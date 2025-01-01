市場情報軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 諾魯

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市場情報軟體聚合可公開存取和/或以客戶為中心的市場數據，以增強對客戶行為的理解。這些數據來自專門洞察市場或消費者領域整體趨勢或見解的平台，而不是針對個別企業。市場情報解決方案通常由各種行銷或銷售角色使用，可編譯廣泛的資料集和見解，幫助完善公司策略。 區分市場情報軟體和競爭情報軟體至關重要。市場情報以消費者行為為中心，而競爭情報則針對業務分析量身定制，專注於了解和評估競爭對手。這兩種類型的情報軟體可以相互補充，通常與銷售情報軟體一起使用，後者有助於勘探並經常與市場或競爭情報工具整合。
提議新的應用程式
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一個尋找私人和上市公司商業資訊的平台。 Crunchbase 資訊包括投資和融資資訊、創始成員和處於領導地位的個人、併購、新聞和行業趨勢。 Crunchbase 網站最初是為了追蹤新創公司而建立的，包含全球上市和私人公司的資訊。 Crunchbase 透過四種方式取得資料：風險專案、機器學習、內部資料團隊和 Crunchbase 社群。公眾可以向 Crunchbase 資料庫提交資訊。這些提交的內容需要經過註冊、社會驗證，並且在接受發布之前通常會經過主持人的審查。 維基百科社群於 2019 年 3 月棄用其作為來源。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的現代化上市平台。我們擁有最大、最準確、更新最頻繁的資料庫，包含有關公司和聯絡人的見解、情報和購買意願資料。我們在該智慧之上添加其他工具，例如對話智慧 (Chorus)、銷售參與 (Engage) 和資料編排 (RingLead)，以協助您與潛在客戶和現有客戶互動。透過將所有這些工具與您使用的其他關鍵系統集成，您的上市團隊將做好更充分的準備和裝備，以完成更多交易並達到目標。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM 被超過 13,000 個品牌和 75% 的財富 500 強企業使用，是最值得信賴、智慧且可擴展的一體化體驗管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用於建構、啟動和分析調查研究的基礎研究工具。借助 CoreXM，您可以將孤立或外包的營運引入一個整體的端到端平台，以獲得您希望收集並採取行動的所有見解。 CoreXM 具有適用於每個部門的功能和解決方案，可協助您接觸隨時隨地的受眾，確保您比以往更快地獲得見解。 您甚至可以創建自己的項目，或使用 Qualtrics 專家設計的項目（用於品牌、客戶洞察、產品研究或員工體驗），以便您可以在最需要的地方採取行動。...
Similarweb
similarweb.com
透過對電子商務、出版商和廣告商前景的 360° 數位洞察，更聰明地進行銷售。透過Similarweb獨特的流量和參與度數據，您可以全面了解潛在客戶的數位策略和績效的每個部分，使您能夠找到新的機會並製定獲勝的宣傳方案。 - 從Sameweb 超過1 億個網站的資料庫中尋找與您的理想客戶資料相符的潛在客戶- 透過潛在客戶豐富向潛在客戶添加更多相關數據點，從而加強您的管道品質並優先考慮外展-監控您的帳戶以掌握新業務和追加銷售業務帶有警報的機會- 深入了解您的潛在客戶的數位績效和策略，以更好地了解您的解決方案如何提供幫助- 透過可信任數據支援的客戶獨特的見解來改善您的客戶回應- 透過決策者的直接聯絡資...
