市場情報軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 澳洲

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
市場情報軟體聚合可公開存取和/或以客戶為中心的市場數據，以增強對客戶行為的理解。這些數據來自專門洞察市場或消費者領域整體趨勢或見解的平台，而不是針對個別企業。市場情報解決方案通常由各種行銷或銷售角色使用，可編譯廣泛的資料集和見解，幫助完善公司策略。 區分市場情報軟體和競爭情報軟體至關重要。市場情報以消費者行為為中心，而競爭情報則針對業務分析量身定制，專注於了解和評估競爭對手。這兩種類型的情報軟體可以相互補充，通常與銷售情報軟體一起使用，後者有助於勘探並經常與市場或競爭情報工具整合。
提議新的應用程式
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能夠在一個地方捕捉客戶、產品、品牌和員工體驗洞察並採取行動。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一個尋找私人和上市公司商業資訊的平台。 Crunchbase 資訊包括投資和融資資訊、創始成員和處於領導地位的個人、併購、新聞和行業趨勢。 Crunchbase 網站最初是為了追蹤新創公司而建立的，包含全球上市和私人公司的資訊。 Crunchbase 透過四種方式取得資料：風險專案、機器學習、內部資料團隊和 Crunchbase 社群。公眾可以向 Crunchbase 資料庫提交資訊。這些提交的內容需要經過註冊、社會驗證，並且在接受發布之前通常會經過主持人的審查。 維基百科社群於 2019 年 3 月棄用其作為來源。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Nielsen
nielsen.com
尼爾森公司（自稱為尼爾森公司，以前稱為 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球行銷研究公司，全球總部位於美國紐約市。北美地區總部位於芝加哥。
G2
g2.com
根據用戶評級和社交數據比較最佳的商業軟體和服務。針對 CRM、ERP、HR、CAD、PDM 和行銷軟體的評論。
Diffbot
diffbot.com
無需網頁抓取的網頁資料。透過 Diffbot 查詢網路上萬億條連接的內容或按需提取它們。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
Data.ai
data.ai
data.ai（原 App Annie）為應用程式分析資料提供易於使用的平台和工具。與我們一起更有效地運行您的應用程式業務的每個階段。
Serpstat
serpstat.com
聰明且強大的工具，用於 ✓ 反向連結分析 ✓ 排名追蹤 ✓ 關鍵字研究 ✓ 競爭對手分析 ✓ 網站審核。
Bright Data
brightdata.com
BrightData（以前稱為 Luminati Networks）：資料收集基礎架構。財富 500 強公司使用的代理商網路和資料收集工具
AroundDeal
arounddeal.com
工作更少，成就更多，銷售額更高。 尋找更多 B2B 聯絡人、豐富和驗證記錄、參與自動工作流程以及完成更多交易，所有這些都可以在 RoundDeal 平台中完成。推動您的全球業務成長。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
Sensor Tower
sensortower.com
推動應用程式成長的數據 Sensor Tower 為您提供資料和見解 需要掌握行動應用程式生態系統。
AlphaSense
alpha-sense.com
市場情報和搜尋平台 在幾秒鐘而不是幾小時內發現見解 透過在廣泛的內容中輕鬆追蹤公司、主題和行業（已索引、可搜尋且全部集中在一個地方），跟上市場的步伐。
Demandbase
demandbase.com
適用於中型市場和企業 B2B 公司的領先 ABM 軟體。了解更多關於真正的端到端客戶行銷公司的資訊。
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS 是用於財務基準測試、競爭分析和績效監控的一體化平台。用戰略洞察取代猜測，立即釋放數據驅動決策的力量。我們透過從準確和最新的來源收集策略數據、清理這些數據並透過補充來源豐富它們，為您提供超越數字的故事，幫助您取得成功。在量身定制的儀表板中查找有關行業同行、供應商和客戶的所有重要競爭洞察和即用型 KPI 基準。我們的專業專家團隊隨時準備協助您充分利用這些見解，以便您隨時能夠在需要時獲得所需的備份。
People Data Labs
peopledatalabs.com
在人員資料實驗室，我們正在建立最大、最準確的人員資料真實來源。我們提供超過 15 億個人的履歷、聯絡方式、社交和人口統計資訊資料集，並按您需要的規模提供給您。註冊免費 API 金鑰並開始免費豐富個人資料，無需信用卡。
AppstoreSpy
appstorespy.com
只需點擊幾下即可將資料轉化為見解 - AppstoreSpy 為複雜任務提供易於使用的工具，幫助您實現行動突破。我們的工具提供的見解可以幫助用戶確定哪個應用程式可以成為下一個大事件，擊敗市場上的競爭對手，或找到最佳的投資機會。我們擁有一系列產品，從允許您直接在 Play 商店中監控和追蹤應用程式資料的 Chrome 擴充功能到高級 API 功能。選擇適合您的工具，無論是經典的Market Explorer 還是我們獨特的Niche Finder — AppstoreSpy 專注於適合任何用戶的可自訂工具。只需點擊幾下即可將資料轉化為見解— AppstoreSpy 為複雜任務提供易於使用的工具幫...
