託管託管提供者 - 最受歡迎的應用程式 - 丹麥

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
託管託管提供者租賃由服務提供者完全管理和維護的電腦伺服器。這些服務旨在外包通常由本地伺服器管理員處理的職責，例如硬體設定、軟體安裝和持續的系統維護。託管託管可以滿足虛擬專用伺服器 (VPS) 和專用伺服器的需求。它主要由尋求避免內部管理伺服器的組織使用，因為有效的伺服器管理需要大量時間和 IT 專業知識。透過選擇託管，組織可以將其資源重新導向到其他優先事項，僅專注於管理其託管網站和電子郵件帳戶。此外，託管提供者通常在其產品中包含進階安全功能、自動備份和惡意軟體偵測。這些服務通常與傳統網站託管交叉，一些提供者專門為特定內容管理系統提供託管託管。
提議新的應用程式
Webflow
webflow.com
Webflow 是一個視覺化 Web 開發平台，可讓人們設計、建立和啟動完全自訂的網站，而無需編寫程式碼。透過將設計、動畫、內容管理、行銷和電子商務工具整合到一個平台中，Webflow 使非編碼人員和編碼人員能夠以更快、更具成本效益和更具協作性的方式發布和推廣各種網站。 Webflow 為 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等創新公司的網站提供支援。 Webflow 成立於 2013 年，總部位於舊金山，並獲得 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Dr...
DreamHost
dreamhost.com
WordPress 的強大功能 + 拖放建構器的易用性。將拖放編輯與設計區塊結合使用，可以更快地建造並更輕鬆地進行編輯。貼文和頁面產生器使 WordPress 對於初學者來說變得簡單，但還包括高級選項，可供經驗豐富的專業人士將您的想法變成現實，而無需所有額外的工作。 DreamHost WP 網站產生器的功能包括 - - 快速啟動精靈 - 200 多個入門網站可供選擇 - 拖放網站產生器 - 即時SEO建議
Hostinger
hostinger.com
選擇您的網站託管解決方案並製作完美的網站！從共享主機和網域到 VPS - 我們擁有您在線成功所需的一切。
SiteGround
siteground.com
SiteGround 是最大的獨立網站託管平台，深受全球超過 280 萬個網域的所有者信賴。 SiteGround 的託管服務專注於網路速度和安全性，包括簡單但功能強大的網站管理工具和獨特的內部解決方案，使網站運行得更快、更安全。與業界領先的客戶服務相結合，SiteGround 成為自由工作者、小型企業和網站管理員等的首選網站託管提供者。 SiteGround 上的 WordPress 使用者可以使用專門的工具享受託管服務，以實現卓越的網站效能和輕鬆管理。
10Web
10web.io
10Web是領先的人工智慧網站和人工智慧電子商務建構器。在當今時代，我們使線上機會的獲取變得民主化。我們的人工智慧工具簡化了數位業務的創建和管理，打破了技術障礙。我們的人工智慧網站產生器簡化了您線上形象的創建、管理和擴展。同時，10Web Hosting 可為您的網站提供最佳效能、可靠性和速度，使先進技術普及到所有人。透過 10Web，您可以專注於您的熱情，而我們則負責管理技術細節。
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH（法律上為 OVH Groupe SAS）是一家法國雲端運算公司，提供 VPS、專用伺服器和其他 Web 服務。截至 2016 年，OVH 擁有全球面積最大的資料中心。截至 2019 年，它是歐洲最大的託管供應商，也是全球第三大實體伺服器託管供應商。
WP Engine
wpengine.com
在 WP Engine，我們幫助超過 150 萬家各種規模的企業、品牌和機構使用 WordPress。 我們的使命是透過提供優質的解決方案、服務、支援和工具來增強創造的自由，以利用 WordPress 擴大客戶的線上行銷、媒體或商家形象。 我們的解決方案使品牌和機構能夠使用本地 WP、高級自訂欄位、WP Migrate 等數百萬人使用的工具來建立、支援和管理傳統 WordPress®、WooCommerce® 和 Headless 網站。
Cloudways
cloudways.com
專為非凡體驗而打造。託管雲端託管平台。專注於您的業務並避免所有網站寄存麻煩。我們的託管託管保證了無與倫比的性能、可靠性和選擇，以及作為您的擴展團隊的 24/7 支持，使 Cloudways 成為不斷發展的代理商和電子商務企業的最終選擇。
Pantheon