Nielsen
nielsen.com
尼爾森公司（自稱為尼爾森公司，以前稱為 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球行銷研究公司，全球總部位於美國紐約市。北美地區總部位於芝加哥。
G2
g2.com
G2 是全球最大、最值得信賴的軟體市場。每年有超過 9000 萬人（包括所有財富 500 強公司的員工）使用 G2 根據真實的同行評審做出更明智的軟體決策。數千家各種規模的軟體和服務公司與 G2 合作，建立聲譽、管理軟體支出並發展業務。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat 作為全面的 SEO 工具集脫穎而出，讓您能夠有效控制線上可見度。對於尋求提升排名和加強線上商業足跡的忠誠企業來說，這是一項關鍵資產。 Serpstat 擁有超過 50 種強大的工具，可以解決以下問題： 🔍 競爭對手洞察：識別和評估市場中的關鍵參與者。 📊 內容策略：評估與產生 - 取得頂級、排名導向的內容。 🚀 全面的 SEO 監督：確保在 Google 上佔據首要位置的包羅萬象的工具。 🌐 市場分析與情報：深入研究您的領域並採用領先者的行業最佳實踐。 💡 廣告和付費搜尋英特爾：從競爭對手那裡獲取見解，以完善您的付費行銷活動。 ✍️ AI 支援的內容製作和分析：輕鬆...
Data.ai
data.ai
data.ai 是業界最值得信賴的行動洞察和分析平台。全面了解您取得、保留和吸引客戶所需的行動環境，確定路線圖的優先順序，進入新市場並優化投資報酬率。透過data.ai Intelligence，您可以： • 加快應用程式下載和收入策略• 提高應用程式評級並吸引用戶回頭客• 了解應用程式使用情況在60 多個國家/地區有何不同• 優化您的發布策略和獲取活動• 對您的行動效能進行基準測試對抗競爭對手 data.ai 的使命是幫助客戶打造致勝的行動體驗並實現卓越。該公司成立於2010年，推出了第一個行動市場洞察解決方案。 2020 年，data.ai 推出了廣告分析解決方案 Ascend，成為該領域...
Bright Data
brightdata.com
作為 Bright Data 的洞察產品，我們利用全球最大的資料收集平台無與倫比的規模、技術和全球影響力。我們獨特的通路使各類品牌和零售商能夠全面、即時地了解線上市場和競爭對手，從而獲得無與倫比的競爭優勢。透過 Bright Insights，您可以利用數據驅動的電子商務洞察和無與倫比的數據覆蓋範圍。透過追蹤競爭對手的表現、市場佔有率和新產品來獲得競爭優勢。控制您的品類、保持領先趨勢並優化電子商務運營，以幫助您輕鬆增加線上銷售額並管理庫存水準。
AroundDeal
arounddeal.com
全球 B2B 數據智慧平台 aroundDeal 成立於 2020 年，是全球公認的亞太地區 (APAC) 領先的 B2B 數據智慧平台，受到全球超過 10 萬名客戶和用戶的信賴。我們的資料庫包含超過 1.2 億個聯絡人和 3000 萬家公司，提供電子郵件和電話號碼等全面且準確的數據，以及有價值的公司洞察數據。 aroundDeal不僅提供數據，也提供智慧平台。我們的目標是幫助行銷人員、銷售代表和招募人員快速尋找和連結目標聯絡人、評估競爭環境、獲得高價值的商業情報和成長機會。 1. Prospector - 透過更好的數據找到您的下一個客戶使用 1 億多個聯絡人資料快速建立目標潛在客戶列表...
