託管託管提供者 - 最受歡迎的應用程式 - 紐西蘭

Convesio

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Convesio 不僅僅是另一家託管提供者。我們的基礎架構是從頭開始設計的，用於託管高效能、可擴展的 WordPress 網站。 Convesio 簡單、經濟實惠且功能強大，使複雜的伺服器設定變得輕而易舉。您可以在一分鐘內部署一個帶有負載平衡器、資料庫叢集和冗餘檔案系統的 WordPress 網站！網域名稱和 SSL 使用 Convesio 新增您的網域非常簡單。只需將其新增至網站儀表板並選擇哪個版本是主網域即可。如果您想最大限度地提高搜尋排名並確保訪客知道他們的資訊是安全的，您需要 SSL。 Convesio 的 SSL 設定使用 LetsEncrypt 在不到 1 分鐘內完成，並在到期前自...