pantheon.io
Pantheon 是頂級開發人員、行銷人員和 IT 用來建立、啟動和運行其 Drupal 和 WordPress 網站的網站營運 (WebOps) 平台。 Pantheon 包含專業開發人員建立最佳實務網站所需的所有工具，例如暫存環境、版本控制、備份和工作流程。 Pantheon 基於容器的基礎架構為 700,000 多個網站提供超過 170 億的頁面瀏覽量，讓您能夠更快地啟動網站，而無需擔心流量高峰、安全性或效能。它是免費開發的。從第一天起，您就可以在同一基礎架構上擴展軟體，並且再也不用接觸伺服器。立即建立您的免費帳戶！
Rackspace
rackspace.com
Rackspace Technology, Inc. 是一家美國託管雲端運算公司，總部位於德州溫克雷斯特（德州聖安東尼奧市內郊區）。
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds 以具有競爭力的價格提供可靠的雲端解決方案。自 2010 年成立以來，我們的首要宗旨是為全球託管客戶提供最好的客戶服務和產品。我們的專業支援全天候 (24/7) 為客戶提供，並擁有 99.9999% 的正常運作時間保證。 Hostwinds 客戶可以放心，因為他們的託管仍然掌握在可靠的手中。
Kinsta
kinsta.com
使用 Kinsta 為您的 Web 專案提供支援。適用於 WordPress 網站、應用程式、資料庫和靜態網站的最快、最可靠的託管。受到從小型企業到財富 500 強的 120,000 多名用戶的信賴。此外，透過具有企業級防火牆、DDoS 防護、隔離容器技術和完全 SOC 2 合規性的 Cloudflare 整合獲得強大的網站安全性，讓您高枕無憂。並享受 24/7/365 實時聊天支持，平均首次響應時間不到兩分鐘。我們使用內建的 MyKinsta 儀表板、Kinsta APM 和 DevKinsta 讓您輕鬆管理和優化您的網站。免費工具可簡化您的工作流程，讓您專注於最重要的事情。開始使用 kin...
MacStadium
macstadium.com
MacStadium 是一家私有雲服務供應商和軟體即服務領導者，專門為 macOS 提供可擴展且安全的企業雲端解決方案。該公司的先進軟體基礎設施套件與其創新技術相結合，提供了 DevOps 客戶在 Apple 設備上成功開發應用程式所需的安全性、效能、可靠性和靈活性。 Orka®（Apple 上的 Kubernetes 編排）平台由 MacStadium 提供支持，是唯一可用於 Mac 建置基礎設施的 Kubernetes 原生虛擬化層。 MacStadium 是 Summit Partners 旗下的投資組合公司，在美國和歐盟擁有多個營運地點。
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting 是您的高效能虛擬主機提供者。在其經過微調的 SwiftServer 平台上託管您的網站，該平台具有 Turbo Server 選項，與競爭解決方案相比，頁面載入速度提高了 20 倍。無論您需要共享主機、經銷商主機、VPS 主機或專用主機，A2 Hosting 都能滿足您的需求。享受由 99.9% 正常運作時間保證支援的超可靠服務以及 24/7/365 Guru Crew 支援團隊的專家支援。
UltaHost
ultahost.com
UltaHost 是關鍵任務網站和應用程式快速託管解決方案的領導者。擁有穩定的 VPS 或專用主機以獲得流暢的操作。 UltaHost 是一個高效能網站寄存平台，可協助您為任何類型的數位專案獲得快速、穩定且安全的網站，無論是電子商務商店、部落格、公司投資組合、代理行銷、媒體和內容發布、社交網絡，還是中小型企業。它為公司、企業和個人提供共享、廉價的 VPS（虛擬專用伺服器）、VDS（虛擬專用伺服器）和廉價的專用託管解決方案，以使其專案成功。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 為 60,000 多家合作夥伴提供端到端電子商務平台，這些合作夥伴向全球超過 550 萬家中小企業 (SMB) 銷售數位產品和服務。這些合作夥伴包括行銷機構、獨立軟體供應商 (ISV) 和媒體公司。 Vendasta 平台使這些團體能夠輕鬆地從基於雲端的技術市場採用新的解決方案，並以自己的品牌向中小型企業客戶銷售這些解決方案。該平台提供由人工智慧驅動的行銷自動化、銷售工具和整合的 CRM，以促進產品進入市場。它還包括項目、訂單和計費管理系統，以幫助透過機器人流程自動化進行擴展。中小型企業只需一次登入即可存取以 Vendasta 客戶品牌購買的所有解決方案。他們喜歡一個包含處方...