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense 是世界上最先進的公司消除決策中不確定性的方法。憑藉基於經過驗證的人工智慧構建的市場情報和搜索，AlphaSense 可以從值得信賴的公共和私人內容（包括股權研究、公司文件、活動記錄、專家電話會議、新聞、行業期刊和客戶自己的研究內容）中快速提供相關見解。 AlphaSense 總部位於紐約市，在美國、英國、芬蘭、印度和新加坡設有辦事處，擁有 1,000 多名員工。
Terminus
terminusplatform.com
舊的做事方式不再有效。而且，你不能落後。 B2B 策略已經發展，遊戲規則也改變了。您需要平台、專家和戰術手冊來幫助您實現業務所需的目標，尤其是在提高每一分錢效率的壓力越來越大的情況下。特斯聯是一個為您的成功而打造的平台。它可以幫助您的團隊在客戶的整個生命週期中滿足客戶需求，您需要一個植根於第一方數據的平台，為買家提供從客戶獲取到擴展和更新的引人入勝的數位體驗。我們的引擎旨在提高投資回報率、最大限度地減少詐欺、優先考慮品牌安全，並將意圖轉化為 GTM 團隊相關的、可操作的見解。
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower 是一家市場研究公司，發明了消費者生命週期情報 (CLI)，這是一種新型市場情報，可協助組織保持關鍵策略和趨勢的前沿。我們的 CLI 平台向品牌展示消費者如何在全球數位經濟中與公司互動，涵蓋應用程式使用、購買、廣告印像等，涵蓋行動應用程式、社群媒體、串流媒體、網站、數位支付等。 Sensor Tower 提供的負責任的見解以「由外而內」的視角補充企業數據，這些觀點來自真實的人，回答了企業數據無法回答的有價值的問題。這些見解有助於制定世界頂尖公司的策略。
AppstoreSpy
appstorespy.com
只需點擊幾下即可將資料轉化為見解 - AppstoreSpy 為複雜任務提供易於使用的工具，幫助您實現行動突破。我們的工具提供的見解可以幫助用戶確定哪個應用程式可以成為下一個大事件，擊敗市場上的競爭對手，或找到最佳的投資機會。我們擁有一系列產品，從允許您直接在 Play 商店中監控和追蹤應用程式資料的 Chrome 擴充功能到高級 API 功能。選擇適合您的工具，無論是經典的Market Explorer 還是我們獨特的Niche Finder — AppstoreSpy 專注於適合任何用戶的可自訂工具。的工具幫助您實現移動突破。我們的工具提供的見解可以幫助用戶確定哪個應用程式可以成為下一個大...
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ 平台可協助團隊以更少的資源實現收入目標。它使用帳戶智慧、豐富且可靠的帳戶層級洞察來幫助您協調銷售和行銷活動，並將相關性注入 B2B 購買旅程的每個階段。您將獲得一個單一管理平台，連接所有情報和洞察來源以及每個銷售和行銷活動，因此您可以更早發現機會，更聰明地與之互動，並更快地完成交易。使用我們的客戶智慧、您的 CRM 和 MAP 資料、意圖訊號、技術圖表等建立精確的受眾。然後利用其他功能實現更高的精確度和控制：唯一經過優化的B2B 廣告平台可覆蓋整個購買團隊，透過個人化提高網站轉換率，協調整個生態系統和管道中有意義的客戶互動，並衡量行銷和銷...
People Data Labs
peopledatalabs.com
在人員資料實驗室，我們正在建立最大、最準確的人員資料真實來源。我們提供超過 15 億個人的履歷、聯絡方式、社交和人口統計資訊資料集，並按您需要的規模提供給您。註冊免費 API 金鑰並開始免費豐富個人資料，無需信用卡。
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS 是用於財務基準測試、競爭分析和績效監控的一體化平台。用戰略洞察取代猜測，立即釋放數據驅動決策的力量。我們透過從準確和最新的來源收集策略數據、清理這些數據並透過補充來源豐富它們，為您提供超越數字的故事，幫助您取得成功。在您客製化的儀表板中尋找有關行業同行、供應商和客戶的所有重要競爭洞察和即用型 KPI 基準。我們的專業專家團隊隨時準備協助您充分利用這些見解，以便您隨時能夠在需要時獲得所需的備份。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot 提供了一套產品，旨在將網路上的非結構化資料轉換為結構化的上下文資料庫。 Diffbot 的產品基於尖端的機器視覺和自然語言處理軟體構建，每天能夠讀取數十億份文件。 Diffbot 知識圖譜 Diffbot 的知識圖譜產品是世界上最大的上下文資料庫，由超過 100 億個實體組成，包括組織、產品、文章、事件等。知識圖譜的創新 NLP 和事實解析技術將實體連接到上下文資料庫中，包含超過 1 兆個實體
