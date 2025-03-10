託管託管提供者 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
託管託管提供者租賃由服務提供者完全管理和維護的電腦伺服器。這些服務旨在外包通常由本地伺服器管理員處理的職責，例如硬體設定、軟體安裝和持續的系統維護。託管託管可以滿足虛擬專用伺服器 (VPS) 和專用伺服器的需求。它主要由尋求避免內部管理伺服器的組織使用，因為有效的伺服器管理需要大量時間和 IT 專業知識。透過選擇託管，組織可以將其資源重新導向到其他優先事項，僅專注於管理其託管網站和電子郵件帳戶。此外，託管提供者通常在其產品中包含進階安全功能、自動備份和惡意軟體偵測。這些服務通常與傳統網站託管交叉，一些提供者專門為特定內容管理系統提供託管託管。
提議新的應用程式
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer提供可靠、安全且經濟的網站託管方案，適用於專業人士和企業，並提供域名註冊及相關服務。
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada是一個提供快速、安全可靠的網絡託管服務的平台，支持多種託管選項及24/7客戶支持，適合各類型業務及個人使用。
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting 自 2001 年開始營業。現在，RoseHosting 提供優質、完全託管的 Linux VPS 託管服務，具有企業級硬體和終極效能。
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb託管提供多樣化的網絡託管方案，包含共享、虛擬和專用託管，並提供24/7技術支持和高安全性功能。
ElySpace
elyspace.com
ElySpace 是一家領先的網站託管公司，專門提供託管雲端託管服務。憑藉我們的專家團隊和先進的基礎設施，我們為尋求可靠、無憂託管體驗的企業提供全面的解決方案。我們的託管雲端託管服務可確保您的網站託管在安全且高效能的雲端基礎架構上。我們負責所有技術方面的工作，包括伺服器設定、維護、安全性更新和備份，讓您能夠專注於核心業務活動。透過選擇 ElySpace 來滿足您的託管雲端託管需求，您可以獲得可擴展且靈活的託管環境，可以無縫滿足您不斷增長的業務需求。我們經驗豐富的專業團隊 24/7 全天候監控您的網站，確保最佳效能、正常運作時間和快速載入速度。借助 ElySpace，您可以享受雲端技術的優勢，而無需承擔管理和維護伺服器的複雜性。我們的專業支援團隊隨時為您提供與託管相關的任何疑問或問題的協助，確保您的業務順利、不間斷地在線上展示。透過 ElySpace 體驗託管雲端託管的強大功能，並釋放您網站的全部潛力。請相信我們能夠在您專注於推動業務發展的同時處理複雜的技術問題。
Tsohost
tsohost.com
Tsohost 提供 Linux、Windows、電子郵件和主機網站寄存服務以及網域註冊。
Verpex
verpex.com
Verpex 是一家網站寄存服務供應商，提供各種託管服務，包括網站寄存、經銷商代管和專用伺服器。為什麼選擇維派克斯？各種託管服務：Verpex 提供各種託管服務，包括網站託管、經銷商託管和專用伺服器。這種多樣性使您可以選擇最適合您需求的服務。價格實惠：Verpex 為其服務提供有競爭力的價格。例如，我們的網站寄存起價為每月 0.50 美元。免費功能：Verpex 提供多項免費功能，例如網域註冊/轉接、每日備份和 SSL 憑證。 24/7 技術支援：Verpex 提供全天候技術支援。這意味著您可以在需要時獲得幫助，如果您的網站遇到任何問題，這可能至關重要。 45 天退款保證：我們提供 45 天退款保證。這使您可以無風險地嘗試我們的服務。全球網路：Verpex 擁有由遍布五大洲的 12 個伺服器位置提供支援的全球網路。這有助於確保您的網站具有快速載入速度，無論您的受眾位於何處。正面的客戶評價：Verpex 已獲得正面的用戶評價，根據 204 個用戶評價，TrustScore 為 4.7 分（滿分為 5 分）。這表明他們的許多客戶對他們的服務感到滿意。免費遷移：如果您從其他供應商遷移，Verpex 提供免費遷移。這可以使過渡過程更加順利且更具成本效益。
