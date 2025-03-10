市場情報軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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市場情報軟體聚合可公開存取和/或以客戶為中心的市場數據，以增強對客戶行為的理解。這些數據來自專門洞察市場或消費者領域整體趨勢或見解的平台，而不是針對個別企業。市場情報解決方案通常由各種行銷或銷售角色使用，可編譯廣泛的資料集和見解，幫助完善公司策略。 區分市場情報軟體和競爭情報軟體至關重要。市場情報以消費者行為為中心，而競爭情報則針對業務分析量身定制，專注於了解和評估競爭對手。這兩種類型的情報軟體可以相互補充，通常與銷售情報軟體一起使用，後者有助於勘探並經常與市場或競爭情報工具整合。
提議新的應用程式
Cypris
cypris.ai
塞浦路斯（Cypris）是一個市場情報平台，提供超過5億個數據點的分析，以支持研發和創新團隊的決策制定。
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs是一個銷售智慧平台，幫助B2B營銷及銷售者快速進入市場並確定目標客戶，以優化銷售策略。
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer 是一個基於人工智慧的平台，提供 B2B 客戶和候選人獲取解決方案。它根據您的業務目標和策略創建特殊的人工智慧模型，以識別目標受眾、即時驗證數據並在幾秒鐘內設計個人化的端到端推廣。 該平台動態適應每次交互，促進從策略到潛在客戶開發的快速過渡，從而減少對傳統銷售或招募團隊的依賴。 ExactBuyer 非常適合銷售、招聘、行銷和開發人員工作流程，提供用於勘探、候選人發現、付費廣告受眾創建以及將即時 B2B 數據整合到現有工作流程中的工具。 此外，它還提供人工智慧驅動的搜尋和 API，用於即時建立受眾並認可符合特定條件的公司和聯絡人。 為了讓您的 CRM 保持最新狀態，ExactBuyer 會自動填入豐富的聯絡人和公司，從而無需尋找新的潛在客戶。該平台還為每個潛在客戶提供個人化電子郵件以及本機 CRM 和 ATS 集成，以減輕資料輸入任務。
42matters
42matters.com
42matters 提供移動和連接電視應用程序的市場智能，幫助企業分析應用程序數據，優化策略和識別市場趨勢。
Resonate
resonate.com
Resonate Ignite 平台是唯一一個由人工智慧驅動的消費者資料和分析平台，可無縫加速洞察行動。登入即可立即存取有關當今消費者的超相關、新鮮的消費者市場研究。 Ignite 為 2.3 億個人消費者提供超過 14,000 個即時、專有、價值驅動的見解。加入您的第一方資料以加深您對客戶的了解。快速建立和分析高度相關、有針對性的微細分，以增強您的細分策略。 Ignite 直接連接到您的行銷生態系統，讓您能夠根據不斷變化的市場狀況採取行動。
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs 提供超過 15 億個人的簡歷、聯絡、社交及人口數據集，幫助用戶豐富和管理數據。
Nexoya
nexoya.com
不再有靜態預算規劃。利用敏捷投資組合管理的力量。透過使用 AI 技術更有效地分配廣告預算，並將廣告支出回報率提高高達 70%。
Databook
databook.com
Databook 是業界第一個策略關係管理 (SRM) 平台。如果您還沒有聽說過 SRM，請不要擔心——它是新事物。 SRM 是一個進入市場的流程，旨在透過對客戶需求的清晰了解來加深和擴大賣家與客戶的聯繫。以下是Databook 實施SRM 的方式： • Databook 不斷搜尋和擷取來自買家的動態資料訊號，以發現他們目前的優先事項和財務困難。 • 該平台的標誌性應用程式「策略產生器」然後使用此資訊自動為每個客戶定義最相關的上市策略。 • 策略和買家資料也被注入到整個GTM 生態系統中，因此關鍵客戶和預測流程始終會根據當前資訊進行更新。最好的部分？ Databook 的平台使 SRM 具有可擴展性，從而能夠發現和管理每個客戶的策略性銷售故事。因此，我們的平台引導 GTM 團隊不僅變得更有效率，而且變得更加有效。 Salesforce、Microsoft 和 Databricks 等領先企業公司使用 Databook 的 SRM 平台建立深厚的客戶聯繫，從而促成更大、更好的交易。
