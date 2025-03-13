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市場情報軟體 - 最受歡迎的應用程式

市場情報軟體聚合可公開存取和/或以客戶為中心的市場數據，以增強對客戶行為的理解。這些數據來自專門洞察市場或消費者領域整體趨勢或見解的平台，而不是針對個別企業。市場情報解決方案通常由各種行銷或銷售角色使用，可編譯廣泛的資料集和見解，幫助完善公司策略。 區分市場情報軟體和競爭情報軟體至關重要。市場情報以消費者行為為中心，而競爭情報則針對業務分析量身定制，專注於了解和評估競爭對手。這兩種類型的情報軟體可以相互補充，通常與銷售情報軟體一起使用，後者有助於勘探並經常與市場或競爭情報工具整合。

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SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush 是一個數字營銷平台，提供 SEO、廣告、內容和社交媒體工具，幫助企業管理和衡量其在線行銷活動。

Crunchbase

Crunchbase

crunchbase.com

Crunchbase是一個提供私營及上市公司商業資訊的平台，包括投資、合併收購、行業趨勢及領導成員資料。

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb提供全面的數位分析，幫助用戶了解電子商務、出版商和廣告商的潛在客戶，並優化銷售策略。

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics是一個體驗管理平台，幫助組織收集、分析和管理有關客戶、員工、產品和品牌的數據。

G2

G2

g2.com

G2是一個軟件市場平台，幫助企業依據真實用戶評論做出軟件和服務的選擇，並提供數據分析和參考頁面工具。

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Serpstat是一個全面的SEO工具，提供競爭對手分析、內容策略、SEO監控及廣告智慧，幫助提升在線可見性與排名。

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Nielsen應用程序提供消費者行為和市場趨勢的數據分析，幫助企業優化決策和提升業務績效。

WebCatalog

WebCatalog

webcatalog.io

WebCatalog是一個桌面應用程序，將網站轉換為應用，支持多帳戶管理，提升用戶生產力，適用於Mac和Windows系統。

Data.ai

Data.ai

data.ai

Data.ai是一個移動數據分析平台，幫助企業理解市場趨勢、提升應用績效並優化策略以增進客戶參與和增長。

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

Bright Data應用程式提供全球數據收集和分析工具，幫助企業獲得市場和競爭對手的即時洞察，優化電子商務業務。

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal 是一個全球B2B數據智能平台，提供超過1.2億聯繫人和3000萬公司數據，幫助用戶尋找和聯繫目標客戶。

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

AlphaSense 是一個市場情報平台，提供公私內容的即時見解，幫助企業進行資料搜索和決策分析。

AppstoreSpy

AppstoreSpy

appstorespy.com

AppstoreSpy提供簡易工具，幫助用戶分析應用數據，優化應用程式在應用商店的表現，包括關鍵字跟蹤和競爭分析。

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

傳感器塔是一個市場調研平台，提供移動應用分析工具，以優化應用性能和提升用戶獲取策略。

People Data Labs

People Data Labs

peopledatalabs.com

People Data Labs 提供超過 15 億個人的簡歷、聯絡、社交及人口數據集，幫助用戶豐富和管理數據。

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

Diffbot是一款將非結構化網頁數據轉換為結構化數據的工具，支持各種內容提取並與現有系統整合。

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase 是一個基於帳戶的營銷和銷售平台，幫助企業識別和互動最有價值的客戶，提升參與度和銷售效率。

