Web 應用程式的專屬商店 找到合適的軟體和服務。

搜尋​​​​

最受歡迎 最近新增 市場情報軟體 - 最受歡迎的應用程式

市場情報軟體聚合可公開存取和/或以客戶為中心的市場數據，以增強對客戶行為的理解。這些數據來自專門洞察市場或消費者領域整體趨勢或見解的平台，而不是針對個別企業。市場情報解決方案通常由各種行銷或銷售角色使用，可編譯廣泛的資料集和見解，幫助完善公司策略。 區分市場情報軟體和競爭情報軟體至關重要。市場情報以消費者行為為中心，而競爭情報則針對業務分析量身定制，專注於了解和評估競爭對手。這兩種類型的情報軟體可以相互補充，通常與銷售情報軟體一起使用，後者有助於勘探並經常與市場或競爭情報工具整合。