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Unlimited Hosting Hub 提供高品質、完全託管和優質的網站託管服務，讓您的新網站上線。保證提供最好、最可靠的無限個人和小型企業網站寄存。
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting 成立於 2003 年，是一家位於美國新澤西州 Old Tappan 的網站寄存公司，為世界各地的客戶提供最實惠、最可靠的網站寄存解決方案。 AccuWeb Hosting 是一家無債務的私人公司，擁有超過 14 年的經驗。截至目前，AccuWeb Hosting 已為超過 101,025 名滿意的客戶提供服務，而且數字還在增加。 AccuWeb Hosting 的線上支援人員每週 7 天、每天 24 小時開放。為了您的方便，您可以提出支援請求或參與即時線上聊天。所有的票證和聊天請求都得到了高技能的 3 級託管技術人員的滿意答案。大多數支援請求都會在 30 分鐘內...
Hivelocity
hivelocity.net
Hivelocity 於 2002 年由幾個人創立，他們的使命是：創建一家專注於簡化託管的卓越公司。從位於典型地下室的單一伺服器機架開始，我們的願景是建立一家託管公司，不僅支援客戶成長，而且還促進客戶成長。透過專注於客戶的需求和成功，Hivelocity 已從地下室的單一伺服器機架發展成為在 4 大洲 36 個城市運營 38 個世界級資料中心。如今，我們維護和管理數以萬計的專用伺服器、虛擬化伺服器和私有雲解決方案。我們的每個資料中心均經過 SSAE-16 SOC1 和 SOC2 認證，也提供 HIPAA 和 PCI 合規服務。 Hivelocity 是一家私人企業，目前擁有 100 多名業內最...
Platform.sh
platform.sh
高效、可靠、安全。 Platform.sh 平台即服務 (PaaS) 消除了雲端基礎架構管理的複雜性，優化了開發到生產的工作流程，減少了建置和部署應用程式所需的時間。提供效率、可靠性和安全性，讓開發團隊既掌控又安心。為開發者打造，由開發者打造。 Platform.sh 受到超過16,000 名開發人員、7,000 名客戶的採用和喜愛，並在過去8 年中得到了驗證- Platform.sh 提供了開箱即用的功能，可作為創意開發團隊開箱即用思維的啟動板。我們透過一體化 PaaS 提供 24x7 支援、託管雲端基礎設施以及自動化安全性和合規性。我們透過確保應用程式安全且全天候可用，讓客戶完全控制其資料...
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada 是一家私人且獨立資助的網站寄存供應商，成立於 2019 年 11 月，其團隊致力於提供快速、安全和可靠的網站寄存服務。 HostArmada 不僅僅是一家網頁寄存公司。我們是一支充滿熱情的團隊，致力於為客戶提供卓越的託管服務。我們的重點是提供快速、安全和可靠的網站託管服務，以滿足全球企業和個人的獨特需求。在 HostArmada，我們了解每個企業都是不同的，這就是為什麼我們提供廣泛的託管解決方案來滿足各種規模的公司（從小型新創公司到大型企業）的需求。我們的託管服務包括共享託管、經銷商託管、VPS 託管和專用 CPU VPS，所有這些均由強大的雲端基礎架構支持，可確保您網站...