42matters
42matters.com
42matters 是行動和連網電視 (CTV) 應用程式智慧的領先供應商。我們最先進的機器學習演算法可提供對應用程式市場的全面洞察，使組織能夠建立更強大、更明智的業務。我們追蹤12 個領先應用程式商店中超過1700 萬個已發布和未發布的應用程序，包括Google Play、Apple App Store、Amazon Appstore、華為AppGallery、騰訊MyApp、Roku Channel Store、Apple TV tvOS App Store、Amazon Fire TV、Google TV、三星智慧電視應用程式、LG Content Store 和 Vizio Smart...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs 是一個銷售情報平台，可讓您在一周或更短的時間內進入市場。意圖數據、技術使用追蹤器、潛在客戶評分，使 B2B 行銷人員/銷售人員能夠確定他們的目標市場。 OceanFrogs 為提供國際數據（亞太地區、日本、印度和美國）而感到自豪。我們追蹤全球超過 9000 項技術、1000 個意圖主題和超過 1000 萬家公司。 OceanFrogs 按團隊、產品和服務提供搜索，將焦點集中在您想要的公司的精細清單上。 OceanFrogs 平台已被用於識別合適的客戶和合適的合作夥伴。您可以同時建立通路合作夥伴和客戶通路。 Automation Anywhere、Wipro、Palo Al...
Versium
versium.com
Versium 是一家數據技術公司，幫助行銷人員在多個數位接觸點和行銷管道中更好地識別、了解並實現他們的理想前景。 Versium 業界領先的身份解析和洞察引擎為一套解決方案提供支持，可協助行銷人員將其覆蓋範圍大幅提高 5 倍。 Versium 的專有數據資產包括超過 20 億個接觸點和超過 2 兆個洞察屬性，創建了業界最豐富的 B2B2C 身分圖譜和數據技術平台，幫助行銷人員贏得客戶。
Contify
contify.com
Contiify 是一個支援人工智慧的市場和競爭情報平台，用於追蹤競爭對手、客戶和行業細分的資訊。
Hermix
hermix.com
Hermix 是第一個針對公共部門銷售的市場分析平台。我們透過招標監控和市場情報幫助公司贏得公共合約。大數據已經在零售、消費者、B2C/B2B 領域中大量應用。借助 Hermix，B2G（企業對政府）也可以使用現代分析。我們將 B2G 引入 21 世紀。我們支援日常銷售、投標和預售： • 投標監控、電子郵件通知。 • 機會資格：預算、競爭、差距。 • 深入的市場情報：錢在哪裡、誰買賣、什麼、何時、何地、如何。我們幫助您在一個令人驚嘆的、巨大的、穩定的市場：公共部門發展您的業務。 • 公部門佔歐盟GDP 的53%。 • 公開招標佔GDP 的14%：歐盟為2 兆歐元，全球為14 兆歐元。 www....