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net 是一款一體化 WordPress 託管解決方案。 Rocket.net 平台的設計初衷是為了最大限度地提高各種規模網站的效能和安全性。
WPMU DEV
wpmudev.com
WPMU DEV是一個一站式WordPress管理平台，提供插件、託管、安全、SEO等全面工具，方便用戶管理多個網站。
UltaHost
ultahost.com
UltaHost是一個高性能的網絡託管平台，提供VPS、專用伺服器等多種託管服務，確保網站運行快速、穩定和安全。
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds是一個提供雲端託管解決方案的平台，提供多種託管服務和全天候客戶支持。
NameHero
namehero.com
NameHero是一個提供網絡託管和域名管理的公司，提供多種託管服務，並有24/7支持和99.9%正常運行時間保證。
Hostitbro
hostitbro.com
HostitBro是一款提供網站託管和管理工具的應用，幫助用戶簡化域名管理、伺服器設定和性能優化。
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST 為企業和技術愛好者提供廣泛的 IT 服務。從網路託管到虛擬資料中心、專用伺服器和儲存解決方案，我們的所有服務都受益於持續創新，並定期豐富新功能。
GrowLast
growlast.com
GrowLast 是一家頂級網頁寄存和網域供應商，為世界各地的企業和個人提供快速、可靠且安全的雲端託管解決方案。 GrowLast 致力於提供無與倫比的速度和正常運行時間，其雲端託管服務針對效能進行了最佳化，確保網站快速加載並平穩運行。除了提供閃電般快速的雲端託管之外，GrowLast 還為客戶提供免費網域和免費 SSL 證書，以確保他們的網站安全且可供訪客存取。此外，知識淵博、友善的專家團隊提供 24/7 全天候支持，客戶可以放心，他們的網站得到妥善管理。無論您是要啟動新網站還是希望將現有網站遷移到更可靠的託管解決方案，GrowLast 的雲端託管服務都是完美的選擇。憑藉最先進的基礎設施、無與倫比的安全功能以及對客戶滿意度的承諾，GrowLast 是任何希望放心託管網站的人的理想合作夥伴。
Nexcess
nexcess.net
Nexcess 幫助網站和商店更快上線並實現成長。 23 多年來，我們一直為小型企業、大型企業以及為其創作的設計師、開發人員和機構提供服務和支援。無論我們是投資新功能、功能、產品，或是投資組合收購，我們始終不斷創新，以滿足我們所服務社區的需求。用戶信任 Nexcess，因為我們在世界各地經營數十萬個網站和商店。我們的客戶每天都依賴我們提供更快的速度、更強的安全性、固有的可擴展性以及超越的支援。 - 23 年的託管經驗- 管理500,000 個網站- 10 個全球資料中心- 受人尊敬的合作夥伴和聯盟計劃- Inc. 5000 11 次獲獎者- Magento 協會白金合作夥伴- 24/7/365 支持Nexcess 的完全託管託管，更好內建。
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Unlimited Hosting Hub 提供高品質、全方位管理的網站托管服務，適用於個人與小型企業，助您輕鬆上線新網站。
Hivelocity
hivelocity.net
Hivelocity是一個平台，專注於裸機託管及基礎設施管理，提供自動化功能和API支持，簡化操作並提高效率。
WPX Hosting
wpx.net
透過WPX.net，您可以獲得世界上最快的WordPress 主機服務（經過獨立驗證）： -> 在Kevin Ohashi 的獨立2021 ReviewSignal.com WP 的所有3 個輸入類別中獲勝，該類別在wphostingbenchmarks.com 上託管全球平均速度測試（他使用了網頁測試.org）測試） -> 在ReviewSignal.com 的獨立測試中連續3 年榮獲最高頂級速度獎-> 根據著名博主Matthew Woodward 的說法，連續2 年保持行業領先的速度-> 經過驗證的平均不到30 秒的支援響應實時聊天時間-> 所有WPX 計劃均包含免費高速定制CDN（內容交付網絡） -> 根據所有WPX 客戶的要求免費進行網站速度優化->免費惡意軟體掃描和刪除-> 在24 天內免費將網站遷移到WPX對當前主機的速度、支援或免費內容不滿意？然後嘗試 WPX.net 。
