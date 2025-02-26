地圖服務 - 最受歡迎的應用程式 - 土庫曼

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地圖服務是指為使用者提供互動式地圖和地理空間資訊的數位平台或應用程式。這些服務提供導航、路線規劃、位置搜尋、即時路況更新等功能，增強了使用者在旅行、物流、日常導航等方面的體驗。
提議新的應用程式
Google Maps
google.com
Google Maps是由Google開發的Web映射服務。它提供衛星圖像，航空攝影，街道地圖，街道（街景）的360°互動式全景，實時交通狀況以及乘步行，汽車，自行車和空中旅行（beta）或公共交通工具的路線計劃。在2020年，每月有超過10億人使用Google地圖。GoogleMaps在2個技術的C ++桌面程序開始。 2004年10月，該公司被Google收購，該公司將其轉換為Web應用程序。在對地理空間數據可視化公司和實時流量分析儀進行了其他收購之後，Google Maps於2005年2月推出。該服務的前端利用JavaScript，XML和Ajax。 Google Maps提供了一個API，該API允許將地圖嵌入第三方網站上，並為全球許多國家 /地區的企業和其他組織提供定位者。 Google Map Maker允許用戶協作擴展和更新該服務在全球範圍內的映射，但從2017年3月開始停止。但是，由於該公司宣布這些功能將轉移到Google Local Guides Program.google Maps'Google Maps''衛星視圖是“自上而下”或鳥眼的視野；大多數高分辨率城市圖像都是從800至1,500英尺（240至460 m）飛行的飛機拍攝的航空攝影，而大多數其他圖像來自衛星。許多可用的衛星圖像不超過三年，並且定期更新。 Google Maps使用了Mercator投影的變體，因此無法準確顯示桿子周圍的區域。 2018年8月，更新了Google Maps的桌面版本以顯示3D Globe。仍然可以在設置中切換回2D地圖。 Android和iOS設備的Google Maps於2008年9月發布，具有GPS Turn-Turn導航以及專用的停車援助功能。 2013年8月，它被確定是世界上最受歡迎的智能手機應用程序，超過54％的全球智能手機所有者至少使用一次。該應用程序據報導，Android上有20億用戶，以及其他幾種Google服務，包括YouTube，Chrome，Gmail，Search和Google Play，Google Maps每月超過10億個用戶。
百度地图
map.baidu.com
瀏覽地圖、搜索地點、查詢公交駕車線路、查看實時路況，您的出行指南、生活助手。提供地鐵線路圖瀏覽，乘車方案查詢，以及準確的票價和時間信息。 Baidu Maps (百度地圖) is a desktop and mobile mapping solution similar to Google Maps, but covering only the Greater China region.
HERE WeGo
here.com
這裡wego-地圖 - 路線 - 方向 - 從A到B的所有方式
네이버 지도
map.naver.com
搜尋空間。連結生活。發現一張新地圖，只需一次搜索即可連接所有空間的信息，包括位置、公共汽車、地鐵和道路。 納維爾地圖
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMap 是免費的 wiki 世界地圖。
腾讯地图
map.qq.com
提供全國400多個城市的地圖瀏覽、地址查詢、興趣點搜索、公交換乘、駕車導航、公交線路及站點查詢等多項服務. Tencent Maps is a desktop and web mapping service application and technology provided by Tencent, offering satellite imagery, street maps, street view and historical view perspectives, as well as functions such as a route planner for traveling by foot, car, or with public transportation .
Waze
waze.com
Waze（Hebrew：奧..;以色列以前是Freemap）是GPS導航軟件應用程序由Google擁有的。它在具有GPS支持的智能手機和平板電腦上工作。它提供了轉向轉向的導航信息以及用戶的旅行時間和路線詳細信息，同時通過移動電話網絡下載位置依賴性信息。 Waze將其應用程序描述為社區驅動的GPS導航應用程序，可以免費下載和使用。 以色列公司Waze Mobile開發了Waze軟件。 Ehud Shabtai，Amir Shinar和Uri Levine創立了該公司。兩家以色列風險投資公司Magma和Vertex Ventures以色列，以及一家美國早期的美國風險投資公司Bluerun Ventures提供了資金。 Waze Mobile是Google於2013年6月收購的。 該應用程序從超本地廣告到估計每月1.3億用戶的收入。
Yandex Maps
yandex.com
yandex.maps即使沒有確切的地址，也會幫助您找到目的地 - 獲取公共交通，駕駛或步行的路線。
Qwant Maps
qwant.com
地圖服務可以找到正確的地址並引導您四處走動，而無需追蹤您。
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Maps是華為為HarmonyOS、Android和iOS作業系統裝置提供的基於TomTom的地圖服務。它提供衛星影像、航空攝影、3D 環境視圖、路線規劃導航、平視顯示器以及步行、汽車、自行車和公共交通的路線規劃。
Bing Maps
bing.com
繪製多個地點的地圖、取得交通/步行/開車路線、查看即時交通狀況、計畫行程、查看衛星、航空和街頭影像。 Bing 地圖（以前稱為Live Search Maps、Windows Live Maps、Windows Live Local 和MSN Virtual Earth）是一種Web 地圖服務，作為Microsoft Bing 搜尋引擎套件的一部分提供，並由Bing 地圖平台框架提供支持，該框架也支援Bing 地圖適用於企業 API 和 Azure Maps API。自2020年起，地圖資料由TomTom、OpenStreetMap等提供。