣告平台，可讓您覆蓋目標帳戶中的特定人員並查看誰與您的廣告互動。將相關內容推送給關鍵決策者，追蹤聯絡人層級的意圖，並為銷售人員提供贏得有價值客戶所需的背景資訊。透過 Influ2 的基於人員的廣告，您可以透過在整個旅程中吸引決策者，將管道增加 2.26 倍。
UpLead
uplead.com
UpLead 是一個 B2B 勘探平台，提供最高品質的 B2B 聯絡人和公司資料。功能包括：即時電子郵件驗證、200 多個國家的全球聯絡人、50 多個搜尋條件、技術追蹤、基於帳戶的行銷、競爭對手情報、電子郵件模式情報、社交資料連結、Salesforce 和12 個其他CRM 整合、強大的API 等。
Ramper
ramper.com.br
唯一完整的B2B行銷與銷售平台 Ramper 透過整合了勘探（出站）、行銷（入站）和 B2B 銷售 (CRM) 的平台，幫助您的公司產生並吸引更多潛在客戶，將其轉化為銷售並增加收入。
Red Flag Alert
redflagalert.com
Red Flag Alert 是一家獨立擁有的業務數據、信用諮詢機構和增強型反洗錢平台，為業務風險提供即時數據，從而實現即時決策。 Red Flag Alert 是英國最大的破產公司 Begbies Traynor 內部成立的。它是由 Begbies 設計的，目的是在 2012 年脫離之前識別企業破產的風險，成為一個完全獨立的產品。 Red Flag Alert 在發現企業失敗的早期預警訊號方面擁有超過 25 年的經驗，並利用這些經驗為企業和信用資料帶來獨特的方法。這種方法根深蒂固的信念是，在當今的商業世界中，明智的決策需要即時數據。我們的數據是即時的、最新的，與傳統的信用諮詢機構相比，這是一...
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潛在客戶生成和網站個人化軟體，旨在為您的銷售團隊提供有關網站訪客的見解，同時為他們提供獨一無二的網站體驗。透過我們的潛在客戶開發服務，識別造訪您網站的企業的名稱、聯絡資訊和使用者資料。推銷電話和猜測的日子已經一去不復返了，我們為您的銷售團隊提供已經對您的產品和/或服務表現出興趣的熱門線索。 98% 的網站訪客從您的網站上消失得無影無踪，您是否該找出他們是誰了？透過我們新的網站個人化功能，以獨特的方式對待您的網站訪客。根據公司詳細資訊（例如地理位置、公司規模，甚至他們的名稱）為訪客提供網站的自訂視圖。根據他們的素質向他們展示相關的案例研究、用例和推薦。...
Intentsify
intentsify.io
我們做什麼 Intentsify 為 B2B 組織提供當今市場上最準確、最全面的買家意向情報，以及根據該情報採取行動的解決方案。我們如何做到這一點Intentsify 的智慧啟動平台提供並啟動專有的下一代精確意圖數據，可識別表現出與您的業務解決方案直接相關的研究行為的公司，找出他們在購買過程中的位置，提出他們最關心的問題，並使您能夠快速有效地與已確定的公司合作。 我們為什麼這樣做 改變 B2B 組織消費、解釋和激活意圖的方式，實現卓越的全通路購買體驗，從而推動收入。
Toplyne
toplyne.io
Toplyne 是一個專為銷售和行銷團隊設計的預測人工智慧平台。該平台利用客戶資料建立預測模型，幫助企業識別新客戶前景、擴大銷售、交叉銷售以及發現面臨風險的客戶。 主要功能包括 AI 線索評分、即時 MQL 評分、身份圖過濾器和即時豐富。它還提供自動縫合客戶資料和流失預防機制等功能。 Toplyne Sync 和 CRM Copilot 整合可實現與 CRM 系統的無縫資料同步，確保將關鍵經濟決策者納入 CRM 資料庫中。 Toplyne 的預測模型旨在短時間內建立，與內部預測模型相比，可以更快地對業務產生影響。 該平台允許用戶個性化互動、自動化銷售和行銷工作流程。除了預測潛在客戶和銷...