Convesio
convesio.com
Convesio 不僅僅是另一家託管提供者。我們的基礎架構是從頭開始設計的，用於託管高效能、可擴展的 WordPress 網站。 Convesio 簡單、經濟實惠且功能強大，使複雜的伺服器設定變得輕而易舉。您可以在一分鐘內部署一個帶有負載平衡器、資料庫叢集和冗餘檔案系統的 WordPress 網站！網域名稱和 SSL 使用 Convesio 新增您的網域非常簡單。只需將其新增至網站儀表板並選擇哪個版本是主網域即可。如果您想最大限度地提高搜尋排名並確保訪客知道他們的資訊是安全的，您需要 SSL。 Convesio 的 SSL 設定使用 LetsEncrypt 在不到 1 分鐘內完成，並在到期前自動續約。自動備份 Convesio 讓備份、複製或復原網站變得容易。您可以設定進階備份和保留策略，以確定備份的頻率和保留時間。只需點擊幾下即可完成所有操作。 DB、PHP、FTP 等 Convesio 提供您期望 WordPress 主機提供的所有基本設置，包括 SFTP、PhpMyAdmin、PHP 版本等。快速緩存，無需插件。真的嗎！ Convesio 快取是完全為 WordPress 量身打造和設計的。零插件需求，100% 內建於平台中。管理靜態和動態生存時間設定並使用正規表示式來控制頁面層級快取。使用 phpMyAdmin 存取資料庫 使用 phpMyAdmin 等標準工具存取您的資料庫。執行導入、匯出、SQL 查詢等。每個資料庫都在 MySQL Percona Cluster 中運行，該叢集可以是共享的也可以是私有的。
Gate.com
gate.com
在專用虛擬機器環境中託管高級託管 WordPress - 配有企業級網站安全性和一套一體化的網站管理工具。 Gate.com 是由一群網站寄存資深人士創立的，他們發現了市場上的一個缺口：太多中小型企業擁有關鍵任務網站，需要全面的安全解決方案，但缺乏實現這一目標的資源。利用一流的服務，我們創建了獨特的託管 WordPress 託管體驗來滿足這一需求 - 在專用虛擬機環境中提供優質的網站安全性，並配備一套強大的網站管理工具。作為一家公司，我們很榮幸能夠成為客戶值得信賴的託管 WordPress 託管提供者和網站安全團隊。
HostForWeb
hostforweb.com
芝加哥首屈一指的網站寄存供應商，自 2001 年以來為各種規模和服務的客戶提供可靠、可擴展的解決方案。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta是一個綜合電商平台，幫助企業銷售數字產品和服務，並提供行銷自動化、CRM及專案管理工具。
Cloudways
cloudways.com
Cloudways是一個託管雲平台，簡化網站和應用程序的管理，提供高性能託管及24/7支援，適合各種網絡項目。
DreamHost
dreamhost.com
DreamHost 應用讓用戶利用拖放功能輕鬆建構 WordPress 網站，適合初學者與專業人士，提供快速入門向導和即時 SEO 建議等功能。
Hostinger
hostinger.com
Hostinger是一個網絡託管服務應用，提供共享、VPS及雲託管、域名註冊和其他網站管理功能，適合各類用戶需求。
Kinsta
kinsta.com
Kinsta是一個提供快速及安全WordPress託管的平臺，使用Google雲服務器，適合開發人員和代理商管理多個網站。
MacStadium
macstadium.com
MacStadium是一個私人雲服務平台，專門提供macOS環境的可擴展、安全和可靠的基礎架構解決方案，供企業和開發人員使用。
OVHcloud
ovhcloud.com
OVHCloud是一個雲計算平台，提供基礎設施和應用管理解決方案，包括IaaS、PaaS、防火牆和數據安全性。
Pantheon
pantheon.io
Pantheon 是一個網頁運營平台，供開發者和行銷人員使用，建立、啟動及運行 Drupal 和 WordPress 網站，提供多種專業工具。
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh是一個平台即服務（PaaS）解決方案，簡化應用程式的部署和管理，支持多種編程語言，提供高級安全和可擴展性功能。
Rackspace
rackspace.com
Rackspace是一個雲計算平台，支持企業管理其雲環境，提供基礎設施、網頁託管和存儲服務.
