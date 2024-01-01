地圖服務 - 最受歡迎的應用程式 - 安地卡及巴布達

Waze

waze.com

Waze（希伯來文：ווййז‎，以前稱為 FreeMap Israel）是 Google 旗下的一款 GPS 導航軟體應用程式。它適用於支援 GPS 的智慧型手機和平板電腦。它提供逐段導航資訊以及用戶提交的旅行時間和路線詳細信息，同時透過行動電話網路下載與位置相關的資訊。 Waze 將其應用程式描述為社群驅動的 GPS 導航應用程序，可免費下載和使用。 以色列公司 Waze Mobile 開發了 Waze 軟體。 Ehud Shabtai、Amir Shinar 和 Uri Levine 創立了該公司。兩家以色列創投公司 Magma 和 Vertex Ventures Israel 以及美...