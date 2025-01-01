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託管託管提供者租賃由服務提供者完全管理和維護的電腦伺服器。這些服務旨在外包通常由本地伺服器管理員處理的職責，例如硬體設定、軟體安裝和持續的系統維護。託管託管可以滿足虛擬專用伺服器 (VPS) 和專用伺服器的需求。它主要由尋求避免內部管理伺服器的組織使用，因為有效的伺服器管理需要大量時間和 IT 專業知識。透過選擇託管，組織可以將其資源重新導向到其他優先事項，僅專注於管理其託管網站和電子郵件帳戶。此外，託管提供者通常在其產品中包含進階安全功能、自動備份和惡意軟體偵測。這些服務通常與傳統網站託管交叉，一些提供者專門為特定內容管理系統提供託管託管。