Gain.pro
gain.pro
全球約 75% 的大型企業都是私人企業，但要獲得它們的知名度並不容易。 Gain.pro 的使命是利用「高科技和高接觸」的方法來提高私募市場的知名度。我們透過將先進的採購技術與最高品質的本地研究相結合來實現這一目標。深入了解公司、投資者、行業和投資活動，所有這些都透過我們用戶友好的私募市場情報平台呈現給您。我們的客戶包括： - 私募股權公司 - 創投公司 - 企業策略與併購公司 - 併購顧問 - 顧問公司 - 律師事務所 - B2B 銷售公司
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI 是一個即時市場情報洞察平台，利用人工智慧來幫助抵押貸款行業匯總和組織洞察。 TrustStar 是一個收集經過策劃和驗證的市場情報的平台，專為尋求對競爭性房地產機會的可行洞察的信貸員和銷售經理而設計。 TrustStar 監控 40 多個數據點，包括本地趨勢、近期銷售活動、待售銷售、價格活動、抵押貸款交易和貸款活動。
Draup
draup.com
Draup 是一個由人工智慧驅動的平台，專為人力資源和銷售領導者設計。它提供深入的見解和數據來支持人力資源領導者的勞動力規劃、人才招募和技能發展。 借助即時人才數據，人力資源領導者可以了解行業趨勢、開發人才管道並制定再培訓策略。 Draup 還提供有關新興角色、人才熱點和緊缺技能的見解，以幫助規劃未來的勞動力需求。 它可以根據興趣、技術需求和外包關係對潛在客戶進行微觀定位。 Draup 提供詳細的客戶報告、利害關係人分佈圖，並協助確定正確的決策者以建立有針對性的銷售策略。 它還幫助銷售團隊探索各行業的新服務提供者機會。 該平台提供基於數百萬個數據點的超針對性洞察，並提供由最新且經過驗證...
Foundry
foundryco.com
Foundry 的帳戶為基礎的行銷 (ABM) 平台在購買過程的每個階段協調行銷和銷售活動。在單一平台中，Foundry ABM 結合了基於帳戶的廣告、網路個人化和銷售啟動功能，以跨多個管道編排行銷活動。這些活動工具和分析在專有的人工智慧驅動的購買意圖引擎上運行，該引擎可在購買過程中評估帳戶興趣。 Foundry ABM 可以精心策劃 ABM 活動，以提高目標客戶的認知度、參與度和管道。要了解更多信息，請訪問 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：許多評論都是針對 Triblio 平台，即現在的 Foundry ABM。
Crayon
crayon.co
Crayon 屢獲殊榮的競爭情報平台可協助您的組織發現並抓住機遇，從而創造可持續的業務優勢。數以萬計的團隊使用 Crayon 的軟體自動捕獲和分析來自數億來源的完整競爭情報 - 外部訊息傳遞和定位、產品和定價變化、招聘計劃、進入市場策略等等。 手動研究不僅耗時，而且還存在風險。當您依賴人力時，您很容易錯失機會和未被發現的威脅。使用 Crayon，您可以自動即時捕捉競爭對手的動作。利用數百萬個競爭情報來源中的一百多種不同資料類型，以掌握產品更新、訊息傳遞樞軸、執行團隊變更等資訊。
Hermix
hermix.com
Hermix 是第一個針對公共部門銷售的市場分析平台。我們透過招標監控和市場情報幫助公司贏得公共合約。大數據已經在零售、消費者、B2C/B2B 領域中大量應用。借助 Hermix，B2G（企業對政府）也可以使用現代分析。我們將 B2G 引入 21 世紀。我們支援日常銷售、投標和預售： • 投標監控、電子郵件通知。 • 機會資格：預算、競爭、差距。 • 深入的市場情報：錢在哪裡、誰買賣、什麼、何時、何地、如何。我們幫助您在一個令人驚嘆的、巨大的、穩定的市場：公共部門發展您的業務。 • 公部門佔歐盟GDP 的53%。 • 公開招標佔GDP 的14%：歐盟為2 兆歐元，全球為14 兆歐元。 www....