Draup
draup.com
面向人才領導者的人工智慧平台和 B2B 銷售勘探軟體。 Draup 是銷售和人才領導者的首選人工智慧平台。
Gain.pro
gain.pro
全球約 75% 的大型企業都是私人企業，但要獲得它們的知名度並不容易。 Gain.pro 的使命是利用「高科技和高接觸」的方法來提高私募市場的知名度。我們透過將先進的採購技術與最高品質的本地研究相結合來實現這一目標。深入了解公司、投資者、行業和投資活動，所有這些都透過我們用戶友好的私募市場情報平台呈現給您。我們的客戶包括： - 私募股權公司 - 創投公司 - 企業策略與併購公司 - 併購顧問 - 顧問公司 - 律師事務所 - B2B 銷售公司
Native AI
gonative.ai
Native Ai 是一個始終在線的市場情報平台，可幫助品牌和組織追蹤、管理、優化和創新。它使用最先進的自然語言處理和人工智慧技術在大型資料集中進行發現，使品牌能夠簡化產品並更好地了解消費者。
Klue
klue.com
Klue 是一個由人工智慧驅動的競爭情報平台，旨在幫助產品行銷人員和 CI 團隊收集、策劃和提供可操作的競爭對手洞察，以幫助銷售人員贏得更多業務。 Klue 讓企業銷售團隊能夠透過提供有關競爭對手的動態洞察來贏得更多業務。該平台以獨特的方式匯集了外部競爭情報和您所在領域團隊的內部知識。然後，銷售人員無論身在何處都可以輕鬆存取資訊。由產品行銷人員構建，旨在為組織在各種競爭環境中提供優勢。
Foundry
foundryco.com
透過 Foundry 的意圖驅動的 ABM 編排轉換您的頂級客戶 - 從而形成更大、更好的管道。
Crayon
crayon.co
Crayon 的競爭情報軟體工具套件可協助您發現並抓住機會，從而創造可持續的業務優勢。
Intellizence
intellizence.com
Intellizence AI 平台為收入成長和風險監控提供情報訊號 - 客戶情報、銷售情報和風險情報
Zulu5
zulu5.com
使用 Zulu5 的廣告智慧工具探索您的廣告風險和機會。我們的平台專為廣告商、出版商和代理商而設計，使您能夠識別過去的成功經驗，調整現有的行銷活動，並發現新的機會來推動行銷活動成功並產生潛在客戶。 zBoost 為廣告活動提供強大的搜尋和分析工具，使您能夠完善公司的商業策略並發現新的市場機會。 zGuard 致力於確保數位廣告中的品牌安全。我們的平台審核風險並快速解決有害風險，以保護您的品牌聲譽並為消費者創造正面的體驗。品牌安全對於確保廣告放置在適當的環境中並遵守行業法規至關重要。選擇 Zulu5 作為最好的廣告智慧工具集，幫助您實現廣告目標。
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI 是一個即時市場情報洞察平台，利用人工智慧來幫助抵押貸款行業匯總和組織洞察。 TrustStar 是一個收集經過策劃和驗證的市場情報的平台，專為尋求對競爭性房地產機會的可行洞察的信貸員和銷售經理而設計。 TrustStar 監控 40 多個數據點，包括本地趨勢、近期銷售活動、待售銷售、價格活動、抵押貸款交易和貸款活動。
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette 協助快速消費品公司利用人工智慧和機器學習打造贏得消費者青睞的產品。 Ai Palette的專利技術可以即時識別消費者趨勢，揭示消費者驅動因素和動機，並幫助創建滿足未滿足的消費者需求的產品概念。 Ai Palette 目前正與一些全球最大的食品公司密切合作，其中包括財富 500 強巨頭。 Ai Palette 被 Tracxn 評選為 10 強 CPG 分析公司，並被 StartUs 評選為 2021 年人工智慧快速消費品新創公司 5 強，並被 Slingshot 2019 評選為全球 15 強食品科技新創公司； 2020 年瑞士 Kickstart 創新大會上排名前 10...
Ubico
ubico.io
Ubico 為銷售和行銷組織提供由人工智慧驅動的潛在客戶參與平台。 Ubico 與 Hitachi Vantara、AccedoTV、Freshbooks 等全球領先公司合作。利用自動化的力量改變潛在客戶的參與度。 Ubico 透過與您現有的系統整合來建立機器學習模型來產生常見電子郵件並自動執行重複任務，從而提高每位銷售代表的工作效率。
Fundz
fundz.net
Fundz 是銷售觸發事件平台™，是第一個從頭開始構建的同類解決方案，旨在幫助人們在關鍵業務觸發事件（例如新一輪融資、新高管招聘和收購）之後發現、聯繫和吸引更多客戶。我們的數據已獲得行業領先平台的許可，我們很榮幸能夠幫助來自世界各地的各種規模的客戶透過更有效、高效的平台來尋找和達成交易，從而發展業務。
Behavio
behaviolabs.com
