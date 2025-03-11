市場情報軟體 - 最受歡迎的應用程式

Zartico

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Zartico 目的地作業系統® (ZDOS®) 採用我們專有的整合式資料模型™，包括居民和遊客以及所有活動類型的最高頻率和最高解析度的地理位置、支出和活動資料。結合目的地入住率、行銷績效和我們的策略顧問團隊，全國 200 多個目的地相信 Zartico 能夠提供清晰的見解，從而創造更好的成果。 Zartico 成立於 2019 年，旨在解決旅遊業面臨的世界上最嚴峻的挑戰，透過提高居民的生活品質和遊客體驗，同時促進旅遊業內的組織變革，造福社區。我們的使命是透過改進數據智慧和決策，使組織能夠更好地管理世界目的地。 ZDOS® 提供獨特的見解、基準、基準和指數，DMO 可以透過它們衡量其成功並提供有利於利害關係人和社區的成果。為了幫助我們的合作夥伴成功管理他們的目的地，我們引入了當代目的地組織的五個基礎，以超越過時的以行銷為中心的 KPI 來衡量和了解遊客經濟的真正影響。目前，超過 200 家 Zartico 合作夥伴正在使用這套綜合最佳實踐來改善策略規劃、卓越營運、利害關係人參與和協調，並最終引導其遊客經濟取得更大的成功。