Stackline
stackline.com
Stackline 的使命是透過拉近品牌和客戶之間的距離來推動商業的未來，它是第一個面向全球最具創新性品牌的全通路互聯商務平台。 Stackline 專有的神經網路和深度學習系統可呈現並視覺化變革性全通路洞察，推動市場領先的廣告效果，並啟動購物者旅程的每一步。品牌領導者、產品創新者和效果行銷人員相信 Stackline 能夠在日益複雜的零售生態系統中推動獲利成長。 Stackline 於 2014 年在西雅圖成立，擁有 250 多名互聯商務專業人士，為 7,000 個全球品牌創造價值。
42matters
42matters.com
42matters 是行動和連網電視 (CTV) 應用程式智慧的領先供應商。我們最先進的機器學習演算法可提供對應用程式市場的全面洞察，使組織能夠建立更強大、更明智的業務。我們追蹤12 個領先應用程式商店中超過1700 萬個已發布和未發布的應用程序，包括Google Play、Apple App Store、Amazon Appstore、華為AppGallery、騰訊MyApp、Roku Channel Store、Apple TV tvOS App Store、Amazon Fire TV、Google TV、三星智慧電視應用程式、LG Content Store 和 Vizio Smart...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs 是一個銷售情報平台，可讓您在一周或更短的時間內進入市場。意圖數據、技術使用追蹤器、潛在客戶評分，使 B2B 行銷人員/銷售人員能夠確定他們的目標市場。 OceanFrogs 為提供國際數據（亞太地區、日本、印度和美國）而感到自豪。我們追蹤全球超過 9000 項技術、1000 個意圖主題和超過 1000 萬家公司。 OceanFrogs 按團隊、產品和服務提供搜索，將焦點集中在您想要的公司的精細清單上。 OceanFrogs 平台已被用於識別合適的客戶和合適的合作夥伴。您可以同時建立通路合作夥伴和客戶通路。 Automation Anywhere、Wipro、Palo Al...
Versium
versium.com
Versium 是一家數據技術公司，幫助行銷人員在多個數位接觸點和行銷管道中更好地識別、了解並實現他們的理想前景。 Versium 業界領先的身份解析和洞察引擎為一套解決方案提供支持，可協助行銷人員將其覆蓋範圍大幅提高 5 倍。 Versium 的專有數據資產包括超過 20 億個接觸點和超過 2 兆個洞察屬性，創建了業界最豐富的 B2B2C 身分圖譜和數據技術平台，幫助行銷人員贏得客戶。
Contify
contify.com
Contiify 提供全面的市場和競爭情報平台以及新聞 API，使企業能夠收集、策劃和分享有關整個組織內競爭對手、客戶、行業和關鍵情報主題的可行見解。
Behavio
behaviolabs.com
Behavio 是創意廣告的自動化洞察平台，對於任何想要做出數據驅動決策並優化廣告活動以獲得最大影響力的品牌經理、行銷人員、策略家、研究員或執行長來說都是寶貴的資源。基於網路的環境允許用戶在開發的任何階段測試他們的廣告——完成的活動、故事板、影片、圖像，甚至只是正在進行的概念。使用者可以預先測試和事後測試他們的廣告活動，以就其訊息傳遞的有效性做出數據驅動的決策。功能包括逐秒影片分析、概念比較、情緒詞雲等等。結果將在五天內得出。
Native AI
gonative.ai
Native Ai 是一個始終在線的市場情報平台，可幫助品牌和組織追蹤、管理、優化和創新。它使用最先進的自然語言處理和人工智慧技術在大型資料集中進行發現，使品牌能夠簡化產品並更好地了解消費者。
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction 是首屈一指的行動 UA 最佳化平台！作為 Apple Search Ads 的官方合作夥伴，它透過數據驅動的智慧工具推動行動應用的成長。 MobileAction 全面了解對於客戶獲取、保留和參與至關重要的動態移動環境。它可以幫助應用程式成長行銷人員和所有者調動他們的策略，調整他們的路線圖，滲透未開發的市場，並提高他們的投資報酬率。我們的解決方案使應用程式所有者、用戶獲取經理和應用程式開發專業人士能夠解決行動產業的複雜問題，使他們能夠在不斷發展的市場中塑造成功的故事。簡而言之，MobileAction 幫助行動行銷人員： 促進應用程式下載 解鎖競爭對手的數據 發現最新...