Stackline
stackline.com
Stackline是一個AI驅動的零售情報平台，通過分析多渠道數據來優化電子商務績效，支持品牌獲取市場洞察和成長。
Gain.pro
gain.pro
Gain.pro是一個私有市場情報平台，透過先進的技術和本地研究，提供企業、投資者及行業的深入見解，助力客戶做出最佳決策。
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) 是領先的競爭對手情報平台，使組織能夠更快地做出更明智的決策。它使用人工智慧即時追蹤組織競爭對手的全球數位足跡，並使用市場分析師來整理數據。客戶可以獲得與其組織最相關、最可行的持續見解。他們利用這些見解來驗證和優化策略，獲得競爭優勢並保護和增加收入。
Zartico
zartico.com
Zartico 目的地作業系統® (ZDOS®) 採用我們專有的整合式資料模型™，包括居民和遊客以及所有活動類型的最高頻率和最高解析度的地理位置、支出和活動資料。結合目的地入住率、行銷績效和我們的策略顧問團隊，全國 200 多個目的地相信 Zartico 能夠提供清晰的見解，從而創造更好的成果。 Zartico 成立於 2019 年，旨在解決旅遊業面臨的世界上最嚴峻的挑戰，透過提高居民的生活品質和遊客體驗，同時促進旅遊業內的組織變革，造福社區。我們的使命是透過改進數據智慧和決策，使組織能夠更好地管理世界目的地。 ZDOS® 提供獨特的見解、基準、基準和指數，DMO 可以透過它們衡量其成功並提供有利於利害關係人和社區的成果。為了幫助我們的合作夥伴成功管理他們的目的地，我們引入了當代目的地組織的五個基礎，以超越過時的以行銷為中心的 KPI 來衡量和了解遊客經濟的真正影響。目前，超過 200 家 Zartico 合作夥伴正在使用這套綜合最佳實踐來改善策略規劃、卓越營運、利害關係人參與和協調，並最終引導其遊客經濟取得更大的成功。
IQBlade
iqblade.com
IQBlade 是一個軟體平台，可幫助企業在當今競爭激烈的市場中蓬勃發展。即時洞察您的競爭對手、業務合作夥伴和客戶，為您在 B2B 環境中提供實際的競爭優勢
AppstoreSpy
appstorespy.com
AppstoreSpy提供簡易工具，幫助用戶分析應用數據，優化應用程式在應用商店的表現，包括關鍵字跟蹤和競爭分析。
BoardEx
boardex.com
BoardEx 是高階主管情報和關係映射解決方案的領先供應商，提供企業解決方案以促進業務發展並增強關係資本管理。 BoardEx 受到超過 350,000 名用戶的信賴，使您能夠將您的關係路徑映射到公共、私人和非營利組織的 210 萬個檔案中的 160 萬高階主管。 BoardEx 讓您能夠： - 以無與倫比的高階主管洞察力達成更多交易。 - 透過利用可操作的情報來驅動更高品質的數據。 - 透過消除手動資料輸入來提高員工生產力。 BoardEx 是 Altrata 旗下公司，是 Euromoney PLC 的一部分。 Altrata 由五種不同的產品組成：BoardEx、Boardroom Insiders、RelSci、WealthEngine 和 Wealth-X。我們共同提供客戶成功最具影響力的人士的數據和情報。
Connectbase
connectbase.com
Connectbase 是用來連接的產業雲。 Connectbase 是行業合作夥伴，支援下一代連接購買和銷售，包括自動報價，並提供深入、值得信賴的見解。 Connectbase 的業界領先平台 The Connected World 為全球近 300 家供應商提供服務，管理超過 150 個國家的 27 億個地點。 Connectbase 團隊建立了一個互聯的生態系統，改變了網路購買和銷售流程。請造訪 Connectbase connectbase.com 並在 LinkedIn 上關注我們：linkedin.com/company/connectbase-us/
