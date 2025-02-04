地圖服務 - 最受歡迎的應用程式 - 聖赫勒拿島

Google Maps

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Google 地圖是 Google 開發的網路地圖服務。它提供衛星圖像、航空攝影、街道地圖、360°互動式街道全景（街景）、即時交通狀況以及步行、汽車、自行車和飛機（測試版）或公共交通的路線規劃。 2020 年，每月有超過 10 億人使用 Google 地圖。 2004年10月，該公司被Google收購，並將其轉變為網路應用程式。在額外收購了一家地理空間資料視覺化公司和一家即時交通分析儀後，Google 地圖於 2005 年 2 月推出。 Google 地圖提供了一個 API，允許將地圖嵌入到第三方網站上，並為世界各地許多國家的企業和其他組織提供定位器。 Google 地圖製作工具允許用戶在全球範圍內協作擴展和更新該服務的地圖，但從2017 年3 月起停止使用。眾包貢獻並未停止。大多數城市高解析度影像是由飛行在 800 至 1,500 英尺（240 至 460 m）的飛機拍攝的航空攝影，而大多數其他影像來自衛星。大多數可用的衛星影像的歷史都不超過三年，並且會定期更新。谷歌地圖使用了墨卡托投影的變體，因此無法準確顯示兩極周圍的區域。 2018 年 8 月，桌面版 Google 地圖更新為顯示 3D 地球儀。仍然可以在設定中切換回 2D 地圖。 適用於 Android 和 iOS 裝置的 Google 地圖於 2008 年 9 月發布，具有 GPS 路線規劃導航以及專用停車輔助功能。 2013 年8 月，它被確定為全球最受歡迎的智慧型手機應用程序，全球超過54% 的智慧型手機用戶至少使用過一次。工作。