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette 協助快速消費品公司利用人工智慧和機器學習打造贏得消費者青睞的產品。 Ai Palette的專利技術可以即時識別消費者趨勢，揭示消費者驅動因素和動機，並幫助創建滿足未滿足的消費者需求的產品概念。 Ai Palette 目前正與一些全球最大的食品公司密切合作，其中包括財富 500 強巨頭。 Ai Palette 被 Tracxn 評選為 10 強 CPG 分析公司，並被 StartUs 評選為 2021 年人工智慧快速消費品新創公司 5 強，並被 Slingshot 2019 評選為全球 15 強食品科技新創公司； 2020 年瑞士 Kickstart 創新大會上排名前 10...
Fundz
fundz.net
Fundz 是銷售觸發事件平台™，是第一個從頭開始構建的同類解決方案，旨在幫助人們在關鍵業務觸發事件（例如新一輪融資、新高管招聘和收購）之後發現、聯繫和吸引更多客戶。我們的數據已獲得行業領先平台的許可，我們很榮幸能夠幫助來自世界各地的各種規模的客戶透過更有效、高效的平台來尋找和達成交易，從而發展業務。
EQI Data
eqidata.com
G-data是一款專有的人工智慧驅動的商業智慧模型軟體，為中國的線上企業帶來即時、多平台整合、先進的分析SaaS解決方案。 G-data 從所有電子商務和社交媒體平台、sCRM、市場和競爭對手收集數據，以提供即時、動態、多平台數據分析、預測和建議。
Cypris
cypris.ai
Cypris 是一個為研發和創新團隊打造的市場情報平台。我們每天分析和追蹤來自 150 多個國家的超過 5 億個數據點，包括新進業者、專利、研究論文、新創公司等。我們正在將研發團隊與全球創新格局連結起來，就像彭博終端機為金融界所做的那樣，以及 Pitchbook 為創投所做的那樣。
Resonate
resonate.com
Resonate Ignite 平台是唯一一個由人工智慧驅動的消費者資料和分析平台，可無縫加速洞察行動。登入即可立即存取有關當今消費者的超相關、新鮮的消費者市場研究。 Ignite 為 2.3 億個人消費者提供超過 14,000 個即時、專有、價值驅動的見解。加入您的第一方資料以加深您對客戶的了解。快速建立和分析高度相關、有針對性的微細分，以增強您的細分策略。 Ignite 直接連接到您的行銷生態系統，讓您能夠根據不斷變化的市場狀況採取行動。
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer 是一個基於人工智慧的平台，提供 B2B 客戶和候選人獲取解決方案。它根據您的業務目標和策略創建特殊的人工智慧模型，以識別目標受眾、即時驗證數據並在幾秒鐘內設計個人化的端到端推廣。 該平台動態適應每次交互，促進從策略到潛在客戶開發的快速過渡，從而減少對傳統銷售或招募團隊的依賴。 ExactBuyer 非常適合銷售、招聘、行銷和開發人員工作流程，提供用於勘探、候選人發現、付費廣告受眾創建以及將即時 B2B 數據整合到現有工作流程中的工具。 此外，它還提供人工智慧驅動的搜尋和 API，用於即時建立受眾並認可符合特定條件的公司和聯絡人。 為了讓您的 CRM 保持最新狀態，...
Kompyte
kompyte.com
Kompyte的競爭情報自動化平台是該行業唯一的完全AI驅動的解決方案，旨在應對營銷專業人士面臨的挑戰，以跟踪其競爭景觀。 Kompyte自動化了在最廣泛的數字渠道中跟踪的過程，深入研究競爭情報收集和洞察力交付，以幫助客戶超越擁擠的行業的噪音並獲得市場領導。 Kompyte為客戶提供了跟踪，編譯，分析和交付關鍵的實時戰略見解的工具，從而為合適的團隊提供了更好的消息傳遞，定位，產品開發和收入捕獲。
Klue
klue.com
Klue 是一個競爭情報平台，旨在幫助產品行銷人員在企業的各個部門收集、組織和傳播競爭情報。 該平台使用人工智慧驅動的分析來匯總和解釋數據，提供對市場趨勢的深入洞察。其主要功能包括能夠集中競爭情報、有效分析數據、創建競爭內容並將其分發到整個組織。 此外，它允許用戶衡量他們在競爭激烈的商業環境中的影響。它還提供了額外的人工智慧功能，旨在節省時間並增強洞察力。 該平台旨在透過提供一系列資源（包括旨在為用戶提供競爭優勢的指南、報告、範本和網路研討會）來協助整個組織的進入市場策略。 除了集中情報和增強洞察力之外，Klue 還專注於資料安全和工具整合。 Klue 使用者體驗的關鍵面向包括將現有工...
