市場情報軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
市場情報軟體聚合可公開存取和/或以客戶為中心的市場數據，以增強對客戶行為的理解。這些數據來自專門洞察市場或消費者領域整體趨勢或見解的平台，而不是針對個別企業。市場情報解決方案通常由各種行銷或銷售角色使用，可編譯廣泛的資料集和見解，幫助完善公司策略。 區分市場情報軟體和競爭情報軟體至關重要。市場情報以消費者行為為中心，而競爭情報則針對業務分析量身定制，專注於了解和評估競爭對手。這兩種類型的情報軟體可以相互補充，通常與銷售情報軟體一起使用，後者有助於勘探並經常與市場或競爭情報工具整合。
提議新的應用程式
SEMrush
semrush.com
Semrush 是一個數字營銷平台，提供 SEO、廣告、內容和社交媒體工具，幫助企業管理和衡量其在線行銷活動。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase是一個提供私營及上市公司商業資訊的平台，包括投資、合併收購、行業趨勢及領導成員資料。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
Similarweb
similarweb.com
Similarweb提供全面的數位分析，幫助用戶了解電子商務、出版商和廣告商的潛在客戶，並優化銷售策略。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一個體驗管理平台，幫助組織收集、分析和管理有關客戶、員工、產品和品牌的數據。
G2
g2.com
G2是一個軟件市場平台，幫助企業依據真實用戶評論做出軟件和服務的選擇，並提供數據分析和參考頁面工具。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat是一個全面的SEO工具，提供競爭對手分析、內容策略、SEO監控及廣告智慧，幫助提升在線可見性與排名。
Nielsen
nielsen.com
Nielsen應用程序提供消費者行為和市場趨勢的數據分析，幫助企業優化決策和提升業務績效。
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog是一個桌面應用程序，將網站轉換為應用，支持多帳戶管理，提升用戶生產力，適用於Mac和Windows系統。
Data.ai
data.ai
Data.ai是一個移動數據分析平台，幫助企業理解市場趨勢、提升應用績效並優化策略以增進客戶參與和增長。
Bright Data
brightdata.com
Bright Data應用程式提供全球數據收集和分析工具，幫助企業獲得市場和競爭對手的即時洞察，優化電子商務業務。
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal 是一個全球B2B數據智能平台，提供超過1.2億聯繫人和3000萬公司數據，幫助用戶尋找和聯繫目標客戶。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense 是一個市場情報平台，提供公私內容的即時見解，幫助企業進行資料搜索和決策分析。
AppstoreSpy
appstorespy.com
AppstoreSpy提供簡易工具，幫助用戶分析應用數據，優化應用程式在應用商店的表現，包括關鍵字跟蹤和競爭分析。
Sensor Tower
sensortower.com
傳感器塔是一個市場調研平台，提供移動應用分析工具，以優化應用性能和提升用戶獲取策略。
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs 提供超過 15 億個人的簡歷、聯絡、社交及人口數據集，幫助用戶豐富和管理數據。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot是一款將非結構化網頁數據轉換為結構化數據的工具，支持各種內容提取並與現有系統整合。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一個基於帳戶的營銷和銷售平台，幫助企業識別和互動最有價值的客戶，提升參與度和銷售效率。
Gain.pro
gain.pro
Gain.pro是一個私有市場情報平台，透過先進的技術和本地研究，提供企業、投資者及行業的深入見解，助力客戶做出最佳決策。
Kompyte
kompyte.com
Kompyte是一個自動化競爭情報平台，利用AI追蹤競爭對手的活動，提供實時市場洞察，幫助企業優化銷售和市場策略。
Klue
klue.com
Klue是一個競爭情報平台，幫助企業集中、分析及分發競爭信息，以支持市場策略和決策。
Draup
draup.com
Draup是個AI驅動平台，為HR和銷售領導提供實時人力資源數據和銷售情報，支持人才規劃和銷售策略。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。