Behavio 是創意廣告的自動化洞察平台，對於任何想要做出數據驅動決策並優化廣告活動以獲得最大影響力的品牌經理、行銷人員、策略家、研究員或執行長來說都是寶貴的資源。基於網路的環境允許用戶在開發的任何階段測試他們的廣告——完成的活動、故事板、影片、圖像，甚至只是正在進行的概念。使用者可以預先測試和事後測試他們的廣告活動，以就其訊息傳遞的有效性做出數據驅動的決策。功能包括逐秒影片分析、概念比較、情緒詞雲等等。結果將在五天內得出。
Cypris
cypris.ai
Cypris 是一個為研發和創新團隊打造的市場情報平台。我們每天分析和追蹤來自 150 多個國家的超過 5 億個數據點，包括新進業者、專利、研究論文、新創公司等。我們正在將研發團隊與全球創新格局連結起來，就像彭博終端機為金融界所做的那樣，以及 Pitchbook 為創投所做的那樣。
Stackline
stackline.com
Stackline 的使命是透過拉近品牌和客戶之間的距離來推動商業的未來，它是第一個面向全球最具創新性品牌的全通路互聯商務平台。 Stackline 專有的神經網路和深度學習系統可呈現並視覺化變革性全通路洞察，推動市場領先的廣告效果，並啟動購物者旅程的每一步。品牌領導者、產品創新者和效果行銷人員相信 Stackline 能夠在日益複雜的零售生態系統中推動獲利成長。 Stackline 於 2014 年在西雅圖成立，擁有 250 多名互聯商務專業人士，為 7,000 個全球品牌創造價值。
Resonate
resonate.com
Resonate Ignite 平台是唯一一個由人工智慧驅動的消費者資料和分析平台，可無縫加速洞察行動。登入即可立即存取有關當今消費者的超相關、新鮮的消費者市場研究。 Ignite 為 2.3 億個人消費者提供超過 14,000 個即時、專有、價值驅動的見解。加入您的第一方資料以加深您對客戶的了解。快速建立和分析高度相關、有針對性的微細分，以增強您的細分策略。 Ignite 直接連接到您的行銷生態系統，讓您能夠根據不斷變化的市場狀況採取行動。
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ 成立的目標是透過解決與主動市場和技術篩選相關的資源和數據限制，實現公司之間更好、更永續的匹配。從第一手經驗我們知道，負責發起外部參與的團隊經常面臨數據、工具和時間的資源限制，因此往往會退回到被動方法。在合作過程中儘早獲得良好的數據可以為您帶來競爭優勢，並幫助您更快、更好地制定決策。 Venture IQ 可以幫助您實現這一目標。
Leadbright
leadbright.com
Leadbright 的 LOOP 是一個無程式碼 OBM（基於有機的行銷）平台，用於網站需求產生、轉換和收入成長。 LOOP 使用大數據、機器學習和人工智慧來提供商業智能，以超越競爭對手。我們簡化複雜的數據，節省數週的手動工作。這降低了成本並促進了行銷。我們的平台不斷適應和學習，以保持領先於行業趨勢。我們從您自己的網站以及頂級競爭對手收集了超過 1,000,000 個數據點。我們可以在很短的時間內安全地對其進行分析。與我們一起簡化您的潛在客戶開發流程。
Firmable
firmable.com
Firmable 是澳洲首選的 B2B 資料庫，可協助企業比以往更了解潛在客戶、客戶和候選人，從而做出更明智的決策並取得優異的業績。它使銷售和行銷團隊能夠加速成長並提高參與度；幫助招募人員識別和吸引合適的候選人；並為尋求可靠市場情報的任何人節省時間。 Firmable B2B 資料庫平台擁有： 👉超過 100 萬家澳洲 B2B 公司和 1,000 萬人。 👉準確詳細的個人資料以及本地化信息，包括 ABN、行業細分、技術堆疊等。 👉廣泛的行動和電子郵件覆蓋範圍👉本地支援 Firmable 致力於幫助您和您的銷售團隊實現 2024 年的成長目標。
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi 是一種市場情報解決方案，利用人工智慧技術為 B2B 公司提供即時洞察、資訊和數據，以加速其決策過程。
EQI Data
eqidata.com
G-data是一款專有的人工智慧驅動的商業智慧模型軟體，為中國的線上企業帶來即時、多平台整合、先進的分析SaaS解決方案。 G-data 從所有電子商務和社交媒體平台、sCRM、市場和競爭對手收集數據，以提供即時、動態、多平台數據分析、預測和建議。
BoardEx
boardex.com
BoardEx 是高階主管情報和關係映射解決方案的領先供應商，提供企業解決方案以促進業務發展並增強關係資本管理。 BoardEx 受到超過 350,000 名用戶的信賴，使您能夠將您的關係路徑映射到公共、私人和非營利組織的 210 萬個檔案中的 160 萬高階主管。 BoardEx 讓您能夠： - 以無與倫比的高階主管洞察力達成更多交易。 - 透過利用可操作的情報來驅動更高品質的數據。 - 透過消除手動資料輸入來提高員工生產力。 BoardEx 是 Altrata 旗下公司，是 Euromoney PLC 的一部分。 Altrata 由五種不同的產品組成：BoardEx、Boardroom I...
