市場情報軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
市場情報軟體聚合可公開存取和/或以客戶為中心的市場數據，以增強對客戶行為的理解。這些數據來自專門洞察市場或消費者領域整體趨勢或見解的平台，而不是針對個別企業。市場情報解決方案通常由各種行銷或銷售角色使用，可編譯廣泛的資料集和見解，幫助完善公司策略。 區分市場情報軟體和競爭情報軟體至關重要。市場情報以消費者行為為中心，而競爭情報則針對業務分析量身定制，專注於了解和評估競爭對手。這兩種類型的情報軟體可以相互補充，通常與銷售情報軟體一起使用，後者有助於勘探並經常與市場或競爭情報工具整合。
提議新的應用程式
SEMrush
semrush.com
Semrush 是一個數字營銷平台，提供 SEO、廣告、內容和社交媒體工具，幫助企業管理和衡量其在線行銷活動。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase是一個提供私營及上市公司商業資訊的平台，包括投資、合併收購、行業趨勢及領導成員資料。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
Similarweb
similarweb.com
Similarweb提供全面的數位分析，幫助用戶了解電子商務、出版商和廣告商的潛在客戶，並優化銷售策略。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一個體驗管理平台，幫助組織收集、分析和管理有關客戶、員工、產品和品牌的數據。
G2
g2.com
G2是一個軟件市場平台，幫助企業依據真實用戶評論做出軟件和服務的選擇，並提供數據分析和參考頁面工具。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat是一個全面的SEO工具，提供競爭對手分析、內容策略、SEO監控及廣告智慧，幫助提升在線可見性與排名。
Nielsen
nielsen.com
Nielsen應用程序提供消費者行為和市場趨勢的數據分析，幫助企業優化決策和提升業務績效。
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog是一個桌面應用程序，將網站轉換為應用，支持多帳戶管理，提升用戶生產力，適用於Mac和Windows系統。
Data.ai
data.ai
Data.ai是一個移動數據分析平台，幫助企業理解市場趨勢、提升應用績效並優化策略以增進客戶參與和增長。
Bright Data
brightdata.com
Bright Data應用程式提供全球數據收集和分析工具，幫助企業獲得市場和競爭對手的即時洞察，優化電子商務業務。
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal 是一個全球B2B數據智能平台，提供超過1.2億聯繫人和3000萬公司數據，幫助用戶尋找和聯繫目標客戶。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense 是一個市場情報平台，提供公私內容的即時見解，幫助企業進行資料搜索和決策分析。
AppstoreSpy
appstorespy.com
AppstoreSpy提供簡易工具，幫助用戶分析應用數據，優化應用程式在應用商店的表現，包括關鍵字跟蹤和競爭分析。
Sensor Tower
sensortower.com
傳感器塔是一個市場調研平台，提供移動應用分析工具，以優化應用性能和提升用戶獲取策略。
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs 提供超過 15 億個人的簡歷、聯絡、社交及人口數據集，幫助用戶豐富和管理數據。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot是一款將非結構化網頁數據轉換為結構化數據的工具，支持各種內容提取並與現有系統整合。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一個基於帳戶的營銷和銷售平台，幫助企業識別和互動最有價值的客戶，提升參與度和銷售效率。
Gain.pro
gain.pro
Gain.pro是一個私有市場情報平台，透過先進的技術和本地研究，提供企業、投資者及行業的深入見解，助力客戶做出最佳決策。
Kompyte
kompyte.com
Kompyte是一個自動化競爭情報平台，利用AI追蹤競爭對手的活動，提供實時市場洞察，幫助企業優化銷售和市場策略。
Klue
klue.com
Klue是一個競爭情報平台，幫助企業集中、分析及分發競爭信息，以支持市場策略和決策。
Draup
draup.com
Draup是個AI驅動平台，為HR和銷售領導提供實時人力資源數據和銷售情報，支持人才規劃和銷售策略。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。
TrustStar
truststar.ai
TrustStar 是一個使用 AI 的即時市場情報平台，為房貸行業提供經過整理的市場洞察，幫助貸款專員和銷售經理了解競爭動態。
Stackline
stackline.com
Stackline是一個AI驅動的零售情報平台，通過分析多渠道數據來優化電子商務績效，支持品牌獲取市場洞察和成長。
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette 透過人工智慧和機器學習，協助快速消費品公司創造符合消費者需求的產品概念及趨勢分析。
Hermix
hermix.com
Hermix是一個專為公共部門銷售設計的市場分析平台，提供投標監控、市場情報及業務成長支援。
