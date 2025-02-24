地圖服務 - 最受歡迎的應用程式 - 托克勞群島

Google Maps

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Google Maps是由Google開發的Web映射服務。它提供衛星圖像，航空攝影，街道地圖，街道（街景）的360°互動式全景，實時交通狀況以及乘步行，汽車，自行車和空中旅行（beta）或公共交通工具的路線計劃。在2020年，每月有超過10億人使用Google地圖。GoogleMaps在2個技術的C ++桌面程序開始。 2004年10月，該公司被Google收購，該公司將其轉換為Web應用程序。在對地理空間數據可視化公司和實時流量分析儀進行了其他收購之後，Google Maps於2005年2月推出。該服務的前端利用JavaScript，XML和Ajax。 Google Maps提供了一個API，該API允許將地圖嵌入第三方網站上，並為全球許多國家 /地區的企業和其他組織提供定位者。 Google Map Maker允許用戶協作擴展和更新該服務在全球範圍內的映射，但從2017年3月開始停止。但是，由於該公司宣布這些功能將轉移到Google Local Guides Program.google Maps'Google Maps''衛星視圖是“自上而下”或鳥眼的視野；大多數高分辨率城市圖像都是從800至1,500英尺（240至460 m）飛行的飛機拍攝的航空攝影，而大多數其他圖像來自衛星。許多可用的衛星圖像不超過三年，並且定期更新。 Google Maps使用了Mercator投影的變體，因此無法準確顯示桿子周圍的區域。 2018年8月，更新了Google Maps的桌面版本以顯示3D Globe。仍然可以在設置中切換回2D地圖。 Android和iOS設備的Google Maps於2008年9月發布，具有GPS Turn-Turn導航以及專用的停車援助功能。 2013年8月，它被確定是世界上最受歡迎的智能手機應用程序，超過54％的全球智能手機所有者至少使用一次。該應用程序據報導，Android上有20億用戶，以及其他幾種Google服務，包括YouTube，Chrome，Gmail，Search和Google Play，Google Maps每月超過10億個用戶。