Bing Maps

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繪製多個地點的地圖、取得交通/步行/開車路線、查看即時交通狀況、計畫行程、查看衛星、航空和街頭影像。 Bing 地圖（以前稱為Live Search Maps、Windows Live Maps、Windows Live Local 和MSN Virtual Earth）是一種Web 地圖服務，作為Microsoft Bing 搜尋引擎套件的一部分提供，並由Bing 地圖平台框架提供支持，該框架也支援Bing 地圖適用於企業 API 和 Azure Maps API。自2020年起，地圖資料由TomTom、OpenStreetMap等提供。