TrustStar
truststar.ai
TrustStar 是一個使用 AI 的即時市場情報平台，為房貸行業提供經過整理的市場洞察，幫助貸款專員和銷售經理了解競爭動態。
Stackline
stackline.com
Stackline是一個AI驅動的零售情報平台，通過分析多渠道數據來優化電子商務績效，支持品牌獲取市場洞察和成長。
Hermix
hermix.com
Hermix是一個專為公共部門銷售設計的市場分析平台，提供投標監控、市場情報及業務成長支援。
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette 透過人工智慧和機器學習，協助快速消費品公司創造符合消費者需求的產品概念及趨勢分析。
Cypris
cypris.ai
塞浦路斯（Cypris）是一個市場情報平台，提供超過5億個數據點的分析，以支持研發和創新團隊的決策制定。
Versium
versium.com
Versium是一款數據技術應用，幫助行銷人員識別和理解潛在客戶，並通過多數位渠道提升行銷效果。
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction是一個專為移動應用程式提供數據分析和優化工具的平台，幫助用戶提升應用下載量及市場競爭力。
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS 是一個綜合金融分析平台，提供數據驅動的洞察和性能監測，幫助用戶進行競爭分析和 KPI 設置。
Crayon
crayon.co
Crayon是一個競爭情報平台，幫助企業自動收集和分析市場趨勢及競爭對手的活動，提供實時數據與分析支援。
42matters
42matters.com
42matters 提供移動和連接電視應用程序的市場智能，幫助企業分析應用程序數據，優化策略和識別市場趨勢。
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs是一個銷售智慧平台，幫助B2B營銷及銷售者快速進入市場並確定目標客戶，以優化銷售策略。
Behavio
behaviolabs.com
Behavio是一個自動化洞察平台，幫助使用者測試廣告內容，提供數據分析以優化行銷效果，結果在五天內可得。
Native AI
gonative.ai
本地AI是一個市場情報平台，利用AI和NLP技術幫助品牌追蹤、管理及優化數據，以了解消費者和提升產品。
Fundz
fundz.net
Fundz是一個銷售觸發事件平台，幫助用戶在關鍵商業事件後發現、聯繫和成交客戶。
EQI Data
eqidata.com
EQI Data 是一款專有的商業智能軟體，提供中國在線商務的即時數據分析、預測及建議，整合多平台資料來源。
Resonate
resonate.com
共鳴應用程式是一個AI驅動的消費者數據平台，提供即時的市場研究和消費者洞見，幫助企業了解客戶行為及優化行銷策略。
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer是一個基於AI的平台，提供B2B客戶和候選人獲取解決方案，並實時驗證數據，幫助企業精確定義目標受眾。
Intellizence
intellizence.com
Intellizence AI 平台提供增長收益及風險監控的智慧信號，包括客戶智慧、銷售智慧及風險智慧。
Contify
contify.com
Contify是一個市場與競爭情報平台，幫助企業收集、整理並分享有關競爭對手、客戶和行業的見解。
Zulu5
zulu5.com
Zulu5應用程式提供廣告智能工具，幫助廣告商和出版商識別廣告風險及機會，分析過去成功案例，保護品牌安全。
Leadbright
leadbright.com
Leadbright是一個無需編碼的數字平台，用於網站需求生成和潛在客戶管理，幫助企業分析數據以提升轉化率和收入增長。
Ubico
ubico.io
Ubico是一個AI驅動的工具，幫助銷售和營銷團隊自動化外展活動，提升潛在客戶的參與度和勘探效率。
Databook
databook.com
Databook是一個戰略關係管理平台，幫助賣方基於客戶需求自動定義市場策略，提升銷售流程效率與效果。
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker 是一個人工智慧驅動的市場情報平台，提供市場研究報告和數據，幫助用戶理解行業動態及分析市場趨勢。
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ 成立的目標是透過解決與主動市場和技術篩選相關的資源和數據限制，實現公司之間更好、更永續的匹配。從第一手經驗我們知道，負責發起外部參與的團隊經常面臨數據、工具和時間的資源限制，因此往往會退回到被動方法。在合作過程的早期獲得良好的數據可以為您帶來競爭優勢，並幫助您更快、更好地制定決策。 Venture IQ 可以幫助您實現這一目標。
