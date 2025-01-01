找到合適的軟體和服務。
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地圖服務是指為使用者提供互動式地圖和地理空間資訊的數位平台或應用程式。這些服務提供導航、路線規劃、位置搜尋、即時路況更新等功能，增強了使用者在旅行、物流、日常導航等方面的體驗。
提議新的應用程式
Google Maps
google.com
Google地圖是一款全面的導航應用，提供地圖、街景、交通更新及路線規劃功能，幫助用戶有效地探索和導航。
Waze
waze.com
Waze是一款社群驅動的GPS導航應用，提供轉向導航、實時交通更新及燃油價格查詢，幫助用戶避開擁堵。
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMaps是一個開放且可編輯的全球地圖，提供詳細和動態的地理數據，支持各類導航和位置分析應用。
百度地图
map.baidu.com
百度地圖提供地圖瀏覽、地點搜尋、公交及駕車路線查詢、實時交通狀況等功能，是出行的助手。
Yandex Maps
yandex.com
Yandex地圖是一款導航應用，提供汽車、公共交通和步行路線，支持離線功能和實時交通更新，幫助用戶尋找目的地。
네이버 지도
map.naver.com
Naver 地圖是專為韓國用戶設計的導航應用，提供實時交通、公眾交通資訊及周邊商家建議，支援多語言搜索功能。
HERE WeGo
here.com
HERE WeGo是一款導航應用，提供駕駛、步行、騎自行車及公共交通指引，支持離線地圖和客製化路線規劃。
Petal Maps
petalmaps.com
花瓣地圖是一款導航應用，提供詳細地圖、即時交通更新和路線規劃，支持行人、駕車和公共交通的定位服務。
腾讯地图
map.qq.com
騰訊地圖提供全國400多個城市的地圖、地址查詢、公交換乘、駕駛導航及興趣點搜索等服務。
Qwant Maps
qwant.com
Qwant Maps 是一款地圖服務，幫助用戶找到正確的地址並提供導航功能，並且不會追蹤用戶的活動。
Bing Maps
bing.com
Bing地圖是一個網路地圖服務，提供多地點規劃、交通指引、實時交通狀況和衛星影像等功能，提升用戶導航體驗。
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