20i
20i.com
適合各種場合的高效能託管。加入超過 100 萬家機構、自由工作者、企業和副業者，獲得無與倫比的速度和可靠性。透過我們客製化的直覺式控制面板 My20i，快速輕鬆地管理您的所有網站/應用程式、網域名稱、CDN、SSL 憑證、電子郵件等。 WordPress 專家？為您和您客戶的網站取得 WordPress 暫存、複製、備份、快取、功能齊全的 WordPress 管理員等內建功能（無需臃腫的外掛程式）。遷移到 20i 非常簡單，只要您願意，您只需單擊即可免費從其他主機轉移無限量的網站。我們的專家支援團隊都是好評如潮的網站寄存愛好者。從真正熱愛自己所做的事情的人那裡獲得幫助，而不是從預設的回覆中獲得...
NameHero
namehero.com
NameHero 是一家網站託管和網域管理公司，提供一流的網站寄存、VPS 託管、WordPress 託管、經銷商託管和企業託管，提供 24/7/365 支援和 99.9% 的正常運行時間。
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa 是一家私人公司，總部位於安大略省伯靈頓。 HostPapa 在全球其他 11 個國家設有分公司。在 HostPapa，我們將每一位客戶視為我們家庭的一員。這就是為什麼我們的座右銘是「讓爸爸照顧你！」 我們了解客戶的網站很重要，他們需要能夠依靠我們來確保他們的服務不會中斷。 我們已經建立了堅實的基礎，可以為中小型企業提供可靠、易於使用、以客戶服務為導向、且成本低廉的託管解決方案和雲端服務。在 HostPapa，我們重視客戶並認識到他們對卓越客戶服務的需求。直到客戶滿意我們才滿意！ 透過 HostPapa，您可以獲得： * 功能豐富的託管包 * 退款保證 * 免費網域註冊 ...
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer 旨在為專業人士和企業提供可靠、安全且經濟實惠的託管解決方案。 DomainRacer 具有以下功能和優點： • 無限的SSD 磁碟空間，可讓您的網站和應用程式快速、平穩地運作。 • LiteSpeed 技術和CloudLinux 平台可將您的主機服務速度提高21 倍並保持高度穩定性。 • 免費的SSL 憑證和cPGuard 安全工具可保護您的網站資料和訪客免受網路威脅。 • 免費網域名稱（.in、.com）和SEO 預設工具可提高您的線上形象和排名。 • 24/7 技術支援和客戶服務可協助您解決任何問題或問題。 • 有競爭力的價格和適合您預算和需求的方案。 • 全球資料...
WPMU DEV
wpmudev.com
您的一體化 WordPress 平台 - 使用我們屢獲殊榮的外掛程式、專用託管、強大的網站管理工具和 5 星級支援來優化和管理多個 WP 網站。 自 2006 年以來，WPMU DEV 一直在創建高品質的 WordPress 解決方案 - 幫助超過 900,000 名開發人員、自由工作者、網站所有者和代理商發展他們的 WP 業務。
amazee.io
amazee.io
amazee.io 為工程團隊提供應用程式交付和託管平台，以更有效地部署應用程式。以開發人員為中心的開源平台簡化了開發人員的生活和工作，最大限度地減少了管理基礎設施或營運的壓力。 amazee.io 支援組織加速雲端和容器的採用，並為開發團隊提供易於管理的 Kubernetes。 amazee.io 在世界任何地方運行，並提供 24/7/365 的專門支援。
ElySpace
elyspace.com
ElySpace 是一家領先的網站託管公司，專門提供託管雲端託管服務。憑藉我們的專家團隊和先進的基礎設施，我們為尋求可靠、無憂託管體驗的企業提供全面的解決方案。我們的託管雲端託管服務可確保您的網站託管在安全且高效能的雲端基礎架構上。我們負責所有技術方面的工作，包括伺服器設定、維護、安全性更新和備份，讓您能夠專注於核心業務活動。透過選擇 ElySpace 來滿足您的託管雲端託管需求，您可以獲得可擴展且靈活的託管環境，可以無縫滿足您不斷增長的業務需求。我們經驗豐富的專業團隊 24/7 全天候監控您的網站，確保最佳效能、正常運作時間和快速載入速度。借助 ElySpace，您可以享受雲端技術的優勢，而...