Brandwatch Influence
brandwatch.com
在一個地方管理所有影響者行銷。 發現影響者、處理關係並管理行銷活動，所有這些都在一個端到端解決方案中進行。
Foundry
foundryco.com
Foundry 的帳戶為基礎的行銷 (ABM) 平台在購買過程的每個階段協調行銷和銷售活動。在單一平台中，Foundry ABM 結合了基於帳戶的廣告、網路個人化和銷售啟動功能，以跨多個管道編排行銷活動。這些活動工具和分析在專有的人工智慧驅動的購買意圖引擎上運行，該引擎可在購買過程中評估帳戶興趣。 Foundry ABM 可以精心策劃 ABM 活動，以提高目標客戶的認知度、參與度和管道。要了解更多信息，請訪問 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：許多評論都是針對 Triblio 平台，即現在的 Foundry ABM。
Bombora
bombora.com
Bombora 的產品可以識別哪些企業目前正在研究哪些主題以及這些努力的強度。它對這些訊號進行評分，然後幫助銷售和行銷團隊優先考慮目標客戶，客製化與他們的對話，並優化行銷工作。 Bombora 為擁有 100 多名員工的組織提供最大價值。
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata 是全球首個即用即付B2B 勘探平台，擁有超過1 億直接B2B 聯絡人，準確率保證為95%，自2015 年以來已為超過20,000 家客戶提供服務。聯絡提供服務向來自200 多個國家/地區的客戶列出了50 多個搜尋條件、網路技術、ABM，以及除業務聯繫之外按專業和房地產經紀人劃分的兩個針對醫療保健專業人員的特殊類別。
MadKudu
madkudu.com
MadKudu 的收入自動化智慧透過預測正確的創收行動並確定優先級，讓收入團隊集中精力。透過自動化關鍵工作流程、優先考慮可操作的訊號以及在您的團隊現有的地方工作，您可以讓您的收入團隊完全專注於推動和關閉管道。
RelPro
relpro.com
RelPro 為銷售、行銷和業務開發專業人士提供智慧勘探、優質銷售線索和目標情報的獨特組合。我們分析來自可信任來源、社交網路和網路的超過 1.5 億決策者和 700 萬家公司的數據。透過 SaaS 和資料服務解決方案，RelPro 使組織能夠有效率、有系統地尋找潛在客戶並產生有關高階主管關係的可行情報。 RelPro 是領先公司、非營利組織和大學值得信賴的合作夥伴。
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard 提供了一個生成式 AI 數位銷售助理平台，透過跨媒體類型的高度個人化銷售內容，使銷售代表更加自信、更加成功。
Recotap
recotap.com
Recotap 是下一代人工智慧驅動的 ABM 平台，可協助 B2B 行銷人員大規模開展有針對性和個人化的基於帳戶的參與活動。 Recotap 最適合尋求改善行銷績效的成長型新創公司和企業。透過基於 Recotap 帳戶的廣告解決方案，可以接觸到更多決策者並保持參與，直到他們轉換。
Revmonk
revmonk.io
Revmonk 是人工智慧驅動的 B2B 行銷自動化平台。它具有許多對行銷和銷售團隊非常有益的功能，包括： - 識別有機和付費網路流量：這可以幫助團隊了解哪些管道為其網站帶來最多的流量，並識別潛在客戶已經表達了對其產品或服務的興趣。 -豐富潛在潛在客戶的聯絡資訊：這可以幫助團隊更有效地確定潛在客戶並創建更個人化的行銷活動。 - 配置理想客戶檔案 (ICP) 參數並建立目標客戶清單：這可以幫助團隊將精力集中在最有希望的潛在客戶上並提高轉換率。 - 建立清單並與 CRM 即時同步帳戶/聯絡人：這可以幫助團隊保持 CRM 資料最新，並確保他們始終處理最相關的潛在客戶。 - 使用自訂法學碩士發送超個人...
6sense
6sense.com
重塑您的公司創建、管理管道並將其轉化為收入的方式。我們的 ABM 軟體揭示收入洞察，從而形成高品質的管道，消除猜測並為您的收入團隊提供所需的數據和可見性。
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic 透過尋找採購委員會中最具影響力的成員並在整個客戶旅程中與他們互動，幫助最大和發展最快的公司更快地轉換其最佳客戶。 ML 平台是一個全球多通路ABM 媒體啟動和衡量平台，使企業組織內的行銷人員能夠利用獨特的專有資料來識別最有可能購買的帳戶，最大限度地提高跨多個管道的參與度，並加快銷售週期，進而對投資報酬率產生正面影響。
SmallWorld
smallworld.ai
SmallWorld 透過熱情的介紹提供更快的接觸目標潛在客戶的機會，幫助公司增加收入並降低客戶獲取成本。