Cypris
cypris.ai
塞浦路斯（Cypris）是一個市場情報平台，提供超過5億個數據點的分析，以支持研發和創新團隊的決策制定。
Versium
versium.com
Versium是一款數據技術應用，幫助行銷人員識別和理解潛在客戶，並通過多數位渠道提升行銷效果。
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction是一個專為移動應用程式提供數據分析和優化工具的平台，幫助用戶提升應用下載量及市場競爭力。
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS 是一個綜合金融分析平台，提供數據驅動的洞察和性能監測，幫助用戶進行競爭分析和 KPI 設置。
Crayon
crayon.co
Crayon是一個競爭情報平台，幫助企業自動收集和分析市場趨勢及競爭對手的活動，提供實時數據與分析支援。
42matters
42matters.com
42matters 提供移動和連接電視應用程序的市場智能，幫助企業分析應用程序數據，優化策略和識別市場趨勢。
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs是一個銷售智慧平台，幫助B2B營銷及銷售者快速進入市場並確定目標客戶，以優化銷售策略。
Behavio
behaviolabs.com
Behavio是一個自動化洞察平台，幫助使用者測試廣告內容，提供數據分析以優化行銷效果，結果在五天內可得。
Native AI
gonative.ai
本地AI是一個市場情報平台，利用AI和NLP技術幫助品牌追蹤、管理及優化數據，以了解消費者和提升產品。
Fundz
fundz.net
Fundz是一個銷售觸發事件平台，幫助用戶在關鍵商業事件後發現、聯繫和成交客戶。
EQI Data
eqidata.com
EQI Data 是一款專有的商業智能軟體，提供中國在線商務的即時數據分析、預測及建議，整合多平台資料來源。
Resonate
resonate.com
共鳴應用程式是一個AI驅動的消費者數據平台，提供即時的市場研究和消費者洞見，幫助企業了解客戶行為及優化行銷策略。
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer是一個基於AI的平台，提供B2B客戶和候選人獲取解決方案，並實時驗證數據，幫助企業精確定義目標受眾。
Intellizence
intellizence.com
Intellizence AI 平台提供增長收益及風險監控的智慧信號，包括客戶智慧、銷售智慧及風險智慧。
Contify
contify.com
Contify是一個市場與競爭情報平台，幫助企業收集、整理並分享有關競爭對手、客戶和行業的見解。
Zulu5
zulu5.com
Zulu5應用程式提供廣告智能工具，幫助廣告商和出版商識別廣告風險及機會，分析過去成功案例，保護品牌安全。
Leadbright
leadbright.com
Leadbright是一個無需編碼的數字平台，用於網站需求生成和潛在客戶管理，幫助企業分析數據以提升轉化率和收入增長。
Ubico
ubico.io
Ubico是一個AI驅動的工具，幫助銷售和營銷團隊自動化外展活動，提升潛在客戶的參與度和勘探效率。
Databook
databook.com
Databook是一個戰略關係管理平台，幫助賣方基於客戶需求自動定義市場策略，提升銷售流程效率與效果。
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker 是一個人工智慧驅動的市場情報平台，提供市場研究報告和數據，幫助用戶理解行業動態及分析市場趨勢。
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ 是一個綜合平台，提供數據與見解，支援風險投資與私募股權投資的決策過程，並優化投資策略。
Firmable
firmable.com
Firmable 是一個澳洲商業數據庫，幫助企業提升決策效率，提供超過 100 萬家 B2B 公司數據和詳細的市場分析。
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi是一款市場情報解決方案，運用AI技術為B2B公司提供實時見解、資訊和數據，幫助加速決策過程。
BoardEx
boardex.com
BoardEx是一個提供高管資料和關係網絡工具的平臺，幫助用戶獲取行業決策者的資訊並促進商業發展。
IQBlade
iqblade.com
IQBlade是一個幫助企業管理和優化合作夥伴關係的軟體平台，提供數據驅動的見解及流程自動化功能。
Zartico
zartico.com
Zartico應用程序提供數據驅動的見解與分析，幫助旅遊業優化營銷策略，提升客戶體驗並促進目的地管理。
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor是一款競爭情報平台，幫助企業實時監控競爭對手活動，提供策略見解以支持業務決策和增強競爭優勢。
Nexoya
nexoya.com
Nexoya應用程式利用AI技術進行靈活的廣告預算管理，幫助用戶更有效地分配預算，提高廣告回報率。
Connectbase
connectbase.com
Connectbase 是一個全球連接服務平台，簡化購買與銷售，提供網絡管理和相關數據的透明度，支持多個供應商和地點的運營。
Event Registry
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Event Registry 是全球領先的新聞智能平台，利用人工智慧幫助組織追蹤全球事件並分析其影響。