Firmable
firmable.com
Firmable 是澳洲首選的 B2B 資料庫，可協助企業比以往更了解潛在客戶、客戶和候選人，從而做出更明智的決策並取得優異的業績。它使銷售和行銷團隊能夠加速成長並提高參與度；幫助招募人員識別和吸引合適的候選人；並為尋求可靠市場情報的任何人節省時間。 Firmable B2B 資料庫平台擁有： 👉超過 100 萬家澳洲 B2B 公司和 1000 萬人。 👉準確詳細的個人資料以及本地化信息，包括 ABN、行業細分、技術堆疊等。 👉廣泛的行動和電子郵件覆蓋範圍👉本地支援 Firmable 致力於幫助您和您的銷售團隊實現 2024 年的成長目標。
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi 是一種市場情報解決方案，利用人工智慧技術為 B2B 公司提供即時洞察、資訊和數據，以加速其決策過程。
BoardEx
boardex.com
BoardEx 是高階主管情報和關係映射解決方案的領先供應商，提供企業解決方案以促進業務發展並增強關係資本管理。 BoardEx 受到超過 350,000 名用戶的信賴，使您能夠將您的關係路徑映射到公共、私人和非營利組織的 210 萬個檔案中的 160 萬高階主管。 BoardEx 讓您能夠： - 以無與倫比的高階主管洞察力達成更多交易。 - 透過利用可操作的情報來驅動更高品質的數據。 - 透過消除手動資料輸入來提高員工生產力。 BoardEx 是 Altrata 旗下公司，是 Euromoney PLC 的一部分。 Altrata 由五種不同的產品組成：BoardEx、Boardroom Insiders、RelSci、WealthEngine 和 Wealth-X。我們共同提供客戶成功最具影響力的人士的數據和情報。
IQBlade
iqblade.com
IQBlade 是一個軟體平台，可幫助企業在當今競爭激烈的市場中蓬勃發展。即時洞察您的競爭對手、業務合作夥伴和客戶，為您在 B2B 環境中提供實際的競爭優勢
Zartico
zartico.com
Zartico 目的地作業系統® (ZDOS®) 採用我們專有的整合式資料模型™，包括居民和遊客以及所有活動類型的最高頻率和最高解析度的地理位置、支出和活動資料。結合目的地入住率、行銷績效和我們的策略顧問團隊，全國 200 多個目的地相信 Zartico 能夠提供清晰的見解，從而創造更好的成果。 Zartico 成立於 2019 年，旨在解決旅遊業面臨的世界上最嚴峻的挑戰，透過提高居民的生活品質和遊客體驗，同時促進旅遊業內的組織變革，造福社區。我們的使命是透過改進數據智慧和決策，使組織能夠更好地管理世界目的地。 ZDOS® 提供獨特的見解、基準、基準和指數，DMO 可以透過它們衡量其成功並提供有利於利害關係人和社區的成果。為了幫助我們的合作夥伴成功管理他們的目的地，我們引入了當代目的地組織的五個基礎，以超越過時的以行銷為中心的 KPI 來衡量和了解遊客經濟的真正影響。目前，超過 200 家 Zartico 合作夥伴正在使用這套綜合最佳實踐來改善策略規劃、卓越營運、利害關係人參與和協調，並最終引導其遊客經濟取得更大的成功。
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) 是領先的競爭對手情報平台，使組織能夠更快地做出更明智的決策。它使用人工智慧即時追蹤組織競爭對手的全球數位足跡，並使用市場分析師來整理數據。客戶可以獲得與其組織最相關、最可行的持續見解。他們利用這些見解來驗證和優化策略，獲得競爭優勢並保護和增加收入。
Nexoya
nexoya.com
不再有靜態預算規劃。利用敏捷投資組合管理的力量。透過使用 AI 技術更有效地分配廣告預算，並將廣告支出回報率提高高達 70%。
Connectbase
connectbase.com
Connectbase 是用來連接的產業雲。 Connectbase 是行業合作夥伴，支援下一代連接購買和銷售，包括自動報價，並提供深入、值得信賴的見解。 Connectbase 的業界領先平台 The Connected World 為全球近 300 家供應商提供服務，管理超過 150 個國家的 27 億個地點。 Connectbase 團隊建立了一個互聯的生態系統，改變了網路購買和銷售流程。請造訪 Connectbase connectbase.com 並在 LinkedIn 上關注我們：linkedin.com/company/connectbase-us/
Event Registry
eventregistry.org
利用人工智慧的力量將新聞內容轉化為可行的見解 Event Registry 是世界領先的新聞情報平台，使組織能夠追蹤世界事件並分析其影響。