託管 DNS 提供者軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
託管 DNS 提供者利用運算能力有效處理客戶的網路流量。這些提供者利用匯集的資料中心資源來支援跨各種客戶網站、應用程式和網路的流量。使用者可以透過基於 Web 的儀表板或桌面應用程式管理 DNS 流量，從而實現故障轉移預防、訪客身份驗證和 DNS 資料管理等功能。此外，一些供應商還採用安全功能來防禦分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊。 除了 DNS 服務之外，許多託管提供者還充當網域註冊商或提供網域註冊服務。然而，獨立網域註冊服務通常缺乏整合託管 DNS 解決方案中的進階網路流量控制功能，而是專注於使用戶能夠保留網站網域。
提議新的應用程式
Control D
controld.com
Control D 是一款可自訂的 DNS 過濾和流量重定向平台，能阻擋惡意威脅及不必要的內容，並提供流量隱私與安全性。
DNS Made Easy
dnsmadeeasy.com
DNS變得簡單應用提供易於管理的DNS管理服務，用戶可配置DNS記錄，提升網絡性能與安全性。
ClouDNS
cloudns.net
ClouDNS是一款提供快速安全的免費和付費DNS託管服務的應用，支援全球Anycast DNS網絡與各類DNS記錄管理。
StackPath
stackpath.com
StackPath是一個美國的邊緣計算平台，提供內容交付網絡和安全服務，旨在提高網站性能和保護用戶數據。
Loopia
loopia.com
Loopia是瑞典最大的網絡託管服務提供商，提供域名註冊、網站托管及數字服務，並以優質支持和安全性聞名。
WPMU DEV
wpmudev.com
WPMU DEV是一個一站式WordPress管理平台，提供插件、託管、安全、SEO等全面工具，方便用戶管理多個網站。
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer提供可靠、安全且經濟的網站託管方案，適用於專業人士和企業，並提供域名註冊及相關服務。
TierPoint
tierpoint.com
TierPoint是一個數據中心管理平台，提供雲服務監控、優化運營效率和網絡安全解決方案，幫助企業簡化資源管理。
MonoVM
monovm.com
Monovm 提供全面的雲端VPS和網頁託管服務，支援多種作業系統和付款方式，並確保24/7客戶支援及高效能運作。