Intellizence
intellizence.com
Intellizence AI 平台為收入成長和風險監控提供情報訊號 - 客戶情報、銷售情報和風險情報
Zulu5
zulu5.com
使用 Zulu5 的廣告智慧工具探索您的廣告風險和機會。我們的平台專為廣告商、出版商和代理商而設計，使您能夠識別過去的成功經驗，調整現有的行銷活動，並發現新的機會來推動行銷活動成功並產生潛在客戶。 zBoost 為廣告活動提供強大的搜尋和分析工具，使您能夠完善公司的商業策略並發現新的市場機會。 zGuard 致力於確保數位廣告中的品牌安全。我們的平台審核風險並快速解決有害風險，以保護您的品牌聲譽並為消費者創造正面的體驗。品牌安全對於確保廣告放置在適當的環境中並遵守行業法規至關重要。選擇 Zulu5 作為最好的廣告智慧工具集，幫助您實現廣告目標。
Ubico
ubico.io
Ubico 為銷售和行銷組織提供由人工智慧驅動的潛在客戶參與平台。 Ubico 與 Hitachi Vantara、AccedoTV、Freshbooks 等全球領先公司合作。利用自動化的力量改變潛在客戶的參與度。 Ubico 透過與您現有的系統整合來建立機器學習模型來產生常見電子郵件並自動執行重複任務，從而提高每位銷售代表的工作效率。
Databook
databook.com
Databook 是業界第一個策略關係管理 (SRM) 平台。如果您還沒有聽說過 SRM，請不要擔心——它是新事物。 SRM 是一個進入市場的流程，旨在透過對客戶需求的清晰了解來加深和擴大賣家與客戶的聯繫。以下是Databook 實施SRM 的方式： • Databook 不斷搜尋和擷取來自買家的動態資料訊號，以發現他們目前的優先事項和財務困難。 • 該平台的標誌性應用程式「策略產生器」然後使用此資訊自動為每個客戶定義最相關的上市策略。 • 策略和買家資料也被注入到整個GTM 生態系統中，因此關鍵客戶和預測流程始終會根據當前資訊進行更新。最好的部分？ Databook 的平台使 SRM 具有可...
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker 是一家科技公司，利用人工智慧提供市場數據和預測，從而幫助研究、業務開發或行銷團隊更了解和分析某個產業。該公司的平台使用機器學習和自然語言處理 (NLP) 為客戶提供人工智慧驅動的市場情報平台，加快他們獲取全球產業洞察的速度。
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ 成立的目標是透過解決與主動市場和技術篩選相關的資源和數據限制，實現公司之間更好、更永續的匹配。從第一手經驗我們知道，負責發起外部參與的團隊經常面臨數據、工具和時間的資源限制，因此往往會退回到被動方法。在合作過程的早期獲得良好的數據可以為您帶來競爭優勢，並幫助您更快、更好地制定決策。 Venture IQ 可以幫助您實現這一目標。
Leadbright
leadbright.com
Leadbright 的 LOOP 是一個無程式碼 OBM（基於有機的行銷）平台，用於網站需求產生、轉換和收入成長。 LOOP 使用大數據、機器學習和人工智慧來提供商業智能，以超越競爭對手。我們簡化複雜的數據，節省數週的手動工作。這降低了成本並促進了行銷。我們的平台不斷適應和學習，以保持領先於行業趨勢。我們從您自己的網站以及頂級競爭對手收集了超過 1,000,000 個數據點。我們可以在很短的時間內安全地對其進行分析。與我們一起簡化您的潛在客戶開發流程。
Firmable
firmable.com
Firmable 是澳洲首選的 B2B 資料庫，可協助企業比以往更了解潛在客戶、客戶和候選人，從而做出更明智的決策並取得優異的業績。它使銷售和行銷團隊能夠加速成長並提高參與度；幫助招募人員識別和吸引合適的候選人；並為尋求可靠市場情報的任何人節省時間。 Firmable B2B 資料庫平台擁有： 👉超過 100 萬家澳洲 B2B 公司和 1000 萬人。 👉準確詳細的個人資料以及本地化信息，包括 ABN、行業細分、技術堆疊等。 👉廣泛的行動和電子郵件覆蓋範圍👉本地支援 Firmable 致力於幫助您和您的銷售團隊實現 2024 年的成長目標。