Pressable
pressable.com
託管 WordPress 託管，重新定義。是時候提高你的標準了。 我們的平台從上到下進行全面管理，為您提供您應得的穩定性、工具和效能。歡迎來到大聯盟。
GrowLast
growlast.com
GrowLast 是一家頂級網頁寄存和網域供應商，為世界各地的企業和個人提供快速、可靠且安全的雲端託管解決方案。 GrowLast 致力於提供無與倫比的速度和正常運行時間，其雲端託管服務針對效能進行了最佳化，確保網站快速加載並平穩運行。除了提供閃電般快速的雲端託管之外，GrowLast 還為客戶提供免費網域和免費 SSL 證書，以確保他們的網站安全且可供訪客存取。此外，知識淵博、友善的專家團隊提供 24/7 全天候支持，客戶可以放心，他們的網站得到妥善管理。無論您是要啟動新網站還是希望將現有網站遷移到更可靠的託管解決方案，GrowLast 的雲端託管服務都是完美的選擇。憑藉最先進的基礎設施、無...
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST 為企業和技術愛好者提供廣泛的 IT 服務。從網路託管到虛擬資料中心、專用伺服器和儲存解決方案，我們的所有服務都受益於持續創新，並定期豐富新功能。
Hostitbro
hostitbro.com
透過快速、安全的網站寄存開始您的線上之旅，讓您席捲網路。在 HostItBro，您可以選擇各種與網站寄存相關的服務，包括網域註冊、LiteSpeed 伺服器共享託管。如果您正在尋找： ✅ 易於使用的 cPanel ✅ 24/7 專業即時聊天支援 ✅ 速度提升 8 倍的 WordPress 寄存 ✅ 99.9% 的正常運行時間保證 ✅ 實惠的價格
Verpex
verpex.com
Verpex 是一家網站寄存服務供應商，提供各種託管服務，包括網站寄存、經銷商代管和專用伺服器。為什麼選擇維派克斯？各種託管服務：Verpex 提供各種託管服務，包括網站託管、經銷商託管和專用伺服器。這種多樣性使您可以選擇最適合您需求的服務。價格實惠：Verpex 為其服務提供有競爭力的價格。例如，我們的網站寄存起價為每月 0.50 美元。免費功能：Verpex 提供多項免費功能，例如網域註冊/轉接、每日備份和 SSL 憑證。 24/7 技術支援：Verpex 提供全天候技術支援。這意味著您可以在需要時獲得幫助，如果您的網站遇到任何問題，這可能至關重要。 45 天退款保證：我們提供 45 天退...
