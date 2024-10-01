地圖服務 - 最受歡迎的應用程式 - 關島

Google Maps

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Google 地圖是 Google 開發的網路地圖服務。它提供衛星圖像、航空攝影、街道地圖、360°互動式街道全景（街景）、即時交通狀況以及步行、汽車、自行車和飛機（測試版）或公共交通的路線規劃。 2020 年，每月有超過 10 億人使用 Google 地圖。 2004年10月，該公司被Google收購，並將其轉變為網路應用程式。在額外收購了一家地理空間資料視覺化公司和一家即時交通分析儀後，Google 地圖於 2005 年 2 月推出。 Google 地圖提供了一個 API，允許將地圖嵌入到第三方網站上，並為世界各地許多國家的企業和其他組織提供定位器。 Google 地圖製作工具允許用戶在全...