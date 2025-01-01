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託管 DNS 提供者軟體 - 最受歡迎的應用程式

託管 DNS 提供者利用運算能力有效處理客戶的網路流量。這些提供者利用匯集的資料中心資源來支援跨各種客戶網站、應用程式和網路的流量。使用者可以透過基於 Web 的儀表板或桌面應用程式管理 DNS 流量，從而實現故障轉移預防、訪客身份驗證和 DNS 資料管理等功能。此外，一些供應商還採用安全功能來防禦分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊。 除了 DNS 服務之外，許多託管提供者還充當網域註冊商或提供網域註冊服務。然而，獨立網域註冊服務通常缺乏整合託管 DNS 解決方案中的進階網路流量控制功能，而是專注於使用戶能夠保留網站網域。

提議新的應用程式


Control D

Control D

controld.com

Control D 是一款可自訂的 DNS 過濾和流量重定向平台，能阻擋惡意威脅及不必要的內容，並提供流量隱私與安全性。

DNS Made Easy

DNS Made Easy

dnsmadeeasy.com

DNS變得簡單應用提供易於管理的DNS管理服務，用戶可配置DNS記錄，提升網絡性能與安全性。

ClouDNS

ClouDNS

cloudns.net

ClouDNS是一款提供快速安全的免費和付費DNS託管服務的應用，支援全球Anycast DNS網絡與各類DNS記錄管理。

StackPath

StackPath

stackpath.com

StackPath是一個美國的邊緣計算平台，提供內容交付網絡和安全服務，旨在提高網站性能和保護用戶數據。

Loopia

Loopia

loopia.com

Loopia是瑞典最大的網絡託管服務提供商，提供域名註冊、網站托管及數字服務，並以優質支持和安全性聞名。

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

WPMU DEV是一個一站式WordPress管理平台，提供插件、託管、安全、SEO等全面工具，方便用戶管理多個網站。

DomainRacer

DomainRacer

domainracer.com

DomainRacer提供可靠、安全且經濟的網站託管方案，適用於專業人士和企業，並提供域名註冊及相關服務。

TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

TierPoint是一個數據中心管理平台，提供雲服務監控、優化運營效率和網絡安全解決方案，幫助企業簡化資源管理。

MonoVM

MonoVM

monovm.com

Monovm 提供全面的雲端VPS和網頁託管服務，支援多種作業系統和付款方式，並確保24/7客戶支援及高效能運作。

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