Tsohost
tsohost.com
Tsohost 提供 Linux、Windows、電子郵件和主機網站寄存服務以及網域註冊。
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting 自 2001 年開始營業。現在，RoseHosting 提供優質、完全託管的 Linux VPS 託管服務，具有企業級硬體和終極效能。
Webscale
webscale.com
概述 Webscale 是現代商業的雲端平台，為全球品牌提供安全性、可擴展性、效能和自動化。 Webscale SaaS 平台利用自動化和 DevOps 協定來簡化多雲環境中基礎架構的部署、管理和維護，包括 Amazon Web Services、Google Cloud Platform 和 Microsoft Azure。 Webscale 為十二個國家和八家財富1000 強企業的數千個B2C、B2B 和B2E 電子商務店面提供支持，並在加利福尼亞州聖克拉拉、科羅拉多州博爾德、德克薩斯州聖安東尼奧、印度班加羅爾和英國倫敦設有辦事處。
Pressidium
pressidium.com
Pressidium 提供快速、強大、可擴展且安全的高級託管 WordPress 託管。我們的平台專為託管專業 WordPress 網站而構建，透過使用專門優化的網路規模技術和系統來提供令人難以置信的速度、無與倫比的可用性和正常運行時間。 利用具有尖端技術的工業級企業 WordPress 託管和僅由 WordPress 專家和經驗豐富的系統工程師組成的專業 24/7 DevOps 支援團隊。 您可以利用我們功能齊全的試用版，完全免費體驗我們屢獲殊榮的 WordPress 託管和儀表板。
HostForWeb
hostforweb.com
芝加哥首屈一指的網站寄存供應商，自 2001 年以來為各種規模和服務的客戶提供可靠、可擴展的解決方案。
Gate.com
gate.com
在專用虛擬機器環境中託管高級託管 WordPress - 配有企業級網站安全性和一套一體化的網站管理工具。 Gate.com 是由一群網站寄存資深人士創立的，他們發現了市場上的一個缺口：太多中小型企業擁有關鍵任務網站，需要全面的安全解決方案，但缺乏實現這一目標的資源。利用一流的服務，我們創建了獨特的託管 WordPress 託管體驗來滿足這一需求 - 在專用虛擬機環境中提供優質的網站安全性，並配備一套強大的網站管理工具。作為一家公司，我們很榮幸能夠成為客戶值得信賴的託管 WordPress 託管提供者和網站安全團隊。
Convesio
convesio.com
Convesio 不僅僅是另一家託管提供者。我們的基礎架構是從頭開始設計的，用於託管高效能、可擴展的 WordPress 網站。 Convesio 簡單、經濟實惠且功能強大，使複雜的伺服器設定變得輕而易舉。您可以在一分鐘內部署一個帶有負載平衡器、資料庫叢集和冗餘檔案系統的 WordPress 網站！網域名稱和 SSL 使用 Convesio 新增您的網域非常簡單。只需將其新增至網站儀表板並選擇哪個版本是主網域即可。如果您想最大限度地提高搜尋排名並確保訪客知道他們的資訊是安全的，您需要 SSL。 Convesio 的 SSL 設定使用 LetsEncrypt 在不到 1 分鐘內完成，並在到期前自...
WPX Hosting
wpx.net
透過WPX.net，您可以獲得世界上最快的WordPress 主機服務（經過獨立驗證）： -> 在Kevin Ohashi 的獨立2021 ReviewSignal.com WP 的所有3 個輸入類別中獲勝，該類別在wphostingbenchmarks.com 上託管全球平均速度測試（他使用了網頁測試.org）測試） -> 在ReviewSignal.com 的獨立測試中連續3 年榮獲最高頂級速度獎-> 根據著名博主Matthew Woodward 的說法，連續2 年保持行業領先的速度-> 經過驗證的平均不到30 秒的支援響應實時聊天時間-> 所有WPX 計劃均包含免費高速定制CDN（內容交...
Nexcess
nexcess.net
Nexcess 幫助網站和商店更快上線並實現成長。 23 多年來，我們一直為小型企業、大型企業以及為其創作的設計師、開發人員和機構提供服務和支援。無論我們是投資新功能、功能、產品，或是投資組合收購，我們始終不斷創新，以滿足我們所服務社區的需求。用戶信任 Nexcess，因為我們在世界各地經營數十萬個網站和商店。我們的客戶每天都依賴我們提供更快的速度、更強的安全性、固有的可擴展性以及超越的支援。 - 23 年的託管經驗- 管理500,000 個網站- 10 個全球資料中心- 受人尊敬的合作夥伴和聯盟計劃- Inc. 5000 11 次獲獎者- Magento 協會白金合作夥伴- 24/7/365...
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net 是一款一體化 WordPress 託管解決方案。 Rocket.net 平台的設計初衷是為了最大限度地提高各種規模網站的效能和安全性。
ScalaHosting
scalahosting.com
託管進化的下一步。 透過將網站託管在雲端上，幫助您的網站蓬勃發展，提供 24/7/365 的可擴展性、高速性和安全性。