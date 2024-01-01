市場情報軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴西

ExactBuyer

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ExactBuyer 是一個基於人工智慧的平台，提供 B2B 客戶和候選人獲取解決方案。它根據您的業務目標和策略創建特殊的人工智慧模型，以識別目標受眾、即時驗證數據並在幾秒鐘內設計個人化的端到端推廣。 該平台動態適應每次交互，促進從策略到潛在客戶開發的快速過渡，從而減少對傳統銷售或招募團隊的依賴。 ExactBuyer 非常適合銷售、招聘、行銷和開發人員工作流程，提供用於勘探、候選人發現、付費廣告受眾創建以及將即時 B2B 數據整合到現有工作流程中的工具。 此外，它還提供人工智慧驅動的搜尋和 API，用於即時建立受眾並認可符合特定條件的公司和聯絡人。 為了讓您的 CRM 保持最新狀態，...