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi 是一種市場情報解決方案，利用人工智慧技術為 B2B 公司提供即時洞察、資訊和數據，以加速其決策過程。
BoardEx
boardex.com
BoardEx 是高階主管情報和關係映射解決方案的領先供應商，提供企業解決方案以促進業務發展並增強關係資本管理。 BoardEx 受到超過 350,000 名用戶的信賴，使您能夠將您的關係路徑映射到公共、私人和非營利組織的 210 萬個檔案中的 160 萬高階主管。 BoardEx 讓您能夠： - 以無與倫比的高階主管洞察力達成更多交易。 - 透過利用可操作的情報來驅動更高品質的數據。 - 透過消除手動資料輸入來提高員工生產力。 BoardEx 是 Altrata 旗下公司，是 Euromoney PLC 的一部分。 Altrata 由五種不同的產品組成：BoardEx、Boardroom I...
IQBlade
iqblade.com
IQBlade 是一個軟體平台，可幫助企業在當今競爭激烈的市場中蓬勃發展。即時洞察您的競爭對手、業務合作夥伴和客戶，為您在 B2B 環境中提供實際的競爭優勢
Zartico
zartico.com
Zartico 目的地作業系統® (ZDOS®) 採用我們專有的整合式資料模型™，包括居民和遊客以及所有活動類型的最高頻率和最高解析度的地理位置、支出和活動資料。結合目的地入住率、行銷績效和我們的策略顧問團隊，全國 200 多個目的地相信 Zartico 能夠提供清晰的見解，從而創造更好的成果。 Zartico 成立於 2019 年，旨在解決旅遊業面臨的世界上最嚴峻的挑戰，透過提高居民的生活品質和遊客體驗，同時促進旅遊業內的組織變革，造福社區。我們的使命是透過改進數據智慧和決策，使組織能夠更好地管理世界目的地。 ZDOS® 提供獨特的見解、基準、基準和指數，DMO 可以透過它們衡量其成功並提供...
WatchMyCompetitor
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WatchMyCompetitor (WMC) 是領先的競爭對手情報平台，使組織能夠更快地做出更明智的決策。它使用人工智慧即時追蹤組織競爭對手的全球數位足跡，並使用市場分析師來整理數據。客戶可以獲得與其組織最相關、最可行的持續見解。他們利用這些見解來驗證和優化策略，獲得競爭優勢並保護和增加收入。
Nexoya
nexoya.com
不再有靜態預算規劃。利用敏捷投資組合管理的力量。透過使用 AI 技術更有效地分配廣告預算，並將廣告支出回報率提高高達 70%。
Connectbase
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Connectbase 是用來連接的產業雲。 Connectbase 是行業合作夥伴，支援下一代連接購買和銷售，包括自動報價，並提供深入、值得信賴的見解。 Connectbase 的業界領先平台 The Connected World 為全球近 300 家供應商提供服務，管理超過 150 個國家的 27 億個地點。 Connectbase 團隊建立了一個互聯的生態系統，改變了網路購買和銷售流程。請造訪 Connectbase connectbase.com 並在 LinkedIn 上關注我們：linkedin.com/company/connectbase-us/
Event Registry
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利用人工智慧的力量將新聞內容轉化為可行的見解 Event Registry 是世界領先的新聞情報平台，使組織能夠追蹤世界事件並分析其影響。