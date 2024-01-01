地圖服務 - 最受歡迎的應用程式 - 剛果（布拉薩）

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地圖服務是指為使用者提供互動式地圖和地理空間資訊的數位平台或應用程式。這些服務提供導航、路線規劃、位置搜尋、即時路況更新等功能，增強了使用者在旅行、物流、日常導航等方面的體驗。
提議新的應用程式
Google Maps
google.com
Google 地圖是 Google 開發的網路地圖服務。它提供衛星圖像、航空攝影、街道地圖、360°互動式街道全景（街景）、即時交通狀況以及步行、汽車、自行車和飛機（測試版）或公共交通的路線規劃。 2020 年，每月有超過 10 億人使用 Google 地圖。 2004年10月，該公司被Google收購，並將其轉變為網路應用程式。在額外收購了一家地理空間資料視覺化公司和一家即時交通分析儀後，Google 地圖於 2005 年 2 月推出。 Google 地圖提供了一個 API，允許將地圖嵌入到第三方網站上，並為世界各地許多國家的企業和其他組織提供定位器。 Google 地圖製作工具允許用戶在全...
Waze
waze.com
Waze（希伯來文：ווййז，以前稱為 FreeMap Israel）是 Google 旗下的一款 GPS 導航軟體應用程式。它適用於支援 GPS 的智慧型手機和平板電腦。它提供逐段導航資訊以及用戶提交的旅行時間和路線詳細信息，同時透過行動電話網路下載與位置相關的資訊。 Waze 將其應用程式描述為社群驅動的 GPS 導航應用程序，可免費下載和使用。 以色列公司 Waze Mobile 開發了 Waze 軟體。 Ehud Shabtai、Amir Shinar 和 Uri Levine 創立了該公司。兩家以色列創投公司 Magma 和 Vertex Ventures Israel 以及美...
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMap 是免費的 wiki 世界地圖。
Yandex Maps
yandex.com
即使您沒有確切的地址，Yandex.Maps 也能協助您找到目的地 — 取得搭乘大眾運輸、開車或步行的路線。
HERE WeGo
here.com
HERE WeGo - 地圖 - 路線 - 方向 - 從 A 到 B 的所有路線合而為一
百度地图
map.baidu.com
瀏覽地圖、搜尋地點、查詢公車駕駛路線、查看即時路況，您的旅遊指南、生活助理。提供地鐵線圖瀏覽，乘車方案查詢，以及準確的票價和時間資訊。 Baidu Maps (百度地圖) is a desktop and mobile mapping solution similar to Google Maps, but covering only the Greater China region.
네이버 지도
map.naver.com
搜尋空間。連結生活。發現一張新地圖，只需一次搜索即可連接所有空間的信息，包括位置、公共汽車、地鐵和道路。 納維爾地圖
腾讯地图
map.qq.com
提供全國400多個城市的地圖瀏覽、地址查詢、興趣點搜尋、公交換乘、駕車導航、公車路線及站點查詢等多項服務. Tencent Maps is a desktop and web mapping service application and technology provided by Tencent, offering satellite imagery, street maps, street view and historical view perspectives, as well as functions such as a ute plan. .
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Maps是華為為HarmonyOS、Android和iOS作業系統裝置提供的基於TomTom的地圖服務。它提供衛星影像、航空攝影、3D 環境視圖、路線規劃導航、平視顯示器以及步行、汽車、自行車和公共交通的路線規劃。
Qwant Maps
qwant.com
地圖服務可以找到正確的地址並引導您四處走動，而無需追蹤您。