Gain.pro

Gain.pro

gain.pro

Gain.pro是一個私有市場情報平台，透過先進的技術和本地研究，提供企業、投資者及行業的深入見解，助力客戶做出最佳決策。

Kompyte

Kompyte

kompyte.com

Kompyte是一個自動化競爭情報平台，利用AI追蹤競爭對手的活動，提供實時市場洞察，幫助企業優化銷售和市場策略。

Klue

Klue

klue.com

Klue是一個競爭情報平台，幫助企業集中、分析及分發競爭信息，以支持市場策略和決策。

Draup

Draup

draup.com

Draup是個AI驅動平台，為HR和銷售領導提供實時人力資源數據和銷售情報，支持人才規劃和銷售策略。

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。

TrustStar

TrustStar

truststar.ai

TrustStar 是一個使用 AI 的即時市場情報平台，為房貸行業提供經過整理的市場洞察，幫助貸款專員和銷售經理了解競爭動態。

Stackline

Stackline

stackline.com

Stackline是一個AI驅動的零售情報平台，通過分析多渠道數據來優化電子商務績效，支持品牌獲取市場洞察和成長。

Hermix

Hermix

hermix.com

Hermix是一個專為公共部門銷售設計的市場分析平台，提供投標監控、市場情報及業務成長支援。

Ai Palette

Ai Palette

aipalette.com

Ai Palette 透過人工智慧和機器學習，協助快速消費品公司創造符合消費者需求的產品概念及趨勢分析。

Cypris

Cypris

cypris.ai

塞浦路斯（Cypris）是一個市場情報平台，提供超過5億個數據點的分析，以支持研發和創新團隊的決策制定。

Versium

Versium

versium.com

Versium是一款數據技術應用，幫助行銷人員識別和理解潛在客戶，並通過多數位渠道提升行銷效果。

MobileAction

MobileAction

mobileaction.co

MobileAction是一個專為移動應用程式提供數據分析和優化工具的平台，幫助用戶提升應用下載量及市場競爭力。

A-INSIGHTS

A-INSIGHTS

a-insights.eu

A-INSIGHTS 是一個綜合金融分析平台，提供數據驅動的洞察和性能監測，幫助用戶進行競爭分析和 KPI 設置。

Crayon

Crayon

crayon.co

Crayon是一個競爭情報平台，幫助企業自動收集和分析市場趨勢及競爭對手的活動，提供實時數據與分析支援。

42matters

42matters

42matters.com

42matters 提供移動和連接電視應用程序的市場智能，幫助企業分析應用程序數據，優化策略和識別市場趨勢。

OceanFrogs

OceanFrogs

oceanfrogs.com

OceanFrogs是一個銷售智慧平台，幫助B2B營銷及銷售者快速進入市場並確定目標客戶，以優化銷售策略。

Behavio

Behavio

behaviolabs.com

Behavio是一個自動化洞察平台，幫助使用者測試廣告內容，提供數據分析以優化行銷效果，結果在五天內可得。

Native AI

Native AI

gonative.ai

本地AI是一個市場情報平台，利用AI和NLP技術幫助品牌追蹤、管理及優化數據，以了解消費者和提升產品。

Fundz

Fundz

fundz.net

Fundz是一個銷售觸發事件平台，幫助用戶在關鍵商業事件後發現、聯繫和成交客戶。

EQI Data

EQI Data

eqidata.com

EQI Data 是一款專有的商業智能軟體，提供中國在線商務的即時數據分析、預測及建議，整合多平台資料來源。

Resonate

Resonate

resonate.com

共鳴應用程式是一個AI驅動的消費者數據平台，提供即時的市場研究和消費者洞見，幫助企業了解客戶行為及優化行銷策略。

ExactBuyer

ExactBuyer

exactbuyer.com

ExactBuyer是一個基於AI的平台，提供B2B客戶和候選人獲取解決方案，並實時驗證數據，幫助企業精確定義目標受眾。

Intellizence

Intellizence

intellizence.com

Intellizence AI 平台提供增長收益及風險監控的智慧信號，包括客戶智慧、銷售智慧及風險智慧。

Contify

Contify

contify.com

Contify是一個市場與競爭情報平台，幫助企業收集、整理並分享有關競爭對手、客戶和行業的見解。

Zulu5

Zulu5

zulu5.com

Zulu5應用程式提供廣告智能工具，幫助廣告商和出版商識別廣告風險及機會，分析過去成功案例，保護品牌安全。

Leadbright

Leadbright

leadbright.com

Leadbright是一個無需編碼的數字平台，用於網站需求生成和潛在客戶管理，幫助企業分析數據以提升轉化率和收入增長。

Ubico

Ubico

ubico.io

Ubico是一個AI驅動的工具，幫助銷售和營銷團隊自動化外展活動，提升潛在客戶的參與度和勘探效率。

Databook

Databook

databook.com

Databook是一個戰略關係管理平台，幫助賣方基於客戶需求自動定義市場策略，提升銷售流程效率與效果。

ReportLinker

ReportLinker

reportlinker.com

ReportLinker 是一個人工智慧驅動的市場情報平台，提供市場研究報告和數據，幫助用戶理解行業動態及分析市場趨勢。

Venture IQ

Venture IQ

ventureiq.nl

Venture IQ 是一個綜合平台，提供數據與見解，支援風險投資與私募股權投資的決策過程，並優化投資策略。

Firmable

Firmable

firmable.com

Firmable 是一個澳洲商業數據庫，幫助企業提升決策效率，提供超過 100 萬家 B2B 公司數據和詳細的市場分析。

Cikisi

Cikisi

en.cikisi.com

Cikisi是一款市場情報解決方案，運用AI技術為B2B公司提供實時見解、資訊和數據，幫助加速決策過程。

BoardEx

BoardEx

boardex.com

BoardEx是一個提供高管資料和關係網絡工具的平臺，幫助用戶獲取行業決策者的資訊並促進商業發展。

IQBlade

IQBlade

iqblade.com

IQBlade是一個幫助企業管理和優化合作夥伴關係的軟體平台，提供數據驅動的見解及流程自動化功能。

Zartico

Zartico

zartico.com

Zartico應用程序提供數據驅動的見解與分析，幫助旅遊業優化營銷策略，提升客戶體驗並促進目的地管理。

WatchMyCompetitor

WatchMyCompetitor

watchmycompetitor.com

WatchMyCompetitor是一款競爭情報平台，幫助企業實時監控競爭對手活動，提供策略見解以支持業務決策和增強競爭優勢。

Nexoya

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nexoya.com

Nexoya應用程式利用AI技術進行靈活的廣告預算管理，幫助用戶更有效地分配預算，提高廣告回報率。

Connectbase

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Connectbase 是一個全球連接服務平台，簡化購買與銷售，提供網絡管理和相關數據的透明度，支持多個供應商和地點的運營。

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