EQI Data
eqidata.com
G-data是一款專有的人工智慧驅動的商業智慧模型軟體，為中國的線上企業帶來即時、多平台整合、先進的分析SaaS解決方案。 G-data 從所有電子商務和社交媒體平台、sCRM、市場和競爭對手收集數據，以提供即時、動態、多平台數據分析、預測和建議。
Behavio
behaviolabs.com
Behavio 是創意廣告的自動化洞察平台，對於任何想要做出數據驅動決策並優化廣告活動以獲得最大影響力的品牌經理、行銷人員、策略家、研究員或執行長來說都是寶貴的資源。基於網路的環境允許用戶在開發的任何階段測試他們的廣告——完成的活動、故事板、影片、圖像，甚至只是正在進行的概念。使用者可以預先測試和事後測試他們的廣告活動，以就其訊息傳遞的有效性做出數據驅動的決策。功能包括逐秒影片分析、概念比較、情緒詞雲等等。結果將在五天內得出。
Fundz
fundz.net
Fundz 是銷售觸發事件平台™，是第一個從頭開始構建的同類解決方案，旨在幫助人們在關鍵業務觸發事件（例如新一輪融資、新高管招聘和收購）之後發現、聯繫和吸引更多客戶。我們的數據已獲得行業領先平台的許可，我們很榮幸能夠幫助來自世界各地的各種規模的客戶透過更有效、高效的平台來尋找和達成交易，從而發展業務。
Ubico
ubico.io
Ubico 為銷售和行銷組織提供由人工智慧驅動的潛在客戶參與平台。 Ubico 與 Hitachi Vantara、AccedoTV、Freshbooks 等全球領先公司合作。利用自動化的力量改變潛在客戶的參與度。 Ubico 透過與您現有的系統整合來建立機器學習模型來產生常見電子郵件並自動執行重複任務，從而提高每位銷售代表的工作效率。
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette 協助快速消費品公司利用人工智慧和機器學習打造贏得消費者青睞的產品。 Ai Palette的專利技術可以即時識別消費者趨勢，揭示消費者驅動因素和動機，並幫助創建滿足未滿足的消費者需求的產品概念。 Ai Palette 目前正與一些全球最大的食品公司密切合作，其中包括財富 500 強巨頭。 Ai Palette 被 Tracxn 評選為 10 強 CPG 分析公司，並被 StartUs 評選為 2021 年人工智慧快速消費品新創公司 5 強，並被 Slingshot 2019 評選為全球 15 強食品科技新創公司； 2020 年瑞士 Kickstart 創新大會上排名前 10 名的食品和零售科技新創公司。
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi 是一種市場情報解決方案，利用人工智慧技術為 B2B 公司提供即時洞察、資訊和數據，以加速其決策過程。
Firmable
firmable.com
Firmable 是澳洲首選的 B2B 資料庫，可協助企業比以往更了解潛在客戶、客戶和候選人，從而做出更明智的決策並取得優異的業績。它使銷售和行銷團隊能夠加速成長並提高參與度；幫助招募人員識別和吸引合適的候選人；並為尋求可靠市場情報的任何人節省時間。 Firmable B2B 資料庫平台擁有： 👉超過 100 萬家澳洲 B2B 公司和 1000 萬人。 👉準確詳細的個人資料以及本地化信息，包括 ABN、行業細分、技術堆疊等。 👉廣泛的行動和電子郵件覆蓋範圍👉本地支援 Firmable 致力於幫助您和您的銷售團隊實現 2024 年的成長目標。
Hermix
hermix.com
Hermix 是第一個針對公共部門銷售的市場分析平台。我們透過招標監控和市場情報幫助公司贏得公共合約。大數據已經在零售、消費者、B2C/B2B 領域中大量應用。借助 Hermix，B2G（企業對政府）也可以使用現代分析。我們將 B2G 引入 21 世紀。我們支援日常銷售、投標和預售： • 投標監控、電子郵件通知。 • 機會資格：預算、競爭、差距。 • 深入的市場情報：錢在哪裡、誰買賣、什麼、何時、何地、如何。我們幫助您在一個令人驚嘆的、巨大的、穩定的市場：公共部門發展您的業務。 • 公部門佔歐盟GDP 的53%。 • 公開招標佔GDP 的14%：歐盟為2 兆歐元，全球為14 兆歐元。 www.hermix.com 提供： • 使用政府圖表進行詳細的B2G 市場分析、細分、預測。 • 了解市場：未來機會、夥伴關係。 • 可操作的資料和資訊圖表。 • 向下鑽取和向上鑽取。 • 智慧市場觀察。直接好處： 成本：將您的團隊從資料輸入升級到資料分析。效率、專注。將提案成功率提高到 60-70%。交付品質：選擇最好的技術和合作夥伴。可持續、可重複的銷售。我們是一支在 IT、人工智慧/機器學習、大數據、深度技術、產品開發、公共採購和治理方面擁有豐富專業知識的專家團隊。我們充滿熱情。我們努力有所作為。我們致力於透過 Hermix 支援您的業務和日常需求，並提供相關的客製化服務。透過我們的應用程式內聊天、電話、電子郵件或 WhatsApp 與我們聯繫。透過 LinkedIn 聯絡我們。我們了解公共部門的銷售數據。
Leadbright
leadbright.com
Leadbright 的 LOOP 是一個無程式碼 OBM（基於有機的行銷）平台，用於網站需求產生、轉換和收入成長。 LOOP 使用大數據、機器學習和人工智慧來提供商業智能，以超越競爭對手。我們簡化複雜的數據，節省數週的手動工作。這降低了成本並促進了行銷。我們的平台不斷適應和學習，以保持領先於行業趨勢。我們從您自己的網站以及頂級競爭對手收集了超過 1,000,000 個數據點。我們可以在很短的時間內安全地對其進行分析。與我們一起簡化您的潛在客戶開發流程。
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI 是一個即時市場情報洞察平台，利用人工智慧來幫助抵押貸款行業匯總和組織洞察。 TrustStar 是一個收集經過策劃和驗證的市場情報的平台，專為尋求對競爭性房地產機會的可行洞察的信貸員和銷售經理而設計。 TrustStar 監控 40 多個數據點，包括本地趨勢、近期銷售活動、待售銷售、價格活動、抵押貸款交易和貸款活動。
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ 成立的目標是透過解決與主動市場和技術篩選相關的資源和數據限制，實現公司之間更好、更永續的匹配。從第一手經驗我們知道，負責發起外部參與的團隊經常面臨數據、工具和時間的資源限制，因此往往會退回到被動方法。在合作過程的早期獲得良好的數據可以為您帶來競爭優勢，並幫助您更快、更好地制定決策。 Venture IQ 可以幫助您實現這一目標。
Zulu5
zulu5.com
使用 Zulu5 的廣告智慧工具探索您的廣告風險和機會。我們的平台專為廣告商、出版商和代理商而設計，使您能夠識別過去的成功經驗，調整現有的行銷活動，並發現新的機會來推動行銷活動成功並產生潛在客戶。 zBoost 為廣告活動提供強大的搜尋和分析工具，使您能夠完善公司的商業策略並發現新的市場機會。 zGuard 致力於確保數位廣告中的品牌安全。我們的平台審核風險並快速解決有害風險，以保護您的品牌聲譽並為消費者創造正面的體驗。品牌安全對於確保廣告放置在適當的環境中並遵守行業法規至關重要。選擇 Zulu5 作為最好的廣告智慧工具集，幫助您實現廣告目標。
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog是一個桌面應用程序，將網站轉換為應用，支持多帳戶管理，提升用戶生產力，適用於Mac和Windows系統。
Crayon
crayon.co
Crayon是一個競爭情報平台，幫助企業自動收集和分析市場趨勢及競爭對手的活動，提供實時數據與分析支援。
Contify
contify.com
Contify是一個市場與競爭情報平台，幫助企業收集、整理並分享有關競爭對手、客戶和行業的見解。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase是一個提供私營及上市公司商業資訊的平台，包括投資、合併收購、行業趨勢及領導成員資料。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一個基於帳戶的營銷和銷售平台，幫助企業識別和互動最有價值的客戶，提升參與度和銷售效率。
G2
g2.com
G2是一個軟件市場平台，幫助企業依據真實用戶評論做出軟件和服務的選擇，並提供數據分析和參考頁面工具。
Nielsen
nielsen.com