IQBlade
iqblade.com
IQBlade 是一個軟體平台，可幫助企業在當今競爭激烈的市場中蓬勃發展。即時洞察您的競爭對手、業務合作夥伴和客戶，為您在 B2B 環境中提供實際的競爭優勢
Zartico
zartico.com
Zartico 目的地作業系統® (ZDOS®) 採用我們專有的整合式資料模型™，包括居民和遊客以及所有活動類型的最高頻率和最高解析度的地理位置、支出和活動資料。結合目的地入住率、行銷績效和我們的策略顧問團隊，全國 200 多個目的地相信 Zartico 能夠提供清晰的見解，從而創造更好的成果。 Zartico 成立於 2019 年，旨在解決旅遊業面臨的世界上最嚴峻的挑戰，透過提高居民的生活品質和遊客體驗，同時促進旅遊業內的組織變革，造福社區。我們的使命是透過改進數據智慧和決策，使組織能夠更好地管理世界目的地。 ZDOS® 提供獨特的見解、基準、基準和指數，DMO 可以透過它們衡量其成功並提供...
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) 是領先的競爭對手情報平台，使組織能夠更快地做出更明智的決策。它使用人工智慧即時追蹤組織競爭對手的全球數位足跡，並使用市場分析師來整理數據。客戶可以獲得與其組織最相關、最可行的持續見解。他們利用這些見解來驗證和優化策略，獲得競爭優勢並保護和增加收入。
Databook
databook.com
Databook 是業界第一個策略關係管理 (SRM) 平台。如果您還沒有聽說過 SRM，請不要擔心——它是新事物。 SRM 是一個進入市場的流程，旨在透過對客戶需求的清晰了解來加深和擴大賣家與客戶的聯繫。以下是Databook 實施SRM 的方式： • Databook 不斷搜尋和擷取來自買家的動態資料訊號，以發現他們目前的優先事項和財務困難。 • 該平台的標誌性應用程式「策略產生器」然後使用此資訊自動為每個客戶定義最相關的上市策略。 • 策略和買家資料也被注入到整個GTM 生態系統中，因此關鍵客戶和預測流程始終會根據當前資訊進行更新。最好的部分？ Databook 的平台使 SRM 具有可...
Nexoya
nexoya.com
不再有靜態預算規劃。利用敏捷投資組合管理的力量。透過使用 AI 技術更有效地分配廣告預算，並將廣告支出回報率提高高達 70%。
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer proExactBuyer 提供即時聯絡人、公司資料和受眾智慧解決方案，協助您建立更多目標受眾。尋找您所在地區的新客戶、您的下一個頂級工程或銷售人員、理想的播客嘉賓甚至您的下一個合作夥伴。 ExactBuyer 的 Prospector 可讓您以無與倫比的準確性搜尋和建立受眾。
Connectbase
connectbase.com
我們為連接產業提供位置洞察和自動化工具，幫助他們贏得更多交易。改變您的網路購買和銷售。
Event Registry
eventregistry.org
利用人工智慧的力量將新聞內容轉化為可行的見解 Event Registry 是世界領先的新聞情報平台，使組織能夠追蹤世界事件並分析其影響。
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction 是首屈一指的行動 UA 最佳化平台！作為 Apple Search Ads 的官方合作夥伴，它透過數據驅動的智慧工具推動行動應用的成長。 MobileAction 全面了解對於客戶獲取、保留和參與至關重要的動態移動環境。它可以幫助應用程式成長行銷人員和所有者調動他們的策略，調整他們的路線圖，滲透未開發的市場，並提高他們的投資報酬率。我們的解決方案使應用程式所有者、用戶獲取經理和應用程式開發專業人士能夠解決行動產業的複雜問題，使他們能夠在不斷發展的市場中塑造成功的故事。簡而言之，MobileAction 幫助行動行銷人員： 促進應用程式下載 解鎖競爭對手的數據 發現最新...
Kompyte
kompyte.com
Kompyte 的競爭情報自動化平台是業界唯一完全由人工智慧驅動的解決方案，可解決行銷和銷售專業人員在追蹤競爭格局時面臨的挑戰。 Kompyte 自動化了最廣泛的數位管道的追蹤過程，深入廣泛地進行競爭情報收集和洞察交付，幫助客戶在擁擠的行業中脫穎而出並獲得市場領導地位。 Kompyte 為客戶提供了追蹤、編譯、分析並向正確團隊提供關鍵即時策略見解的工具，從而實現更好的訊息、定位、產品開發和收入獲取。
ReportLinker
reportlinker.com
人工智慧.在幾秒鐘內產生情報交付成果。透過分析和表示快速洞察複雜的環境。 ReportLinker 是一個由人工智慧驅動的市場情報平台，可加速獲得全球產業洞察。