SiteGround
siteground.com
SiteGround是一個網站託管平台，提供快速、安全的託管服務，適合各種網站類型，包括WordPress，並提供全天候客戶支持。
Webflow
webflow.com
Webflow是一個視覺化網站開發平台，讓使用者無需編碼即可設計、建立和發布自定義網站。
WP Engine
wpengine.com
WP Engine是一個專業的WordPress託管平台，提供性能優化、安全性保障及開發者友好的工具，適用於各類網站管理。
10Web
10web.io
10Web是一個AI網站和電子商務構建器，簡化網站創建和管理，支持無需編碼的調整，並提供性能優化和SEO工具。
A2 Hosting
a2hosting.com
A2託管是一個高性能的網絡託管服務，提供多種託管選項，包括共享、VPS和專用託管，並提供24/7客戶支持和安全功能。
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa 是一個網絡託管解決方案，提供共享、WordPress、VPS 等選項，專為中小型企業和個人網站設計，並提供客戶支持和安全保障。
20i
20i.com
20i是一個高效的託管服務平台，便於用戶管理網站、域名和電子郵件，支持WordPress並提供專業客戶技術支援。
Pressable
pressable.com
託管 WordPress 託管，重新定義。是時候提高你的標準了。 我們的平台從上到下進行全面管理，為您提供您應得的穩定性、工具和效能。歡迎來到大聯盟。
Pressidium
pressidium.com
Pressidium 提供快速、強大、可擴展且安全的高級託管 WordPress 託管。我們的平台專為託管專業 WordPress 網站而構建，透過使用專門優化的網路規模技術和系統來提供令人難以置信的速度、無與倫比的可用性和正常運行時間。 利用具有尖端技術的工業級企業 WordPress 託管和僅由 WordPress 專家和經驗豐富的系統工程師組成的專業 24/7 DevOps 支援團隊。 您可以利用我們功能齊全的試用版，完全免費體驗我們屢獲殊榮的 WordPress 託管和儀表板。
ScalaHosting
scalahosting.com
託管進化的下一步。 透過將網站託管在雲端上，幫助您的網站蓬勃發展，提供 24/7/365 的可擴展性、高速性和安全性。
amazee.io
amazee.io
amazee.io是一個開發人員中心的應用交付和託管平台，簡化Kubernetes環境中的Web應用部署，支持雲和容器應用的快速開發。
Webscale
webscale.com
概述 Webscale 是現代商業的雲端平台，為全球品牌提供安全性、可擴展性、效能和自動化。 Webscale SaaS 平台利用自動化和 DevOps 協定來簡化多雲環境中基礎架構的部署、管理和維護，包括 Amazon Web Services、Google Cloud Platform 和 Microsoft Azure。 Webscale 為十二個國家和八家財富1000 強企業的數千個B2C、B2B 和B2E 電子商務店面提供支持，並在加利福尼亞州聖克拉拉、科羅拉多州博爾德、德克薩斯州聖安東尼奧、印度班加羅爾和英國倫敦設有辦事處。