Nielsen應用程序提供消費者行為和市場趨勢的數據分析，幫助企業優化決策和提升業務績效。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一個體驗管理平台，幫助組織收集、分析和管理有關客戶、員工、產品和品牌的數據。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是一個數字營銷平台，提供 SEO、廣告、內容和社交媒體工具，幫助企業管理和衡量其在線行銷活動。
Sensor Tower
sensortower.com
傳感器塔是一個市場調研平台，提供移動應用分析工具，以優化應用性能和提升用戶獲取策略。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat是一個全面的SEO工具，提供競爭對手分析、內容策略、SEO監控及廣告智慧，幫助提升在線可見性與排名。
Similarweb
similarweb.com
Similarweb提供全面的數位分析，幫助用戶了解電子商務、出版商和廣告商的潛在客戶，並優化銷售策略。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
Intellizence
intellizence.com
Intellizence AI 平台為收入成長和風險監控提供情報訊號 - 客戶情報、銷售情報和風險情報
Diffbot
diffbot.com
Diffbot是一款將非結構化網頁數據轉換為結構化數據的工具，支持各種內容提取並與現有系統整合。
Bright Data
brightdata.com
Bright Data應用程式提供全球數據收集和分析工具，幫助企業獲得市場和競爭對手的即時洞察，優化電子商務業務。
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal 是一個全球B2B數據智能平台，提供超過1.2億聯繫人和3000萬公司數據，幫助用戶尋找和聯繫目標客戶。
Data.ai
data.ai
Data.ai是一個移動數據分析平台，幫助企業理解市場趨勢、提升應用績效並優化策略以增進客戶參與和增長。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense 是一個市場情報平台，提供公私內容的即時見解，幫助企業進行資料搜索和決策分析。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker 是一家科技公司，利用人工智慧提供市場數據和預測，從而幫助研究、業務開發或行銷團隊更了解和分析某個產業。該公司的平台使用機器學習和自然語言處理 (NLP) 為客戶提供人工智慧驅動的市場情報平台，加快他們獲取全球產業洞察的速度。
Draup
draup.com
Draup是個AI驅動平台，為HR和銷售領導提供實時人力資源數據和銷售情報，支持人才規劃和銷售策略。
Klue
klue.com
Klue是一個競爭情報平台，幫助企業集中、分析及分發競爭信息，以支持市場策略和決策。
Kompyte
kompyte.com
Kompyte是一個自動化競爭情報平台，利用AI追蹤競爭對手的活動，提供實時市場洞察，幫助企業優化銷售和市場策略。
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction是一個專為移動應用程式提供數據分析和優化工具的平台，幫助用戶提升應用下載量及市場競爭力。
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS 是一個綜合金融分析平台，提供數據驅動的洞察和性能監測，幫助用戶進行競爭分析和 KPI 設置。
Versium
versium.com
Versium是一款數據技術應用，幫助行銷人員識別和理解潛在客戶，並通過多數位渠道提升行銷效果。
Event Registry
eventregistry.org
利用人工智慧的力量將新聞內容轉化為可行的見解 Event Registry 是世界領先的新聞情報平台，使組織能夠追蹤世界事件並分析其影響。
Native AI
gonative.ai
Native Ai 是一個始終在線的市場情報平台，可幫助品牌和組織追蹤、管理、優化和創新。它使用最先進的自然語言處理和人工智慧技術在大型資料集中進行發現，使品牌能夠簡化產品並更好地了解消費者。